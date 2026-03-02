Новини
Свят »
Босна и Херцеговина »
Босна и Херцеговина: Шофьори заплашват с блокади на граничните пунктове заради ограничения в ЕС

Босна и Херцеговина: Шофьори заплашват с блокади на граничните пунктове заради ограничения в ЕС

2 Март, 2026 15:46, обновена 2 Март, 2026 15:50 340 1

  • босна и херцеговина-
  • шофьори-
  • блокада-
  • гранични пунктове-
  • ограничения

Превозвачите искат специален статут и финансово обезщетение за нарушаване на правилото „90 дни в рамките на 180 дни“

Босна и Херцеговина: Шофьори заплашват с блокади на граничните пунктове заради ограничения в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Шофьори на камиони от Босна и Херцеговина обявиха, че ще блокират всички гранични пунктове в страната от 12 март, ако проблемите им при работа в Европейския съюз не бъдат решени, съобщава регионалната телевизия Ен1, предава БТА.

От консорциума „Логистика БиХ“ настояват властите да поискат от ЕС мораториум върху правилото, което ограничава пребиваването на граждани на трети страни до 90 дни в рамките на шест месеца, тъй като според тях настоящите правила поставят шофьорите в една категория с туристите.

Превозвачите искат професионалните водачи да получат специален статут, подобен на екипажите на самолети, и финансово обезщетение за загубите, причинени от ограниченията. Те предупреждават за проблема от месеци, като в някои случаи полицията задържа шофьори, пребивавали в ЕС по-дълго от разрешеното.

Босненските транспортни асоциации призовават за координирани действия с институциите на ЕС и конкретни решения със срокове. Подобни блокади вече са организирани през януари от превозвачи в Босна, Сърбия, Черна гора и Северна Македония.

Министърът на транспорта на Босна и Херцеговина Един Форто отбеляза, че засега липсва политическа воля в ЕС за решаване на проблема. Единствено Хърватия обмисля промени, позволяващи на шофьори от трети страни да получават национални дългосрочни визи, което обаче не решава ограниченията в другите държави от Съюза.


Босна и Херцеговина
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русенец

    1 0 Отговор
    Русе е блокиран отдавна. Искания не се чуват. Даже общинарите се правят, че няма паркирали 250 тира насред международното.

    15:59 02.03.2026