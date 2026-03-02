Босна и Херцеговина: Шофьори заплашват с блокади на граничните пунктове заради ограничения в ЕС

Шофьори на камиони от Босна и Херцеговина обявиха, че ще блокират всички гранични пунктове в страната от 12 март, ако проблемите им при работа в Европейския съюз не бъдат решени, съобщава регионалната телевизия Ен1, предава БТА.

От консорциума „Логистика БиХ“ настояват властите да поискат от ЕС мораториум върху правилото, което ограничава пребиваването на граждани на трети страни до 90 дни в рамките на шест месеца, тъй като според тях настоящите правила поставят шофьорите в една категория с туристите.

Превозвачите искат професионалните водачи да получат специален статут, подобен на екипажите на самолети, и финансово обезщетение за загубите, причинени от ограниченията. Те предупреждават за проблема от месеци, като в някои случаи полицията задържа шофьори, пребивавали в ЕС по-дълго от разрешеното.

Босненските транспортни асоциации призовават за координирани действия с институциите на ЕС и конкретни решения със срокове. Подобни блокади вече са организирани през януари от превозвачи в Босна, Сърбия, Черна гора и Северна Македония.

Министърът на транспорта на Босна и Херцеговина Един Форто отбеляза, че засега липсва политическа воля в ЕС за решаване на проблема. Единствено Хърватия обмисля промени, позволяващи на шофьори от трети страни да получават национални дългосрочни визи, което обаче не решава ограниченията в другите държави от Съюза.