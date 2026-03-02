Израелският министър на отбраната: Лидерът на "Хизбула" ще свърши в дълбините на ада

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че лидерът на "Хизбула" Наим Касем ще свърши "в дълбините на ада", след като Израел разшири ударите си срещу северния си съсед през последните часове, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Ще ударим "Хизбула" силно, а Наим Касем, лидерът на терористичната организация "Хизбула", ще открие, че всеки, който следва пътя на Хаменей, свършва като Хаменей: в дълбините на ада", заяви министърът по време на посещение в оперативния център на военновъздушните сили.
Върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, беше убит в събота, в първия ден на израелско-американската война срещу Иран, която оттогава обхвана региона, припомня АФП.
Успоредно с това израелските въоръжени сили потвърдиха, че "при прецизен удар в Бейрут" снощи е бил ликвидиран "терористът Хусейн Мукалед, който ръководеше щаба на разузнавателните служби на "Хизбула".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 луцифер
15:51 02.03.2026
2 Българин
15:51 02.03.2026
3 Швейк
Коментиран от #11
15:52 02.03.2026
4 Онзи
Коментиран от #7
15:54 02.03.2026
5 Пич
15:57 02.03.2026
6 Така Така
15:59 02.03.2026
7 Пич
До коментар #4 от "Онзи":Чу ли белгийците как усукват ?! Било нарушено международното право, но имало основание !!!
Егати и гейското изказване !!!
15:59 02.03.2026
8 А ВИЕ КЪДЕ УБИВАХТЕ
Коментиран от #20
16:00 02.03.2026
9 Швейк
16:00 02.03.2026
10 Лопата Орешник
16:00 02.03.2026
11 На българина
До коментар #3 от "Швейк":500 години ислямизиране от османската империя малко му е било
Коментиран от #16, #19
16:00 02.03.2026
12 Средна продължителност на живота
На всички терористи и диктатори около Израел
16:01 02.03.2026
13 Всички ибрици на Ибрахима
16:02 02.03.2026
14 До две седмици
16:02 02.03.2026
15 Жив Педофил да няма
16:03 02.03.2026
16 Ха,ха
До коментар #11 от "На българина":Може да е турчин, те знаят бг, тъп.чо
16:04 02.03.2026
17 Иво
16:04 02.03.2026
18 И кац
16:05 02.03.2026
19 Гичка
До коментар #11 от "На българина":Са глей как ще ги християнизираме
16:05 02.03.2026
20 Звездоброец
До коментар #8 от "А ВИЕ КЪДЕ УБИВАХТЕ":Ако смяташ Христос за свой бог , да знаеш ,че той не е оттам - от Галилея е ....а там според евреите са живеели езичници . Всъщност там са били прогонените от египет хиксоси и отломки от други народи с плитки .
16:06 02.03.2026