Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Израел »
Израелският министър на отбраната: Лидерът на "Хизбула" ще свърши в дълбините на ада

Израелският министър на отбраната: Лидерът на "Хизбула" ще свърши в дълбините на ада

2 Март, 2026 15:49, обновена 2 Март, 2026 15:50 795 20

  • израел-
  • ливан-
  • хизбула-
  • хамас-
  • израел кац-
  • аятолах али хаменей-
  • наим касем

Израел разшири ударите си срещу северния си съсед през последните часове, предаде Франс прес

Израелският министър на отбраната: Лидерът на "Хизбула" ще свърши в дълбините на ада - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че лидерът на "Хизбула" Наим Касем ще свърши "в дълбините на ада", след като Израел разшири ударите си срещу северния си съсед през последните часове, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Ще ударим "Хизбула" силно, а Наим Касем, лидерът на терористичната организация "Хизбула", ще открие, че всеки, който следва пътя на Хаменей, свършва като Хаменей: в дълбините на ада", заяви министърът по време на посещение в оперативния център на военновъздушните сили.

Върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, беше убит в събота, в първия ден на израелско-американската война срещу Иран, която оттогава обхвана региона, припомня АФП.

Успоредно с това израелските въоръжени сили потвърдиха, че "при прецизен удар в Бейрут" снощи е бил ликвидиран "терористът Хусейн Мукалед, който ръководеше щаба на разузнавателните служби на "Хизбула".


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 луцифер

    16 3 Отговор
    то и Натаняхо го чака същото

    15:51 02.03.2026

  • 2 Българин

    14 3 Отговор
    И след това ще сложат нов лидер. Така че това изказване на Израел Кац е безсмислено.

    15:51 02.03.2026

  • 3 Швейк

    3 16 Отговор
    Бий чалмата по главата , бий , бий , бий !

    Коментиран от #11

    15:52 02.03.2026

  • 4 Онзи

    14 3 Отговор
    Нещо да се произнесат ООН, международен съд . Как така все като се наложи ги няма тия организации 🤔

    Коментиран от #7

    15:54 02.03.2026

  • 5 Пич

    8 1 Отговор
    Дявола знае най добре...

    15:57 02.03.2026

  • 6 Така Така

    5 1 Отговор
    Няма безсмъртни да го кажем така.Но всеки се бори за страната си

    15:59 02.03.2026

  • 7 Пич

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Онзи":

    Чу ли белгийците как усукват ?! Било нарушено международното право, но имало основание !!!
    Егати и гейското изказване !!!

    15:59 02.03.2026

  • 8 А ВИЕ КЪДЕ УБИВАХТЕ

    4 2 Отговор
    УБИВАТЕ И ЩЕ УБИВАТЕ КЪДЕ ЩЕ ХОДИТЕ У РАЯ. ХИТЛЕР Е БИЛ УМЕН ЧОВЕК ПОНЕ ЗА ЕВРЕИТЕ. НЕ СА ЧИТАВИ МНОГО ОТ ТЯХ. ИМА И СВЕСТНИ ХОРА. А И БОГА НАШ УЖ Е ОТ ТАМ ПЪК НЕ ГИ Е НАУЧИЛ НА ДОБРОТА СМИРЕНИЕ. ПРОСТИ МИ ГОСПОДИ ЧЕ ТЕ НАМЕСВАМ В ТОВА. МНОГО СА МУ НА ГЛАВАТА.

    Коментиран от #20

    16:00 02.03.2026

  • 9 Швейк

    4 1 Отговор
    Къде изчезна Хабибито… питам за един брадат чичко

    16:00 02.03.2026

  • 10 Лопата Орешник

    5 0 Отговор
    Тия щом взеха с дълбините на ада да плашат гаргите, работата е ясна! Ще има пак призиви за деескалация! Може ли пък толкова да не схващат с какво се захващат? Кой нормален ще седне сега да преговарят? Изнудиха бай Дончо с файлове да им помага и ония сега се чуди къде нагази!

    16:00 02.03.2026

  • 11 На българина

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Швейк":

    500 години ислямизиране от османската империя малко му е било

    Коментиран от #16, #19

    16:00 02.03.2026

  • 12 Средна продължителност на живота

    2 5 Отговор
    18 часа
    На всички терористи и диктатори около Израел

    16:01 02.03.2026

  • 13 Всички ибрици на Ибрахима

    2 3 Отговор
    заминавате в Геена-та, която се намира един етаж под Дявoла, сиреч в неговата тоалeтна.

    16:02 02.03.2026

  • 14 До две седмици

    3 2 Отговор
    Тероризмът ще Утече у кАнала

    16:02 02.03.2026

  • 15 Жив Педофил да няма

    1 2 Отговор
    Мачкайте и Бункера

    16:03 02.03.2026

  • 16 Ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "На българина":

    Може да е турчин, те знаят бг, тъп.чо

    16:04 02.03.2026

  • 17 Иво

    1 3 Отговор
    Браво! Жив терорист да не остане

    16:04 02.03.2026

  • 18 И кац

    0 0 Отговор
    ще ври в кацата с катран там!

    16:05 02.03.2026

  • 19 Гичка

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "На българина":

    Са глей как ще ги християнизираме

    16:05 02.03.2026

  • 20 Звездоброец

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "А ВИЕ КЪДЕ УБИВАХТЕ":

    Ако смяташ Христос за свой бог , да знаеш ,че той не е оттам - от Галилея е ....а там според евреите са живеели езичници . Всъщност там са били прогонените от египет хиксоси и отломки от други народи с плитки .

    16:06 02.03.2026