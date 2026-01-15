Новини
САЩ призовават гражданите си в Катар да ограничат пътуванията заради регионалното напрежение

15 Януари, 2026

Американското посолство предупреждава за повишен риск около базата „Ал Удейд“ на фона на нестабилната ситуация в Близкия изток

САЩ призовават гражданите си в Катар да ограничат пътуванията заради регионалното напрежение - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американското посолство в Катар е отправило препоръка към своите служители и към гражданите на САЩ в страната да избягват пътувания, които не са от първостепенна необходимост, в района на военновъздушната база „Ал Удейд“. Предупреждението е свързано с нарастващото напрежение в региона, съобщава агенция ДПА, предава БТА.

Военновъздушната база „Ал Удейд“, разположена в Катар, е най-голямото американско военно съоръжение в Близкия изток и се счита за стратегически ключова при евентуален конфликт с Иран. От американското посолство уточниха, че числеността на дипломатическия персонал остава непроменена и че консулските услуги продължават да се предоставят нормално.

Ескалацията на напрежението в региона следва масовите протести в Иран и последвалото им силово потушаване от иранските служби за сигурност. Съществуват опасения, че ситуацията може да се изостри допълнително, включително чрез възможни въздушни удари от страна на Съединените щати или Израел срещу цели на иранска територия.

Миналата година, след удари на Израел и САЩ по обекти от иранската ядрена програма, базата „Ал Удейд“ беше обект на ответни действия от страна на Техеран. По налични данни съоръжението, което функционира като команден център на американските сили в региона, обичайно приютява около 10 000 американски военни и цивилни служители.

Междувременно американското посолство в Кувейт също издаде предупреждение към своя персонал и военните, призовавайки към повишена бдителност. Като предпазна мярка беше временно ограничен достъпът на служители без ключови функции до четири военни бази в страната.

Ден по-рано властите в Катар обявиха, че в базата „Ал Удейд“ са въведени допълнителни мерки за сигурност, включително изтегляне на част от персонала, в отговор на засилващото се регионално напрежение.


САЩ


