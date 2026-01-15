Тръмп замразява обработката на имиграционни визи от 75 държави

Американският президент Доналд Тръмп обяви временно замразяване на обработката на молбите за имиграционни визи от 75 държави, съобщи говорител на Държавния департамент, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Сред засегнатите страни са Русия и Беларус, както и държави от Южна Америка като Бразилия, Колумбия и Уругвай, балкански държави като Босна и Херцеговина и Албания, както и страни от Южна Азия - Пакистан и Бангладеш. В списъка попадат също множество държави от Африка, Близкия изток и Карибския регион. Мярката влиза в сила от 21 януари.

В дипломатическа телеграма до американските посолства Държавният департамент уточнява, че се извършва „пълен преглед“ на всички политически решения и наредби, за да се гарантира „най-високо ниво на проверка и подбор“ на кандидатите за визи. В документа се посочва, че гражданите на тези страни могат да търсят достъп до американската социална система и помощи, като представляват „висок риск да се превърнат в тежест за обществото и да източват ресурсите на щатските и федералните власти“.

Говорителят Томи Пигот уточни, че мярката не засяга туристическите визи, които са особено важни за предстоящото американско домакинство на Световното първенство по футбол и Олимпиадата през 2028 г.

„Обработката на имиграционни визи от тези 75 държави ще бъде временно преустановена, докато Държавният департамент направи преглед на съществуващите процедури за обработка, за да предотврати влизането на чуждестранни граждани, които могат да се възползват неправомерно от социални помощи“, каза Пигот.

След връщането на Тръмп на власт през януари миналата година администрацията му стартира мащабна кампания за ограничаване на имиграцията, като засили прилагането на съществуващите закони и изпрати федерални агенти в големите градове, което предизвика недоволство и протести.

Освен ограниченията върху незаконната имиграция, правителството затегна режима и за легалната, като въведе нови и скъпи такси за визи за висококвалифицирани работници.

Според експерти като Дейвид Биър от института „Катон“, мярката е най-враждебната към законната имиграция в американската история и ще намали легалната имиграция почти наполовина, като се очаква около 315 000 законни преселници да бъдат засегнати през следващата година.

Пълният списък със засегнатите държави е публикуван на уебсайта на Държавния департамент.