Новини
Свят »
Украйна »
Полша ще прехвърли на Украйна по-малко от 10 изтребителя МиГ-29
  Тема: Украйна

Полша ще прехвърли на Украйна по-малко от 10 изтребителя МиГ-29

15 Януари, 2026 22:00 791 13

  • украйна-
  • миг-29-
  • изтребители-
  • полша

Украйна е решила да приеме това предложение, но в момента се водят разговори по техническите детайли

Полша ще прехвърли на Украйна по-малко от 10 изтребителя МиГ-29 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заместник-министърът на националната отбрана на Полша Павел Залевски заяви, че страната ще може да прехвърли на Украйна по-малко от десет изтребителя МиГ-29, за да ѝ помогне да се защити от руската агресия, съобщава „Укринформ“, предаде БТА.

Министърът направи изявлението в предаването „Он дъ Рекърд“ (On The Record) по телевизия „ТВП Уърлд" (TVP World).

„Украйна е решила да приеме това предложение, но в момента се водят разговори по техническите детайли. Мога да потвърдя, че става дума за определен брой изтребители МиГ-29, по-малко от десет“, каза Залевски.

По време на посещението си във Варшава през декември миналата година украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна има интерес да получи изтребители МиГ-29 от Полша, тъй като украинските пилоти няма да се нуждаят от допълнително обучение. Той подчерта също, че Киев не оказва натиск върху Полша по този въпрос.

Полският президент Карол Навроцки заяви, че Полша търси форма на симетрично партньорство, когато става въпрос за прехвърлянето на изтребители МиГ-29.

През декември заместник-министърът на националната отбрана на Полша Чезари Томчик каза, че Варшава планира да предостави на Киев „шест до осем изтребителя МиГ-29“, които трябва да бъдат изведени от експлоатация до края на 2025 г.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 1 Отговор
    По добре да ги прехвърли в Гренландия.

    22:02 15.01.2026

  • 2 Мда

    13 1 Отговор
    Най-малко от 10 изтребителя МиГ-29 е един. Лелей, каква статия и заглавие...

    Коментиран от #7

    22:08 15.01.2026

  • 3 хаха

    2 6 Отговор
    Браво! И в замяна поляците ще получат ноу-хау за дронове.

    22:09 15.01.2026

  • 4 Рублевка

    6 6 Отговор
    Източния фронт. Партенки на главите.

    Коментиран от #8

    22:12 15.01.2026

  • 5 Усраула Лайненс

    15 1 Отговор
    Сила сме газим
    да внимават руснаците те са следващите

    ЕС ще проведе военни учения в Гренландия, за да отблъсне САЩ от острова. В мисията „Арктическа устойчивост“ ще участват всички големи европейски страни. Засега Франция е изпратила около 15 военни за защита на Гренландия, Германия — 13, Швеция — 3, Финландия и Норвегия — по 2, а Великобритания — един. Общо за помощ на Гренландия са изпратени малко под 40 военни.ЕС ще проведе военни учения в Гренландия, за да отблъсне САЩ от острова. В мисията „Арктическа устойчивост“ ще участват всички големи европейски страни. Засега Франция е изпратила около 15 военни за защита на Гренландия, Германия — 13, Швеция — 3, Финландия и Норвегия — по 2, а Великобритания — един. Общо за помощ на Гренландия са изпратени малко под 40 военни.

    22:14 15.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ъхъ

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мда":

    Ами това, че Франция е изпратила войници в Гренландия! Никъде не пише колко точно! Виж фейковете за пострадали в Иран посочват някакви баснословни цифри! Така действа пропагандата.

    22:22 15.01.2026

  • 8 Копей,

    2 14 Отговор

    До коментар #4 от "Рублевка":

    Пародията на армия четвърт са година гине в калта на Донбас.Коментирай.

    Коментиран от #10

    22:22 15.01.2026

  • 9 Българин .

    11 1 Отговор
    Ясна е работата! Още скреп! Ще падат изтребители!

    22:23 15.01.2026

  • 10 маке..

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Копей,":

    Бугарино,твойта пародия нема край-ке има да кушашь отгавнатьситье напеефтьски0 поне още една петилетка

    22:31 15.01.2026

  • 11 Тиква

    11 1 Отговор
    Ще падат като крушите, каквото да не пратят при окранацюгите, всичко се уничтожава от Русия, който може, може.

    22:35 15.01.2026

  • 12 Али

    1 1 Отговор
    Даа... още няколко години (5-6) и Русия ще почне да побеждава.

    22:43 15.01.2026

  • 13 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания