Полша ще прехвърли на Украйна по-малко от 10 изтребителя МиГ-29

Заместник-министърът на националната отбрана на Полша Павел Залевски заяви, че страната ще може да прехвърли на Украйна по-малко от десет изтребителя МиГ-29, за да ѝ помогне да се защити от руската агресия, съобщава „Укринформ“, предаде БТА.
Министърът направи изявлението в предаването „Он дъ Рекърд“ (On The Record) по телевизия „ТВП Уърлд" (TVP World).
„Украйна е решила да приеме това предложение, но в момента се водят разговори по техническите детайли. Мога да потвърдя, че става дума за определен брой изтребители МиГ-29, по-малко от десет“, каза Залевски.
По време на посещението си във Варшава през декември миналата година украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна има интерес да получи изтребители МиГ-29 от Полша, тъй като украинските пилоти няма да се нуждаят от допълнително обучение. Той подчерта също, че Киев не оказва натиск върху Полша по този въпрос.
Полският президент Карол Навроцки заяви, че Полша търси форма на симетрично партньорство, когато става въпрос за прехвърлянето на изтребители МиГ-29.
През декември заместник-министърът на националната отбрана на Полша Чезари Томчик каза, че Варшава планира да предостави на Киев „шест до осем изтребителя МиГ-29“, които трябва да бъдат изведени от експлоатация до края на 2025 г.
