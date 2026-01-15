Новини
Свят »
Румъния »
Риба с микропластмаса на трапезата, Черно море масово е замърсено

Риба с микропластмаса на трапезата, Черно море масово е замърсено

15 Януари, 2026 19:52 1 390 44

  • микропластмаса-
  • черно море-
  • риба-
  • риболов-
  • констанца

Специалистите предупреждават, че от рибите и мекотелите вредните частици попадат директно в чиниите

Риба с микропластмаса на трапезата, Черно море масово е замърсено - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сериозно замърсяване на румънското Черноморие с микропластмаса показва проучване на група изследователи от Националния институт за морски изследвания и развитие „Григоре Антипа“ в Констанца, предава Диджи24, съобщи БТА.

Специалистите предупреждават, че от рибите и мекотелите вредните частици попадат директно в чиниите и това носи голям риск за човешкото здраве.

Според разпространените данни 93,3 процента от анализираните екземпляри от цаца и рапани, както и 66,7 на сто от мидите от румънското крайбрежие са замърсени. В тях са открити пластмасови фрагменти с размер по-малък от 5 милиметра.

Като основна причина за създалата се ситуация изследователите посочват близостта до устието на река Дунав, която внася тонове пластмаса в Черно море. Те са сравнили резултатите, получени на румънското крайбрежие на Черно море, с проучвания, проведени от български изследователи в районите на Варна и Бургас.

По-висока честота на микропластмаси е установена при видовете, събрани на румънското крайбрежие.

Специалстите припомнят, че за да се разложи пластмасата, са необходими между 200 и 400 години.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кафяво море

    23 3 Отговор
    не остана една чиста локва

    19:55 15.01.2026

  • 2 оня с коня

    11 13 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гръмне АEЦ-а и унищожи тоя коффти ГЕНбългарски

    Коментиран от #43

    19:55 15.01.2026

  • 3 И Киев е Руски

    12 7 Отговор
    Не говорете така че дЕДо Дони ще реши че това е заплаха за 🐮 Ка и ще изпрати скопените тюлени да изчистят черно море

    19:56 15.01.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    8 7 Отговор
    Не ми благодарете, спасибо !!! 😁😁😁

    19:57 15.01.2026

  • 5 Бай Ставри

    10 2 Отговор
    ще го сложи шомпола и ще отпуши г@зовета на всичкото евроатлантичета, караварчета и 3,14далчета, така че да сер@т като смаосвал.

    19:57 15.01.2026

  • 6 Марийка

    16 3 Отговор
    Давайте още оръжия за 404 и после жъркайте, мишоци. 🐭

    19:58 15.01.2026

  • 7 Тръбите

    9 2 Отговор
    За вода-чиста и отпадъчна, от какво ли се правят, че съм се чудил?

    19:59 15.01.2026

  • 8 Щом Черно море е масово е замърсено

    20 1 Отговор
    Да се спре продажбата на черноморска риба и туризма. Няма да тровим хората нали ? Не сме престъпници

    Коментиран от #10, #26

    19:59 15.01.2026

  • 9 В реките са опасни рибите

    11 1 Отговор
    а какво остава за тези от Черно Море. Все по-трудно и трудно ще става за риба според мен. Дано да е излезе тази моя сметка, но не вървят на добре нещата.

    20:02 15.01.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    5 9 Отговор

    До коментар #8 от "Щом Черно море е масово е замърсено":

    Замърсено, глупасти.....
    Просто морските дарове станаха руски дарове.
    Свиквайте, че като дойдат руснаците и таквиз няма да има 😆

    20:03 15.01.2026

  • 11 Държавата къде е?

    11 2 Отговор
    Защо трови хората и туристите? А? Съд и затвор за длъжностните лица моментално. Децата ни няма да тровите престъпни атлантици !

    20:04 15.01.2026

  • 12 Шеф Ангелов

    17 2 Отговор
    Забравихте да споменете и праха от уран от снарядите с обеднен уран разпръснат на територията на Украйна .Бон Апети -да ви е сладко !

    Коментиран от #20

    20:04 15.01.2026

  • 13 Съд за правителството

    11 2 Отговор
    Тези хора са убийци

    20:05 15.01.2026

  • 14 Скапаната ни държава

    13 1 Отговор
    Няма даже собствена лаборатория

    Коментиран от #38

    20:06 15.01.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    10 1 Отговор
    Влахурите ядат риба и изхождат пластмасови бъркалки за кафе. Ганю яде боб и произвежда природен газ.

    Коментиран от #17, #44

    20:08 15.01.2026

  • 16 А прокуратурата къде е ? А?

    9 2 Отговор
    Няма ли да се самосизира? Тази публикация е пре достатъчна

    20:09 15.01.2026

  • 17 Значи дЖилезку и Бою ни тровят

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    И са за затвор. Нали така ?

    20:11 15.01.2026

  • 18 Симеон Дянков

    5 1 Отговор
    Ами както е казал Гарабед ,аз риба не ям,задръж я .

    20:11 15.01.2026

  • 19 Затова

    9 2 Отговор
    яжте да ви пукат ушите ! И я плащайте с йевро !

    Коментиран от #22

    20:12 15.01.2026

  • 20 га гу еди ни рива

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Шеф Ангелов":

    сигаш ривеш за бааур

    20:13 15.01.2026

  • 21 Алооо прокуратурата !

    8 2 Отговор
    (Риба с микропластмаса на трапезата, Черно море масово е замърсено)..... Правителството го крие и ни трови ! Нещо няма ли да направите?

    20:14 15.01.2026

  • 22 шофа

    1 5 Отговор

    До коментар #19 от "Затова":

    копейки йок?

    Коментиран от #24

    20:14 15.01.2026

  • 23 Съд и затвор!

    6 1 Отговор
    дЖилезку и Бою ни тровят !

    20:15 15.01.2026

  • 24 Ходи

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "шофа":

    пазарувай, бе с йевро !

    Коментиран от #25

    20:15 15.01.2026

  • 25 маати

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ходи":

    сал йевро иска

    Коментиран от #32

    20:16 15.01.2026

  • 26 Ние НЕ сме престъпници

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Щом Черно море е масово е замърсено":

    Но атлантическото правителство очевидно е !

    20:17 15.01.2026

  • 27 Съд и затвор!

    3 1 Отговор
    дЖилезку и Бою ни тровят !

    20:18 15.01.2026

  • 28 И после тумори

    4 3 Отговор
    И умирате в мъки! Щото дЖилезку и Бою ви тровят !

    Коментиран от #29

    20:19 15.01.2026

  • 29 пий

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "И после тумори":

    боярьiшник

    20:21 15.01.2026

  • 30 Мало умните зелени

    8 1 Отговор
    затварят тецове, но не виждат как пластмасите унищожават не само природата, но и хората.

    20:21 15.01.2026

  • 31 И за това престъпление само да кажа

    4 1 Отговор
    Че Данко Харсъзина е съучастник ! Знае и си мълчи и прикрива криминала убиец Бою

    20:23 15.01.2026

  • 32 А бре,

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "маати":

    ой са пери, бря !

    Коментиран от #35

    20:24 15.01.2026

  • 33 Гошо

    5 1 Отговор
    Споко вее , милфките се хранят с гръцка риПка
    Тя Гърцийката им е като ,,столица"

    20:24 15.01.2026

  • 34 микропластмаса на трапезата, тумори

    3 1 Отговор
    И умирате в мъки! А Бою и дЖилезку се смеят

    20:25 15.01.2026

  • 35 баа

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "А бре,":

    пера маати.мой й теби за некой йевру

    20:28 15.01.2026

  • 36 тровят ви престъпните атлантици

    6 1 Отговор
    Виждате ли! Тровят ви и го крият

    20:28 15.01.2026

  • 37 Факт

    8 1 Отговор
    Защо още не са забранили пластмасовите опаковки за хранителни продукти?

    Коментиран от #42

    20:28 15.01.2026

  • 38 А,ааа

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Скапаната ни държава":

    Не така, Ние сме в клуба на богатите трябва. 🤣

    20:29 15.01.2026

  • 39 Да,бе

    4 2 Отговор
    Какво Черно море ви гони,това е украинско море,все пак са го изкопали с голи ръце още когато земята е била необитаема...Малеей,тия удариха маседоните у земята,бре!

    20:35 15.01.2026

  • 40 Значи дЖилезку и Бою ни тровят

    2 0 Отговор
    И са за затвор. Нали така ? Трябва ясно да се каже

    20:36 15.01.2026

  • 41 Олееееее, "демокрация" ...

    4 0 Отговор
    Риба с микропластмаса на трапезата на българина, Черно море масово е замърсено а онкологията е пълна и хората мрат от рак .. Прокуратура няма. И служби няма . Пропаднала атлантическа държава

    20:39 15.01.2026

  • 42 Защото

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Факт":

    при пазарната икономика, по света, не само у нас, водещо е печалбата. Замърсяването на природата и здравето на хората остават на мнооого заден план. Но от друга страна и ние потребителите сме си виновни, като гледам как масово на хората изобщо не им пука колко найлонови торби и пластмасови опаковки ще изхвърлят, при положение че с елементарни действия всеки човек може да намали значително обема на пластмасовите отпадъци, които произвежда.

    20:44 15.01.2026

  • 43 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    То това е така приятелю но се страхувам че това са отнася за цялото човечество факт е че ний си унищожаваме планетата а друга в слънчевата система за обитаване планета няма дори и да отидем на Марс както си фантазира Мъск какво има там гол камънак и радиация

    20:45 15.01.2026

  • 44 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    А ВАША МИЛОСТ
    ГО БУТИЛИРА И ГО ПРОДАВА НА ЧУЖДЕНЦИТЕ
    КАТО ОНЕЗИ СУВЕНИРЧЕТА С РОЗОВО МАСЛО...

    20:59 15.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания