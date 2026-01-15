Риба с микропластмаса на трапезата, Черно море масово е замърсено

Сериозно замърсяване на румънското Черноморие с микропластмаса показва проучване на група изследователи от Националния институт за морски изследвания и развитие „Григоре Антипа“ в Констанца, предава Диджи24, съобщи БТА.

Специалистите предупреждават, че от рибите и мекотелите вредните частици попадат директно в чиниите и това носи голям риск за човешкото здраве.

Според разпространените данни 93,3 процента от анализираните екземпляри от цаца и рапани, както и 66,7 на сто от мидите от румънското крайбрежие са замърсени. В тях са открити пластмасови фрагменти с размер по-малък от 5 милиметра.

Като основна причина за създалата се ситуация изследователите посочват близостта до устието на река Дунав, която внася тонове пластмаса в Черно море. Те са сравнили резултатите, получени на румънското крайбрежие на Черно море, с проучвания, проведени от български изследователи в районите на Варна и Бургас.

По-висока честота на микропластмаси е установена при видовете, събрани на румънското крайбрежие.

Специалстите припомнят, че за да се разложи пластмасата, са необходими между 200 и 400 години.