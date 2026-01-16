Новини
Орбан за помощта към Украйна: Американците имаха разума да се оттеглят в правилния момент
Орбан за помощта към Украйна: Американците имаха разума да се оттеглят в правилния момент

16 Януари, 2026 15:11 752 19

Орбан заяви, че националната петиция дава шанс на унгарците да кажат „не“ на финансирането на войната в Украйна

Снимка: БГНЕС/ EPA
Унгарският премиер Виктор Орбан, заяви днес в интервю за общественото радио, че новата национална петиция, стартирана от унгарското правителство, дава на всички унгарци възможност да кажат „не“ на финансирането на Украйна и войната, и да заявят: „отказваме да плащаме, така че не ни включвайте, защото няма да правим промени в мерките за държавна подкрепа“, съобщава унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Относно подкрепата на ЕС за Украйна, Орбан цитира собствените данни на Брюксел, показващи, че досега са изразходвани 193 милиарда евро. „Американците имаха разума да се оттеглят в правилния момент, но европейците пренебрегват здравия разум, предлагайки безусловна финансова подкрепа“, каза той.

Орбан отбеляза, че 90 милиарда евро от това са финансирани с дълг, като Унгария, Чехия и Словакия са се отказали след продължителни преговори. Той добави, че Украйна вече е подала искане за финансиране за 10 години на стойност 800 милиарда евро, сума, която, каза той, би могла да покрие всички унгарски пенсии за 40 години или семейни помощи за 60 години.

Като финансира войната на Украйна срещу Русия, Европейският съюз залага на това, че Украйна ще победи на бойното поле, добави Орбан, като каза, че ЕС разчита да победи руската армия чрез Украйна, след което Русия ще плати репарации „и всички ще си върнат парите“. „Това е предположението, въз основа на което харчат стотици милиарди на европейските данъкоплатци в момент, когато Европа е без пари.“

Премиерът каза, че „никой сериозен експерт“ не твърди, че Русия може да бъде победена на бойното поле, камо ли да бъде принудена да плати репарации.

Той каза, че западноевропейските страни изтеглят пари от своите граждани, и тъй като виждат, че Унгария отказва да направи същото, представят на страната „списък с искания“. Той каза, че исканията, издадени в различни документи на ЕС, включват премахване на данъците и таксите за мултинационални компании и банки, както и 13-тата пенсия, и реформа на системите за семейна подкрепа и закупуване на жилище.

Но Унгария, каза Орбан, е в благоприятна позиция, защото през последните години той винаги „се е противопоставял на тези искания унгарците да плащат повече“. „Използвах правото си на вето и отказвах, когато трябваше; ние се възпротивихме – както направихме по въпроса за миграцията.“

Според него новата национална петиция ще даде възможност на всички унгарци да отхвърлят това.

По вътрешнополитически въпроси Орбан нарече опозиционните партии Тиса и Демократичната коалиция (ДК) „пробрюкселски и проукраински политически сили“, предупреждавайки за реална опасност младите унгарци да бъдат изпратени да се бият в Украйна, ако пробрюкселско правителство дойде на власт.

Премиерът подчерта скорошни споразумения, подписани от големи държави членки на ЕС за разполагане на войски в Украйна, увеличаващи натиска върху страните членки, включително Унгария, да последват примера.

„Легитимен страх е, че проукраинските сили, ДК и партията ТИСА, в крайна сметка ще се поддадат на този натиск“, каза той, наричайки го реална заплаха, която трябва да бъде предотвратена.

Правителството, каза той, се противопоставя на изпращането на унгарски млади хора, оръжия или пари в Украйна и отказва страната да бъде въвлечена във войната.

„Не трябва да позволяваме тази война да ни въвлече“, добави той, настоявайки, че няма национален консенсус по този въпрос, което го прави „най-острия въпрос за бъдещето на Унгария“. Отбелязвайки, че Унгария не може да остане извън нито една от световните войни, той каза, че най-важният въпрос през следващите години ще бъде дали Унгария ще бъде достатъчно силна, за да устои на международния натиск и да остане извън войната.

Орбан каза, че правителството е подготвено за нарастващото глобално напрежение, добавяйки, че едновременно непредвидени събития, като интервенцията на САЩ във Венецуела, все още са възможни.

„Ако Унгария поеме по пътя на Брюксел, победата на пробрюкселските сили би означавала военна икономика, увеличаваща рисковете и нанасяща сериозни щети на страната“, добави той. Оставането на „унгарския път“, обаче, ще позволи мирновременна икономика и на Унгария да използва своите възможности, настоя Орбан.

До края на годината средната заплата на учителите ще надхвърли 900 000 форинта (2300 евро), а работещите в публичната администрация, социалния и културния сектор ще получат увеличение на заплатата с 15 процента, отбеляза той.

„Нашата платформа е ясна: отхвърляме пътя на Брюксел, избягваме военната икономика и оставаме на унгарския път – пътя на мирновременната икономика“, заяви Орбан.

„А нека нашите противници убеждават хората да изберат пътя на Брюксел, заедно с войната и военната икономика“, добави Орбан.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Усетиха се

    19 4 Отговор
    че губят от мечока и решиха да не стават пак за резил пред света. Срама ще го бере Европа.

    15:13 16.01.2026

  • 2 Учуден

    15 4 Отговор
    Всички политици говорят само за пари. Къде изчезнаха моралът, честта, достойнството?

    15:14 16.01.2026

  • 3 Гошо

    11 3 Отговор
    Хаяши ще ни прати нас за компенсация.....И ще дадем всички по две заплати...доброволно

    15:16 16.01.2026

  • 4 Княз Вандал Новгородски

    14 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:16 16.01.2026

  • 5 Княз Вандал Новгородски

    7 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:16 16.01.2026

  • 6 Княз Вандал Новгородски

    8 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:16 16.01.2026

  • 7 Колко жалко

    8 2 Отговор
    че американците имат разум а на нашите брюкселски такъв липсва. Лошото е че това което даряват на един полуразложен труп е от моите данъци. Ако трето половите си го взимаха от собствения джоб щеше да ми е все едно.

    15:18 16.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    САЩ подкрепяха Хитлер но накрая дойдоха в Европа за плячка.Същото е и сега.

    Коментиран от #9

    15:18 16.01.2026

  • 9 Пепи

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Е,и?!

    15:21 16.01.2026

  • 10 Oтгоре ми се казва

    5 8 Отговор
    След 12 април копейките ще забравят за Орбан.

    Коментиран от #16

    15:21 16.01.2026

  • 11 !!!?

    6 5 Отговор
    Този е отвратителен шопар...какво му направила Украйна и украинците за тази омраза !?
    Сее жлъч и безмозъчие като изпаднала в несвяст Копейка от свръх доза путинофилия !!!

    15:27 16.01.2026

  • 12 Реалист

    5 6 Отговор
    След половин година никой няма да познава унгарския пеевски - селяка орбан, всички ще се разграничат от него.

    Коментиран от #18

    15:27 16.01.2026

  • 13 сара

    3 2 Отговор
    По същата логика да кажат не на финансирането на войната в Русия.

    15:27 16.01.2026

  • 14 Си Дзин

    5 4 Отговор
    Браво Орбан!Точно така се гради силна държава и икономика!
    Аз Си Дзин заставам пред думите си и казвам, Китай ща подаде ръка и ще направи Унгария силна и стабилна!
    Унгария няма място в тоалетните държави и нацистки брюкселски Тр@вестити!

    С Уважение!

    Си Дзин

    15:27 16.01.2026

  • 15 Историята помни

    4 0 Отговор
    рез 2008 г. Орбан критикува Кремъл – наричаше други европейски правителства „марионетки на Москва“ и определяше одобрението на проекта „Южен поток“ от предишното правителство за държавна измяна.

    Изведнъж през 2009 г. всичко се промени. Орбан неочаквано се появи на събора на “Единна Русия” в Санкт Петербург, където се срещна с Путин. Той веднага спря да критикува Русия, а година по-късно, когато Орбан отново стана премиер на Унгария, се превърна в един от ключовите апологети на Путин в Европа.

    Какво се случи с Орбан за толкова кратък период от време?

    Пълен куфар с пари

    "Веднъж през пролетта на 1994 г., в навечерието на изборите, преводачът на Могилевич ми донесе куфар с 1 милион марки."
    Едва след парламентарните избори разбрах, че младежът на когото връчих куфара с 1 млн. ДМ е Виктор Орбан от Фидес. Могилевич го нарече „решаващ фактор в предизборната кампания“.
    През 2008 г., криминалния крал Семьон Могилевич е арестуван в Москва не по искане на ФСБ, а за укриване на данъци.
    Дитмар Клодо смята, че за да осигури освобождаването си, Могилевич е предал част от активите си и е споделил с Кремъл документите си, компрометиращи Виктор Орбан.
    „За съжаление днес Орбан е марионетка, която следва инструкциите на Путин“, коментира Клодо пред The Insider. Той смята, че в замяна на свободата си Могилевич е предал компрометиращите записи на ФСБ Николай Патрушев. Веднага след ареста на Могилевич , Орбан направи рязък завой в политиката си.

    15:28 16.01.2026

  • 16 Лудият от портиерната

    0 5 Отговор

    До коментар #10 от "Oтгоре ми се казва":

    Ха ха, и какво общо има орбан с путин? Орбан си купупува евтини суровини от русия а иначе гласува ЗА всички санкции срещу русия. Орбан е еврреййска подлога, нищо друго.

    Коментиран от #19

    15:29 16.01.2026

  • 17 Страната на npaceтата 🐷🐷

    2 3 Отговор
    Види се края и на това npace!
    Ще си правят компания с боко и шиши в някое московско предградие.

    15:29 16.01.2026

  • 18 Цияна

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Реалист":

    Бате Соросе, ти ли си ?

    15:32 16.01.2026

  • 19 Внимавай духът на господин

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Лудият от портиерната":

    Путин да не се промъкне във входа защото ще те уволнят и пратят директно на четвърти километър.

    15:41 16.01.2026

