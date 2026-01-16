Новини
Свят »
Украйна »
Украйна разполага с резерви от гориво за повече от 20 дни
  Тема: Украйна

Украйна разполага с резерви от гориво за повече от 20 дни

16 Януари, 2026 13:42 777 30

  • украйна-
  • денис шмигал-
  • русия-
  • война-
  • киев-
  • гориво

Шмигал, който пое поста по-рано тази седмица, заяви, че най-тежка остава ситуацията в Киев

Украйна разполага с резерви от гориво за повече от 20 дни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна разполага с резерви от гориво за повече от 20 дни, съобщи министърът на енергетиката Денис Шмигал пред парламента, като определи общото състояние на енергийната система в страната като „много трудно“ след поредица от руски ракетни и дронови удари по критичната инфраструктура, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Шмигал, който пое поста си по-рано тази седмица, заяви, че най-тежка остава ситуацията в Киев, както и в областите Днепропетровска, Харковска и Одеска, както и в населени места близо до фронтовата линия. Там хиляди домакинства са без електроснабдяване и отопление в продължение на дни, при температури под нулата.

„В някои градове и региони подготовката за зимата се е провалила. За двата дни, откакто съм на поста, виждам, че много процеси ясно буксуват“, заяви министърът. По думите му няма нито една електроцентрала в Украйна, която да не е била атакувана.

В сряда президентът Володимир Зеленски обяви, че ще въведе извънредно положение в енергийния сектор, с цел да се навакса загубеното време и да се овладеят прекъсванията в електроснабдяването след продължителните руски удари.

Шмигал нареди спешен внос на електроенергия, като уточни, че за да покрие потреблението си, Украйна трябва да инсталира между 2,2 и 2,7 гигавата (GW) нови генериращи мощности до края на 2026 година.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Гицка

    26 1 Отговор
    Да одат за съчки в Сибир.

    Коментиран от #5

    13:43 16.01.2026

  • 2 Българин

    1 23 Отговор
    Тук е пълно с разни копейкаджии, които по цял ден благославят разни тирани и убийци, като брадатите аятоласи в Иран, дребният и комплексиран Путлер и дебелия и безмозъчен Ким.

    Коментиран от #6, #7, #10, #20

    13:45 16.01.2026

  • 3 Механик

    31 1 Отговор
    "Удряме сърцето на Русия"
    Ами, удряйте, па сега стойте на студено и тъмно.
    Кога човек не го слуша главата, е те така става.

    13:46 16.01.2026

  • 4 АМАH OT ИДИOTИ

    24 0 Отговор
    СЛЕД ДВАЙСЕТ ДНИ Я КАМИЛАТА, Я УKPAЙНA
    🤣😆😝

    13:46 16.01.2026

  • 5 Дядо Белобради

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "Баба Гицка":

    И кюмюр нямат. Водещи страни: Китай, САЩ, Индия, Русия са сред страните с най-големи въглищни резерви.

    Коментиран от #26

    13:47 16.01.2026

  • 6 Слава на великият Путин!!!

    19 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Победителят на НАТОто и неговата армия Освободителка!✌️

    13:48 16.01.2026

  • 7 Механик

    21 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Как е плана за победата и мирът чрез сила?
    Върви ли перемогата?

    13:48 16.01.2026

  • 8 Добри дни

    1 12 Отговор
    са 20 дни. Защото в Русия вече няма бензин.

    13:48 16.01.2026

  • 9 нищо ново

    21 1 Отговор
    От брифинг на говорителя на НАТО Джейми Шей. Брюксел, 25 май 1999 г.:

    Въпрос: Ако казвате, че югославската армия има много генератори,
    тогава защо лишавате страната от 70% не само от електричество,
    но и от водоснабдяване, защото според вас НАТО удря само военни цели.

    Отговор: За съжаление системите за управление и контрол също зависят от
    електричеството.
    Ако Милошевич наистина иска гражданите му да имат вода и електричество,
    всичко, което трябва да направи, е да приеме условията на НАТО и ние ще спрем тази кампания.
    Докато не го направи, ще продължим да атакуваме цели,
    които снабдяват армията му с електричество.
    Ако това има последствия за населението, това са неговите (на Милошевич) проблеми.
    Сменяте Югославия с Украйна и Милошевич със Зеленски и всичко е евроатлантическо!

    13:48 16.01.2026

  • 10 Дон Дони

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Забрави Нетяняху!

    13:49 16.01.2026

  • 11 Смешник

    17 0 Отговор
    Вместо да се разбере с Путин този нашмъркания продължава да тормози и унищожава собственото си население

    Коментиран от #15

    13:49 16.01.2026

  • 12 Много бе!🤥

    10 0 Отговор
    Цели 20дена!

    13:51 16.01.2026

  • 13 Бай Ганьо

    0 9 Отговор
    Цената на руският петрол падна на 44 $ за барел.Финиш.

    Коментиран от #21

    13:51 16.01.2026

  • 14 Дас Хаген

    10 1 Отговор
    Нема да се плашите февруари е къс месец, пък март ако е късмет ще се хванете за зелено!!!!

    Коментиран от #19

    13:51 16.01.2026

  • 15 Как можеш да се разбереш

    0 10 Отговор

    До коментар #11 от "Смешник":

    с агресор и терорист? Само калта в окопите четири години ги оправя братишките.

    13:51 16.01.2026

  • 16 Опс

    9 1 Отговор
    А дронче с напалм не искатели ???? И той много брзо и хубаво гори....

    13:51 16.01.2026

  • 17 Стефан Усмивката Софиянски

    14 0 Отговор
    Абе не знам защо все така ги представят нещата ,че ни сме солидарни с Осрайна и ни пука квоо става там ?

    13:52 16.01.2026

  • 18 Хи хи

    12 0 Отговор
    Нас кво ни интересува кви запаси имат урките ???? Нас ни интересува ние кви запаси имаме !!!

    13:52 16.01.2026

  • 19 През февруари

    0 6 Отговор

    До коментар #14 от "Дас Хаген":

    ще се чества голяма годишнина. Четири пълни години на неможачите от втарая.

    13:53 16.01.2026

  • 20 Хаха

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Не виждаш ли, че това са смахнати тролове.

    Коментиран от #24

    13:54 16.01.2026

  • 21 пиночет

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бай Ганьо":

    Дон Корлеоне ,твоята цена за концерт на вълшебна флейта от година стои непроменена -5лв ,не знам точно колко е в €вро 🤣🤣🤣 ?

    Коментиран от #23

    13:54 16.01.2026

  • 22 Семен

    5 0 Отговор
    За мира и спокойствието в света е важно едно и само едно и това е да няма държава Украйна на картата. Всички укроНацита до един знаете къде.

    13:55 16.01.2026

  • 23 С флейта или без флейта

    0 4 Отговор

    До коментар #21 от "пиночет":

    44 $ за барел. Радуйся сега.

    Коментиран от #25

    13:56 16.01.2026

  • 24 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Хаха":

    Отдавна съм го казал ,да го дуууу ааттт останалите живи осссраинци !

    13:57 16.01.2026

  • 25 пиночет

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "С флейта или без флейта":

    Пука ми на гоуемия х......й ,аз 5лева съм си наготвил за следващата събота 🤣🤣🤣 !

    13:59 16.01.2026

  • 26 Австралийските въглища

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дядо Белобради":

    също горят. Ако поръчат сега, ще пристигнат напролет.

    13:59 16.01.2026

  • 27 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Въпреки милиардите които путлер прежали за да прави ракети с които да удря украинската инфраструктура украйна ще се справи.

    14:06 16.01.2026

  • 28 Княз Вандал Новгородски

    1 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:06 16.01.2026

  • 29 Княз Вандал Новгородски

    1 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:07 16.01.2026

  • 30 Княз Вандал Новгородски

    1 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:07 16.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания