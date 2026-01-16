Украйна разполага с резерви от гориво за повече от 20 дни, съобщи министърът на енергетиката Денис Шмигал пред парламента, като определи общото състояние на енергийната система в страната като „много трудно“ след поредица от руски ракетни и дронови удари по критичната инфраструктура, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Шмигал, който пое поста си по-рано тази седмица, заяви, че най-тежка остава ситуацията в Киев, както и в областите Днепропетровска, Харковска и Одеска, както и в населени места близо до фронтовата линия. Там хиляди домакинства са без електроснабдяване и отопление в продължение на дни, при температури под нулата.
„В някои градове и региони подготовката за зимата се е провалила. За двата дни, откакто съм на поста, виждам, че много процеси ясно буксуват“, заяви министърът. По думите му няма нито една електроцентрала в Украйна, която да не е била атакувана.
В сряда президентът Володимир Зеленски обяви, че ще въведе извънредно положение в енергийния сектор, с цел да се навакса загубеното време и да се овладеят прекъсванията в електроснабдяването след продължителните руски удари.
Шмигал нареди спешен внос на електроенергия, като уточни, че за да покрие потреблението си, Украйна трябва да инсталира между 2,2 и 2,7 гигавата (GW) нови генериращи мощности до края на 2026 година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баба Гицка
Коментиран от #5
13:43 16.01.2026
2 Българин
Коментиран от #6, #7, #10, #20
13:45 16.01.2026
3 Механик
Ами, удряйте, па сега стойте на студено и тъмно.
Кога човек не го слуша главата, е те така става.
13:46 16.01.2026
4 АМАH OT ИДИOTИ
🤣😆😝
13:46 16.01.2026
5 Дядо Белобради
До коментар #1 от "Баба Гицка":И кюмюр нямат. Водещи страни: Китай, САЩ, Индия, Русия са сред страните с най-големи въглищни резерви.
Коментиран от #26
13:47 16.01.2026
6 Слава на великият Путин!!!
До коментар #2 от "Българин":Победителят на НАТОто и неговата армия Освободителка!✌️
13:48 16.01.2026
7 Механик
До коментар #2 от "Българин":Как е плана за победата и мирът чрез сила?
Върви ли перемогата?
13:48 16.01.2026
8 Добри дни
13:48 16.01.2026
9 нищо ново
Въпрос: Ако казвате, че югославската армия има много генератори,
тогава защо лишавате страната от 70% не само от електричество,
но и от водоснабдяване, защото според вас НАТО удря само военни цели.
Отговор: За съжаление системите за управление и контрол също зависят от
електричеството.
Ако Милошевич наистина иска гражданите му да имат вода и електричество,
всичко, което трябва да направи, е да приеме условията на НАТО и ние ще спрем тази кампания.
Докато не го направи, ще продължим да атакуваме цели,
които снабдяват армията му с електричество.
Ако това има последствия за населението, това са неговите (на Милошевич) проблеми.
Сменяте Югославия с Украйна и Милошевич със Зеленски и всичко е евроатлантическо!
13:48 16.01.2026
10 Дон Дони
До коментар #2 от "Българин":Забрави Нетяняху!
13:49 16.01.2026
11 Смешник
Коментиран от #15
13:49 16.01.2026
12 Много бе!🤥
13:51 16.01.2026
13 Бай Ганьо
Коментиран от #21
13:51 16.01.2026
14 Дас Хаген
Коментиран от #19
13:51 16.01.2026
15 Как можеш да се разбереш
До коментар #11 от "Смешник":с агресор и терорист? Само калта в окопите четири години ги оправя братишките.
13:51 16.01.2026
16 Опс
13:51 16.01.2026
17 Стефан Усмивката Софиянски
13:52 16.01.2026
18 Хи хи
13:52 16.01.2026
19 През февруари
До коментар #14 от "Дас Хаген":ще се чества голяма годишнина. Четири пълни години на неможачите от втарая.
13:53 16.01.2026
20 Хаха
До коментар #2 от "Българин":Не виждаш ли, че това са смахнати тролове.
Коментиран от #24
13:54 16.01.2026
21 пиночет
До коментар #13 от "Бай Ганьо":Дон Корлеоне ,твоята цена за концерт на вълшебна флейта от година стои непроменена -5лв ,не знам точно колко е в €вро 🤣🤣🤣 ?
Коментиран от #23
13:54 16.01.2026
22 Семен
13:55 16.01.2026
23 С флейта или без флейта
До коментар #21 от "пиночет":44 $ за барел. Радуйся сега.
Коментиран от #25
13:56 16.01.2026
24 Българин
До коментар #20 от "Хаха":Отдавна съм го казал ,да го дуууу ааттт останалите живи осссраинци !
13:57 16.01.2026
25 пиночет
До коментар #23 от "С флейта или без флейта":Пука ми на гоуемия х......й ,аз 5лева съм си наготвил за следващата събота 🤣🤣🤣 !
13:59 16.01.2026
26 Австралийските въглища
До коментар #5 от "Дядо Белобради":също горят. Ако поръчат сега, ще пристигнат напролет.
13:59 16.01.2026
27 стоян георгиев
14:06 16.01.2026
28 Княз Вандал Новгородски
Фидел Кастро 1992 г.
14:06 16.01.2026
29 Княз Вандал Новгородски
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
14:07 16.01.2026
30 Княз Вандал Новгородски
14:07 16.01.2026