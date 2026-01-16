Украйна разполага с резерви от гориво за повече от 20 дни, съобщи министърът на енергетиката Денис Шмигал пред парламента, като определи общото състояние на енергийната система в страната като „много трудно“ след поредица от руски ракетни и дронови удари по критичната инфраструктура, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Шмигал, който пое поста си по-рано тази седмица, заяви, че най-тежка остава ситуацията в Киев, както и в областите Днепропетровска, Харковска и Одеска, както и в населени места близо до фронтовата линия. Там хиляди домакинства са без електроснабдяване и отопление в продължение на дни, при температури под нулата.

„В някои градове и региони подготовката за зимата се е провалила. За двата дни, откакто съм на поста, виждам, че много процеси ясно буксуват“, заяви министърът. По думите му няма нито една електроцентрала в Украйна, която да не е била атакувана.

В сряда президентът Володимир Зеленски обяви, че ще въведе извънредно положение в енергийния сектор, с цел да се навакса загубеното време и да се овладеят прекъсванията в електроснабдяването след продължителните руски удари.

Шмигал нареди спешен внос на електроенергия, като уточни, че за да покрие потреблението си, Украйна трябва да инсталира между 2,2 и 2,7 гигавата (GW) нови генериращи мощности до края на 2026 година.