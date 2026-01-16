Руското военно разузнаване стои зад палежи в Литва, Полша, Чехия и Румъния

Литовските власти обвиниха руското военно разузнаване, че стои зад координацията на опити за умишлен палеж на завод, който произвежда и доставя скенери за радиовълни на украинската армия, съобщи Ройтерс, предаде БТА.
По повод атаките през 2024 г. са били арестувани и обвинени шестима граждани на Испания, Колумбия, Куба, Русия и Беларус. При доказване на вината им всеки от тях може да получи до 15 години затвор. "Престъпленията са били добре координирани, а заповедите са били давани от група хора, живеещи в Русия и свързани с руското военно разузнаване", заяви заместник-началникът на криминалната полиция на Литва Саулюс Бригинас.
От страна на Русия няма официална реакция. Москва многократно е отричала обвиненията, че след пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г. е засилила саботажните действия и други атаки в региона.
Според Бригинас групата, координирала нападенията, е съставена от колумбийски и кубински граждани, живеещи в Русия. Тя е направила опити за подобни палежи и в Полша, Румъния и Чехия. Целите на атаките са включвали петролна инфраструктура в Румъния, складове за строителни материали в Полша, както и автобуси, пощенски клон и кино в Чехия.
Литва е издала международни заповеди за арест на още трима заподозрени и се опитва да екстрадира четвърти човек, задържан в Колумбия, допълни Бригинас.
Всички шестима арестувани имат връзки с Русия - учили са там, пътували са или са поддържали контакти с хора в страната, уточни той. Те са получавали между 5000 и 10 000 евро за действията си, като основният мотив на извършителите е бил финансов.
Миналата година Литва обвини Русия и за опит за палеж на търговски обект на ИКЕА (IKEA). През декември полски прокурори повдигнаха задочни обвинения срещу руски гражданин, заподозрян в това, че е ръководил мрежа от саботьори и шпиони в рамките на предполагаема кампания за подкопаване на твърдата подкрепа на Варшава за Украйна.
В миналото Москва е отхвърляла подобни обвинения, като е заявявала, че Западът насърчава антируски настроения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Капут
Коментиран от #3, #4
14:49 16.01.2026
2 Цеко сифоня
14:51 16.01.2026
3 хехе
До коментар #1 от "Капут":и за снеговалежа, и ниските температури в западнала европа са виновни руснаците.
Коментиран от #10
14:52 16.01.2026
4 Кой пък вярва на Латвийските власти
До коментар #1 от "Капут":Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) Латвия остава най-високата абсолютна консумация на алкохол в обществото сред страните членки на организацията - 12,2 литра на глава от населението годишно.
Страната тя е толкова малка, но има много алкохолици. Може би затова населението намалява с такава скорост? Скоро ще останат само пияници.
14:52 16.01.2026
5 Ъъъъ
14:52 16.01.2026
6 колю надървения
14:53 16.01.2026
7 стоян георгиев
14:53 16.01.2026
8 татунчо 🍌
14:55 16.01.2026
9 Ние всички знаем,
Коментиран от #25
14:55 16.01.2026
10 Добруджанец
До коментар #3 от "хехе":Че те всички л.йна от там идват !
Коментиран от #12, #13
14:57 16.01.2026
11 ТрАмп
Литва, Полша, Чехия и Румъния и ЕС!
Коментиран от #15
14:57 16.01.2026
12 Тракиец
До коментар #10 от "Добруджанец":Да ти е сладко!
14:58 16.01.2026
13 Капут
До коментар #10 от "Добруджанец":Добруджа - най-копейската част от Българистан! :)
14:58 16.01.2026
14 Русия
Коментиран от #16
14:59 16.01.2026
15 Малка корекция:
До коментар #11 от "ТрАмп":Украинското военно разузнаване и лично Зеленски стоят зад палежи в
Литва, Полша, Чехия, Румъния и ЕС!
15:00 16.01.2026
16 Копейче
До коментар #14 от "Русия":Сторм Шадоу сънуваш ли го в кошмарите си?
Коментиран от #23
15:01 16.01.2026
17 Княз Вандал Новгородски
Фидел Кастро 1992 г.
15:01 16.01.2026
18 Княз Вандал Новгородски
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
15:01 16.01.2026
19 Коста
15:01 16.01.2026
20 Княз Вандал Новгородски
15:01 16.01.2026
21 Добрич и Варна
Коментиран от #27
15:02 16.01.2026
22 Копейкин
15:03 16.01.2026
23 Гугхуг
До коментар #16 от "Копейче":Срещнеш ли копейка трепИ!
15:03 16.01.2026
24 Доказателства
15:04 16.01.2026
25 Коста
До коментар #9 от "Ние всички знаем,":Ми да , Путин е... Тръмп поиска да открадне Гренландия и.. Изведнъж от няколко дни Путин излезе виновен, че той я искал вифиш ли и подкопавал устоите на НАТО.
15:05 16.01.2026
26 Зимата дойде и мокър сняг забръска
15:08 16.01.2026
27 Коста
До коментар #21 от "Добрич и Варна":Да, във Варна действа изчадие на комунист приватизатор офшорни мошенници. Заграбили поляните около Хоризонт. Самият Хоризонт как е станал пък частен след като никога не е бил интересно. А е строен от комунистите.
15:08 16.01.2026
28 бай Кольо
Коментиран от #32
15:10 16.01.2026
29 дядото
15:11 16.01.2026
30 Еко
15:11 16.01.2026
31 Фори
15:11 16.01.2026
32 Мара
До коментар #28 от "бай Кольо":Малей... толкова ли ми личи...???
15:12 16.01.2026
33 Тома
15:14 16.01.2026
34 натовец
15:15 16.01.2026
35 Сатана Z
15:18 16.01.2026
36 Настъпи ли момента за разпад на РФ?
Става все по-ясно, че Украйна печели войната.
Кремъл е изправен пред историческа криза на доверието и е напълно възможно да наблюдаваме началото на края - не само на режима, но и на самата Руска федерация.
Изгуби се доверието на руснаците по отношение на руската армия, която традиционно е централен елемент от легитимността на Кремъл.
Унижението ѝ в Украйна сега е почти пълно, а гордият Черноморски флот все още се крие зад Крим, твърде изплашен да предприеме действия срещу една страна, която дори няма военноморски флот.
Ударът, който бе нанесен на руската икономика, е поразителен и това ще доведе до ненормално съществуване на многомилионното разпръснато руско население.
Тази особеност на разпръснатост е причина за слабо свързане помежду им, а сега, когато властовия център е в позиция нула, чувството за принадлежност към нацията може още повече да отслабне.
Загубата на енергийните пазари, която компенсираше липсата на съвременни производства, не може да бъде компенсирана.
Пригответе се за разпадането на Русия!
15:20 16.01.2026
37 ха, ха, ха...
Ние пък никого не обвинихме за палежите на военни складове с оръжия и центрове за утилизация на боеприпаси.
15:26 16.01.2026
38 ЦЪНЦАРОВА
15:26 16.01.2026
39 Някой
А кой посини окото на Макрон? Трябва да извика военни в къщи да го пазят.
Коментиран от #42
15:30 16.01.2026
40 А зад Северния поток?
15:32 16.01.2026
41 Деди
15:33 16.01.2026
42 Тервел
До коментар #39 от "Някой":То по твоята логика всеки доставчик на картофи за Украйна е легитимна цел за Русия , защото храни украинците ,вместо те да умрат от глад .
15:36 16.01.2026
43 Троянеца
15:39 16.01.2026