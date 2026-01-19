Чехия няма да продава леки изтребители на Украйна

Чехия няма да продава или да дарява леки изтребители на Украйна, с които да сваля дронове, заяви днес чешкият премиер Андрей Бабиш, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
По този начин Бабиш отхвърли план, лансиран от президента Петър Павел. Павел каза при посещение в Киев в петък, че страната му може скоро да предостави няколко самолета, като добави през уикенда, че Украйна е предложила да купи дозвукови изтребители L-159.
Бабиш каза на пресконференция след правителствено заседание днес, че чешката армия се нуждае от самолетите и те не може да бъдат предоставени.
"Самолетите не може да бъдат предоставени и нямаме други", каза Бабиш.
Петър Павел е силен поддръжник на Киев. Бабиш, който се върна на власт, след като спечели миналогодишните парламентарни избори, казва, че няма да предоставя военна помощ на Украйна.
Потенциалната сделка за изтребителите с Украйна бе разкритикувана от коалиционните партньори на Бабиш от крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация".
Бабиш подчерта, че позицията на Прага всъщност не се променя, тъй като и предишното чешко правителство, което беше с по-проукраинска линия, също отказа да изпрати на Киев изтребители L-159.
1 Матийла
Коментиран от #19
18:11 19.01.2026
2 Марийка
18:12 19.01.2026
3 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #4
18:13 19.01.2026
4 Тръмп
До коментар #3 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Орбан ще замести баба Пфайзер в ЕС.
Коментиран от #9
18:15 19.01.2026
5 Ваййй вай вай вай
18:16 19.01.2026
6 Мишел
Коментиран от #8, #18
18:16 19.01.2026
7 Зелени,крадливи ръчички
18:18 19.01.2026
8 Аре
До коментар #6 от "Мишел":Юрвайте се да купувате рубли пак
Коментиран от #13, #14
18:21 19.01.2026
9 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #4 от "Тръмп":ЕС няма да има Самата Германия ще се разцепи на четири провинциислед време на шест Италия Франция Испания ще са самостоятелни държави Все пак са бивши инперии Скандинавците никой не ги брои
18:21 19.01.2026
10 Хеми значи бензин
Чехия бавно но сигурно се превърща в кло зет както и Унгария.
18:25 19.01.2026
11 Само САЩ🤫🤫🤫🤫
18:27 19.01.2026
12 Механик
Интересно и е за какво са и на Украйна "Ел-ки"?? Това самолети, които се водят "учебно-бойни", но са си ориентирани към ПЪРВОНАЧАЛНО обучение на бъдещи пилоти. Къде ще се бие дозвукова ЕЛ-ка с МиГ-29? А със СУ 35???
Освен това аз питам :Къде са обещаните от Финландия и Полша ЕФ-16 и френските МИРАЖИ?
не за друго, ама тукашните тролове яко се бяха възпалили ,как "е на, те сега, те ша видим как фАрчи ватата".
Коментиран от #16, #26
18:29 19.01.2026
13 Мишел
До коментар #8 от "Аре":Юрвай се ти към кофите ,че иначе пак гладен в подлеза ще си лягаш .
18:29 19.01.2026
14 Поне има
До коментар #8 от "Аре":златно покритие, за разлика от евротУ
18:30 19.01.2026
15 Само
18:33 19.01.2026
16 Помак
До коментар #12 от "Механик":Бат Механик те Фки почти не останаха ,а преди два дни руска С 300 свали с 2ракети поредният Ф16 с американски пилот ,та толкова за Фките .
18:33 19.01.2026
17 пешо
18:34 19.01.2026
18 Джилезку Хаяшев
До коментар #6 от "Мишел":не мисли така
18:36 19.01.2026
19 Ко стана с БТР-ите?
До коментар #1 от "Матийла":Утилизирани ли са успешно?
Едно мерси няма , ей !
18:39 19.01.2026
20 И Киев е Руски
Коментиран от #23
18:40 19.01.2026
21 Румен радев
18:44 19.01.2026
22 НАТОвец
- Пращаме всички русофили. Хем ще са на студено като в Русия, хем няма да са в кочина, а в цивилизована социалистическа страна, ще си поживеят добре.
Коментиран от #30
18:45 19.01.2026
23 Ха ха ха ха
До коментар #20 от "И Киев е Руски":Ти ще ги пилотираш. Както пилотираш на "майка си" самолета.
18:45 19.01.2026
24 Юрий Подоляка
РФ орки + Вагнер + ЛНР/ДНР -> 415 000 груз 200.
Коментиран от #25
18:47 19.01.2026
25 Ха ха ха ха
До коментар #24 от "Юрий Подоляка":Двойно повече от англо-саксонските сметки, при това от про-кремълски източник.
18:48 19.01.2026
26 Ха ха ха ха
До коментар #12 от "Механик":И без пари вече 12 години Путин тъпото не можа да я завземе тая Укрия.
Коментиран от #28, #31
18:50 19.01.2026
27 Зеленски
18:50 19.01.2026
28 Това като Бахмут и Мариупол ли
До коментар #26 от "Ха ха ха ха":откъдето от мазетата на Азовстал азовците още контраатакуват и вече превзеха Москва.
Коментиран от #36
18:51 19.01.2026
29 Кога ще пуснат тока и
18:52 19.01.2026
30 Рублевка
До коментар #22 от "НАТОвец":Аз път просто те пращам обратно там откъдето си се пръкнал преди 20 и някоя си година ,свиквай с мррр3ммматтта !
Коментиран от #32
18:53 19.01.2026
31 Не гледай само в гьола
До коментар #26 от "Ха ха ха ха":Ледай глобално, машабно.Путин бутна тъпитеУрсули. Укра е друга бира- изветряла.
18:53 19.01.2026
32 НАТОвец
До коментар #30 от "Рублевка":Що фъфлиш, дядка? Насвятка ли се вече?
18:54 19.01.2026
33 стоян георгиев
18:57 19.01.2026
34 Рублевка
18:58 19.01.2026
35 Куцото Добиче
18:59 19.01.2026
36 Ха ха ха ха ха
До коментар #28 от "Това като Бахмут и Мариупол ли":Не ми говори за Азовстал. Орките в 4 часа като хитлеристи нападнаха без да обявят война. 30 000 орки с всичкото съветско оръжи в град пълен с хора обсадиха 2000 азовци, морпехи и полицаи и им трябваше 3 месеца да го завладеят, въоръжени с ракети, самолети, кораби, танкове срещу ПОЛИЦАИ и 500 души азовци с автомати и гранатомети.
И това най-великата победа на орките. С това ли се гордеете? Какво стана с великите настъпления на Три фронта с милиони войници и пробиви от стотици километри седмично?
Към днешна дата орките държат по-малко украинска територия, отколкото месец след Азовстал. Какво ще кажеш за това? Смешни сте. Жалки сте! Позор сте!
18:59 19.01.2026