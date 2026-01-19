Чехия няма да продава леки изтребители на Украйна

Чехия няма да продава или да дарява леки изтребители на Украйна, с които да сваля дронове, заяви днес чешкият премиер Андрей Бабиш, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

По този начин Бабиш отхвърли план, лансиран от президента Петър Павел. Павел каза при посещение в Киев в петък, че страната му може скоро да предостави няколко самолета, като добави през уикенда, че Украйна е предложила да купи дозвукови изтребители L-159.

Бабиш каза на пресконференция след правителствено заседание днес, че чешката армия се нуждае от самолетите и те не може да бъдат предоставени.

"Самолетите не може да бъдат предоставени и нямаме други", каза Бабиш.

Петър Павел е силен поддръжник на Киев. Бабиш, който се върна на власт, след като спечели миналогодишните парламентарни избори, казва, че няма да предоставя военна помощ на Украйна.

Потенциалната сделка за изтребителите с Украйна бе разкритикувана от коалиционните партньори на Бабиш от крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация".

Бабиш подчерта, че позицията на Прага всъщност не се променя, тъй като и предишното чешко правителство, което беше с по-проукраинска линия, също отказа да изпрати на Киев изтребители L-159.