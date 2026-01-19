Новини
Чехия няма да продава леки изтребители на Украйна
  Тема: Украйна

Чехия няма да продава леки изтребители на Украйна

19 Януари, 2026 18:08

Потенциалната сделка за изтребителите с Украйна бе разкритикувана от коалиционните партньори на Бабиш

Чехия няма да продава леки изтребители на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Чехия няма да продава или да дарява леки изтребители на Украйна, с които да сваля дронове, заяви днес чешкият премиер Андрей Бабиш, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

По този начин Бабиш отхвърли план, лансиран от президента Петър Павел. Павел каза при посещение в Киев в петък, че страната му може скоро да предостави няколко самолета, като добави през уикенда, че Украйна е предложила да купи дозвукови изтребители L-159.

Още новини от Украйна

Бабиш каза на пресконференция след правителствено заседание днес, че чешката армия се нуждае от самолетите и те не може да бъдат предоставени.

"Самолетите не може да бъдат предоставени и нямаме други", каза Бабиш.

Петър Павел е силен поддръжник на Киев. Бабиш, който се върна на власт, след като спечели миналогодишните парламентарни избори, казва, че няма да предоставя военна помощ на Украйна.

Потенциалната сделка за изтребителите с Украйна бе разкритикувана от коалиционните партньори на Бабиш от крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация".

Бабиш подчерта, че позицията на Прага всъщност не се променя, тъй като и предишното чешко правителство, което беше с по-проукраинска линия, също отказа да изпрати на Киев изтребители L-159.


Чехия
Оценка 3.7 от 19 гласа.
  • 1 Матийла

    18 1 Отговор
    Нито Петър, нитоПавел ще пращат.

    Коментиран от #19

    18:11 19.01.2026

  • 2 Марийка

    16 3 Отговор
    Не войте с русскими!

    18:12 19.01.2026

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    14 3 Отговор
    Козелът Стракуш сега ще си скубе брадата Бохемия вече е в Австроунгария където и е мястото Унгария ще си вземе Трансилвания и Войводина и хоп извън ЕС

    Коментиран от #4

    18:13 19.01.2026

  • 4 Тръмп

    14 4 Отговор

    До коментар #3 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Орбан ще замести баба Пфайзер в ЕС.

    Коментиран от #9

    18:15 19.01.2026

  • 5 Ваййй вай вай вай

    11 2 Отговор
    Ами Павел без Петър нали друго се заканваше из ония дни?

    18:16 19.01.2026

  • 6 Мишел

    20 2 Отговор
    Режат финансирането на Украйна отвсякъде. Никой не финансира загубилите войната. Причината - финансирането на Украйна вече фактически е финансиране на Русия.

    Коментиран от #8, #18

    18:16 19.01.2026

  • 7 Зелени,крадливи ръчички

    19 2 Отговор
    Работата върви на изпърдьок.

    18:18 19.01.2026

  • 8 Аре

    3 12 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Юрвайте се да купувате рубли пак

    Коментиран от #13, #14

    18:21 19.01.2026

  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тръмп":

    ЕС няма да има Самата Германия ще се разцепи на четири провинциислед време на шест Италия Франция Испания ще са самостоятелни държави Все пак са бивши инперии Скандинавците никой не ги брои

    18:21 19.01.2026

  • 10 Хеми значи бензин

    4 11 Отговор
    Чехия няма производствения капацитет да ги произведе.
    Чехия бавно но сигурно се превърща в кло зет както и Унгария.

    18:25 19.01.2026

  • 11 Само САЩ🤫🤫🤫🤫

    2 10 Отговор
    Бой по купейките до последният алкаш

    18:27 19.01.2026

  • 12 Механик

    14 1 Отговор
    То се купува когато имаш пари. А укрия няма пари. Няма и кой да и даде. САЩ вече не дават. ЕС пък няма.
    Интересно и е за какво са и на Украйна "Ел-ки"?? Това самолети, които се водят "учебно-бойни", но са си ориентирани към ПЪРВОНАЧАЛНО обучение на бъдещи пилоти. Къде ще се бие дозвукова ЕЛ-ка с МиГ-29? А със СУ 35???
    Освен това аз питам :Къде са обещаните от Финландия и Полша ЕФ-16 и френските МИРАЖИ?
    не за друго, ама тукашните тролове яко се бяха възпалили ,как "е на, те сега, те ша видим как фАрчи ватата".

    Коментиран от #16, #26

    18:29 19.01.2026

  • 13 Мишел

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "Аре":

    Юрвай се ти към кофите ,че иначе пак гладен в подлеза ще си лягаш .

    18:29 19.01.2026

  • 14 Поне има

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "Аре":

    златно покритие, за разлика от евротУ

    18:30 19.01.2026

  • 15 Само

    13 1 Отговор
    Родните безродници са готови и дuпе да дадат щом го иска Брюксел.

    18:33 19.01.2026

  • 16 Помак

    12 1 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Бат Механик те Фки почти не останаха ,а преди два дни руска С 300 свали с 2ракети поредният Ф16 с американски пилот ,та толкова за Фките .

    18:33 19.01.2026

  • 17 пешо

    14 1 Отговор
    на украйна вече никой нищо няма да дава

    18:34 19.01.2026

  • 18 Джилезку Хаяшев

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    не мисли така

    18:36 19.01.2026

  • 19 Ко стана с БТР-ите?

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Матийла":

    Утилизирани ли са успешно?
    Едно мерси няма , ей !

    18:39 19.01.2026

  • 20 И Киев е Руски

    7 1 Отговор
    Кой ще ги пилотира тия изтребители в Покрайна като там не остана нищо на наркомани и бандероФци и N2O не трябва да се дава

    Коментиран от #23

    18:40 19.01.2026

  • 21 Румен радев

    5 0 Отговор
    И киев е руски!ШУБЕТО Е ГОЛЯМ СТРАХ!!

    18:44 19.01.2026

  • 22 НАТОвец

    3 4 Отговор
    Като член на НАТО и ЕС България трябва ли да изпрати военен контингент за защита на Гренландия?


    - Пращаме всички русофили. Хем ще са на студено като в Русия, хем няма да са в кочина, а в цивилизована социалистическа страна, ще си поживеят добре.

    Коментиран от #30

    18:45 19.01.2026

  • 23 Ха ха ха ха

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "И Киев е Руски":

    Ти ще ги пилотираш. Както пилотираш на "майка си" самолета.

    18:45 19.01.2026

  • 24 Юрий Подоляка

    1 4 Отговор
    Известният руски блогер Юрий Подоляка, любимец на кремълофилите, направи кръчмарската математика, колко руснаци са били убити на СВО.

    РФ орки + Вагнер + ЛНР/ДНР -> 415 000 груз 200.

    Коментиран от #25

    18:47 19.01.2026

  • 25 Ха ха ха ха

    1 5 Отговор

    До коментар #24 от "Юрий Подоляка":

    Двойно повече от англо-саксонските сметки, при това от про-кремълски източник.

    18:48 19.01.2026

  • 26 Ха ха ха ха

    1 5 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    И без пари вече 12 години Путин тъпото не можа да я завземе тая Укрия.

    Коментиран от #28, #31

    18:50 19.01.2026

  • 27 Зеленски

    3 0 Отговор
    Пращайте момиче пари, защото ми трябват още златни тоалетни!!!

    18:50 19.01.2026

  • 28 Това като Бахмут и Мариупол ли

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ха ха ха":

    откъдето от мазетата на Азовстал азовците още контраатакуват и вече превзеха Москва.

    Коментиран от #36

    18:51 19.01.2026

  • 29 Кога ще пуснат тока и

    4 0 Отговор
    водата в Киев.

    18:52 19.01.2026

  • 30 Рублевка

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "НАТОвец":

    Аз път просто те пращам обратно там откъдето си се пръкнал преди 20 и някоя си година ,свиквай с мррр3ммматтта !

    Коментиран от #32

    18:53 19.01.2026

  • 31 Не гледай само в гьола

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ха ха ха":

    Ледай глобално, машабно.Путин бутна тъпитеУрсули. Укра е друга бира- изветряла.

    18:53 19.01.2026

  • 32 НАТОвец

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Рублевка":

    Що фъфлиш, дядка? Насвятка ли се вече?

    18:54 19.01.2026

  • 33 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Мед ми капе от сърцето

    18:57 19.01.2026

  • 34 Рублевка

    0 0 Отговор
    ДиДи искаш ли с дядовия да си поиграеш и да го цунн кашшш нежно ,знам че го можеш 🤣🤣🤣 !

    18:58 19.01.2026

  • 35 Куцото Добиче

    0 0 Отговор
    Сменям 1 копейка срещу 3 цента - евроцента!

    18:59 19.01.2026

  • 36 Ха ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Това като Бахмут и Мариупол ли":

    Не ми говори за Азовстал. Орките в 4 часа като хитлеристи нападнаха без да обявят война. 30 000 орки с всичкото съветско оръжи в град пълен с хора обсадиха 2000 азовци, морпехи и полицаи и им трябваше 3 месеца да го завладеят, въоръжени с ракети, самолети, кораби, танкове срещу ПОЛИЦАИ и 500 души азовци с автомати и гранатомети.

    И това най-великата победа на орките. С това ли се гордеете? Какво стана с великите настъпления на Три фронта с милиони войници и пробиви от стотици километри седмично?

    Към днешна дата орките държат по-малко украинска територия, отколкото месец след Азовстал. Какво ще кажеш за това? Смешни сте. Жалки сте! Позор сте!

    18:59 19.01.2026

