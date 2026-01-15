Лондон: НАТО трябва да удвои усилията за защита на Арктика от руска агресия

НАТО трябва да "удвои усилията" за сигурността в Арктика, за да защити региона от руска агресия, заяви пред Би Би Си британският външен министър Ивет Купър, която е на посещение в скандинавските държави.
По време на посещение при британските сили в Северна Норвегия, Ивет Купър заяви, че алиансът трябва да подготви съвместна операция, известна като "Арктическа стража", за защита на региона, точно както прави в Балтийско море. Тя също така каза, че съюзниците, включително САЩ, трябва да се обединят около общата заплаха, въпреки продължаващите разногласия около Гренландия.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е изразявал интерес към закупуване на богатата на минерали Гренландия, като Белият дом не е изключил използването на сила за анексирането ѝ, припомня Би Би Си.. Исканията му бяха отхвърлени от лидерите на Гренландия и Дания, член на НАТО, чиято полуавтономна територия е островът.
Към Ивет Купър се присъедини и нейният норвежки колега Еспен Барт Ейде, който заяви, че спорът между Европа и САЩ за Гренландия е "разсейване" от по-голямата заплаха за сигурността в Украйна. Британският външен министър каза, че "Арктика е вратата, през която руският Северен флот може да заплашва Обединеното кралство, Западна Европа и Норвегия, Съединените щати и Канада, така че цялата трансатлантическа сигурност зависи от арктическата сигурност".
Белият дом заяви вчера, че срещата между представители на САЩ и Дания и Гренландия е била продуктивна и предупреди същевременно, че разполагането на европейски войници в Гренландия няма да промени намерението на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрол над острова, предадоха световни агенции, цитирани от БТА.
Президентът републиканец Тръмп заяви, че Гренландия трябва да стане част от САЩ, при което той не изключва използването на сила, за да присъедини острова към САЩ.
"Не мисля, че европейските войници могат да повлияят на решенията, взимани от президента, нито пък на неговата цел да придобие Гренландия", заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит по време на пресконференция.
Левит също така каза, че срещи на работна група между САЩ и Дания относно Гренландия ще се провеждат на всеки две-три седмици.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация са предупредили Иран, че ако убийствата на демонстранти продължават, ще има сериозни последствия, предадоха световните агенции, като се позоваха на говорителката на Белия дом Карълайн Левит.
Тя съобщи, че Иран очевидно се е отказал да изпълни 800 екзекуции на протестиращи, насрочени за вчера.
Левит добави, че Тръмп следи внимателно ситуацията в Иран и че всички варианти остават на масата.
Говорителката потвърди и, че Тръмп е разговарял с премиера на Израел Бенямин Нетаняху, който според „Ню Йорк таймс“ е поискал от него да не се намесва военно в Иран, предаде Франс прес.
Испанският министър на отбраната Маргарита Роблес не изключи възможността за изпращането на войски в Гренландия, предаде БНР. Тя обясни, че ролята на потенциално испанско участие би била да засили наблюдението на острова. Без да конкретизира брой и състав на евентуална испанска мисия, военният министър подчерта, че спорът за датската автономна територия е по-скоро политически, отколкото военен.
Източници от отбраната, цитирани от изданието "Ел Паис" посочват, Мадрид може да изпрати офицери, които да подготвят евентуално участие на испански военни в учения на острова.
Коментарите на испанския министър идват след ясно заявеното намерение на Франция, Швеция, Германия, Норвегия, Финландия и Нидерландия да изпратят войски в Гренландия, за да проучат съвместно начини за сътрудничество и повишаване на сигурността в региона.
В същото време Маргарита Роблес припомни, че Вашингтон има голяма база на острова и не може да става дума за инвазия. Според нея въпросът по-скоро е дали Съединените щати, в нарушение на международното право, биха могли да решат да увеличат присъствието си и по този начин да превземат Гренландия.
Темата коментира и външният министър Хосе Мануел Албарес. По думите му, сигурността на Арктика е ключова за Европа, но Гренландия принадлежи на нейния народ - гренландците и датчаните.
Турция планира да се присъедини към мисията на НАТО за укрепване на източните граници на Алианса за възпиране на Русия, предаде ФОКУС. По-специално става въпрос за патрулиране на въздушното пространство в Естония и Румъния от турски изтребители, пише Reuters, позовавайки се на турското Министерство на отбраната.
Отбелязва се, че първоначално турските самолети ще бъдат разположени в Естония и ще останат там от август до ноември. След това турските изтребители ще патрулират в небето в Румъния от декември тази година до март 2027 г.
Турските военни подчертаха, че това всъщност не е първият епизод от участието им в мисии на НАТО на източния фланг. Министерството припомни, че Турция вече се е присъединила към засилени мисии за патрулиране на въздушното пространство на Полша през лятото на 2021 г., както и в Румъния от ноември 2023 г. до април 2024 г.
Както отбелязва агенцията, новият епизод от разполагането на турски изтребители в Европа идва на фона на усилията на НАТО за укрепване на отбраната след серия от нарушения на въздушното пространство на Алианса от Русия.
От Министерството припомнят, че следващата среща на върха на НАТО, насрочена за юли, ще се проведе в Турция.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мхм
Коментиран от #5, #10
22:56 15.01.2026
3 Така е
23:01 15.01.2026
4 Опааа
Коментиран от #7
23:01 15.01.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Мхм":Какво симпатично заглавие, харесва ми..... Мисля ,че само разполагането на войски от бг територията в Гренландия може да промени нещо..... Нидерландия и Франция, Защо ли пък бай Дончо не ги навести с американски солдати.... А може и нещо друго да направи бай ти Дончо от оборот, няма само германците да се хвалят че се окупирана държава от 120 000 американски войници....
23:01 15.01.2026
6 хаха
Само по-тихичко кухата блондинка! "Мария Захарова" на дебелите ватенки.
Коментиран от #29
23:02 15.01.2026
7 Не само
До коментар #4 от "Опааа":ЕС, а и всички останали. САЩ е най-голямата супер сила в света и диктува условията на всички останали.
Коментиран от #25, #26, #31, #54
23:03 15.01.2026
8 факт
Коментиран от #11
23:03 15.01.2026
9 ЗОРО
Коментиран от #15
23:06 15.01.2026
10 Мнение
До коментар #1 от "Мхм":Какво ще кажат сега евроатлантическите изтри.алки?!
Кой е агресорът сега???
Видяхте ли, че ЕС не става абсолютно за нищо, щото собствениците на урсулите зад океана, им разпоредиха да го съсипят и разпуснат отвътре?!
МОМЕНТАЛНО ДА СЕ ВЪРНЕ СУВЕРЕНИТЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ, А КОМИСИЯТА НА ЕС ДА БЪДЕ ПРЯКО ИЗБИРАНА ОТ НАРОДИТЕ МУ!
ВИКТОР ОРБАН ДА БЪДЕ СЛЕДВАЩИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕК!!!
Коментиран от #13
23:06 15.01.2026
11 Хи хи
До коментар #8 от "факт":Глупости !! Основните съюзници на Путин са в БРИКС, който е половината свят, плюс Северна Корея и други държави !! Венецуела никога не е била в БРИКС !!
23:08 15.01.2026
13 Европеец
До коментар #10 от "Мнение":Харесва ми това като си написал, чул те Господ...
23:09 15.01.2026
14 Госあ
23:09 15.01.2026
15 Брад Пит
До коментар #9 от "ЗОРО":Бременна е, след някалко месеца ще ражда
23:10 15.01.2026
16 Ами сега?
23:10 15.01.2026
17 Безспорен факт
Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."
Коментиран от #33
23:11 15.01.2026
18 az СВО Победа 80
13 германци
15 французи
1 холандец
2 норвежци
Толкова .... 🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #23, #58
23:13 15.01.2026
19 Зевс
23:14 15.01.2026
20 хаха
САЩ задържаха петролния танкер Veronica в Карибско море. Преди две седмици танкерът Veronica промени името си на Galileo и знамето си на руско с пристанището си Таганрог.
23:14 15.01.2026
21 Хи хи
23:16 15.01.2026
22 Да запитаме госпожа фондерлайн
Щях да запитам и кога ще влезе в сила двадесетия пакет санкции срещу Русия за да знам дали да сложа още една дупка на колана за стесняване.
Коментиран от #24
23:17 15.01.2026
24 Ами
До коментар #22 от "Да запитаме госпожа фондерлайн":Намери си работа.
Коментиран от #36, #43
23:18 15.01.2026
25 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Не само":САЩ е най задлъжнялата страна в света. С 32 трилиона дълг. Де факто е фалирала държава. Миналата година едва я спасиха от дефолт. Нямаше пари да плаща на държавните служители. Търси , какво да заграби, щото вижда края си.
23:19 15.01.2026
26 верно
До коментар #7 от "Не само":и като САЩ е.са такава суперсила, що Тръмп иска да я прави отново велика? Той не знае ли каква суперсила управлява? Тази мантра с великите САЩ отдавна се оттече в канала. САЩ е символ на корупция, деградация и загуба на здрав разсъдък. САЩ е всичко онова, което винаги е бил - въздух под налягане, раздут от пропаганда. Мачкат бедните и треперят, когато се появи някой по-силен и по-решителен от тях. Супер герои от нелепи анимации. Ако си на възраст да се кефиш на анимационни филмчета, гледай сериалите с бай Тръмп и компания.
23:19 15.01.2026
27 ...
но ако америка нападне Гренландия от америка няма да остане нищо...
23:20 15.01.2026
28 ЕСЕС
Коментиран от #38
23:23 15.01.2026
31 Хохо Бохо
До коментар #7 от "Не само":Достатъчно е света да наложи санкции и да изхвърли долара като световна валута. Краварника ще приключи за 3 дена и то с гражданска война и разпад. Краварника произвежда единствено световна инфлация - разбирай, че цял свят ги хрантути.
Коментиран от #34
23:28 15.01.2026
32 А где
23:29 15.01.2026
33 Хохо Бохо
До коментар #17 от "Безспорен факт":Огромен и унизителен удар за Путин но Гренландия е датска. Сещаш ли се за кой е унизителния удар? Или още не ти е светнало?
23:30 15.01.2026
35 Лао Дзъ
Ще превземе Канада;
Ще превземе Гренландия;
Ще раздава правосъдие в Мексико;
Ще подчини Венецуела, Куба и Южна Америка;
Ще победи Китай, Иран и Извънземните;
Ще доведе до разпад ЕС...
...и накрая - черешката на тортата : ще има мир в украйна за 24 часа...
23:31 15.01.2026
36 Аз съм пенсионер
До коментар #24 от "Ами":и всяка пенсия дарявам на господин зеленски за да има бял прах в изобилие
23:32 15.01.2026
37 Копейкиииии
23:33 15.01.2026
38 не точно
До коментар #28 от "ЕСЕС":Надпреварата във въоръжаването неизбежно води до война. Европа се нуждае от здрав разум и добри дипломати. Не можем да трупаме атомни бомби, орешници и каквото се сетиш, защото другите са далеч пред нас. Значи трябва да засилим икономиката си, да отгледаме добрите си дипломати и да поддържаве мира, а не да стимулираме войната. Европа има ядрено оръжие, и какво от това, като се управлява от Урсула, Кая, Мерц, Макрон и Стармър? Мозъчната недостатъчност не се допълва със съвършени оръжия, нито интелектът се допълва с изкуствен интелект. Политиката на ЕС трябва да се промени коренно, а това може да стане със смяна политическото ръководство. Другото е самоубийство.
Коментиран от #42
23:33 15.01.2026
39 Уроците на живота
23:35 15.01.2026
40 Дон Корлеоне
23:39 15.01.2026
41 Али Турчинът
1).Сащ могат ли да вземат Гренландия? Ама с пари, ама с война или дипломация..Какъв ви е отговора?
-Да или Не.?
Коментиран от #49
23:41 15.01.2026
42 ...
До коментар #38 от "не точно":Ако Европа бъде нападната от Тръмп или Путин, с какво ще ти помогнат тези дипломати?...
Не съм военен експерт, но може би чифте пищови е по-доброто решение...
23:46 15.01.2026
43 Чия е Гренландия
До коментар #24 от "Ами":И защо батко Тръмп днес отново е заявил че ако трябва ще използва и сила. Нещо много сте нервни и снишени и смешни с 40 защитника. Ще се бием ли за Гренландия или ще гледаме........
Що се отнася до работата мисля да стана депутат демократ и да плюя и мажа.......
23:50 15.01.2026
44 Мхм
23:55 15.01.2026
45 Данко Харсъзина
Генерация Z и Лекси Фльорцата, дори не знаят що е то "кашик".
23:56 15.01.2026
46 До 2027 година
Коментиран от #62
23:56 15.01.2026
47 Артилерист
Коментиран от #51, #59
23:57 15.01.2026
48 Факт
00:05 16.01.2026
49 бай ходжа
До коментар #41 от "Али Турчинът":САЩианците могат да си я вземат Гренландията най-лесно и безболезнено с пари и дипломация, а ако гренландците нещо вземат, че се дръпнат - малко по-болезнено с оръжие и сила.
00:06 16.01.2026
50 Данко Харсъзина
00:07 16.01.2026
51 Тия фамилни имена
До коментар #47 от "Артилерист":Левит и Люински (Левински) някак си като на богоизбрани звучат.
00:08 16.01.2026
52 Ицо
Коментиран от #53
00:12 16.01.2026
53 Другари
До коментар #52 от "Ицо":атлантици време е да заминавате за гренландия! рижку яко се е надъхал, отсвири и 3еля.....
Коментиран от #55
00:26 16.01.2026
55 Ицо
До коментар #53 от "Другари":Утре рано сутринта да минеш да обереш краставиците!
00:30 16.01.2026
56 хаха
Коментиран от #61
00:58 16.01.2026
57 Комбоец
01:03 16.01.2026
58 Соваж бейби
До коментар #18 от "az СВО Победа 80":Точна ти е информацията 🤣
Франция изпрати 15 войници за провеждане на военно учение в Гренландия.
Нормално е Тръмп да си прави майтап с ЕС.
01:17 16.01.2026
59 Хеми значи бензин
До коментар #47 от "Артилерист":А това какво ти говори че всъщност еврейките са страхотни свир каджиики
01:31 16.01.2026
60 дано скоро гръмнеАЕЦ-а да ни затрие
01:36 16.01.2026
61 Додона
До коментар #56 от "хаха":Ууау
01:56 16.01.2026
62 Мъглата
До коментар #46 от "До 2027 година":За ЕС ли говориш?
01:58 16.01.2026
63 Ъъъъъ
03:34 16.01.2026
64 Хмм
03:42 16.01.2026
65 Нов свят
03:43 16.01.2026
67 Никой
Те всъщност - не са и толкова богати.
Спят в палатки по улиците ипо фургони и така.
Не че не се спи на сладко и на пейка в парка.
Все пак - топли жилища имат ли всички.
03:53 16.01.2026
68 Данко Харсъзина
03:57 16.01.2026
69 Рижавото
03:58 16.01.2026
70 Освен това
04:01 16.01.2026
71 Тая па коя е?
04:06 16.01.2026
72 истерия
Световните терористи САЩ нямат спирка, трябва да продават оръжие на някого иначе загиват !
04:15 16.01.2026
73 впряг без кучета не става
Норвегия ще изпрати двама войника. Естония обеща да изпрати военен оркестър, за да посрещне Тръмп.
Нашите източници в Брюксел съобщават, че конкуренцията за поста в Гренландия вероятно е била изключително висока. Войските, изпратени в Гренландия, очевидно тайно се надяват да получат американско гражданство след анексирането на острова. Възможно е те да се надяват да запазят военните си звания и да получат еквивалентни позиции във въоръжените сили на САЩ.
04:35 16.01.2026
74 Коста
04:45 16.01.2026