Лондон: НАТО трябва да удвои усилията за защита на Арктика от руска агресия

НАТО трябва да "удвои усилията" за сигурността в Арктика, за да защити региона от руска агресия, заяви пред Би Би Си британският външен министър Ивет Купър, която е на посещение в скандинавските държави.



По време на посещение при британските сили в Северна Норвегия, Ивет Купър заяви, че алиансът трябва да подготви съвместна операция, известна като "Арктическа стража", за защита на региона, точно както прави в Балтийско море. Тя също така каза, че съюзниците, включително САЩ, трябва да се обединят около общата заплаха, въпреки продължаващите разногласия около Гренландия.



Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е изразявал интерес към закупуване на богатата на минерали Гренландия, като Белият дом не е изключил използването на сила за анексирането ѝ, припомня Би Би Си.. Исканията му бяха отхвърлени от лидерите на Гренландия и Дания, член на НАТО, чиято полуавтономна територия е островът.



Към Ивет Купър се присъедини и нейният норвежки колега Еспен Барт Ейде, който заяви, че спорът между Европа и САЩ за Гренландия е "разсейване" от по-голямата заплаха за сигурността в Украйна. Британският външен министър каза, че "Арктика е вратата, през която руският Северен флот може да заплашва Обединеното кралство, Западна Европа и Норвегия, Съединените щати и Канада, така че цялата трансатлантическа сигурност зависи от арктическата сигурност".

Белият дом заяви вчера, че срещата между представители на САЩ и Дания и Гренландия е била продуктивна и предупреди същевременно, че разполагането на европейски войници в Гренландия няма да промени намерението на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрол над острова, предадоха световни агенции, цитирани от БТА.

Президентът републиканец Тръмп заяви, че Гренландия трябва да стане част от САЩ, при което той не изключва използването на сила, за да присъедини острова към САЩ.

"Не мисля, че европейските войници могат да повлияят на решенията, взимани от президента, нито пък на неговата цел да придобие Гренландия", заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит по време на пресконференция.

Левит също така каза, че срещи на работна група между САЩ и Дания относно Гренландия ще се провеждат на всеки две-три седмици.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация са предупредили Иран, че ако убийствата на демонстранти продължават, ще има сериозни последствия, предадоха световните агенции, като се позоваха на говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Тя съобщи, че Иран очевидно се е отказал да изпълни 800 екзекуции на протестиращи, насрочени за вчера.

Левит добави, че Тръмп следи внимателно ситуацията в Иран и че всички варианти остават на масата.

Говорителката потвърди и, че Тръмп е разговарял с премиера на Израел Бенямин Нетаняху, който според „Ню Йорк таймс“ е поискал от него да не се намесва военно в Иран, предаде Франс прес.

Испанският министър на отбраната Маргарита Роблес не изключи възможността за изпращането на войски в Гренландия, предаде БНР. Тя обясни, че ролята на потенциално испанско участие би била да засили наблюдението на острова. Без да конкретизира брой и състав на евентуална испанска мисия, военният министър подчерта, че спорът за датската автономна територия е по-скоро политически, отколкото военен.



Източници от отбраната, цитирани от изданието "Ел Паис" посочват, Мадрид може да изпрати офицери, които да подготвят евентуално участие на испански военни в учения на острова.



Коментарите на испанския министър идват след ясно заявеното намерение на Франция, Швеция, Германия, Норвегия, Финландия и Нидерландия да изпратят войски в Гренландия, за да проучат съвместно начини за сътрудничество и повишаване на сигурността в региона.



В същото време Маргарита Роблес припомни, че Вашингтон има голяма база на острова и не може да става дума за инвазия. Според нея въпросът по-скоро е дали Съединените щати, в нарушение на международното право, биха могли да решат да увеличат присъствието си и по този начин да превземат Гренландия.



Темата коментира и външният министър Хосе Мануел Албарес. По думите му, сигурността на Арктика е ключова за Европа, но Гренландия принадлежи на нейния народ - гренландците и датчаните.

Турция планира да се присъедини към мисията на НАТО за укрепване на източните граници на Алианса за възпиране на Русия, предаде ФОКУС. По-специално става въпрос за патрулиране на въздушното пространство в Естония и Румъния от турски изтребители, пише Reuters, позовавайки се на турското Министерство на отбраната.



Отбелязва се, че първоначално турските самолети ще бъдат разположени в Естония и ще останат там от август до ноември. След това турските изтребители ще патрулират в небето в Румъния от декември тази година до март 2027 г.



Турските военни подчертаха, че това всъщност не е първият епизод от участието им в мисии на НАТО на източния фланг. Министерството припомни, че Турция вече се е присъединила към засилени мисии за патрулиране на въздушното пространство на Полша през лятото на 2021 г., както и в Румъния от ноември 2023 г. до април 2024 г.



Както отбелязва агенцията, новият епизод от разполагането на турски изтребители в Европа идва на фона на усилията на НАТО за укрепване на отбраната след серия от нарушения на въздушното пространство на Алианса от Русия.



От Министерството припомнят, че следващата среща на върха на НАТО, насрочена за юли, ще се проведе в Турция.