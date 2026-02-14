Стармър иска да интегрира Великобритания в Европейския съюз

Британският премиер Киър Стармер информира председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен за намерението си да постигне по-дълбока интеграция между Великобритания и Европейския съюз.

„Премиерът очерта високите си амбиции за бъдещото партньорство между Обединеното кралство и ЕС. Той очерта желанието си за по-нататъшна икономическа, отбранителна и технологична интеграция в интерес на по-голяма сигурност, по-силен икономически растеж и по-висок жизнен стандарт за британския народ“, се казва в комюнике, публикувано от кабинета на премиера след разговорите му с председателя на ЕК. Разговорите се проведоха в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурност.

„Няма съмнение какъв е националният интерес и аз винаги ще се боря за това, което е най-добро за Обединеното кралство“, подчерта Стармер. В съобщението се отбелязва, че политиците са обсъдили и укрепване на сигурността и стъпки за преход към „по-европейско НАТО, като същевременно се поддържат силни трансатлантически връзки“.

По-рано, говорейки на конференцията, британският премиер заяви, че Обединеното кралство вече не е страна от „ерата на Брекзит“. На 11 февруари финансовият министър на Обединеното кралство Рейчъл Рийвс също защити изграждането на по-тесни отношения с Европейския съюз. По-конкретно, тя заяви, че бъдещето на Обединеното кралство е „неразривно свързано с бъдещето на Европа“, „не само по икономически причини, но и за сигурност, устойчивост и отбрана“.

Референдумът за излизането на Обединеното кралство от ЕС се проведе на 23 юни 2016 г. 51,9% от британците гласуваха за напускане на ЕС, докато 48,1% гласуваха против. След няколко години преговори, Обединеното кралство напусна блока в нощта на 1 февруари 2020 г. Преходният период след Брекзит, през който всички европейски разпоредби се прилагаха за Обединеното кралство, изтече на 1 януари 2021 г. През декември 2020 г. страните постигнаха споразумение след Брекзит, което включва зона за свободна търговия със стоки и услуги без квоти или тарифи и безвизово пътуване за британски граждани до и от ЕС за срок до 90 дни.