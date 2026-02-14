Новини
Стармър иска да интегрира Великобритания в Европейския съюз

14 Февруари, 2026 22:47 644 15

  • великобритания-
  • ес-
  • урсула фон дер лaйен-
  • киър стармър-
  • интеграция

Британският премиер заяви това на Урсула фон дер Лайен

Стармър иска да интегрира Великобритания в Европейския съюз - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармер информира председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен за намерението си да постигне по-дълбока интеграция между Великобритания и Европейския съюз.

„Премиерът очерта високите си амбиции за бъдещото партньорство между Обединеното кралство и ЕС. Той очерта желанието си за по-нататъшна икономическа, отбранителна и технологична интеграция в интерес на по-голяма сигурност, по-силен икономически растеж и по-висок жизнен стандарт за британския народ“, се казва в комюнике, публикувано от кабинета на премиера след разговорите му с председателя на ЕК. Разговорите се проведоха в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурност.

„Няма съмнение какъв е националният интерес и аз винаги ще се боря за това, което е най-добро за Обединеното кралство“, подчерта Стармер. В съобщението се отбелязва, че политиците са обсъдили и укрепване на сигурността и стъпки за преход към „по-европейско НАТО, като същевременно се поддържат силни трансатлантически връзки“.

По-рано, говорейки на конференцията, британският премиер заяви, че Обединеното кралство вече не е страна от „ерата на Брекзит“. На 11 февруари финансовият министър на Обединеното кралство Рейчъл Рийвс също защити изграждането на по-тесни отношения с Европейския съюз. По-конкретно, тя заяви, че бъдещето на Обединеното кралство е „неразривно свързано с бъдещето на Европа“, „не само по икономически причини, но и за сигурност, устойчивост и отбрана“.

Референдумът за излизането на Обединеното кралство от ЕС се проведе на 23 юни 2016 г. 51,9% от британците гласуваха за напускане на ЕС, докато 48,1% гласуваха против. След няколко години преговори, Обединеното кралство напусна блока в нощта на 1 февруари 2020 г. Преходният период след Брекзит, през който всички европейски разпоредби се прилагаха за Обединеното кралство, изтече на 1 януари 2021 г. През декември 2020 г. страните постигнаха споразумение след Брекзит, което включва зона за свободна търговия със стоки и услуги без квоти или тарифи и безвизово пътуване за британски граждани до и от ЕС за срок до 90 дни.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    3 2 Отговор
    Хайде нЕма нужда!

    Кухите байганьовци си намериха по-ефективен начин да си вкарват пакита и друга паплач!
    И всичко това докато си баят "меркел е виновна".

    22:49 14.02.2026

  • 2 Великобритания и Украйна

    4 4 Отговор
    заедно ще влязат в ЕС.

    22:50 14.02.2026

  • 3 Пак ли ще си играем

    4 3 Отговор
    на иди си дойди си или на играта дай си ми куклите на Си ти парцалите. Европейският съюз стана смешен защото смешници го управляват.

    22:51 14.02.2026

  • 4 Да гласуват тогава

    3 3 Отговор
    Още един Брекзит

    22:52 14.02.2026

  • 5 Бесен - Язовец

    2 5 Отговор
    Клошарска Европа! Нямат газ резцесият се пробват да я крият неуспешно, инфлацията расте заплатите не!

    22:53 14.02.2026

  • 6 И ще приемат еврото

    1 1 Отговор
    Вероятно нали?

    22:55 14.02.2026

  • 7 За втори път

    2 4 Отговор
    Искат да точат Европа тея пудели

    22:56 14.02.2026

  • 8 Коалиция на фалиралите

    2 5 Отговор
    Съвсем хубавичко ще стане

    23:00 14.02.2026

  • 9 Мда

    1 4 Отговор
    Глупости на търкалета.

    23:00 14.02.2026

  • 10 Никой

    2 3 Отговор
    Европа е бедност - нищета и немотия.

    Като цяло е приказна територия - но това е за няколко човека - на "върха".

    Бедност - мизерия и безправие - това е Европа - то дори и при комунзма имахме глътка въздух.

    Коментиран от #14

    23:01 14.02.2026

  • 11 Червените Хълмове

    0 3 Отговор
    Пораждам и провокирам канибалски наклонности в всички българки искат да ме сготвят и изядат цял и гол изпечен на мръвки като ми ударят цяла упойка и да ме разрежат с нож наполовина да ме изпапкат да мръвка даже главата и мозъка до кокал да ми я опоскат с уста , провокирам ги българките да ме сготвят и изядат цял и гол до мръвка и кокал

    23:02 14.02.2026

  • 12 България пък

    1 0 Отговор
    Няма да ги приемем. 20-30 милиарда евро да ни платят

    23:09 14.02.2026

  • 13 Дзак

    0 0 Отговор
    Йотова не би се съгласила!

    23:10 14.02.2026

  • 14 демократ

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Никой":

    Европейците нямат жилища. Няколко бюргера живеят на две три централни улици в предградията спят в каравани. Това е дъното.

    23:11 14.02.2026

  • 15 Вето, вето ще им турнем

    1 1 Отговор
    на тези паразити ....

    23:11 14.02.2026

