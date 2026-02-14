Дванадесет дни след началото на трагедията „Петрохан”, разследването продължава да изважда нови детайли за затворената общност на Ивайло Калушев. Нова тв посочва нов детайл от мястото на събитието - черен микробус, паркиран в близост до блокирания път към хижата. Превозното средство е било ползвано от организацията на Калушев и често е шофирано от Ивайло Иванов, чието тяло бе открито в изгорялата сграда. Съществуват обаче противоречиви данни дали криминалистите са извършили оглед на този автомобил.
Свидетелят В.А., който е живял с Калушев в продължение на 7 години, включително и в Мексико, описва Ивайло Калушев като „Лама” или „Гуру”. „Думата му беше като закон, не се оспорваше никога”, твърди свидетелят. В показанията си той споменава и за сексуален контакт, иницииран от Калушев, както и за неговото отношение към самоубийството. Според разказа, лидерът на групата е смятал самоубийството за „нещо лошо”, но е споделял, че ако би го направил, би избрал „изстрел в главата с пистолет”.
Нови факти изплуват и около въоръжението на групата. През май 2023 г. Калушев, Иванов и Златков са предоставили на полицията в Монтана свое оборудване - реплики на огнестрелни оръжия, използвани за военни игри и тренировки в недовършена сграда в града. При огледите на самата хижа „Петрохан” обаче са намерени множество реални оръжия и гилзи, а пред входа са открити три пистолета и карабина.
Бащата на загиналато 15-годишно момче, Яни Макулев, също е дал показания пред разследващите. Той изразява сериозни съмнения относно автентичността на видеозаписите от „самоубийството” на тримата в хижата, които изтекоха в интернет пространството. Макулев е видял сина си за последно през ноември, когато е отишъл в хижата.
Периметърът около хижа „Петрохан” остава строго блокиран от полицията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 миче не си играй лъжичка по лъжичка
и издай книга
а и за тиквата книга
ще се купува като топъл хляб от преданите му поклонници
11:23 14.02.2026
3 Нови детайли на всеки час...
Коментиран от #20
11:23 14.02.2026
4 Фен
Коментиран от #11
11:23 14.02.2026
5 Спрете
11:24 14.02.2026
6 Перо
11:24 14.02.2026
7 Педофилията започва от детските градини
Дълго и сложно за обяснение как точно става това!
11:24 14.02.2026
8 Сталин
Това е екзекуция със съдействието на службите извършена от професионални килъри ,които вече отдавна са в Украйна
Коментиран от #23
11:25 14.02.2026
9 Рамбо Силек
А защо никой не пита, къде е Копринков, например? Че схемаджиите не спят, докато цяла България се е вторачила в Петрохан.
Коментиран от #12, #16
11:26 14.02.2026
10 Правят ремонт на къщата в Бургас
Айде бе!
Коментиран от #17
11:30 14.02.2026
11 д-р Гълъбова
До коментар #4 от "Фен":А този от ПП, в момента в теб ли е ?
Коментиран от #21
11:31 14.02.2026
12 Ханко Брат
До коментар #9 от "Рамбо Силек":Копринков е при язовир Копринка и преде коприна , а Копринка Червенкова я събира ! Не знаеш ли ?
11:31 14.02.2026
13 Сила
11:32 14.02.2026
14 Ровя В явоР
11:33 14.02.2026
15 Само Питам
11:34 14.02.2026
16 Така е
До коментар #9 от "Рамбо Силек":Столичното общинско предприятие Автотранспорт, контролирано от ГЕРБ-ИТН-БСП-НН, купува десетки стари автобуса, на цена 10 пъти по висока от обявената от продавача в Германия. Разбира се доставчика е човек на делян пеевски и бойко борисов, същия който инсталира климатици за жилища ( около 600€) на тролейбусите за 5 000 €
Коментиран от #18
11:35 14.02.2026
17 ЖлъченМЕХУР
До коментар #10 от "Правят ремонт на къщата в Бургас":Явно някой много бързо ги е убедил да се самоубият ! Колко му е ? Имал е цял 1 ден да ги убеди.
Убедително ги е убедил явно.
11:36 14.02.2026
18 Григорий Цамблак
До коментар #16 от "Така е":Това е изпълнение на един предизборен лозунг на Шайката - ГАРАНТИРАНО от ГЕРБ !
11:38 14.02.2026
19 Колко удобно
11:38 14.02.2026
20 не само той
До коментар #3 от "Нови детайли на всеки час...":И честния ционист е бил редовен в хижа Петрохан!
11:41 14.02.2026
21 Фен
До коментар #11 от "д-р Гълъбова":Не, аз съм над 15. От ПП не се възбуждат от старци, затворена им е фонтанелата.
Коментиран от #24
11:41 14.02.2026
22 Нелогично
ЗАЩО СИ СЪТРУДНИЧАТ С МВР???
ЗАЩО МВР ПРАВИ СЪВМЕСТНИ УЧЕНИЯ С ТЯХ???
ЗАЩО са предоставили на полицията в Монтана свое оборудване - реплики на огнестрелни оръжия?
11:41 14.02.2026
24 Дрън-дрън-дрън
До коментар #21 от "Фен":Как не ви омръзна да пишете простотии.
11:42 14.02.2026