Нови детайли за затворената общност на Ивайло Калушев

Нови детайли за затворената общност на Ивайло Калушев

14 Февруари, 2026 11:20 939 24

През май 2023 г. Калушев, Иванов и Златков са предоставили на полицията в Монтана свое оборудване - реплики на огнестрелни оръжия

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дванадесет дни след началото на трагедията „Петрохан”, разследването продължава да изважда нови детайли за затворената общност на Ивайло Калушев. Нова тв посочва нов детайл от мястото на събитието - черен микробус, паркиран в близост до блокирания път към хижата. Превозното средство е било ползвано от организацията на Калушев и често е шофирано от Ивайло Иванов, чието тяло бе открито в изгорялата сграда. Съществуват обаче противоречиви данни дали криминалистите са извършили оглед на този автомобил.

Свидетелят В.А., който е живял с Калушев в продължение на 7 години, включително и в Мексико, описва Ивайло Калушев като „Лама” или „Гуру”. „Думата му беше като закон, не се оспорваше никога”, твърди свидетелят. В показанията си той споменава и за сексуален контакт, иницииран от Калушев, както и за неговото отношение към самоубийството. Според разказа, лидерът на групата е смятал самоубийството за „нещо лошо”, но е споделял, че ако би го направил, би избрал „изстрел в главата с пистолет”.

Нови факти изплуват и около въоръжението на групата. През май 2023 г. Калушев, Иванов и Златков са предоставили на полицията в Монтана свое оборудване - реплики на огнестрелни оръжия, използвани за военни игри и тренировки в недовършена сграда в града. При огледите на самата хижа „Петрохан” обаче са намерени множество реални оръжия и гилзи, а пред входа са открити три пистолета и карабина.

Бащата на загиналато 15-годишно момче, Яни Макулев, също е дал показания пред разследващите. Той изразява сериозни съмнения относно автентичността на видеозаписите от „самоубийството” на тримата в хижата, които изтекоха в интернет пространството. Макулев е видял сина си за последно през ноември, когато е отишъл в хижата.

Периметърът около хижа „Петрохан” остава строго блокиран от полицията.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 миче не си играй лъжичка по лъжичка

    8 3 Отговор
    направо си направи сборник с цъканиците за тоз мутро герой
    и издай книга

    а и за тиквата книга
    ще се купува като топъл хляб от преданите му поклонници

    11:23 14.02.2026

  • 3 Нови детайли на всеки час...

    5 3 Отговор
    ... излизат, и последния софиянец е бил там на обучение, лично калушев го е рендосвал.

    Коментиран от #20

    11:23 14.02.2026

  • 4 Фен

    7 5 Отговор
    Ново ще е, ако открият някой замесен в случая, който да не е от ПП.

    Коментиран от #11

    11:23 14.02.2026

  • 5 Спрете

    2 3 Отговор
    Се с този гуру интересува ни само кой ще наследи имотите и нов за 3 милиона европейчета

    11:24 14.02.2026

  • 6 Перо

    0 3 Отговор
    Мандръсаньее

    11:24 14.02.2026

  • 7 Педофилията започва от детските градини

    3 3 Отговор
    Там лелките заформят бъдещите педофили и педофилки!
    Дълго и сложно за обяснение как точно става това!

    11:24 14.02.2026

  • 8 Сталин

    11 2 Отговор
    Само забележете цялото "разследване" на хижата Петрохан се изразяваше в това разни експерти ,специалисти ,ченгета и Деветото джудже да оплюват убитите цял ден по медиите,все едно колко големи престъпници са били и заслужавали да бъдат убити,и нито веднъж да не се говори за възможните убиици,Едно е ясно всичко което казват от МВР е лъжа.Само си представете мащабите на криминалната хунта във високите етажи на властта,щом корумпираните държавни служби убиват хора които се борят срещу корупцията ,в България всеки който се бори срещу корупцията влиза в затвора или бива убит ,и всичко това е със съдействието на корумпираната съдебната власт в България,не случайно почти всички съдии и прокурори са жени ,това са държанки и проститутки на бандитите които са ги назначили на тези постове да упражняват чадър над криминалната дейност на тези бандити .Само си помислете в каква държава живеем щом корумпираните държавни служби могат да убиват всеки който пречи на криминалната дейност на властта,за 30 години западна демокрация България беше трансформирана от правова държава в политически криминален картел който убива ,корумпира и тероризира всеки който пречи на тези бандити.Демокрацията е проказа която бавно убива България.
    Това е екзекуция със съдействието на службите извършена от професионални килъри ,които вече отдавна са в Украйна

    Коментиран от #23

    11:25 14.02.2026

  • 9 Рамбо Силек

    1 2 Отговор
    Започва да ми писва с този Петрохан!
    А защо никой не пита, къде е Копринков, например? Че схемаджиите не спят, докато цяла България се е вторачила в Петрохан.

    Коментиран от #12, #16

    11:26 14.02.2026

  • 10 Правят ремонт на къщата в Бургас

    5 0 Отговор
    и след 1 ден решават да се самоубият!
    Айде бе!

    Коментиран от #17

    11:30 14.02.2026

  • 11 д-р Гълъбова

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Фен":

    А този от ПП, в момента в теб ли е ?

    Коментиран от #21

    11:31 14.02.2026

  • 12 Ханко Брат

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Рамбо Силек":

    Копринков е при язовир Копринка и преде коприна , а Копринка Червенкова я събира ! Не знаеш ли ?

    11:31 14.02.2026

  • 13 Сила

    4 0 Отговор
    Хайде сега ДАНС да се заинтересува от "тамплиерите " на старшина генерал академик Ралчев ...сигурен съм , че групичката на Калушев ще изглежда като пионерски лагер на фона на извращенията в сектата на "рицарите ".....

    11:32 14.02.2026

  • 14 Ровя В явоР

    2 3 Отговор
    Казват ПЕДОфил , а има ли доказателства ? И кой го казва , на каква база ? От лична употреба ли ?

    11:33 14.02.2026

  • 15 Само Питам

    0 1 Отговор
    Подредете в класация поредицата ....педоФИЛ , бойкоФИЛ , шишиФИЛ ?

    11:34 14.02.2026

  • 16 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Рамбо Силек":

    Столичното общинско предприятие Автотранспорт, контролирано от ГЕРБ-ИТН-БСП-НН, купува десетки стари автобуса, на цена 10 пъти по висока от обявената от продавача в Германия. Разбира се доставчика е човек на делян пеевски и бойко борисов, същия който инсталира климатици за жилища ( около 600€) на тролейбусите за 5 000 €

    Коментиран от #18

    11:35 14.02.2026

  • 17 ЖлъченМЕХУР

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Правят ремонт на къщата в Бургас":

    Явно някой много бързо ги е убедил да се самоубият ! Колко му е ? Имал е цял 1 ден да ги убеди.
    Убедително ги е убедил явно.

    11:36 14.02.2026

  • 18 Григорий Цамблак

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Така е":

    Това е изпълнение на един предизборен лозунг на Шайката - ГАРАНТИРАНО от ГЕРБ !

    11:38 14.02.2026

  • 19 Колко удобно

    1 0 Отговор
    "но е споделял, че ако би го направил, би избрал „изстрел в главата с пистолет”. Службите все изкарвате нови удобни "факти" и после що хората не вярвали

    11:38 14.02.2026

  • 20 не само той

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нови детайли на всеки час...":

    И честния ционист е бил редовен в хижа Петрохан!

    11:41 14.02.2026

  • 21 Фен

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "д-р Гълъбова":

    Не, аз съм над 15. От ПП не се възбуждат от старци, затворена им е фонтанелата.

    Коментиран от #24

    11:41 14.02.2026

  • 22 Нелогично

    1 0 Отговор
    Ако е имало Разследване срещу рейнджърите в Петрохан:
    ЗАЩО СИ СЪТРУДНИЧАТ С МВР???
    ЗАЩО МВР ПРАВИ СЪВМЕСТНИ УЧЕНИЯ С ТЯХ???
    ЗАЩО са предоставили на полицията в Монтана свое оборудване - реплики на огнестрелни оръжия?

    11:41 14.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дрън-дрън-дрън

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Фен":

    Как не ви омръзна да пишете простотии.

    11:42 14.02.2026

