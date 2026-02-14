Дванадесет дни след началото на трагедията „Петрохан”, разследването продължава да изважда нови детайли за затворената общност на Ивайло Калушев. Нова тв посочва нов детайл от мястото на събитието - черен микробус, паркиран в близост до блокирания път към хижата. Превозното средство е било ползвано от организацията на Калушев и често е шофирано от Ивайло Иванов, чието тяло бе открито в изгорялата сграда. Съществуват обаче противоречиви данни дали криминалистите са извършили оглед на този автомобил.

Свидетелят В.А., който е живял с Калушев в продължение на 7 години, включително и в Мексико, описва Ивайло Калушев като „Лама” или „Гуру”. „Думата му беше като закон, не се оспорваше никога”, твърди свидетелят. В показанията си той споменава и за сексуален контакт, иницииран от Калушев, както и за неговото отношение към самоубийството. Според разказа, лидерът на групата е смятал самоубийството за „нещо лошо”, но е споделял, че ако би го направил, би избрал „изстрел в главата с пистолет”.

Нови факти изплуват и около въоръжението на групата. През май 2023 г. Калушев, Иванов и Златков са предоставили на полицията в Монтана свое оборудване - реплики на огнестрелни оръжия, използвани за военни игри и тренировки в недовършена сграда в града. При огледите на самата хижа „Петрохан” обаче са намерени множество реални оръжия и гилзи, а пред входа са открити три пистолета и карабина.

Бащата на загиналато 15-годишно момче, Яни Макулев, също е дал показания пред разследващите. Той изразява сериозни съмнения относно автентичността на видеозаписите от „самоубийството” на тримата в хижата, които изтекоха в интернет пространството. Макулев е видял сина си за последно през ноември, когато е отишъл в хижата.

Периметърът около хижа „Петрохан” остава строго блокиран от полицията.