Израел ликвидира ключов радикал в Северна Газа

Израелската армия уби въоръжен палестински радикал в ивицата Газа, който представляваше заплаха за войските, съобщи пресслужбата на армията.
„Войски, действащи в северната част на ивицата Газа, засекоха терорист, който пресече Жълтата линия и се приближи до войските, представлявайки непосредствена заплаха за тяхната безопасност. След като го идентифицираха, войските убиха терориста, за да елиминират заплахата“, се казва в изявлението.
Пресслужбата отбеляза, че израелските части „остават разположени в съответствие със споразумението за прекратяване на огъня“ в ивицата Газа и „ще продължат да действат, за да елиминират всяка непосредствена заплаха“.
1 Вервам им
21:49 14.02.2026
2 пиночет
21:53 14.02.2026
3 ключов радикал
22:00 14.02.2026
4 Някой
Ни "свободния" свят стои и гледа мълчаливо отстрани.
Срам!
Коментиран от #5, #6
22:14 14.02.2026
5 ИСТИНАТА
22:19 14.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Глок
До коментар #5 от "ИСТИНАТА":търсиш отваряне на чакрите?
22:34 14.02.2026
8 Защо Вашата медия
23:12 14.02.2026