Израел ликвидира ключов радикал в Северна Газа

Израелската армия уби въоръжен палестински радикал в ивицата Газа, който представляваше заплаха за войските, съобщи пресслужбата на армията.

„Войски, действащи в северната част на ивицата Газа, засекоха терорист, който пресече Жълтата линия и се приближи до войските, представлявайки непосредствена заплаха за тяхната безопасност. След като го идентифицираха, войските убиха терориста, за да елиминират заплахата“, се казва в изявлението.

Пресслужбата отбеляза, че израелските части „остават разположени в съответствие със споразумението за прекратяване на огъня“ в ивицата Газа и „ще продължат да действат, за да елиминират всяка непосредствена заплаха“.