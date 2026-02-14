Новини
Израел ликвидира ключов радикал в Северна Газа

Израел ликвидира ключов радикал в Северна Газа

14 Февруари, 2026 21:45

Израелските части остават разположени, в съответствие със споразумението за прекратяване на огъня, в ивицата Газа

Израел ликвидира ключов радикал в Северна Газа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Израелската армия уби въоръжен палестински радикал в ивицата Газа, който представляваше заплаха за войските, съобщи пресслужбата на армията.

„Войски, действащи в северната част на ивицата Газа, засекоха терорист, който пресече Жълтата линия и се приближи до войските, представлявайки непосредствена заплаха за тяхната безопасност. След като го идентифицираха, войските убиха терориста, за да елиминират заплахата“, се казва в изявлението.

Пресслужбата отбеляза, че израелските части „остават разположени в съответствие със споразумението за прекратяване на огъня“ в ивицата Газа и „ще продължат да действат, за да елиминират всяка непосредствена заплаха“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вервам им

    6 8 Отговор
    Направо напишете фанатик 🤣 Тепърва жидовете ще берат плодовете на наглостта си.

    21:49 14.02.2026

  • 2 пиночет

    9 8 Отговор
    Този път терористите -палячовци от Хизбула и Хамас и подкрепяни от руските отрепки,ще бъдат занулени!

    21:53 14.02.2026

  • 3 ключов радикал

    4 4 Отговор
    ..... смешки. Николай Младенов са ликвидирали вероятно

    22:00 14.02.2026

  • 4 Някой

    4 6 Отговор
    Да, за евреите и 3-годишните палестинчета са изключително опасни радикали. И подлежат на унищожение.
    Ни "свободния" свят стои и гледа мълчаливо отстрани.
    Срам!

    Коментиран от #5, #6

    22:14 14.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Глок

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ИСТИНАТА":

    търсиш отваряне на чакрите?

    22:34 14.02.2026

  • 8 Защо Вашата медия

    0 0 Отговор
    Не споменава нищо за нападението над исраелкото посолство в Мексико? Май само силно цен.зур.Ерани вести се допускат

    23:12 14.02.2026