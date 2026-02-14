САЩ не се опитват да „удушат“ Китай

САЩ искат стабилни отношения с Китай и не се опитват да удушат икономиката му. Това заяви заместник-министърът на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби, говорейки на Конференцията по сигурност в Мюнхен.

„Не се опитваме да удушим Китай...“ Китай смята, че се опитваме да задушим икономическия им растеж или да ги ограничим, но не се опитваме да направим това. Това, което искаме, е да се уверим, че ние, нашите съюзници и нашите партньори действаме от позиция на сила“, каза той.

Колби отбеляза, че Вашингтон е заинтересован от „стабилни и добри отношения с Китай“, иска да „избягва конфликти... и да участва във взаимноизгодна търговия“. „Разбираме обаче, че трябва да го правим от позиция на сила“, добави той. „Разбираме и уважаваме огромните постижения на Китай в икономическото развитие и значителното му военно натрупване.“ „Действаме съответно – с уважение и трезва оценка на ситуацията, за да постигнем благоприятен баланс на силите и стабилността“, заключи заместник-началникът на Пентагона.