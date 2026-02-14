САЩ не се опитват да „удушат“ Китай

САЩ искат стабилни отношения с Китай и не се опитват да удушат икономиката му. Това заяви заместник-министърът на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби, говорейки на Конференцията по сигурност в Мюнхен.
„Не се опитваме да удушим Китай...“ Китай смята, че се опитваме да задушим икономическия им растеж или да ги ограничим, но не се опитваме да направим това. Това, което искаме, е да се уверим, че ние, нашите съюзници и нашите партньори действаме от позиция на сила“, каза той.
Колби отбеляза, че Вашингтон е заинтересован от „стабилни и добри отношения с Китай“, иска да „избягва конфликти... и да участва във взаимноизгодна търговия“. „Разбираме обаче, че трябва да го правим от позиция на сила“, добави той. „Разбираме и уважаваме огромните постижения на Китай в икономическото развитие и значителното му военно натрупване.“ „Действаме съответно – с уважение и трезва оценка на ситуацията, за да постигнем благоприятен баланс на силите и стабилността“, заключи заместник-началникът на Пентагона.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тсун Кай Гоо
Коментиран от #6
21:01 14.02.2026
2 Дзи пин
21:01 14.02.2026
3 Ще ми удушите ...
Катастрофална стратегия за вас, ама нали сте много "умни"!
Коментиран от #8
21:03 14.02.2026
4 иван костов
21:04 14.02.2026
5 мартин ст
21:04 14.02.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Тсун Кай Гоо":абе велик поднебесен копей! и в юани ли взеха да ви плащат?
Коментиран от #10, #11
21:09 14.02.2026
7 БОЛШЕВИК
21:11 14.02.2026
8 Китай и Русия
До коментар #3 от "Ще ми удушите ...":не са съюзници.
Коментиран от #13, #14
21:16 14.02.2026
9 Zахарова
21:17 14.02.2026
10 ЗДРАСТИ
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ДЕБИЛЧЕТО МИ
АМИ В ЮАНИ БЕ МИЛО
А ПРИ ТЕБЕ КАК Е
КОФИТЕ ПЪЛНИ ЛИ СА С ЕВРОСУБСИДИ
21:19 14.02.2026
11 Клошар
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Глад ли ви гони че питате ,как е заплащането ха ха ха
21:19 14.02.2026
12 Домашен сапун
21:20 14.02.2026
13 БОЛШЕВИК
До коментар #8 от "Китай и Русия":Те не са съюзници, но са от едната страна заедно! Колективните западнали са от другата страна.
21:21 14.02.2026
14 АМ ЧИ ВЕРНО ЛИ
До коментар #8 от "Китай и Русия":АМ ЧИ ОТ КОГА
ЛЕЛИИИИ НЕ ЗНАЕХ
КИТАЙ СИГУР Е СЪЮЗНИК С ЯПОНИЯ
ОЩЕ ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА
А ТИ ДИ ДЕБИЛ ОТ ПО РАНО
Коментиран от #17
21:22 14.02.2026
15 УдоМача
21:26 14.02.2026
16 Да, ама не
21:39 14.02.2026
17 Русия е суровинна провинция
До коментар #14 от "АМ ЧИ ВЕРНО ЛИ":на Китай. Богатият Китай само използва и владее бедна Русия. Не са съюзници.
21:40 14.02.2026