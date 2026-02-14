Вземете 50% отстъпка за хостинг от

САЩ не се опитват да „удушат“ Китай

14 Февруари, 2026 20:57 706 17

Вашингтон е заинтересован от стабилни и добри отношения с азиатската държава

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ искат стабилни отношения с Китай и не се опитват да удушат икономиката му. Това заяви заместник-министърът на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби, говорейки на Конференцията по сигурност в Мюнхен.

„Не се опитваме да удушим Китай...“ Китай смята, че се опитваме да задушим икономическия им растеж или да ги ограничим, но не се опитваме да направим това. Това, което искаме, е да се уверим, че ние, нашите съюзници и нашите партньори действаме от позиция на сила“, каза той.

Колби отбеляза, че Вашингтон е заинтересован от „стабилни и добри отношения с Китай“, иска да „избягва конфликти... и да участва във взаимноизгодна търговия“. „Разбираме обаче, че трябва да го правим от позиция на сила“, добави той. „Разбираме и уважаваме огромните постижения на Китай в икономическото развитие и значителното му военно натрупване.“ „Действаме съответно – с уважение и трезва оценка на ситуацията, за да постигнем благоприятен баланс на силите и стабилността“, заключи заместник-началникът на Пентагона.


  • 1 Тсун Кай Гоо

    18 5 Отговор
    Абе лъжливи лицемерни мишшш кии ,що решихте ,че Великата Поднебесна Империя с история на над 4000г може да ви се върже на плитките лъжи ?

    Коментиран от #6

    21:01 14.02.2026

  • 2 Дзи пин

    11 1 Отговор
    Ше ми удушат юрдека

    21:01 14.02.2026

  • 3 Ще ми удушите ...

    15 2 Отговор
    Накарахте Китай и Русия да станат "съюзници по съдба"!
    Катастрофална стратегия за вас, ама нали сте много "умни"!

    Коментиран от #8

    21:03 14.02.2026

  • 4 иван костов

    10 2 Отговор
    Пазете децата от ППДБ!

    21:04 14.02.2026

  • 5 мартин ст

    1 0 Отговор
    вечерно

    21:04 14.02.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тсун Кай Гоо":

    абе велик поднебесен копей! и в юани ли взеха да ви плащат?

    Коментиран от #10, #11

    21:09 14.02.2026

  • 7 БОЛШЕВИК

    4 4 Отговор
    Китай, Русия и КНДР са сила която нямат равна на тоя свят и Земя!

    21:11 14.02.2026

  • 8 Китай и Русия

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ще ми удушите ...":

    не са съюзници.

    Коментиран от #13, #14

    21:16 14.02.2026

  • 9 Zахарова

    3 1 Отговор
    А ние къде отиваме? Вече с единия,крак сме в канала

    21:17 14.02.2026

  • 10 ЗДРАСТИ

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ДЕБИЛЧЕТО МИ
    АМИ В ЮАНИ БЕ МИЛО
    А ПРИ ТЕБЕ КАК Е
    КОФИТЕ ПЪЛНИ ЛИ СА С ЕВРОСУБСИДИ

    21:19 14.02.2026

  • 11 Клошар

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Глад ли ви гони че питате ,как е заплащането ха ха ха

    21:19 14.02.2026

  • 12 Домашен сапун

    4 0 Отговор
    Ами престанете да се самоизнасилвате де

    21:20 14.02.2026

  • 13 БОЛШЕВИК

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Китай и Русия":

    Те не са съюзници, но са от едната страна заедно! Колективните западнали са от другата страна.

    21:21 14.02.2026

  • 14 АМ ЧИ ВЕРНО ЛИ

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Китай и Русия":

    АМ ЧИ ОТ КОГА
    ЛЕЛИИИИ НЕ ЗНАЕХ
    КИТАЙ СИГУР Е СЪЮЗНИК С ЯПОНИЯ
    ОЩЕ ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА
    А ТИ ДИ ДЕБИЛ ОТ ПО РАНО

    Коментиран от #17

    21:22 14.02.2026

  • 15 УдоМача

    4 0 Отговор
    САЩ могат само да пpъднат на kypo на Китай... :)

    21:26 14.02.2026

  • 16 Да, ама не

    0 0 Отговор
    Добре ще ви вярвам!

    21:39 14.02.2026

  • 17 Русия е суровинна провинция

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "АМ ЧИ ВЕРНО ЛИ":

    на Китай. Богатият Китай само използва и владее бедна Русия. Не са съюзници.

    21:40 14.02.2026

