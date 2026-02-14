Датският премиер отказа да каже колко струва Гренландия

Датският премиер Мете Фредериксен отказа да определи цена на Гренландия на 62-рата Мюнхенска конференция по сигурност. По време на дискусия Фредериксен беше попитана дали може да оцени стойността на острова.

„Разбира се, че не. Можете ли да оцените част от Испания, или част от САЩ, или която и да е друга част от света?“, отговори премиерът.

Фредериксен отбеляза също, че Дания се придържа към фундаментални демократични ценности и принципи.

„Кралство Дания, разбира се, е суверенна държава и ние трябва да уважаваме правото на хората на самоопределение. А гренландският народ ясно заяви, че не иска да стане американец. Той иска да остане гренландският народ“, каза премиерът.

Гренландия е част от Датското кралство, но президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е заявявал, че островът трябва да стане част от САЩ. Датските и гренландските власти предупредиха САЩ да не завземат острова, заявявайки, че очакват териториалната им цялост да бъде уважавана.