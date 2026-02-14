Новини
Датският премиер отказа да каже колко струва Гренландия

Датският премиер отказа да каже колко струва Гренландия

14 Февруари, 2026 21:11 607 5

  • гренландия-
  • сащ-
  • дания-
  • цена-
  • остров-
  • мете фредериксен

Фредериксен: Гренландският народ ясно заяви, че не иска да стане американец

Датският премиер отказа да каже колко струва Гренландия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Датският премиер Мете Фредериксен отказа да определи цена на Гренландия на 62-рата Мюнхенска конференция по сигурност. По време на дискусия Фредериксен беше попитана дали може да оцени стойността на острова.

„Разбира се, че не. Можете ли да оцените част от Испания, или част от САЩ, или която и да е друга част от света?“, отговори премиерът.

Фредериксен отбеляза също, че Дания се придържа към фундаментални демократични ценности и принципи.

„Кралство Дания, разбира се, е суверенна държава и ние трябва да уважаваме правото на хората на самоопределение. А гренландският народ ясно заяви, че не иска да стане американец. Той иска да остане гренландският народ“, каза премиерът.
Гренландия е част от Датското кралство, но президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е заявявал, че островът трябва да стане част от САЩ. Датските и гренландските власти предупредиха САЩ да не завземат острова, заявявайки, че очакват териториалната им цялост да бъде уважавана.


  • 1 А Рубио, защо

    5 0 Отговор
    не каже, за колко са купили Аляска? И дали са дали парите изобщо? Че исторически няма никакви доказателства, че са я платили?

    Коментиран от #3

    21:14 14.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Земята е 2 трилиона долара а минералите струват 6 трилиона долара.Общо 8 трилиона долара.

    21:15 14.02.2026

  • 3 Хеми значи бензин

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "А Рубио, защо":

    Че кога е била Аляска на руските пиандурнитси те колко дадоха на местните за да чиянстват там бегай се пощипвай с мъжа ти

    Коментиран от #5

    21:24 14.02.2026

  • 4 За едно пробито левро

    2 0 Отговор
    Всъщност цената ще я орпедели лудия дядка.

    21:30 14.02.2026

  • 5 Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хеми значи бензин":

    Неграмотник! Чий е Крим? 😂😂😂😂

    21:40 14.02.2026

