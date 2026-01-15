Новини
Русия иска да завземе Гренландия? Каква е целта ѝ в Арктика

Русия иска да завземе Гренландия? Каква е целта ѝ в Арктика

15 Януари, 2026 15:01

Как изглежда присъствието на Русия в региона и какви цели преследва Москва?

Русия иска да завземе Гренландия? Каква е целта ѝ в Арктика - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle

Русия представи стратегията си за развитие на Арктика до 2035 година още през 2020-а. В нея ставаше дума за новата роля, която Русия иска да поеме в региона както в икономически план, така и по отношение на сигурността, пише германската обществена медия АРД.

През последните години Русия е започнала да експлоатира отново над 50 стари военни бази от съветско време по бреговете на Арктика, като освен това ги е модернизирала, пише германската медия. Освен това в региона се поддържат и радарни станции и системи за противовъздушна отбрана.

Русия е разположила там и стратегически бомбардировачи на различни военни летища. Към тях се добавят ракетните бази, на които се извършват тестове. През 2021 година военноморските сили изстреляха от фрегата свръхзвукова ракета в Северния ледовит океан.

Защита на морските пътища и добив на газ

От 2021 година Северната флота е определена за военен окръг - тя трябва да гарантира морските пътища към Атлантическия и Тихия океан. Към Северната флота се числят и подводници, оборудвани с ядрени ракети, обяснява АРД.

Тези подводници представляват по-голямата част от руските ядрени способности за ответен удар. Т.е. благодарение на базираните в океана ракети Русия би могла да реагира, ако бъде нападната с атомни бойни глави. По тази причина подводниците се ползват с абсолютен приоритет .

Северната флота и военните бази трябва да гарантират сигурността на арктическото крайбрежие, което е с дължина 24 000 километра. Това е важно за Русия, тъй като в арктическия регион се осъществяват към 90 процента от руския добив на газ, както и 60 процента от добива на нефт.

Същевременно Русия разработва планове за добив на предполагаемите огромни залежи на различни подземни богатства в Арктика.

Най-голямата флота от ледоразбивачи

Северният ледовит океан става все по-интересен и като морски маршрут, тъй като заради промените в климата периодът без ледове постоянно се удължава. Северният морски път, по продължението на руските брегове, придобива все повече атрактивност за търговията между Далечния изток и Европа, отбелязва германската медия.

Русия вижда в него лост за оказване на икономическо и геополитическо влияние, продължава АРД. Най-голямата в света флота от ледоразбивачи с над 30 кораба трябва да поддържа това трасе проходимо.

Претенции и проблеми

В реч през лятото на 2025 година руският президент Владимир Путин подчерта, че Русия претендира за водеща роля в Арктика, припомня германската медия.

Но Русия има да се бори с редица проблеми: и до днес по Северния морски път липсват пристанища и необходимата инфраструктура. Военните нямат достатъчно персонал, тъй като кадрите са ангажирани във войната срещу Украйна .

А добивът на подземни богатства е много затруднен от факта, че включително заради западните санкции до голяма степен липсва необходимата техника.

Автор: Юрген Бух (ARD)


  • 1 Варна 3

    17 10 Отговор
    Ще окупират на куково лято

    Коментиран от #11, #16

    15:02 15.01.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    3 15 Отговор
    Още превъоръжаване и стават като нас😆😎💪

    Коментиран от #6, #59

    15:03 15.01.2026

  • 3 Личи си, че

    57 5 Отговор
    тази новина е писана от Дойче зеле...

    15:04 15.01.2026

  • 4 Каква

    72 4 Отговор
    Русия бе, Сащ искат да вземат Греенланд. Оправете си заглавието, че почвате да психясвате. Фарщейн:)

    Коментиран от #9, #31

    15:04 15.01.2026

  • 5 Kaлпазанин

    57 5 Отговор
    Клоуна каза ,че иска да вземе Гренландия ,сега еврейското зеле пак ни убеждава че Русия го иска ,повръща ми се вече от вас медийния агент Дойче зеле ,кой да диот би ви повярвал

    15:04 15.01.2026

  • 6 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    4 27 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Става дума за Гренландия, като Европа ще я защити.

    15:04 15.01.2026

  • 7 Въпрос

    48 2 Отговор
    Вие тотално полудяхте. Каква Гренландия ви гони? Тя е фикс идея на Дони не на Русия.

    15:04 15.01.2026

  • 8 Тy-тууy

    27 1 Отговор
    Жaмбо пак пише болни соpocки фантазии маскиран като "дойче веле".

    15:05 15.01.2026

  • 9 Диктор

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Каква":

    Долу ръцете от Гренландия! Световните суперсили да не се месят!

    15:05 15.01.2026

  • 10 хаха🤣

    4 17 Отговор
    Абе какво ще превзема Рашата 🤣 Тя се докара до такова окаяно положение, че вече трепери от страх и се притеснява от 20 -30 натовски войника 🤣

    Коментиран от #43, #44

    15:06 15.01.2026

  • 11 Каква Русия бре

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Китайците подскачат за Гренландия. Чети сериозни източници, не Фиткиии.бг.

    Коментиран от #18

    15:06 15.01.2026

  • 13 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    3 21 Отговор
    Както Украйна побеждава Русия, така и САЩ ще бъдат победени. Украйна е силна и това го доказва. 🇺🇦💪💪

    Коментиран от #49

    15:06 15.01.2026

  • 14 456

    20 1 Отговор
    Препоръка: вечер преди лягане всички атлантичета да проверяват в гардероби ,под легла ,в мазето и на тавана да не се скрила някоя руска бригада ,а може и Путин лично да е. 🤣

    15:07 15.01.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 0 Отговор
    Чете ли статията❓ Намери ли поне едно изречение с ОКУПАЦИЯ и Гренландия в него❗

    15:07 15.01.2026

  • 16 Хохо Бохо

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Ще окупран ама американците ако европуделите не се съгласят на сделка, която включва хващане за палците

    15:08 15.01.2026

  • 17 DW - Пропаганден машинен

    14 0 Отговор
    Редакцията на тая медийакочина DW на какви букети от субстанции е?!

    15:08 15.01.2026

  • 18 Фактист

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Каква Русия бре":

    Гренландия, силна и мощна, се брани срещу световните суперсили. 🇬🇱💪

    15:08 15.01.2026

  • 19 Град Козлодуй

    4 16 Отговор
    Русия не е държава, а територия. Китайска теротирия.

    Коментиран от #30

    15:09 15.01.2026

  • 20 Теслатъ

    8 2 Отговор
    Е, дори по времето на Соца нямаше такава изкривена фактология..., очевАдно, европейските политици търсят оправдание за бъдещата анексия на Гренландия от Щатите!

    15:09 15.01.2026

  • 22 Във Венецуела са разочаровани от Русия

    2 8 Отговор
    Почти 10 дни след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, Русия с нищо не е помогнала за освобождаването му, страхувайки се, да се противопостави на САЩ. Венецуела не е единствения военен съюзник на Русия, който е бил в критична ситуация, но не е получил помощ и вече не вижда смисъл от съюз с Русия. В Сирия, Иран и Армения, Русия отново не успя да направи нищо, за да защити съюзниците си. Въпреки отчитането на факта, че Русия в момента се намира в много трудна ситуация, в която тя самата не може да се справи, военните й съюзници се чувстват напълно изоставени и забравени.

    Коментиран от #36

    15:11 15.01.2026

  • 23 Варна 3

    7 8 Отговор
    Цялата икономика на Русия стана китайска...

    Коментиран от #26

    15:11 15.01.2026

  • 24 Тома

    4 6 Отговор
    Русия няма капацитет да се оправи сама дори с 10% от своите Арктически територии / колаборацията с Китай там е неминуема, ако целта е да се докопат до предполагаемите богатства там/ - ДВ вече я пращат срещу могъщата гренландска армия!
    Верно е, че сме в режим на предвоенна пропаганда и всякакви партенки са допустими, но имах по-високо мнение за немските анализатори...

    15:11 15.01.2026

  • 25 БеГемот

    9 0 Отговор
    Нищо не видях за Гренландия....ще я превзема ли или за сега обучава бели мечки за шпиони

    15:12 15.01.2026

  • 26 така е

    5 10 Отговор

    До коментар #23 от "Варна 3":

    Русийката вече е изцяло зависима и подчинена на Северна Корея и Китай. Много кофти, но факт.

    Коментиран от #33

    15:12 15.01.2026

  • 27 Варна 3

    6 2 Отговор
    В бъдещ план европейската сила ще брани себе си и Гренландия срещу световните царе (САЩ, Русия и Китай)

    15:13 15.01.2026

  • 28 Атина Палада

    19 2 Отговор
    Значи не САЩ искали Гренландия а Русия..Това ли ни обаждате ,джурналя?:)))

    Коментиран от #40

    15:13 15.01.2026

  • 29 Главоблъсканица

    2 7 Отговор
    Да не стане "Двама се карат, третият печели"? Кой ли ще е третият?
    Варианти:
    1/ САЩ нахлува там, ЕС не е съгласен, следват разправии в НАТО, а в това време Русия успява да окупира Гренландия.
    2/ САЩ и Русия се бият за Гренландия, а зад гърба им Китай се намества там.
    3/ Има ли трети вариант?

    Коментиран от #41, #50, #72

    15:13 15.01.2026

  • 30 до козлудуй

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй":

    Бг също е "Географско понятие", остава да видим чие...

    15:13 15.01.2026

  • 31 Русия

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Каква":

    от много години си е правила стратегии и планове за Гренландия, не да я превзема, но да има по-голямо присъствие там, но се е страхувала от НАТО и не е успяла да направи нищо. При сегашното положение пък съвсем няма никакви шансове за присъствие.

    Коментиран от #39

    15:15 15.01.2026

  • 32 Иван Венков

    12 2 Отговор
    Пропаганда и манипулация! Първо, Русия има предостатъчно земя и природни ресурси, които едва смогва да управлява и то по недобър начин. Второ, Русия не може да превземе и зад..ка си, дори да е поднесен на тепсия с украса.
    Колко държави е превзел СССР в 1945-1991 г.? Нито една. Колко държави е превзела Русия от 1991 г. насам? Нито една!
    Подобни статии целят нагнетяване на напрежението и наливат вода в мелницата на военната индустрия и ястребите на Запад! Те ползват този наратив да плашат хората и да им обират парите!

    15:15 15.01.2026

  • 33 Атина Палада

    10 0 Отговор

    До коментар #26 от "така е":

    Т.е.Русия беше подчинена на Европа,сега стана подчинена на Китай .М? Ако е така,както твърдиш ти,значи Урсулите в Брюксел ни лъжат,че са били зависими от Русия и се отказаха от руските енергийни ресурси за да не са зависими от Русия..
    Нека Китай сега да е зависим...
    Кой лъже? Ти или Урсулите в Брюксел?

    15:16 15.01.2026

  • 34 Цвете

    4 0 Отговор
    СБЛЪСЪК МЕЖДУ ДВЕ " ВЕЛИКИ " СИЛИ.КОМУ Е НЕОБХОДИМО ? ВОЙНАТА ПРОДЪЛЖАВА ,МОЖЕ БИ ТАМ БЕШЕ НЕОБХОДИМО ДА ИМА ЯСНОТА. КОЙ ЩЕ " ОТНЕСЕ " В ОТВЪДНОТО МЕРАЦИТЕ ВИ?

    15:16 15.01.2026

  • 35 Боруна Лом

    1 9 Отговор
    ПУТИНЕ,РАЗВЕИТЕ БАЙРЯКА КАКТО В СЪРБИЯ

    15:16 15.01.2026

  • 36 Тома

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "Във Венецуела са разочаровани от Русия":

    Пиленце, нито един венецуелец не е гръмнал и един патрон срещу американските командоси, арестуващи и качващи Мадуренко на вертолета, единствените противопоставили се са няколкото десетки кубински момчета от охраната, избити като кокошки от американците, а сега пропагандоните си измислят всенародно венецуелско възмущение от това, че руснаците не освобождават президента им...
    Наистина ли вярваш на такива фейкове?

    15:17 15.01.2026

  • 37 Някой

    8 1 Отговор
    Прочетох заглавието и си викам, това ще е на Дойче Пропаганда. Влезнах за да проверя, но не мисля да го чета.

    15:17 15.01.2026

  • 38 КОКОРА И ТАМ ШИ ГИ ПОРИ

    3 0 Отговор
    ТОПОРЧО НАКОКОРЧЕН ОТ СТУД НЕ СЕ БОИ, ТОЙ М.О.Ч.А. РАЗПОРИ ,ЧЕ В ГРЕНЛАНДИЯ НЯМА ДА ИДЕ

    15:19 15.01.2026

  • 39 Атина Палада

    12 1 Отговор

    До коментар #31 от "Русия":

    Защото НатЮ и САЩ ще воюват за Гренландия ли? Макарона изпраща войските в Гренландия да я пази от САЩ ..

    Коментиран от #75

    15:19 15.01.2026

  • 40 .....

    3 6 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    И САЩ и Русия искат Гренландия, но Русия няма никакъв шанс за класиране, само ще се снишат и ще се подчинят на САЩ. Каквото каже Тръмп, това ще е.

    Коментиран от #55

    15:19 15.01.2026

  • 41 Теслатъ

    6 1 Отговор

    До коментар #29 от "Главоблъсканица":

    Да, само че той не е трети, а един единствен: Щатите стоварват Морски и Въздушен десант в Гренландия и я обявяват за своя територия! Европа ще "мрънка" няколко дни или седмици, а след това ще се оправдае, че това е било най-разумното решение, за да спасят Гренландия от руснаците! -)))))

    Коментиран от #48

    15:19 15.01.2026

  • 42 НАСКО

    5 1 Отговор
    До мисирките от дойче фелър! Съществителното "ФЛОТ" е от мъжки род! А може би вече в германия вече нямате мъже, затова не знаете!

    15:19 15.01.2026

  • 43 Затова ли

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "хаха🤣":

    НАТО квичи от страх в кочината

    15:20 15.01.2026

  • 44 Къде го видя това,

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "хаха🤣":

    От кого го чу, кой ти го каза? След поредните загуби на Русия тя е с доста по-голяма територия, две нови републики и един Крим. Явно чиповете от перални и сапьорските лопатки се справят успешно с не съвсем обединена Европа и НАТО,взети заедно...

    15:20 15.01.2026

  • 45 Трол

    2 3 Отговор
    Русия иска да завземе и петрола на Венецуела.

    15:21 15.01.2026

  • 46 БОГИНЯТА УРСУЛА ПОРИ РУСОРОБА

    1 3 Отговор
    Пори ги урсуло пори върху ледът, че идва и кокорчо крайно натопорчен

    Коментиран от #51

    15:21 15.01.2026

  • 47 Русофобскифакти

    11 1 Отговор
    Това с "Гренландия" да не е печатна грешка!? САЩ, а не Русия заявиха, че ще анексират Гренландия!

    Коментиран от #79

    15:21 15.01.2026

  • 48 Нищо

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Теслатъ":

    Няма да стоварят Щатите козяшки

    15:22 15.01.2026

  • 49 ??????

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    ????? Хлъц....

    15:22 15.01.2026

  • 50 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Главоблъсканица":

    Има.България превзема Гренландия.Нашите тренират в момента в Антарктида.

    15:23 15.01.2026

  • 51 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "БОГИНЯТА УРСУЛА ПОРИ РУСОРОБА":

    Урсула гювендията и Кокора когото го трамбоват нон стоп и очите му изхвърчаха на ластик

    15:23 15.01.2026

  • 52 КОКОРЧО ПОРИ М.О.Ч.А

    3 0 Отговор
    ПЪЛНИ ГО С ЕВРАЦИ. ПОСЛЕ И УРСУЛА ЛАШКА ГИ КАТ РАЦИ

    Коментиран от #56, #60

    15:23 15.01.2026

  • 53 Хасковски каунь

    7 1 Отговор
    Евроатлантиците ще ме побъткат. Окончателно. Какво измислиха милите
    Русия дебаркира в Гренландия...Хахаха. Мъдурки

    15:24 15.01.2026

  • 54 Сандо

    4 1 Отговор
    И този който е пльоснал заглавието къде в материала на дълбоконеуважаваното ДВ е видял твърдението,че Русия иска да завземе Гренландия?Наистина на нормалните хора почва да ни писва.

    15:24 15.01.2026

  • 55 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от ".....":

    И защо пък Тръмп каквото каже? Може ли да победи непобедимото МатЮ? ;)))? Европа ще воюва със САЩ за Гренландия а не Русия...Макарона изпраща войските ,Дания също..Германия също...
    А Путин седи от страни у гледа как МатЮвци воюват :))) смях..

    Коментиран от #70

    15:24 15.01.2026

  • 56 ТОПОРЧО НАКОКОРЧЕН

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "КОКОРЧО ПОРИ М.О.Ч.А":

    ПОРЯ ГИ ОТ МАЛКИ РАШКИТЕ С БУХАЛКИ, ТОЛКОЗ ИМ ХАРЕСВА ,ЧЕ МИ ПЕЯТ ПЕСНИ

    15:25 15.01.2026

  • 57 Опашата лъжа

    2 0 Отговор
    Не сте уникални, но сте лъжци. Големи, нагли слуги.

    15:26 15.01.2026

  • 58 Евродебил

    7 1 Отговор
    Кога за 500 години Русия е проявявала интерес към Гренландия?Или автора на тази статия е бил понашмъкран?

    15:26 15.01.2026

  • 59 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Марш на фронта ухилянт!

    15:26 15.01.2026

  • 60 Доктор Ох Боли

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "КОКОРЧО ПОРИ М.О.Ч.А":

    Писна ми да го защивам
    отзад този Кокор бе
    А Урсулата тече отдолу като Ниагарски водопад

    15:27 15.01.2026

  • 61 защо

    4 1 Отговор
    "Русия иска да завземе Гренландия?"

    Това само DW може да го измисли!
    Но, дерзайте, може и да ви се получи. В Украйна почти е готово.

    15:28 15.01.2026

  • 62 Измислиха го

    0 1 Отговор
    И вълкът сит и агнето цяло, няма да има нужда да се разпада нато когато Тръмп вземе Гренландия, то ще е за защита от злото.

    15:28 15.01.2026

  • 63 Де бил

    6 1 Отговор
    В статията не пише нищо за Гренландия! Путин няма претенции към Гренландия! Вчера имаше среща между датската делегация и някакви мозъци от Белия дом. Пишете те какво са говорили и дали са се разбрали!!! Стига с тоя Путин,че вече ме е страх да си отворя хладилника.

    Коментиран от #69

    15:29 15.01.2026

  • 64 Азззззззз

    9 0 Отговор
    Тия съвсем откачиха! Според тях излиза че Тръмп е президент на Русия. Тръмп иска да завземе Гренландия, ама това били руснаците...

    15:29 15.01.2026

  • 65 Студопор

    5 1 Отговор
    Как Русия? ФАЩ са се наточили. Нали щяха да я купуват без да е за продан. Датчаните даже приготвиха армията си. Русия няма нищо общо.

    15:31 15.01.2026

  • 66 наблюдател

    6 0 Отговор
    Не намирам логика между първото заглавие и съдържанието на статията. Предполагам, че Юрген, бидейки журналист на свободна практика, е добавил това изречение за сензация или продаваемост на статията, или DW си е добавило това за актуалната сега Гренландия.

    15:34 15.01.2026

  • 67 456

    4 0 Отговор
    Тази статия е поредното доказателство за пр0пагандата която ни залива . И ако и сега скъпи атлантичета не си отворите очите.....

    15:35 15.01.2026

  • 68 ???

    4 0 Отговор
    В статиятията пишете че има недостиг от военен персонал а в същото време питате в заглавието дали иска да я превземе.Май не сте много сериозна медия!!!

    15:35 15.01.2026

  • 69 Вовата

    6 1 Отговор

    До коментар #63 от "Де бил":

    "Стига с тоя Путин,че вече ме е страх да си отворя хладилника.", и гардероба не отваряй, там са Баширов и Петров.

    15:36 15.01.2026

  • 70 .....

    1 5 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Палада":

    Русия иска, но не може да воюва с никой, просто няма такива възможности. Нито войници, нито пари.

    Коментиран от #78

    15:40 15.01.2026

  • 71 Факт

    2 3 Отговор
    " Краят на една ера – проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    15:42 15.01.2026

  • 72 Блъскоглавеница

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Главоблъсканица":

    Има и трети вариант - пий си розовите хапове по-редовно.

    15:46 15.01.2026

  • 73 пРосия

    1 2 Отговор
    Страната на идиотите.

    15:47 15.01.2026

  • 74 Което до известна степен

    0 1 Отговор
    Обяснява апетита на Тръмп към Гренландия!

    15:49 15.01.2026

  • 75 Я па тоя

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    Къде буташ калното Блато в А група?

    Коментиран от #82

    15:49 15.01.2026

  • 76 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Само като видях DW и ми стана ясно за поредната простотия писана за швабите.......

    15:50 15.01.2026

  • 77 На гол гуз

    2 1 Отговор
    атомна подводница - това е Матушката.

    15:51 15.01.2026

  • 78 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #70 от ".....":

    Ок! Това го разбрах за Русия:) Питам САЩ могат ли да победят Матю в Гренландия? НатЮвските войски чакат САЩ в Гренландия ..Ще посмее ли САЩ да завземе Гренландия,която им била необходима за националната сигурност на САЩ?

    15:52 15.01.2026

  • 79 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Русофобскифакти":

    Нали на Марс хотели иска да строи Илон Мъск през 2025год. а в Гренландия много матриал има,затуй ли го искат...

    15:54 15.01.2026

  • 80 Хахаха

    3 0 Отговор
    ШвабскитеСвине са много болни мозъци. Тръмп реве за Гренландия а тук Путин им е виновен. Този Юрген Бух (ARD) да го ДУХ!

    15:54 15.01.2026

  • 81 4-та година "Киев за 3 дня"

    0 1 Отговор
    Само да минат трите дена до вземането на Киев и се отправят към Гренландия

    15:55 15.01.2026

  • 82 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "Я па тоя":

    Кое е калното блато? Европа или САЩ? Защото в коментара съм написала между кой е конфликта ,а ти казваш да не бутам калното блато : Та, кой ще победи ? Европа или сАЩ във войната за Гренландия ..

    Коментиран от #85, #86

    15:56 15.01.2026

  • 83 стратег

    0 1 Отговор
    Целта е ясна! Ще прави развъдник за бели мечки.

    16:01 15.01.2026

  • 84 Европеец

    2 0 Отговор
    Заглавието много лудо, а видях и автора и следователно няма да чета...... А иначе пък би било хубаво Русия да завземе Гренландия, въпреки че няма необходимост от това нещо.... Определено ще говорим за американска (краварска) Гренландия в скоро време...

    Коментиран от #91

    16:06 15.01.2026

  • 85 Руската пропаганда

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Атина Палада":

    Винаги има за цел глупака.

    16:06 15.01.2026

  • 87 до н 80

    0 1 Отговор
    е ние сички знаем чеевроевнусите за сичко което с насрът путин им е виновен

    16:10 15.01.2026

  • 88 Юрген Кух

    0 0 Отговор
    Берлин ще превземе и ще го даде на САЩ

    Коментиран от #90

    16:11 15.01.2026

  • 89 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Василевус Полис":

    Не мога да плета:) аз не съм учила за плетачка а за лаборантка :)

    16:12 15.01.2026

  • 90 Тва

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Юрген Кух":

    През кой век 🤣🤣🤣

    16:13 15.01.2026

  • 91 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Европеец":

    Малий му пука дали четеш?

    16:17 15.01.2026

