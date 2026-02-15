Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Орбан: Потисническата машина на Брюксел работи отново в Унгария, ще я пометем след април

15 Февруари, 2026 04:25, обновена 15 Февруари, 2026 04:28 765 12

Подготвили са ни псевдограждански организации, подкупени журналисти, съдии, политици, алгоритми, бюрократи, въртящи милиони евро, изброи унгарският премиер

Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че ще "измете" от Унгария всички "псевдоорганизации на гражданското общество".

В годишното си обръщение към нацията преди парламентарните избори в Унгария през април тази година Орбан продължи атаката си срещу главния си съперник - лидера на партията ТИСА Петер Мадяр.

Унгарският премиер определи Мадяр като "марионетка на Брюксел", подкрепяна от мултинационалните компании.

По думите на Орбан, ако опозицията спечели изборите "джобовете на унгарските семейства ще се изпразнят".

"Потисническата машина на Брюксел работи отново в Унгария, ще я пометем след април. Псевдограждански организации, подкупени журналисти, съдии, политици, алгоритми, бюрократи, въртящи милиони евро - това е, което днес Брюксел е подготвил тук, в Унгария", заяви унгарският премиер пред свои привърженици и ги призова да оценят приятелството на американците, тъй като, по думите му, те разкривали цензурата и манипулациите на Брюксел.

62-годишният Орбан се изправя пред най-голямото предизборно предизвикателство, откакто отново пое властта през 2010 година.

Неговата партия ФИДЕС заема второ място в социологическите проучвания след опозиционната партия ТИСА преди произвеждането на парламентарните избори на 12 април, отбелязва Франс прес.

44-годишният Мадяр обеща да се заеме с премахването на корупцията, като обвини Орбан и неговите съюзници, че са се облагодетелствали от корупционни практики.

"След 57 дни унгарците ще отпратят онези, които смятат за предател всеки, който не подкрепя оставането им на власт. И ние ще започнем да изграждаме нова, мирна, хуманна и работеща Унгария", написа Мадяр във Фейсбук.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Т Живков

    21 12 Отговор
    Лудото усеща края си и се дави в злъч и злоба,амин!

    04:38 15.02.2026

  • 2 Ъхъ!!!

    19 14 Отговор
    Брюксел, че не е идеален, не е!!! Ама в Брюксел се живее в пъти по-добре отколкото в целия останал свят! Особено важи за любимата ти путинова Русия, която вероломно нападна Украйна! И в тази позорна война ти си на страната на агресора - срам, срам, срам!

    Коментиран от #3, #4

    04:39 15.02.2026

  • 3 Бъхъ

    13 22 Отговор

    До коментар #2 от "Ъхъ!!!":

    Много добре се живее в Брюксела - пълно мигранти от третия свят, по улиците сметища, мизерия, наркотици и престъпност. Само продажно комунде с апартамент в Брюксел като другаря Бойкикеff може да изцепи подобна глупост, че много добре се живеело там.

    Коментиран от #5, #9

    04:47 15.02.2026

  • 4 Мурка

    9 11 Отговор

    До коментар #2 от "Ъхъ!!!":

    КРАСТАВИЦИ -8,60 ДОБРЕ Е А

    04:48 15.02.2026

  • 5 Здрасти

    4 9 Отговор

    До коментар #3 от "Бъхъ":

    Ти какво дириш в свободна Европа,марш в Диктовката или Рязан

    Коментиран от #6, #7

    04:50 15.02.2026

  • 6 Хелоу май дарлинг

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Здрасти":

    Mакя ти да изpъбя на задна

    Коментиран от #8

    04:55 15.02.2026

  • 7 Дони

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Здрасти":

    Като какъв се ИЗЖИВЯВАШ -диктатор. демократ или като демократичен диктатор

    04:55 15.02.2026

  • 8 Б Машалов

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хелоу май дарлинг":

    и то в АУСПУХА

    04:56 15.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 койдазнай

    2 3 Отговор
    Не става ясно, какво държи орбан в ЕС?!?
    Защо не освободи народа си от брчкселското иго, а себе се от подчинението към Урсула?!?

    Коментиран от #11

    05:31 15.02.2026

  • 11 койдатаопрай

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "койдазнай":

    като не ви отърва изключете унгария от урсуляшкия райх ама ваща либeрacтка трагедия е хем боли хем сърби

    05:59 15.02.2026

  • 12 Какви

    0 0 Отговор
    Кккретени сте българските мъжжже;.ПлюетеЕ един истински мъжкар и политикмислещ и реаалллно работещ за страната си

    06:23 15.02.2026

