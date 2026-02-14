Новини
Потвърдено: Идната седмица ще има преговори между САЩ и Иран в Женева

14 Февруари, 2026 22:07

Швейцария е готова по всяко време да предложи добрите си услуги, за да улесни диалога

Потвърдено: Идната седмица ще има преговори между САЩ и Иран в Женева - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Султанат Оман ще бъде домакин на преговори между САЩ и Иран в Женева следващата седмица, заяви говорителят на швейцарското външно министерство Пиер Гобет.

„Швейцарското външно министерство поддържа контакт със страните и потвърди готовността си да подкрепи всяка дипломатическа инициатива, насочена към деескалация на конфликта. В този контекст министерството потвърждава, че Султанат Оман ще бъде домакин на преговори между САЩ и Иран в Женева следващата седмица“, каза Гобет. Той подчерта, че конфедерацията „приветства и подкрепя тези преговори“. Той добави, че Швейцария е готова „по всяко време да предложи добрите си услуги, за да улесни диалога“ между Вашингтон и Техеран.

По-рано източник на аг. Reuters съобщи, че американската делегация планира да проведе дипломатически консултации за Иран в Женева на 17 февруари, в допълнение към преговорите за Украйна.


Швейцария


