Потвърдено: Идната седмица ще има преговори между САЩ и Иран в Женева

Султанат Оман ще бъде домакин на преговори между САЩ и Иран в Женева следващата седмица, заяви говорителят на швейцарското външно министерство Пиер Гобет.

„Швейцарското външно министерство поддържа контакт със страните и потвърди готовността си да подкрепи всяка дипломатическа инициатива, насочена към деескалация на конфликта. В този контекст министерството потвърждава, че Султанат Оман ще бъде домакин на преговори между САЩ и Иран в Женева следващата седмица“, каза Гобет. Той подчерта, че конфедерацията „приветства и подкрепя тези преговори“. Той добави, че Швейцария е готова „по всяко време да предложи добрите си услуги, за да улесни диалога“ между Вашингтон и Техеран.

По-рано източник на аг. Reuters съобщи, че американската делегация планира да проведе дипломатически консултации за Иран в Женева на 17 февруари, в допълнение към преговорите за Украйна.