Председателят на Комисията по бюджет и финанси в последното Народно събрание Делян Добрев напуска ГЕРБ. Това научи bTV по неофициална информация. Все още новината не е потвърдена лично от него.
Делян Добрев е български икономист и политик от ГЕРБ, дългогодишен народен представител и бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма в правителството на Бойко Борисов (2012–2013).
Той е избран за народен представител за първи път в 41‑ото Народно събрание през 2009 г. като член на ГЕРБ и оттогава последователно е бил част от парламентарната група на партията.
Добрев има образование по икономика в САЩ и България и специализации в Лондон, работил е в консултантски компании и европейски проекти.
През годините е заемал ключови позиции в парламента, включително председател на Комисията по енергетика и член на Комисията по бюджет и финанси. През 2017 г. беше замесен в скандала „Кумгейт“, но в последствие продължи политическата си кариера. През 2024 г. беше номиниран за министър на енергетиката в проектокабинета на ГЕРБ-СДС.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #39, #46, #60
20:52 14.02.2026
2 Иван Кръстев
Коментиран от #22
20:52 14.02.2026
3 безпартиен
Коментиран от #55
20:52 14.02.2026
4 добри фелянов
Да не е следващият следи "Влади"?
20:52 14.02.2026
5 Дедо
20:53 14.02.2026
6 Желаем му всичко хубаво
20:54 14.02.2026
7 Знам
20:54 14.02.2026
8 Сталин
20:54 14.02.2026
9 кавун
Коментиран от #54
20:54 14.02.2026
10 Ироничен
20:54 14.02.2026
11 Ей черпак
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Много лъжеш бе Бате. Тиквата ряпа да яде.
20:55 14.02.2026
12 Шиши засмуква шайката геп!
Коментиран от #51
20:55 14.02.2026
13 БоКО
20:55 14.02.2026
14 кой му дреме
Коментиран от #56
20:56 14.02.2026
15 Баба Яга
Коментиран от #23
20:56 14.02.2026
16 Шиши
20:56 14.02.2026
17 шопо
20:57 14.02.2026
18 58999
20:57 14.02.2026
19 МОСТ
20:57 14.02.2026
20 Хаха
20:58 14.02.2026
21 1488
20:58 14.02.2026
22 ицо
До коментар #2 от "Иван Кръстев":ми той и цецо напусна
20:59 14.02.2026
23 Торбалан
До коментар #15 от "Баба Яга":Няма да лежи ще виси.
20:59 14.02.2026
24 Банкя
21:00 14.02.2026
25 Герб не е партия
21:01 14.02.2026
26 Звездоброец
21:01 14.02.2026
27 Цвете
21:04 14.02.2026
28 Веска Водката/варна
21:04 14.02.2026
29 Данко Харсъзина
21:05 14.02.2026
30 Амнести интернешънъл
21:05 14.02.2026
31 Никой
21:05 14.02.2026
32 Цвете
21:05 14.02.2026
33 Такива трябва
21:05 14.02.2026
34 А са заедно още от първия мандат
21:06 14.02.2026
35 Хасковски каунь
21:07 14.02.2026
36 хи хи
21:07 14.02.2026
37 Истината
Разривът между двамата бил крайно драматичен, като конфронтацията между тях не се е заключвала просто в размяна на реплики, а в директно обиди, нападки и заплахи един към друг.
Коментиран от #42
21:07 14.02.2026
38 Цвете
21:09 14.02.2026
39 Хмм
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ако ѝ е казал нещо подобно на ПКП
21:09 14.02.2026
40 Гост
21:09 14.02.2026
41 Шиши:
Коментиран от #50
21:09 14.02.2026
42 Последния Софиянец
До коментар #37 от "Истината":Новият шеф Пат Фалън преразпределя каналите.
21:10 14.02.2026
43 !!!
21:10 14.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хасковски каунь
21:10 14.02.2026
46 Първия Перничанин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ако наистина дойде и буквално краят на Тиквата, ще си взема 3 дни отпуска да го отпразнувам с банкети!
21:11 14.02.2026
47 Чочо
21:12 14.02.2026
48 Ами ДА...!
Момчето натовари колата-до девето коляно...и се оттегля...,да не го лаят кучетата...!
21:12 14.02.2026
49 Затвор
21:14 14.02.2026
50 Новият мин.председтел и Рашков
До коментар #41 от "Шиши:":Ще изринат и свинчугата.
21:14 14.02.2026
51 Факт
До коментар #12 от "Шиши засмуква шайката геп!":И сега Буци с остатъците от ОПГ ГЕРБ ще се прегрупират при мистър Кеш срещу Шиши и НовотоНачало.
21:16 14.02.2026
52 Че герберяците са пребоядисани комунисти
21:16 14.02.2026
53 Читател
Коментиран от #59, #62
21:17 14.02.2026
54 Хаскюйски Каунь
До коментар #9 от "кавун":Аз нали си напълних чекмеджетата,като моят Н-к -Борисов,пък вие ми яжте краката,колкото си щете...
21:17 14.02.2026
55 големдебил
До коментар #3 от "безпартиен":Що ли се радвате толкова?Мислите че някой от т.нар. политици в България се интересуват от вашия животец,и че ако Бойко го няма,те ще ви поднесат на тепсия един прекрасен живот???Който е мърша,остава такъв завинаги.Ще поживеем,ще видим.
21:18 14.02.2026
56 Фройд
До коментар #14 от "кой му дреме":Евала .
21:18 14.02.2026
57 Константинов
Коментиран от #64
21:18 14.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Слушател
До коментар #53 от "Читател":Малкия магнит на големия Шишо магнит ли е дал листа на Тиквоча?
21:19 14.02.2026
60 ДАНСингът на смъртта
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ДАНСингът на смъртта
IN MEMORIAM
Рейнджърът в Холивуд Пламен Статев
Загиналият Пламен Статев -
за когото сякаш се пише по-малко - от хижата в местността „Петрохан“,
е бил изключително интересна и ярка личност.
Професионалният му път го отвежда до едни от най-популярните холивудски продукции
и до имена като Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и Морган Фрийман.
Той е бил специалист по визуалните ефекти (CGI) и е координирал работата по дигиталните ефекти на редица мащабни екшън продукции.
Макар да не е бил единственият експерт в екипите, очевидно е притежавал изключителна организираност, отговорност и задълбочени професионални познания.
Наеман е от продуценти на едни от най-големите филмови проекти през последните години.
От негови публикации, посветени на професионалната му дейност, става ясно колко ключова е била ролята му в процеса.
Пламен е бил "двигателят" зад кулисите - човекът, който гарантира, че работата по дигиталните ефекти върви по график и в рамките на бюджета.
Координирал е логистиката и комуникацията, проследявал е задачите на десетки артисти, следял е обработката на стотици кадри.
Негова отговорност е било и прецизното предаване на бележките от режисьора и супервайзорите към екипа, така че всяка корекция да бъде правилно разбрана и изпълнена.
Всичко това - в сложни графици, таблици и под постоянен натиск.
До 2012 година.
След това пътят му поема в различна посока - към спелеологията.
В Мекси
Коментиран от #67
21:19 14.02.2026
61 Герб са история
УЧИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ !!!!
Коментиран от #69
21:19 14.02.2026
62 Бастардо
До коментар #53 от "Читател":Е и?Ще ти оправи живота ли?
21:19 14.02.2026
63 Даниел Немитов
21:20 14.02.2026
64 Промяна
До коментар #57 от "Константинов":ТАКА ЩЕ Е СПОКОЙНО ГЮРО И СЛУЖЕБНИТЕ ВСИЧКО ЩЕ АЛАБАЛИЗИРАТ А ПОСЛЕ КАКВО ЩЕ ДРАСКАТЕ СРЕЩУ КОГОХАХАХАХАХА
21:20 14.02.2026
65 Яшар
21:20 14.02.2026
66 ШЕФА
21:20 14.02.2026
67 Видьо Видев
До коментар #60 от "ДАНСингът на смъртта":В Мексико, паралелно с изследването и откриването на пещери, през 2018 г. той регистрира собствена фирма, която функционира и до днес.
Дейността ѝ е насочена към дизайн и производство на облекла и аксесоари от естествени влакна, изработени чрез традиционни техники.
Самият Пламен описва дейността на компанията си така:
да осигурява стабилно и ефективно функциониране на интегрирана система за управление на качеството;
да следи за безопасността и въздействието върху околната среда;
да гарантира, че производството не вреди на флората и фауната в региона;
да управлява одити и да обезпечава, че суровините и готовата продукция се съхраняват и експедират според изискванията на клиентите.
Каквато и дейност да е избирал, тя винаги е била свързана с неговата кауза - уважението към природата и отговорността към околната среда.
PS/
Днес научавам, че у нас е открито отново растението, смятано за изчезнало - Карниолска блатница (Eleocharis carniolica),
консервационно значим вид от Червената книга на България.
Министерството на околната среда и водите планира мястото да бъде обявено за защитена местност.
Допускате ли, приятели мои, че единственото засега находище е регистрирано не къде да е,
а край хижата в района на Петрохан.
По ирония на съдбата, новият живот се появява именно там.
Светла да бъде паметта на великолепната шесторка,
един от която беше и спелеологът-изследовател Пламен Статев.
Движение на безпартийните граждани, Приятели н
21:21 14.02.2026
68 Пешо
Коментиран от #70
21:21 14.02.2026
69 Поправка
До коментар #61 от "Герб са история":ГЕРБ никога не са били партия, защото никога не са имали партийна идеология, освен кражбата за лична облага. Още от създаването си са престъпна милиционерска организация на дъртите червени ченгета и мутри от 90-те с финансиране от либерални немски НПО-та на Дж.Сорос.
Коментиран от #74
21:22 14.02.2026
70 БоюЦиганина
До коментар #68 от "Пешо":От чекмеджето и от арабските банки нищо не давам! Моето си е мое, вашето и то е мое!
21:23 14.02.2026
71 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
21:24 14.02.2026
72 Не може да напусне ГЕРБ
Коментиран от #75
21:26 14.02.2026
73 ГЕРБ
21:27 14.02.2026
74 така е
До коментар #69 от "Поправка":И Делян Добрев не е никакъв политик, защото политиката на кражбите не е точно политика, а престъпно облагодетелстване. Време е за промени в Конституцията като се въведе пряк избор на главен прокурор. Докато политически назначенци избират главен прокурор такива ОПГ като ГЕРБ ще са партии, а крадци като Добрев ще са политици. Не ползваме правилните думи, изгубихме се в превода, а скоро вероятно и държавата си ще загубим от такива партии, политици и прокурори.
Коментиран от #89
21:27 14.02.2026
75 Той
До коментар #72 от "Не може да напусне ГЕРБ":не напуска мафията просто сменя клана на Буци с клана на Шишко
21:28 14.02.2026
76 Или-Или
Коментиран от #82, #91
21:28 14.02.2026
77 УдоМача
21:30 14.02.2026
78 Аналитичната евр.агенция Политико
21:30 14.02.2026
79 Гост
21:31 14.02.2026
80 Свети Валентин
21:32 14.02.2026
81 Покажете му дипломата.
21:32 14.02.2026
82 В еврозоната български пишман
До коментар #76 от "Или-Или":Икономисти на никой не му трябват в Герб ще дойдат икономисти немски възпитаници
21:34 14.02.2026
83 ГЕРБ ще се сгромолясат
Хиляди гневни гербажии ще гласуват наказателно срещу Борисов.
21:36 14.02.2026
84 БеГемот
21:36 14.02.2026
85 Хмм
21:36 14.02.2026
86 Винету е писан от
21:36 14.02.2026
87 Връщай
21:37 14.02.2026
88 ППДБ
Изненадата на изборите ще бъдат ДПС НОВО НАЧАЛО!
21:37 14.02.2026
89 Точно така е
До коментар #74 от "така е":Съгласен съм и няма какво повече да добавя.
21:37 14.02.2026
90 Делян Добрев
21:38 14.02.2026
91 Вече публикуваха
До коментар #76 от "Или-Или":възмущението му от политиците занимаващи се, покровителствували и прикривали педофилията. Намек някакъв???
21:38 14.02.2026
92 Гост
21:38 14.02.2026
93 Тома
21:38 14.02.2026
94 Септември от гео милев
Вине Ту ту тууу от Карл Май
21:39 14.02.2026