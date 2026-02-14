Новини
Делян Добрев напуска ГЕРБ

Делян Добрев напуска ГЕРБ

14 Февруари, 2026 21:43, обновена 14 Февруари, 2026 20:50

Политикът бе част от партията в продължение на почти две десетилетия

Делян Добрев напуска ГЕРБ - 1
Снимка: БГНЕС
Председателят на Комисията по бюджет и финанси в последното Народно събрание Делян Добрев напуска ГЕРБ. Това научи bTV по неофициална информация. Все още новината не е потвърдена лично от него.

Делян Добрев е български икономист и политик от ГЕРБ, дългогодишен народен представител и бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма в правителството на Бойко Борисов (2012–2013).

Той е избран за народен представител за първи път в 41‑ото Народно събрание през 2009 г. като член на ГЕРБ и оттогава последователно е бил част от парламентарната група на партията.

Добрев има образование по икономика в САЩ и България и специализации в Лондон, работил е в консултантски компании и европейски проекти.

През годините е заемал ключови позиции в парламента, включително председател на Комисията по енергетика и член на Комисията по бюджет и финанси. През 2017 г. беше замесен в скандала „Кумгейт“, но в последствие продължи политическата си кариера. През 2024 г. беше номиниран за министър на енергетиката в проектокабинета на ГЕРБ-СДС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    96 10 Отговор
    Росен Желязков и Сачева също напускат.Край с Тиквата.

    Коментиран от #11, #39, #46, #60

    20:52 14.02.2026

  • 2 Иван Кръстев

    92 6 Отговор
    Бойко Борисов напуска ГЕРБ.

    Коментиран от #22

    20:52 14.02.2026

  • 3 безпартиен

    70 7 Отговор
    Сега ако и Б.Б. напусне?

    Коментиран от #55

    20:52 14.02.2026

  • 4 добри фелянов

    64 8 Отговор
    "Днес е хубав ден за българската демокрация "!
    Да не е следващият следи "Влади"?

    20:52 14.02.2026

  • 5 Дедо

    39 17 Отговор
    Оставя ченгетата около Борисов и отива при ченгетата около Радев хасковския каун. Ще повлече крак следващите са Лъчо мозъка и Томиславчо. След тях и от ИТН Тошко Доктора и Балабан Джипа.

    20:53 14.02.2026

  • 6 Желаем му всичко хубаво

    65 4 Отговор
    Край Бащицата 20 години добре е захлебил. Сега със здраве да си харчи "спестяванията.

    20:54 14.02.2026

  • 7 Знам

    67 7 Отговор
    Мъжката секретарка на Данчо Ментата напуска ГЕРБ.

    20:54 14.02.2026

  • 8 Сталин

    46 4 Отговор
    Гроб се размножават

    20:54 14.02.2026

  • 9 кавун

    21 16 Отговор
    Отдавна трябваше, но нивга не е късно. Достойно!

    Коментиран от #54

    20:54 14.02.2026

  • 10 Ироничен

    21 7 Отговор
    Хайде да чуем и самия Добрев. Ясно е, че ако напуска, доскорошни врагове като ППДБ ще очакват плюнки по ГЕРБ и вече се тресат в мераци за още някой процент на изборите.

    20:54 14.02.2026

  • 11 Ей черпак

    15 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Много лъжеш бе Бате. Тиквата ряпа да яде.

    20:55 14.02.2026

  • 12 Шиши засмуква шайката геп!

    52 5 Отговор
    МАФИЯТА ШАЙКА ЗАПОЧВА ДА СЕ ЦЕПИ НА ПО-МАЛКИ МАФИОТСКИ КЛАНОВЕ. РАЗБОЙКО СЕ ПЕНСИОНИРА!

    Коментиран от #51

    20:55 14.02.2026

  • 13 БоКО

    31 3 Отговор
    ПОДМЛАДЯВАМЕ КРАДЦИТЕ.

    20:55 14.02.2026

  • 14 кой му дреме

    44 6 Отговор
    за будизма не зная, ама за бойковизма и свиненизма дето убива българите нито дума

    Коментиран от #56

    20:56 14.02.2026

  • 15 Баба Яга

    43 7 Отговор
    Агентът на ЦРУ ДД трябва да лежи в затвора, за поставяне на България в сделка с безбожни загуби , приемайки да стори АЕЦ с уестинхАоса на цена 10 пъти по-висока от тази в Белене. Тая продажна гнида, като агент за влияние, ни набутва в черна финансова дупка. Проектът с уестингхАоса трябва да бъде прекратен, или намален с цена 5-10 пъти, ако мнотго им се иска това на американците.

    Коментиран от #23

    20:56 14.02.2026

  • 16 Шиши

    24 2 Отговор
    Защо да купувам тоалетна хартия като има много желаещи езичници 😀

    20:56 14.02.2026

  • 17 шопо

    24 2 Отговор
    що върне ли парите или ....

    20:57 14.02.2026

  • 18 58999

    42 1 Отговор
    Що така бе, Миме? Корабът потъва и мишките бягат

    20:57 14.02.2026

  • 19 МОСТ

    32 1 Отговор
    Мишките първи напускат.

    20:57 14.02.2026

  • 20 Хаха

    26 1 Отговор
    " Мишките и кораба " - първа серия . Очаквайте следващите 10 000 серии .

    20:58 14.02.2026

  • 21 1488

    29 1 Отговор
    ще става будист 🙏

    20:58 14.02.2026

  • 22 ицо

    19 2 Отговор

    До коментар #2 от "Иван Кръстев":

    ми той и цецо напусна

    20:59 14.02.2026

  • 23 Торбалан

    23 1 Отговор

    До коментар #15 от "Баба Яга":

    Няма да лежи ще виси.

    20:59 14.02.2026

  • 24 Банкя

    28 0 Отговор
    Този не го познавам.

    21:00 14.02.2026

  • 25 Герб не е партия

    31 1 Отговор
    А е опг.

    21:01 14.02.2026

  • 26 Звездоброец

    29 1 Отговор
    Интересно , дали сега брациговската кметица ще събори незаконната къща на майка му , за която съдът й е дал заповед преди повече от година . А иначе , знаете поговорката за плъховете и кораба....

    21:01 14.02.2026

  • 27 Цвете

    23 1 Отговор
    ДА НЕ БИ ДА СЕ Е ИЗПЛАШИЛ, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ РАЗСЛЕДВАН ,ТОЙ СИ ЗНАЕ ЗА КАКВО? ОЩЕ МНОГО ТРЯБВА ДА СИ ХОДЯТ, ЧЕ КЛОНА Е УВИСНАЛ ОТ ДАЛАВЕРИ.А ,ЗАШЕФА ИМ ,КОГА? 🎃👏🇧🇬🙄🤔👎

    21:04 14.02.2026

  • 28 Веска Водката/варна

    26 0 Отговор
    Тия свършиха.Остава и прасешката партия да я пратим на бунището!!!!

    21:04 14.02.2026

  • 29 Данко Харсъзина

    15 6 Отговор
    Бойко отдавна трябваше да го изрита. Този на две магарета сено не може да раздели.

    21:05 14.02.2026

  • 30 Амнести интернешънъл

    3 0 Отговор
    Фактите

    21:05 14.02.2026

  • 31 Никой

    26 0 Отговор
    Скандал между Борисов и Д. Добрев - за пари , не заради политика .

    21:05 14.02.2026

  • 32 Цвете

    14 1 Отговор
    ДА НЕ БИ ДА СЕ Е ИЗПЛАШИЛ, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ РАЗСЛЕДВАН ,ТОЙ СИ ЗНАЕ ЗА КАКВО? ОЩЕ МНОГО ТРЯБВА ДА СИ ХОДЯТ, ЧЕ КЛОНА Е УВИСНАЛ ОТ ДАЛАВЕРИ.А ,ЗАШЕФА ИМ ,КОГА? 🎃👏🇧🇬🙄🤔👎

    21:05 14.02.2026

  • 33 Такива трябва

    16 1 Отговор
    да напускат политиката само с разстрел!

    21:05 14.02.2026

  • 34 А са заедно още от първия мандат

    4 0 Отговор
    На герб като млади

    21:06 14.02.2026

  • 35 Хасковски каунь

    19 1 Отговор
    Оплете си кошницата с фотоволтоици, пелети ,саниране , и......

    21:07 14.02.2026

  • 36 хи хи

    18 0 Отговор
    Тая статия е като некролог, все едно е умрял. хи хи

    21:07 14.02.2026

  • 37 Истината

    23 0 Отговор
    Скандалът между Борисов и Добрев не бил на политическа основа, а колко и парадоксално да звучи, за пари. Какви финанси обаче имат да делят Борисов и Добрев, така и не е ясно към момента.

    Разривът между двамата бил крайно драматичен, като конфронтацията между тях не се е заключвала просто в размяна на реплики, а в директно обиди, нападки и заплахи един към друг.

    Коментиран от #42

    21:07 14.02.2026

  • 38 Цвете

    9 0 Отговор
    ДА НЕ БИ ДА СЕ Е ИЗПЛАШИЛ, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ РАЗСЛЕДВАН ,ТОЙ СИ ЗНАЕ ЗА КАКВО? ОЩЕ МНОГО ТРЯБВА ДА СИ ХОДЯТ, ЧЕ КЛОНА Е УВИСНАЛ ОТ ДАЛАВЕРИ.А ,ЗАШЕФА ИМ ,КОГА? 🎃👏🇧🇬🙄🤔👎

    21:09 14.02.2026

  • 39 Хмм

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ако ѝ е казал нещо подобно на ПКП

    21:09 14.02.2026

  • 40 Гост

    3 5 Отговор
    Сега ще тича при Радев

    21:09 14.02.2026

  • 41 Шиши:

    8 3 Отговор
    - Събирам си верните герберюги, а Баце и Боташа ги пращам в пенсия!

    Коментиран от #50

    21:09 14.02.2026

  • 42 Последния Софиянец

    12 0 Отговор

    До коментар #37 от "Истината":

    Новият шеф Пат Фалън преразпределя каналите.

    21:10 14.02.2026

  • 43 !!!

    14 0 Отговор
    Сигурно иска да се концентрира върху въвеждането на отстъпката от 1 лв за горивата. Трябва му време да я изчисли в евро. хи хи

    21:10 14.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хасковски каунь

    12 5 Отговор
    Кът чуха за Радев и почнаха да сенасират

    21:10 14.02.2026

  • 46 Първия Перничанин

    22 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако наистина дойде и буквално краят на Тиквата, ще си взема 3 дни отпуска да го отпразнувам с банкети!

    21:11 14.02.2026

  • 47 Чочо

    8 0 Отговор
    А, свинските?

    21:12 14.02.2026

  • 48 Ами ДА...!

    15 0 Отговор
    Нормално!
    Момчето натовари колата-до девето коляно...и се оттегля...,да не го лаят кучетата...!

    21:12 14.02.2026

  • 49 Затвор

    16 0 Отговор
    Добрев за 50 г а Боко за сто.

    21:14 14.02.2026

  • 50 Новият мин.председтел и Рашков

    9 2 Отговор

    До коментар #41 от "Шиши:":

    Ще изринат и свинчугата.

    21:14 14.02.2026

  • 51 Факт

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Шиши засмуква шайката геп!":

    И сега Буци с остатъците от ОПГ ГЕРБ ще се прегрупират при мистър Кеш срещу Шиши и НовотоНачало.

    21:16 14.02.2026

  • 52 Че герберяците са пребоядисани комунисти

    13 0 Отговор
    го разбраха и децата .Крадлива и.з.м.е.т.

    21:16 14.02.2026

  • 53 Читател

    6 0 Отговор
    Има статия в афера бг за това и даже му бил дал лист с цифрата 37.Толкова депутати щял да има ГЕРБ

    Коментиран от #59, #62

    21:17 14.02.2026

  • 54 Хаскюйски Каунь

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "кавун":

    Аз нали си напълних чекмеджетата,като моят Н-к -Борисов,пък вие ми яжте краката,колкото си щете...

    21:17 14.02.2026

  • 55 големдебил

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "безпартиен":

    Що ли се радвате толкова?Мислите че някой от т.нар. политици в България се интересуват от вашия животец,и че ако Бойко го няма,те ще ви поднесат на тепсия един прекрасен живот???Който е мърша,остава такъв завинаги.Ще поживеем,ще видим.

    21:18 14.02.2026

  • 56 Фройд

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "кой му дреме":

    Евала .

    21:18 14.02.2026

  • 57 Константинов

    12 1 Отговор
    При честни избори ГЕРБ под 10%,Шиши-3%.

    Коментиран от #64

    21:18 14.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Слушател

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "Читател":

    Малкия магнит на големия Шишо магнит ли е дал листа на Тиквоча?

    21:19 14.02.2026

  • 60 ДАНСингът на смъртта

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ДАНСингът на смъртта


    IN MEMORIAM

    Рейнджърът в Холивуд Пламен Статев

    Загиналият Пламен Статев -
    за когото сякаш се пише по-малко - от хижата в местността „Петрохан“,
    е бил изключително интересна и ярка личност.

    Професионалният му път го отвежда до едни от най-популярните холивудски продукции
    и до имена като Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и Морган Фрийман.
    Той е бил специалист по визуалните ефекти (CGI) и е координирал работата по дигиталните ефекти на редица мащабни екшън продукции.
    Макар да не е бил единственият експерт в екипите, очевидно е притежавал изключителна организираност, отговорност и задълбочени професионални познания.
    Наеман е от продуценти на едни от най-големите филмови проекти през последните години.
    От негови публикации, посветени на професионалната му дейност, става ясно колко ключова е била ролята му в процеса.
    Пламен е бил "двигателят" зад кулисите - човекът, който гарантира, че работата по дигиталните ефекти върви по график и в рамките на бюджета.
    Координирал е логистиката и комуникацията, проследявал е задачите на десетки артисти, следял е обработката на стотици кадри.
    Негова отговорност е било и прецизното предаване на бележките от режисьора и супервайзорите към екипа, така че всяка корекция да бъде правилно разбрана и изпълнена.
    Всичко това - в сложни графици, таблици и под постоянен натиск.

    До 2012 година.
    След това пътят му поема в различна посока - към спелеологията.
    В Мекси

    Коментиран от #67

    21:19 14.02.2026

  • 61 Герб са история

    11 1 Отговор
    Тази проклета партия , която ни я натресоха гадовете от Германия с изпълнител генерал , пожарникар , футболист бойко борисофффф за унищожение на България отива в историята ЗАВИНАГИ !!!!! СЛЕДВАТ АРЕСТИ, СЪД И ПРИСЪДИ ЗА ЦЯЛОТО КОТИЛО ЗА ОГРАБВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ , КОИТО БЯХА ЗА БЛАГОПО
    УЧИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ !!!!

    Коментиран от #69

    21:19 14.02.2026

  • 62 Бастардо

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Читател":

    Е и?Ще ти оправи живота ли?

    21:19 14.02.2026

  • 63 Даниел Немитов

    7 1 Отговор
    В ГЕРБ има толкова много гнусавци, че един по-малко е без никакво значение!

    21:20 14.02.2026

  • 64 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #57 от "Константинов":

    ТАКА ЩЕ Е СПОКОЙНО ГЮРО И СЛУЖЕБНИТЕ ВСИЧКО ЩЕ АЛАБАЛИЗИРАТ А ПОСЛЕ КАКВО ЩЕ ДРАСКАТЕ СРЕЩУ КОГОХАХАХАХАХА

    21:20 14.02.2026

  • 65 Яшар

    3 4 Отговор
    Когато корумпиран и умен политик събере пари много , изоставя останалите

    21:20 14.02.2026

  • 66 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Плъховете напускат потъващият кораб ГРОБ хахаахахахаахаа.Тулупа се готви да бяга,не трябва да го изпускаме,на жълтите павета има толкова много лампи които го чакат.

    21:20 14.02.2026

  • 67 Видьо Видев

    5 0 Отговор

    До коментар #60 от "ДАНСингът на смъртта":

    В Мексико, паралелно с изследването и откриването на пещери, през 2018 г. той регистрира собствена фирма, която функционира и до днес.
    Дейността ѝ е насочена към дизайн и производство на облекла и аксесоари от естествени влакна, изработени чрез традиционни техники.
    Самият Пламен описва дейността на компанията си така:
    да осигурява стабилно и ефективно функциониране на интегрирана система за управление на качеството;
    да следи за безопасността и въздействието върху околната среда;
    да гарантира, че производството не вреди на флората и фауната в региона;
    да управлява одити и да обезпечава, че суровините и готовата продукция се съхраняват и експедират според изискванията на клиентите.
    Каквато и дейност да е избирал, тя винаги е била свързана с неговата кауза - уважението към природата и отговорността към околната среда.

    PS/
    Днес научавам, че у нас е открито отново растението, смятано за изчезнало - Карниолска блатница (Eleocharis carniolica),
    консервационно значим вид от Червената книга на България.
    Министерството на околната среда и водите планира мястото да бъде обявено за защитена местност.

    Допускате ли, приятели мои, че единственото засега находище е регистрирано не къде да е,
    а край хижата в района на Петрохан.
    По ирония на съдбата, новият живот се появява именно там.

    Светла да бъде паметта на великолепната шесторка,
    един от която беше и спелеологът-изследовател Пламен Статев.


    Движение на безпартийните граждани, Приятели н

    21:21 14.02.2026

  • 68 Пешо

    5 0 Отговор
    Парите свършват, няма за всички вече.

    Коментиран от #70

    21:21 14.02.2026

  • 69 Поправка

    7 0 Отговор

    До коментар #61 от "Герб са история":

    ГЕРБ никога не са били партия, защото никога не са имали партийна идеология, освен кражбата за лична облага. Още от създаването си са престъпна милиционерска организация на дъртите червени ченгета и мутри от 90-те с финансиране от либерални немски НПО-та на Дж.Сорос.

    Коментиран от #74

    21:22 14.02.2026

  • 70 БоюЦиганина

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "Пешо":

    От чекмеджето и от арабските банки нищо не давам! Моето си е мое, вашето и то е мое!

    21:23 14.02.2026

  • 71 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    Делянчо се напапка здраво, вече може да ходи да си ги харчи...

    21:24 14.02.2026

  • 72 Не може да напусне ГЕРБ

    6 1 Отговор
    Мафията никой не я напуска жив

    Коментиран от #75

    21:26 14.02.2026

  • 73 ГЕРБ

    6 0 Отговор
    Е те са си ива макята!!! Бойко, кво става бе?! Усетете се бе, президентът ще ни попилее ако се разпаднем!

    21:27 14.02.2026

  • 74 така е

    5 0 Отговор

    До коментар #69 от "Поправка":

    И Делян Добрев не е никакъв политик, защото политиката на кражбите не е точно политика, а престъпно облагодетелстване. Време е за промени в Конституцията като се въведе пряк избор на главен прокурор. Докато политически назначенци избират главен прокурор такива ОПГ като ГЕРБ ще са партии, а крадци като Добрев ще са политици. Не ползваме правилните думи, изгубихме се в превода, а скоро вероятно и държавата си ще загубим от такива партии, политици и прокурори.

    Коментиран от #89

    21:27 14.02.2026

  • 75 Той

    7 0 Отговор

    До коментар #72 от "Не може да напусне ГЕРБ":

    не напуска мафията просто сменя клана на Буци с клана на Шишко

    21:28 14.02.2026

  • 76 Или-Или

    4 0 Отговор
    или Герб са толкова окаляни, че бяга от тях ... или гербаджии нямат нужда от него и го изсулват от ...софрата

    Коментиран от #82, #91

    21:28 14.02.2026

  • 77 УдоМача

    6 0 Отговор
    Плъовете напускат потъващия кораб...

    21:30 14.02.2026

  • 78 Аналитичната евр.агенция Политико

    1 0 Отговор
    Страшно е

    21:30 14.02.2026

  • 79 Гост

    2 0 Отговор
    Тариката е толкова богат, че 10 живота по 100 години всеки, може само да лежи и да харчи. Профилът му е за новото начало, ако нещо се уплаши, че ще остане без пари, пеефски ще го приветства веднага с турско кафенце

    21:31 14.02.2026

  • 80 Свети Валентин

    4 0 Отговор
    Е,може ли бре неблагодарнико Делянчо,точно на празника на влюбените да разлюбиш Бойко Кралевити? Или си намерил друг обект на любофЪ или Бойко малко те е обласкавал.Айде земай си тубичката с лубрикант и бегай при Лиши.Аааа там се работи без лубрикант.Съвсем ще ти изтънее гласчето грознико.

    21:32 14.02.2026

  • 81 Покажете му дипломата.

    1 0 Отговор
    Говореше се, че е учил ( не завършил) дизайн или нещо подобно. И отново въпроса: Защо точно сега и по какви причини? Все пак Б.Б. го прибра от улицата и на него дължи "баровския" си живот.

    21:32 14.02.2026

  • 82 В еврозоната български пишман

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Или-Или":

    Икономисти на никой не му трябват в Герб ще дойдат икономисти немски възпитаници

    21:34 14.02.2026

  • 83 ГЕРБ ще се сгромолясат

    3 0 Отговор
    на тези избори!

    Хиляди гневни гербажии ще гласуват наказателно срещу Борисов.

    21:36 14.02.2026

  • 84 БеГемот

    3 0 Отговор
    Само ще се предават един друг за да спасят кожата...

    21:36 14.02.2026

  • 85 Хмм

    4 0 Отговор
    аз го запомних с това, че НС е плащало наем от 1000 лева на майка му, че живеел при нея

    21:36 14.02.2026

  • 86 Винету е писан от

    2 0 Отговор
    Карл Май

    21:36 14.02.2026

  • 87 Връщай

    1 0 Отговор
    Парите бе!

    21:37 14.02.2026

  • 88 ППДБ

    1 0 Отговор
    също ще се сгромолясат!

    Изненадата на изборите ще бъдат ДПС НОВО НАЧАЛО!

    21:37 14.02.2026

  • 89 Точно така е

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "така е":

    Съгласен съм и няма какво повече да добавя.

    21:37 14.02.2026

  • 90 Делян Добрев

    2 0 Отговор
    Става пастор в Катуница

    21:38 14.02.2026

  • 91 Вече публикуваха

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Или-Или":

    възмущението му от политиците занимаващи се, покровителствували и прикривали педофилията. Намек някакъв???

    21:38 14.02.2026

  • 92 Гост

    0 0 Отговор
    пеефски хареса това....

    21:38 14.02.2026

  • 93 Тома

    0 0 Отговор
    При ново начало ли отива защото мамута държи компроматите

    21:38 14.02.2026

  • 94 Септември от гео милев

    1 0 Отговор
    Ще бъде
    Вине Ту ту тууу от Карл Май

    21:39 14.02.2026

