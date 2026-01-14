Дания ще засили военното си присъствие в Гренландия и води непрекъснат диалог с НАТО за укрепване на присъствието на пакта в Арктика, заяви днес датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен пред Франс прес, съобщи БТА.
"Ще продължим да укрепваме военното си присъствие в Гренландия, но също така ще настояваме в НАТО за повече учения и засилено присъствие на пакта в Арктика" написа министърът в изявление за AФП няколко часа преди среща между гренландски, датски и американски представители в Белия дом относно бъдещето на Гренландия, която сега е част от Дания, но се ползва с широка автономия.
Външните министри на Дания и Гренландия днес ще се срещнат с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и други американски представители, сред които и държавния секретар Марко Рубио в Белия дом. Срещата ще последва седмици на заплахи от президента Доналд Тръмп да поеме контрола над Гренландия, която е автономна територия в пределите на Дания, информира Ройтерс.
Тръмп заяви, че стратегически разположеният и богат на полезни изкопаеми остров е от жизненоважно значение за сигурността на САЩ и че САЩ трябва да го притежават, за да попречат на Русия или Китай да го окупират.
Гренландия и Дания заявяват, че островът не е за продан, заплахите за употреба на сила са безразсъдни и проблемите, свързани със сигурността, трябва да се решават между съюзниците. Водещи страни от ЕС подкрепиха Дания.
Очаква се външният министър на Дания Ларс Льоке Расмусен и неговият колега от Гренландия Вивиан Моцфелд да покажат единна позиция на срещата с Ванс и други американски официални лица, включително държавния секретар Марко Рубио, посочва Ройтерс.
"Ние избираме Гренландия, която познаваме днес – като част от Кралство Дания", заяви Моцфелд в изявление, публикувано от датския посланик в САЩ вчера.
Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен също потвърди ангажимента на Гренландия към Дания, наричайки ситуацията "геополитическа криза" и отхвърляйки перспективата да стане територия на САЩ.
Тръмп, запитан от репортери късно вчера, отхвърли изявлението на Нилсен, че Гренландия предпочита да остане част от Дания. "Това е техен проблем. Не съм съгласен с тях. Не знам кой е той. Не знам нищо за него, но това ще бъде голям проблем за него", каза Тръмп.
Служители на Белия дом обсъждат различни планове за поемане на контрола над Гренландия, включително потенциалното използване на американската армия и еднократното плащане на голяма сума на всички гренландци, за да ги убедят.
Датската премиерка Мете Фредериксен заяви, че най-трудната част от спора за бъдещето на Гренландия може би тепърва предстои.
Дания и Гренландия първоначално поискаха среща с Рубио, надявайки се да проведат дискусия между висши дипломати за решаване на кризата между двамата съюзници от НАТО, припомня Ройтерс. Но датският първи дипломат Расмусен посочи, че Ванс също е искал да участва и че вицепрезидентът ще бъде домакин на срещата в Белия дом.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ха ха ха
Коментиран от #12
13:12 14.01.2026
2 Терзания
Коментиран от #13
13:12 14.01.2026
3 Атина Палада
13:12 14.01.2026
4 Тръмп
Коментиран от #15
13:13 14.01.2026
5 присъствие
13:14 14.01.2026
6 Последния Софиянец
13:14 14.01.2026
7 Берлин
13:16 14.01.2026
8 Бай Дончо към Дания
13:18 14.01.2026
9 12340
Да впрегнат Мете, или да им пратим малко улични от София!:))
13:18 14.01.2026
10 Бастардо
Коментиран от #16
13:19 14.01.2026
11 Тръмп
13:19 14.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Слава Україні
13:20 14.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Атина Палада
До коментар #10 от "Бастардо":Не! Така е било винаги от страна на Западният свят,но с други методи! А "наглия" Дончо сега показа на света истината..Истината ,че такова нещо като международно право не е съществувало за Западният свят..Казано кратко;-свали лицемерните им маски..
13:25 14.01.2026
17 Дас Хаген
13:25 14.01.2026
18 Замръзналия морж
Коментиран от #22
13:28 14.01.2026
19 Тръмп
13:32 14.01.2026
20 Ха Ха
13:33 14.01.2026
21 За размисъл
13:35 14.01.2026
22 редник
До коментар #18 от "Замръзналия морж":/... всеки гражданин на Гренландия да даде по 1 000 000 $ за да се съгласят да си продадат гражданството на САЩ.Т.е. срещу 68 000 000$.../
Мда-а, аритметиката не е за всеки - едно време умножение май учихме в трети клас...
13:35 14.01.2026
23 604
13:35 14.01.2026
24 Стига
13:36 14.01.2026
25 ИМА НЕЩО ГНИЛО
13:39 14.01.2026
26 смешните пудели
ще свият опашки и мазнят пред бай дончо
13:44 14.01.2026