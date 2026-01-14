Дания ще засили военното си присъствие в Гренландия и води непрекъснат диалог с НАТО за укрепване на присъствието на пакта в Арктика, заяви днес датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен пред Франс прес, съобщи БТА.

"Ще продължим да укрепваме военното си присъствие в Гренландия, но също така ще настояваме в НАТО за повече учения и засилено присъствие на пакта в Арктика" написа министърът в изявление за AФП няколко часа преди среща между гренландски, датски и американски представители в Белия дом относно бъдещето на Гренландия, която сега е част от Дания, но се ползва с широка автономия.

Външните министри на Дания и Гренландия днес ще се срещнат с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и други американски представители, сред които и държавния секретар Марко Рубио в Белия дом. Срещата ще последва седмици на заплахи от президента Доналд Тръмп да поеме контрола над Гренландия, която е автономна територия в пределите на Дания, информира Ройтерс.

Тръмп заяви, че стратегически разположеният и богат на полезни изкопаеми остров е от жизненоважно значение за сигурността на САЩ и че САЩ трябва да го притежават, за да попречат на Русия или Китай да го окупират.

Гренландия и Дания заявяват, че островът не е за продан, заплахите за употреба на сила са безразсъдни и проблемите, свързани със сигурността, трябва да се решават между съюзниците. Водещи страни от ЕС подкрепиха Дания.

Очаква се външният министър на Дания Ларс Льоке Расмусен и неговият колега от Гренландия Вивиан Моцфелд да покажат единна позиция на срещата с Ванс и други американски официални лица, включително държавния секретар Марко Рубио, посочва Ройтерс.

"Ние избираме Гренландия, която познаваме днес – като част от Кралство Дания", заяви Моцфелд в изявление, публикувано от датския посланик в САЩ вчера.

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен също потвърди ангажимента на Гренландия към Дания, наричайки ситуацията "геополитическа криза" и отхвърляйки перспективата да стане територия на САЩ.

Тръмп, запитан от репортери късно вчера, отхвърли изявлението на Нилсен, че Гренландия предпочита да остане част от Дания. "Това е техен проблем. Не съм съгласен с тях. Не знам кой е той. Не знам нищо за него, но това ще бъде голям проблем за него", каза Тръмп.

Служители на Белия дом обсъждат различни планове за поемане на контрола над Гренландия, включително потенциалното използване на американската армия и еднократното плащане на голяма сума на всички гренландци, за да ги убедят.

Датската премиерка Мете Фредериксен заяви, че най-трудната част от спора за бъдещето на Гренландия може би тепърва предстои.

Дания и Гренландия първоначално поискаха среща с Рубио, надявайки се да проведат дискусия между висши дипломати за решаване на кризата между двамата съюзници от НАТО, припомня Ройтерс. Но датският първи дипломат Расмусен посочи, че Ванс също е искал да участва и че вицепрезидентът ще бъде домакин на срещата в Белия дом.