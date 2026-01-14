Новини
Дания ще засили военното си присъствие в Гренландия

14 Януари, 2026 13:08 748 26

  • гренландия-
  • дания-
  • сащ-
  • нато

Външните министри на Дания и Гренландия днес ще се срещнат с вицепрезидента на САЩ

Дания ще засили военното си присъствие в Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дания ще засили военното си присъствие в Гренландия и води непрекъснат диалог с НАТО за укрепване на присъствието на пакта в Арктика, заяви днес датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен пред Франс прес, съобщи БТА.

"Ще продължим да укрепваме военното си присъствие в Гренландия, но също така ще настояваме в НАТО за повече учения и засилено присъствие на пакта в Арктика" написа министърът в изявление за AФП няколко часа преди среща между гренландски, датски и американски представители в Белия дом относно бъдещето на Гренландия, която сега е част от Дания, но се ползва с широка автономия.

Външните министри на Дания и Гренландия днес ще се срещнат с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и други американски представители, сред които и държавния секретар Марко Рубио в Белия дом. Срещата ще последва седмици на заплахи от президента Доналд Тръмп да поеме контрола над Гренландия, която е автономна територия в пределите на Дания, информира Ройтерс.

Тръмп заяви, че стратегически разположеният и богат на полезни изкопаеми остров е от жизненоважно значение за сигурността на САЩ и че САЩ трябва да го притежават, за да попречат на Русия или Китай да го окупират.

Гренландия и Дания заявяват, че островът не е за продан, заплахите за употреба на сила са безразсъдни и проблемите, свързани със сигурността, трябва да се решават между съюзниците. Водещи страни от ЕС подкрепиха Дания.

Очаква се външният министър на Дания Ларс Льоке Расмусен и неговият колега от Гренландия Вивиан Моцфелд да покажат единна позиция на срещата с Ванс и други американски официални лица, включително държавния секретар Марко Рубио, посочва Ройтерс.

"Ние избираме Гренландия, която познаваме днес – като част от Кралство Дания", заяви Моцфелд в изявление, публикувано от датския посланик в САЩ вчера.

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен също потвърди ангажимента на Гренландия към Дания, наричайки ситуацията "геополитическа криза" и отхвърляйки перспективата да стане територия на САЩ.

Тръмп, запитан от репортери късно вчера, отхвърли изявлението на Нилсен, че Гренландия предпочита да остане част от Дания. "Това е техен проблем. Не съм съгласен с тях. Не знам кой е той. Не знам нищо за него, но това ще бъде голям проблем за него", каза Тръмп.

Служители на Белия дом обсъждат различни планове за поемане на контрола над Гренландия, включително потенциалното използване на американската армия и еднократното плащане на голяма сума на всички гренландци, за да ги убедят.

Датската премиерка Мете Фредериксен заяви, че най-трудната част от спора за бъдещето на Гренландия може би тепърва предстои.

Дания и Гренландия първоначално поискаха среща с Рубио, надявайки се да проведат дискусия между висши дипломати за решаване на кризата между двамата съюзници от НАТО, припомня Ройтерс. Но датският първи дипломат Расмусен посочи, че Ванс също е искал да участва и че вицепрезидентът ще бъде домакин на срещата в Белия дом.


Дания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха ха ха

    10 2 Отговор
    военно присъствие от 4-ма камуфлажни на снимката - вафли.бг

    Коментиран от #12

    13:12 14.01.2026

  • 2 Терзания

    9 0 Отговор
    Цялата си армия да преместят в Гренландия, за Дончо не е спънка. Първо те ще са на палатки, защото няма къде другаде. Второ той има чудооръжие и с една щрак всички налягват и се гърчат. Трето сащисаните могат и те да изпратят поне толкова.

    Коментиран от #13

    13:12 14.01.2026

  • 3 Атина Палада

    11 0 Отговор
    И кво излезе сега :) САЩ и НАТО във война ли?:)

    13:12 14.01.2026

  • 4 Тръмп

    7 0 Отговор
    Още един кучешки впряг.

    Коментиран от #15

    13:13 14.01.2026

  • 5 присъствие

    7 1 Отговор
    И какво,ще се бият с Тръмп ли,какво?Да не вземат да спечелят войната,че трябва да ги хранят.И каква войска има Дания?

    13:14 14.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Корпусът за бързо реагиране на ЕС Рапид заминава за Гренландия.В него има и българска рота.

    13:14 14.01.2026

  • 7 Берлин

    9 1 Отговор
    Оха,вземете и нашите тулупи с коремчето и прибалтийските тайгери, краварите от смях ще вдигнат бяло знаме.

    13:16 14.01.2026

  • 8 Бай Дончо към Дания

    9 1 Отговор
    Кажете на Гренландия " Довиждане"

    13:18 14.01.2026

  • 9 12340

    4 0 Отговор
    Добре,aма няма кучета!
    Да впрегнат Мете, или да им пратим малко улични от София!:))

    13:18 14.01.2026

  • 10 Бастардо

    4 1 Отговор
    Наглия Дончо трябва да се спре с претенции за чужди територии.По тая логика всака по-голяма държава може да напада и завладява когото си поиска!!!

    Коментиран от #16

    13:19 14.01.2026

  • 11 Тръмп

    4 1 Отговор
    Наямате карти да играете

    13:19 14.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Слава Україні

    3 5 Отговор
    Желязков веднага да прати миризливите балхарски фашисти в Гренландия.

    13:20 14.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Атина Палада

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Бастардо":

    Не! Така е било винаги от страна на Западният свят,но с други методи! А "наглия" Дончо сега показа на света истината..Истината ,че такова нещо като международно право не е съществувало за Западният свят..Казано кратко;-свали лицемерните им маски..

    13:25 14.01.2026

  • 17 Дас Хаген

    7 0 Отговор
    Тежки времена настъпиха за ЕС! Сега трябва да се пазят и от Тръмп! На Русия и през ум не им е минавало да превземат Гренландия, ледници имат в излишък! На Дончо му тропа главата и такъв сценарии режисира че върза европейски войски да пазят ледник! Горко на тези които ще идат там, ще разберат израза на: На вън не е за мъже!

    13:25 14.01.2026

  • 18 Замръзналия морж

    2 0 Отговор
    Президента Тръмп предложи на всеки гражданин на Гренландия да даде по 1 000 000 $ за да се съгласят да си продадат гражданството на САЩ.Т.е. срещу 68 000 000$ да купи само гражданството им а територията на острова,дефакто не влиза в сделката.Хитър ход,като за аборигени.Пак е по-добре от сделките на американците с индианците,за шарени стъкалца.

    Коментиран от #22

    13:28 14.01.2026

  • 19 Тръмп

    3 0 Отговор
    Слаби са ви картите за игра

    13:32 14.01.2026

  • 20 Ха Ха

    5 0 Отговор
    А Великите Британци си мълчат по англосаксонски за Гренландия. Виж за Русия са първо врякало

    13:33 14.01.2026

  • 21 За размисъл

    3 0 Отговор
    Ескалация на думи и на заплахи за да бъде прието решение, което иначе няма да бъде прието. Нападение и окупация на острова няма да има, но де факто американците ще постигнат договор за много и чисто американски (не на НАТО) бази, както и за експлоатация (ограбване) на природните ресурси. Щото Китай ги притиснаха с редките метали.

    13:35 14.01.2026

  • 22 редник

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Замръзналия морж":

    /... всеки гражданин на Гренландия да даде по 1 000 000 $ за да се съгласят да си продадат гражданството на САЩ.Т.е. срещу 68 000 000$.../

    Мда-а, аритметиката не е за всеки - едно време умножение май учихме в трети клас...

    13:35 14.01.2026

  • 23 604

    4 0 Отговор
    нама страшно перчемът ще ви помогне......с армията! тия с техната 30 000 армийка , са по зле и от наще, даже си подариха ф-ките на украунъ!

    13:35 14.01.2026

  • 24 Стига

    4 0 Отговор
    сте публикували нелепици! "Води преговори с НАТО!?" Кое НАТО? Великата армия на РБ!? НАТО е САЩ и донякъде Турция! Останалото са сбирщина от балерини! Ако поддържахте добри отношения с Русия можеше да се надявате на подкрепа! Ама пуста Алчност.

    13:36 14.01.2026

  • 25 ИМА НЕЩО ГНИЛО

    2 0 Отговор
    Дания ще изпрати и другите си 80 войника в Гренландия.

    13:39 14.01.2026

  • 26 смешните пудели

    1 0 Отговор
    вместо да се зъбят на Мечока
    ще свият опашки и мазнят пред бай дончо

    13:44 14.01.2026

