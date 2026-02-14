Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Разкол в обкръжението на Зеленски относно Донбас
Разкол в обкръжението на Зеленски относно Донбас

14 Февруари, 2026

Украинският президент не е склонен на компромис по отношение на бързия мир

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Обкръжението на на Володимир Зеленски не е съгласен с позицията му за неотстъпване на територия. Това беше съобщено от украинското издание „Страна“ в отговор на статия в американското списание The Atlantic.

В статията на Atlantic се отбелязва, че някои членове на вътрешния кръг на Зеленски се притесняват, че шансовете за сделка намаляват и че конфликтът няма да приключи, освен ако не бъде постигнато споразумение за прекратяването му до пролетта на 2026 г.

„Страна“ коментира статията, като заявява, че основният ѝ извод е, че Зеленски не е склонен на компромис по отношение на бързия мир, за разлика от вътрешния си кръг. Изданието отбелязва, че сътрудниците на Зеленски смятат, че Украйна се нуждае от мир и че удължаването на конфликта носи големи рискове.

Съветниците на Зеленски също заявиха пред списанието, че Украйна може да е готова да приеме „най-тежката отстъпка“ под формата на изтегляне на войските на украинските въоръжени сили от Донбас. За да легитимират оттеглянето, те обмислят провеждането на референдум тази пролет.


  • 1 Смъркача

    7 4 Отговор
    Е абсолютен пътник !

    Коментиран от #7, #13

    21:29 14.02.2026

  • 2 Войнолюб миротворски

    8 1 Отговор
    Зелето смрдливо е на път да задмине световнити диктатори.

    21:29 14.02.2026

  • 3 Минувач

    5 1 Отговор
    Наркомана е бита карта и отлита с двеста …

    21:31 14.02.2026

  • 4 Зелена тиква

    4 1 Отговор
    Това се случва с всички продажни мекерета в политиката. Издигат се като Икар с криле от восък и когато наближат слънцето падението им е тотално и сигурно.

    21:31 14.02.2026

  • 5 КОЙ СЕ ИНТЕРЕСУВА

    5 2 Отговор
    ОТ МНЕНИЕТО НА ТАЯ ИЛИ ОНАЯ ЧАСТ НА НАЦИЯ ОТ ЗОМБИРАНИ ГЛУПАЦИ

    21:31 14.02.2026

  • 6 Помак

    3 1 Отговор
    Украйна е руска ...650 ,,000 квадратни км руска ..бг е 110 хил

    21:31 14.02.2026

  • 7 И защо

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Смъркача":

    смяташ така ?

    21:32 14.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Край Купянск ВСУ са пленили български боец

    21:32 14.02.2026

  • 9 Путин гол до кръста на пони

    1 1 Отговор
    Натиснете задунайци! Искаме Донбас!

    21:37 14.02.2026

  • 10 Наркос

    0 1 Отговор
    Докато се правят на "велики", ще се сбогуват не само с Донбас, но и с Одеса.

    21:37 14.02.2026

  • 11 Горски

    1 0 Отговор
    Зеленски днес е абсолютно неадекватен,кой не го вижда? Ве днъж виждайки поражението, се опитва да прехвърли вината върху Европа и облизва подметките на Тръмп, втори път ги прегръща за пари...? Отказва всякакви съглашения за мир, отхвърля всякакви договорености?! Преди време Захарова посъветва да се извикат санитари за Кая Калас, но за Зеленски също са нужни. Мисля че има термин параноидална шизофрения, той днес е в тази фаза. Е кога ядохте курабийките не ревахте, а са ревете. Когато Виктория Нюланд те черпи или дава нещо, винаги очаквай, че ще си част от сделката, а не от договарящите се. Така е, който дава може да иска. За сега на зеления му се получава само да "изисква" и да получава но на това му се вижда вече края. Дано скоро да свърши окончателно. Зельо, така е брат. Като нема вече какво да дадеш те захвърлят. Британците ти взеха енергетиката, краварите - редките изкопаеми, руснаците територия, а за украинците остаха дълговете, които уж бяха под формата на помощи. Следващите 2-3 поколения ще ти се "радват". Така става, като слушаш британците (Б. Джонсън). Ако не беше го послушал, още февруари 2022, след срещата в Истанбул, войната щеша да приключи. Ако укронацистите не бяха лъгали за Минските споразумения барабар с Буля Меркел и Макарончо, ЛНР и ДНР щяха да са в границите на Украйна. 2 МЛН. жертви жертви щяха да бъдат спестени.

    21:38 14.02.2026

  • 12 пони, ама розАво

    0 0 Отговор
    Миленче, в съседни статии пише, че 4о4 започва контранаступ, че Русия всеки момент ще фалира, Путин ще yмpe пак, руснаците мрат като мухи, нямат ракети и се придвижват с магарета. Ти ми обясняваш, че xoxoлите се гласят да отстъпват територии въпреки това.
    Как да ги разбирам тия работи бе?

    21:38 14.02.2026

  • 13 Уникално

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Смъркача":

    Чакаме и теб! Не е далеч датата ти!

    21:40 14.02.2026

  • 14 А50

    0 0 Отговор
    Какъв разкол , една камара европейски политици вчера и днес ни внушават, че Русия уверено губи войната. . Пак се обърках и незнам на кой да вярвам

    21:40 14.02.2026

