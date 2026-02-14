Разкол в обкръжението на Зеленски относно Донбас

Обкръжението на на Володимир Зеленски не е съгласен с позицията му за неотстъпване на територия. Това беше съобщено от украинското издание „Страна“ в отговор на статия в американското списание The Atlantic.
В статията на Atlantic се отбелязва, че някои членове на вътрешния кръг на Зеленски се притесняват, че шансовете за сделка намаляват и че конфликтът няма да приключи, освен ако не бъде постигнато споразумение за прекратяването му до пролетта на 2026 г.
„Страна“ коментира статията, като заявява, че основният ѝ извод е, че Зеленски не е склонен на компромис по отношение на бързия мир, за разлика от вътрешния си кръг. Изданието отбелязва, че сътрудниците на Зеленски смятат, че Украйна се нуждае от мир и че удължаването на конфликта носи големи рискове.
Съветниците на Зеленски също заявиха пред списанието, че Украйна може да е готова да приеме „най-тежката отстъпка“ под формата на изтегляне на войските на украинските въоръжени сили от Донбас. За да легитимират оттеглянето, те обмислят провеждането на референдум тази пролет.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смъркача
Коментиран от #7, #13
21:29 14.02.2026
2 Войнолюб миротворски
21:29 14.02.2026
3 Минувач
21:31 14.02.2026
4 Зелена тиква
21:31 14.02.2026
5 КОЙ СЕ ИНТЕРЕСУВА
21:31 14.02.2026
6 Помак
21:31 14.02.2026
7 И защо
До коментар #1 от "Смъркача":смяташ така ?
21:32 14.02.2026
8 Последния Софиянец
21:32 14.02.2026
9 Путин гол до кръста на пони
21:37 14.02.2026
10 Наркос
21:37 14.02.2026
11 Горски
21:38 14.02.2026
12 пони, ама розАво
Как да ги разбирам тия работи бе?
21:38 14.02.2026
13 Уникално
До коментар #1 от "Смъркача":Чакаме и теб! Не е далеч датата ти!
21:40 14.02.2026
14 А50
21:40 14.02.2026