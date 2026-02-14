Обкръжението на на Володимир Зеленски не е съгласен с позицията му за неотстъпване на територия. Това беше съобщено от украинското издание „Страна“ в отговор на статия в американското списание The Atlantic.

В статията на Atlantic се отбелязва, че някои членове на вътрешния кръг на Зеленски се притесняват, че шансовете за сделка намаляват и че конфликтът няма да приключи, освен ако не бъде постигнато споразумение за прекратяването му до пролетта на 2026 г.

„Страна“ коментира статията, като заявява, че основният ѝ извод е, че Зеленски не е склонен на компромис по отношение на бързия мир, за разлика от вътрешния си кръг. Изданието отбелязва, че сътрудниците на Зеленски смятат, че Украйна се нуждае от мир и че удължаването на конфликта носи големи рискове.

Съветниците на Зеленски също заявиха пред списанието, че Украйна може да е готова да приеме „най-тежката отстъпка“ под формата на изтегляне на войските на украинските въоръжени сили от Донбас. За да легитимират оттеглянето, те обмислят провеждането на референдум тази пролет.