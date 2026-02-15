Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Спират за ремонт шести блок на АЕЦ "Козлодуй", пети работи по график

Спират за ремонт шести блок на АЕЦ "Козлодуй", пети работи по график

15 Февруари, 2026 05:29, обновена 15 Февруари, 2026 04:32 642 7

  • аец козлодуй-
  • шести блок-
  • ремонт

Дефектирало е предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, разположена в неядрена част на блока

Спират за ремонт шести блок на АЕЦ "Козлодуй", пети работи по график - 1
Снимка: АЕЦ Козлодуй
БТА БТА

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” предстои да бъде спрян за подмяна на дефектирало предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, която е разположена в конвенционалната, неядрена част на блока.

Това съобщиха в събота от дружеството на официалния си сайт. Няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда, допълват от АЕЦ.

Елементите (мембрана и разкъсваща се ос) на устройството, което предстои да бъде монтирано, са изработени от новодоставени материали, аналогични на оригиналните. След изпълнение на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график, добавят от атомната електроцентрала.

На 24 декември, м.г. шести блок беше въведен в паралел след спиране заради повреда на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Азз

    8 6 Отговор
    Имаме си централа - имитиращ продукт

    Коментиран от #4

    04:37 15.02.2026

  • 2 Не остана, окрадаха и енергетиката

    13 0 Отговор
    Аха, "дефектиралото предпазно мембранно устройство" по корупционната схема с фирмата на другаря Ковачки.

    04:50 15.02.2026

  • 3 хехе

    13 2 Отговор
    за кой пореден път ще ги сменят тези оригинални ментета произведени от Ковачки.

    04:51 15.02.2026

  • 4 Централата си е добре

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Азз":

    Крадливите продажни боклуци, които управляват, са проблемът!

    04:53 15.02.2026

  • 5 дайва

    4 1 Отговор
    и корупционерите ви!

    05:40 15.02.2026

  • 6 само питам

    1 1 Отговор
    какво ще стане ако Русия откаже доставка на ядрено гориво на Европа в часност на България както отказва на САЩ ?

    05:58 15.02.2026

  • 7 в кратце

    0 0 Отговор
    Бутона за спирането на атомния блок ще го натисне някоя красива,руса и нежностна рускиня.След ремонта пак тя ще го стартира. Централата ще се наслади на нежния допир.

    06:37 15.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове