Спират за ремонт шести блок на АЕЦ "Козлодуй", пети работи по график

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” предстои да бъде спрян за подмяна на дефектирало предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, която е разположена в конвенционалната, неядрена част на блока.
Това съобщиха в събота от дружеството на официалния си сайт. Няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда, допълват от АЕЦ.
Елементите (мембрана и разкъсваща се ос) на устройството, което предстои да бъде монтирано, са изработени от новодоставени материали, аналогични на оригиналните. След изпълнение на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график, добавят от атомната електроцентрала.
На 24 декември, м.г. шести блок беше въведен в паралел след спиране заради повреда на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #1 от "Азз":Крадливите продажни боклуци, които управляват, са проблемът!
