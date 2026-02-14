Вземете 50% отстъпка за хостинг от

С грубото си поведение Зеленски няма да постигне нищо от Унгария
  Тема: Украйна

14 Февруари, 2026 22:35 801 20

С грубото си поведение Зеленски няма да постигне нищо от Унгария - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Унгарският външен министър Петер Сиярто нарече забележките на Володимир Зеленски за премиера Виктор Орбан „груби“ и заяви, че Украйна няма да получи унгарски средства за продължаване на войната при никакви обстоятелства.

В реч на Мюнхенската конференция по сигурност Зеленски заяви, че Орбан „се разраства“, вместо да изгражда армията си за защита срещу Русия. Орбан отговори, като предупреди в интервю, че Украйна няма да се присъедини към Европейския съюз.

Сиярто също счете за необходимо да отговори на последната атака на Зеленски, отбелязвайки, че той „напълно погрешно разбира ситуацията“. „Украйна се защитава, не ние“, написа министърът във Facebook, напомняйки, че Русия не е нападнала Европа и следователно Унгария не желае да бъде въвлечена в този конфликт.

Безполезно е да се правят арогантни, груби забележки за Виктор Орбан, безполезно е да се съюзяваме с Брюксел, безполезно е да подкрепяме [опозиционната] партия „Тиса“. Няма да дадем парите на унгарския народ, няма да позволим да бъдем въвлечени във война, няма да позволим унгарската младеж да бъде отведена на украинския фронт“, заяви Сиярто.


  • 1 Първанов

    11 15 Отговор
    Не му и трябва от вас продажници

    22:37 14.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 11 Отговор
    Край Купянск ВСУ са пленили български боец.

    Коментиран от #5, #9, #11, #15

    22:37 14.02.2026

  • 3 Точно така

    10 8 Отговор
    Правилно.

    22:37 14.02.2026

  • 4 хаха

    7 9 Отговор
    "фермата" на Торбан...

    Коментиран от #13, #18

    22:40 14.02.2026

  • 5 Престани

    13 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ти сега ли откри топлата вода? Има не само наши, но и сърби, гърци и т. н. Които се сражават за РФ.

    Коментиран от #6

    22:40 14.02.2026

  • 6 Първанов

    7 10 Отговор

    До коментар #5 от "Престани":

    Само една бг копейка в редовете на путинските вати,а къде са хилядите

    Коментиран от #10

    22:43 14.02.2026

  • 7 Малкото зелено

    8 7 Отговор
    Нагло човече взе много да се разпорежда вече и да ни казва какво трябва да направим сега. Какво ли ще трябва да правим утре когато куртизанката стане част от европейското семейство. Колко ще трябва да харчим за куртизанка в семейството?

    22:43 14.02.2026

  • 8 Себичен

    10 7 Отговор
    и нахален корумпиран наркоман. Връщай се в Украйна там те чакат гражданите да ти покажат колко е силна народната любов..
    И между другото днес на конференцията Мюнхен докато той говореше забелязахте ли какво беше отношението и изражението на лицата на тези които стояха около него. Изражения на хора които стоят до един нарцистичен индивид който много скоро ще изчезне от политическата сцена

    22:45 14.02.2026

  • 9 хаха 🤣

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    това е било сражаваща се копейка, искала да брани Путин🤣 изпържен мозък🤣🤣🤣

    22:48 14.02.2026

  • 10 Видьо Видев

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Първанов":

    Колкото и медиите да помпат ПП БОТАШ, Радев няма да влезе в Парламента!

    22:48 14.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бегай

    4 6 Отговор
    Ма коя е тая унгария?
    Селския хитрец на евросъюза...

    22:54 14.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Цензура

    4 3 Отговор
    Ами защо просто не дръпнете шалтерът на укрoпитeшките гнъсни и нагли нацистчета? Защо продължавате да им давате ток? Да мрaт от студ не тъмно !!! Щом хапят ръката, която им дава светлина и топлина, нищо друго не заслужават.

    22:59 14.02.2026

  • 15 оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ЕДВА ЛИ тоя българин е отишел на фронта за да ЖЕРТВА ЖИВОТА СИ за няколко хиляди Долара Путинова заплата - най-вероятно е женен за някаква руска "мамашка" и отивайки за Продукти в близкия Магазин е бил Приклещен от Милицията и "командирован" на Фронта.

    22:59 14.02.2026

  • 16 Ваня

    2 3 Отговор
    Достойна позиция !

    23:00 14.02.2026

  • 17 Име

    0 1 Отговор
    Приятни сънища!

    23:04 14.02.2026

  • 18 руските палячовци

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Орбан и Фицо са най-продажните и страхливи пудели на Кремъл, по-зле са и от Асад.

    23:07 14.02.2026

  • 19 Анонимен

    0 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    23:09 14.02.2026

  • 20 Рублевка

    0 0 Отговор
    Унгария да отваря втори фронт против бандеровските банди. Етническите унгарци в Украйна се нуждаят от защита. Мобилизират ги насила и ги ползват за пушечно месо.

    23:12 14.02.2026

