С грубото си поведение Зеленски няма да постигне нищо от Унгария

Унгарският външен министър Петер Сиярто нарече забележките на Володимир Зеленски за премиера Виктор Орбан „груби“ и заяви, че Украйна няма да получи унгарски средства за продължаване на войната при никакви обстоятелства.

В реч на Мюнхенската конференция по сигурност Зеленски заяви, че Орбан „се разраства“, вместо да изгражда армията си за защита срещу Русия. Орбан отговори, като предупреди в интервю, че Украйна няма да се присъедини към Европейския съюз.

Сиярто също счете за необходимо да отговори на последната атака на Зеленски, отбелязвайки, че той „напълно погрешно разбира ситуацията“. „Украйна се защитава, не ние“, написа министърът във Facebook, напомняйки, че Русия не е нападнала Европа и следователно Унгария не желае да бъде въвлечена в този конфликт.

„Безполезно е да се правят арогантни, груби забележки за Виктор Орбан, безполезно е да се съюзяваме с Брюксел, безполезно е да подкрепяме [опозиционната] партия „Тиса“. Няма да дадем парите на унгарския народ, няма да позволим да бъдем въвлечени във война, няма да позволим унгарската младеж да бъде отведена на украинския фронт“, заяви Сиярто.