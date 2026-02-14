С грубото си поведение Зеленски няма да постигне нищо от Унгария

Унгарският външен министър Петер Сиярто нарече забележките на Володимир Зеленски за премиера Виктор Орбан „груби“ и заяви, че Украйна няма да получи унгарски средства за продължаване на войната при никакви обстоятелства.
В реч на Мюнхенската конференция по сигурност Зеленски заяви, че Орбан „се разраства“, вместо да изгражда армията си за защита срещу Русия. Орбан отговори, като предупреди в интервю, че Украйна няма да се присъедини към Европейския съюз.
Сиярто също счете за необходимо да отговори на последната атака на Зеленски, отбелязвайки, че той „напълно погрешно разбира ситуацията“. „Украйна се защитава, не ние“, написа министърът във Facebook, напомняйки, че Русия не е нападнала Европа и следователно Унгария не желае да бъде въвлечена в този конфликт.
„Безполезно е да се правят арогантни, груби забележки за Виктор Орбан, безполезно е да се съюзяваме с Брюксел, безполезно е да подкрепяме [опозиционната] партия „Тиса“. Няма да дадем парите на унгарския народ, няма да позволим да бъдем въвлечени във война, няма да позволим унгарската младеж да бъде отведена на украинския фронт“, заяви Сиярто.
1 Първанов
22:37 14.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #9, #11, #15
22:37 14.02.2026
3 Точно така
22:37 14.02.2026
4 хаха
Коментиран от #13, #18
22:40 14.02.2026
5 Престани
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ти сега ли откри топлата вода? Има не само наши, но и сърби, гърци и т. н. Които се сражават за РФ.
Коментиран от #6
22:40 14.02.2026
6 Първанов
До коментар #5 от "Престани":Само една бг копейка в редовете на путинските вати,а къде са хилядите
Коментиран от #10
22:43 14.02.2026
7 Малкото зелено
22:43 14.02.2026
8 Себичен
И между другото днес на конференцията Мюнхен докато той говореше забелязахте ли какво беше отношението и изражението на лицата на тези които стояха около него. Изражения на хора които стоят до един нарцистичен индивид който много скоро ще изчезне от политическата сцена
22:45 14.02.2026
9 хаха 🤣
До коментар #2 от "Последния Софиянец":това е било сражаваща се копейка, искала да брани Путин🤣 изпържен мозък🤣🤣🤣
22:48 14.02.2026
10 Видьо Видев
До коментар #6 от "Първанов":Колкото и медиите да помпат ПП БОТАШ, Радев няма да влезе в Парламента!
22:48 14.02.2026
12 Бегай
Селския хитрец на евросъюза...
22:54 14.02.2026
14 Цензура
22:59 14.02.2026
15 оня с коня
До коментар #2 от "Последния Софиянец":ЕДВА ЛИ тоя българин е отишел на фронта за да ЖЕРТВА ЖИВОТА СИ за няколко хиляди Долара Путинова заплата - най-вероятно е женен за някаква руска "мамашка" и отивайки за Продукти в близкия Магазин е бил Приклещен от Милицията и "командирован" на Фронта.
22:59 14.02.2026
16 Ваня
23:00 14.02.2026
17 Име
23:04 14.02.2026
18 руските палячовци
До коментар #4 от "хаха":Орбан и Фицо са най-продажните и страхливи пудели на Кремъл, по-зле са и от Асад.
23:07 14.02.2026
19 Анонимен
23:09 14.02.2026
20 Рублевка
23:12 14.02.2026