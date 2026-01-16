Делси Родригес: Американците да покажат уважение към достойнството на президента Мадуро и съпругата му

Временният президент на Венецуела Делси Родригес снощи заяви в речта си за състоянието на нацията, че ще внесе предложение за реформа на закона за въглеводородите, тъй като инвеститорите в САЩ настояват за по-лесен достъп до петролната промишленост на южноамериканската държава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Родригес каза, че реформата ще „позволи тези инвестиционни потоци да бъдат включени в нови области, области, в които никога не са правени инвестиции, и в области, в които няма инфраструктура“.

По думите на временния президент средствата от петрола ще отиват за работниците и за обществените услуги.

САЩ твърдят, че около 500 милиона долара вече са генерирани от продажби на петрол по силата на споразумение с Каракас и че тези средства са в банкови сметки, контролирани от САЩ.

Родригес, която положи клетва преди десет дни след свалянето от власт на предшественика ѝ Николас Мадуро по време на американска операция, произнесе пред венецуелските законодатели първата си реч за състоянието на нацията.

Тя пое президентския пост временно, след като американските военни заловиха президента Мадуро и го откараха в САЩ, за да бъде съден по обвинения в наркотрафик, които той отрича.

Въпреки че Родригес разкритикува залавянето на Мадуро и го нарече „петно в отношенията“ със САЩ, тя също така насърчи възобновяването на дипломатическите отношения между двете страни.

Нейната кратка 44-минутна реч и до голяма степен умиротворяващ тон бяха в драматичен контраст дългите речи срещу американския империализъм на нейните предшественици, които обикновено продължаваха по няколко часа, отбелязва АП.

Родригес изглежда се опитваше да постигне баланс. По време на речта до нея беше изложен портрет на Мадуро и съпругата му, и тя заяви, че ще защитава националните интереси и суверенитета на Венецуела въпреки сближаването на страната със САЩ.

Родригес каза, че ако се наложи да пътува до Вашингтон, ще го направи „със собствените си крака, а не влачена насила“.

Тя заяви, че властите в Каракас не се страхуват от конфронтация с администрацията във Вашингтон на дипломатическо ниво. Тя каза, че е поискала от американците да покажат уважение към достойнството на досегашния държавен глава Николас Мадуро и съпругата му.

Тя каза още, че има план за 2026 г. и че ще „създаде нова политика във Венецуела“, и също така похвали редица дългогодишни членове на правителството на страната.