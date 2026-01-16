Турция подновява усилията си за придобиване на изтребители Eurofighter

Турция подновява усилията си в областта на военната дипломация за придобиване на изтребители „Юрофайтър“ (Eurofighter), увеличавайки контактите си с производителя и партньорските страни, участващи в програмата за бойните самолети, пише сайтът „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.

Турският министърът на отбраната Яшар Гюлер се е срещнал вчера в Анкара с Чарлз Уудбърн, главен изпълнителен директор на „БиЕйИ Системс“ (BAE Systems) – британската фирма, която държи мажоритарния дял в консорциума, отговарящ за производството на изтребителите - и посланика на Обединеното кралство в Анкара Джил Морис, съобщават турски медии.

Според съобщение на Министерството на отбраната по време на срещата са разгледани техническите аспекти на процеса по придобиването на 20-те изтребителя „Юрофайтър“, за които Турция и Великобритания се споразумяха миналата година, и по-широкото сътрудничество между двете страни в отбранителната индустрия.

В същото време от Министерството съобщиха, че през уикенда главнокомандващият Военновъздушните сили на Турция ген. Зия Джемал Кадъоглу ще проведе тристранна среща в Катар с началниците на военновъздушните сили на Обединеното кралство и Катар – една от двете страни (заедно с Оман), от които Турция планира да придобие по още 12 изтребителя „Юрофайтър“, за да увеличи общият брой на изтребителите си от този тип до 44.