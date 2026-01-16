Новини
Свят »
Турция »
Турция подновява усилията си за придобиване на изтребители Eurofighter

16 Януари, 2026 14:23 754 7

  • юрофайтър-
  • eurofighter-
  • турция-
  • изтребители

Турция ще проведе тристранна среща с началниците на военновъздушните сили на Обединеното кралство и Катар

Турция подновява усилията си за придобиване на изтребители Eurofighter - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турция подновява усилията си в областта на военната дипломация за придобиване на изтребители „Юрофайтър“ (Eurofighter), увеличавайки контактите си с производителя и партньорските страни, участващи в програмата за бойните самолети, пише сайтът „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.

Турският министърът на отбраната Яшар Гюлер се е срещнал вчера в Анкара с Чарлз Уудбърн, главен изпълнителен директор на „БиЕйИ Системс“ (BAE Systems) – британската фирма, която държи мажоритарния дял в консорциума, отговарящ за производството на изтребителите - и посланика на Обединеното кралство в Анкара Джил Морис, съобщават турски медии.

Според съобщение на Министерството на отбраната по време на срещата са разгледани техническите аспекти на процеса по придобиването на 20-те изтребителя „Юрофайтър“, за които Турция и Великобритания се споразумяха миналата година, и по-широкото сътрудничество между двете страни в отбранителната индустрия.

В същото време от Министерството съобщиха, че през уикенда главнокомандващият Военновъздушните сили на Турция ген. Зия Джемал Кадъоглу ще проведе тристранна среща в Катар с началниците на военновъздушните сили на Обединеното кралство и Катар – една от двете страни (заедно с Оман), от които Турция планира да придобие по още 12 изтребителя „Юрофайтър“, за да увеличи общият брой на изтребителите си от този тип до 44.


Турция
Свързани новини


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мирише на пушек

    4 2 Отговор
    Турция се въоръжава, но не като част от НАТО, а като готвеща се за завръщане при "великите сили".

    14:31 16.01.2026

  • 2 Дядо Ильо

    5 1 Отговор
    Имат държавници, правят си разчетите, купуват с разум и мисъл за бъдещето на страната си.

    14:36 16.01.2026

  • 3 дипломатЪ

    1 0 Отговор
    ай стига ве, произнасям се, и дори не съм статиятЪ, и коментарите на ШЕСТАЦИТЕ. Играем БЛИЦ шестаци...... Прво, това е дипломация, и икономика от страна на комшулука.... а на всички разбирачи на АВИАЦИЯТА, питайте си президента, що е толкова висок, пък и пилот.... Явно в хремъл не са помислили за това прекомерно високо магаре в антуража си..... Нъл се сещате, ако глаголим за това в БТВ и социалните мрежи? Нито могат да се променят нормите за височина на пиотите - особено в изтребителната авиация, нито президентчето да си промени ръста..... Кефят ме недорасляците в хремъл..... ха ха ха

    14:44 16.01.2026

  • 4 за пОртокола

    1 0 Отговор
    колко е пределната височина на пилотите от изстребителната, транспортна военна и гражданска авиция? Май превишаваме нормите в някои национални институции...

    14:50 16.01.2026

  • 5 А какво стана с Фъ-35?

    3 0 Отговор
    Султан Ерпат кан много иска Фъ-35, ама не му дават. Като няма Фъ-35 и вехт Юрофайтър е Фъ-35.

    Коментиран от #7

    14:54 16.01.2026

  • 6 Ако не стане с "усилия" ,

    2 0 Отговор
    може да пробвате с пари аби.

    14:55 16.01.2026

  • 7 Има , ама били "Блок70"

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "А какво стана с Фъ-35?":

    Ще свърш войната докато дойдат.

    14:59 16.01.2026

