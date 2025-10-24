Новини
Турция преговаря с Катар и Оман за покупка на изтребители Eurofighter

24 Октомври, 2025 16:52 547 5

Искаме да приключим преговорите бързо, каза турският президент Ердоган

Турция преговаря с Катар и Оман за покупка на изтребители Eurofighter - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган каза, че е обсъдил плановете на Турция да придобие изтребители „Юрофайтър Тайфун“ (Eurofighter Typhoon) от Катар и Оман по време на обиколката си в Залива тази седмица, като отбеляза, че разговорите вървят добре, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Новинарската агенция съобщи в сряда, че Анкара е предложила на европейските си партньори и на САЩ начини, чрез които бързо да се снабди с изтребители, на фона на преговорите за закупуване на 40 „Юрофайтър Тайфун“, произвеждани от консорциум, в който участват Германия, Великобритания, Испания и Италия, както и на американски F-16 и F-35.

Източник, запознат с въпроса, каза, че според споразумение, което е напът да бъде сключено с Великобритания и други европейски страни за „Юрофайтър Тайфун“, Турция ще получи незабавно 12 от изтребителите, макар и употребявани, от предишните купувачи Катар и Оман, за да задоволи непосредствените си нужди.

Ердоган бе на посещения в Кувейт, Катар и Оман тази седмица.

Пред репортери в самолета на връщане от Оман Ердоган каза, че Турция продължава да преговаря с Катар и Оман за придобиването на изтребителите и че дискусиите, които включват „много технически подробности“, вървят в „положителна посока“.

„Искаме да приключим преговорите бързо и с Божията воля да направим военновъздушните ни сили много по-силни. Военновъздушните ни сили ще станат много по-силни с тези изтребители,“ каза той според стенограма на коментара му, разпространен от президентството.


  • 1 πлот

    1 0 Отговор
    Защо турците искат да купят от всеки самолет?

    Коментиран от #5

    16:56 24.10.2025

  • 2 демек комшиите да треперят и клякат как

    2 1 Отговор
    през турско робство

    Военновъздушните ни сили ще станат много по-силни с тези изтребители

    17:00 24.10.2025

  • 3 604

    1 0 Отговор
    Турция що ли съ въоръжава до зъби? Бую питъм и оня мъгареф и сегашния заппянкътъ....що бе ... а ний купувъми железа ...нямъ се учудя ако ф ките са 2 ра употребъ от турция....

    17:00 24.10.2025

  • 4 Гориил

    2 0 Отговор
    В крайна сметка Анкара ще се сдобие с цяла менажерия от различни видове скъпи и остарели бойни самолети, което в крайна сметка ще направи разходите за тяхната експлоатация астрономически.Този модел е типичен за бедните и изостанали държави.

    17:01 24.10.2025

  • 5 Дядо ви

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "πлот":

    Отговорът идва от само себе си - защото спешно се готви за война. Когато купуваш бързо всякакво оръжие без оглед на съвместимост, подготвеност а най-вече без нужда защото си повече от добре защитен военно... Тогава възникват въпроси за твоите намерения. Ако и когато Украйна капитулира тя ще бъде негодна за оръжие срещу Русия. Остава една единствена сила способна нанесе някаква вреда на руснаците и това е Турция - скрита колония на английските резиденти. Дано нашите съседи не се съгласят да бъдат пушечно месо за интересите на запада.

    17:07 24.10.2025

