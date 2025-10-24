Турция преговаря с Катар и Оман за покупка на изтребители Eurofighter

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган каза, че е обсъдил плановете на Турция да придобие изтребители „Юрофайтър Тайфун“ (Eurofighter Typhoon) от Катар и Оман по време на обиколката си в Залива тази седмица, като отбеляза, че разговорите вървят добре, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Новинарската агенция съобщи в сряда, че Анкара е предложила на европейските си партньори и на САЩ начини, чрез които бързо да се снабди с изтребители, на фона на преговорите за закупуване на 40 „Юрофайтър Тайфун“, произвеждани от консорциум, в който участват Германия, Великобритания, Испания и Италия, както и на американски F-16 и F-35.
Източник, запознат с въпроса, каза, че според споразумение, което е напът да бъде сключено с Великобритания и други европейски страни за „Юрофайтър Тайфун“, Турция ще получи незабавно 12 от изтребителите, макар и употребявани, от предишните купувачи Катар и Оман, за да задоволи непосредствените си нужди.
Ердоган бе на посещения в Кувейт, Катар и Оман тази седмица.
Пред репортери в самолета на връщане от Оман Ердоган каза, че Турция продължава да преговаря с Катар и Оман за придобиването на изтребителите и че дискусиите, които включват „много технически подробности“, вървят в „положителна посока“.
„Искаме да приключим преговорите бързо и с Божията воля да направим военновъздушните ни сили много по-силни. Военновъздушните ни сили ще станат много по-силни с тези изтребители,“ каза той според стенограма на коментара му, разпространен от президентството.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 πлот
Коментиран от #5
16:56 24.10.2025
2 демек комшиите да треперят и клякат как
Военновъздушните ни сили ще станат много по-силни с тези изтребители
17:00 24.10.2025
3 604
17:00 24.10.2025
4 Гориил
17:01 24.10.2025
5 Дядо ви
До коментар #1 от "πлот":Отговорът идва от само себе си - защото спешно се готви за война. Когато купуваш бързо всякакво оръжие без оглед на съвместимост, подготвеност а най-вече без нужда защото си повече от добре защитен военно... Тогава възникват въпроси за твоите намерения. Ако и когато Украйна капитулира тя ще бъде негодна за оръжие срещу Русия. Остава една единствена сила способна нанесе някаква вреда на руснаците и това е Турция - скрита колония на английските резиденти. Дано нашите съседи не се съгласят да бъдат пушечно месо за интересите на запада.
17:07 24.10.2025