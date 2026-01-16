Новини
Президентът Павел: Чехия ще предостави на украинската армия самолети за борба с дронове
Президентът Павел: Чехия ще предостави на украинската армия самолети за борба с дронове

16 Януари, 2026 23:11 401 12

  • петр павел-
  • украйна-
  • чехия-
  • нато-
  • дронове-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • андрей бабиш

Чехия ще предостави на Украйна бойни самолети, които могат да свалят приближаващи се дронове, заяви президентът Петр Павел пред украинския президент Володимир Зеленски в Киев, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той не даде подробности, но преди две години заяви, че чешки дозвукови изтребители L-159 могат да бъдат прехвърлени на Украйна, която се бори с пълномащабна руска инвазия от почти четири години.

"Чехия може в относително кратък срок да предостави няколко бойни самолета, които са много ефективни в борбата с дронове, и вярвам, че ще успеем бързо и успешно да приключим този въпрос", заяви Павел на пресконференция със Зеленски.

Той каза, че Прага може да предостави и системи за ранно предупреждение като пасивни радари.

Павел, бивш генерал от армията и председател на Военния комитет на НАТО, е силен поддръжник на Украйна и на чешката инициатива за доставка на Киев на боеприпаси с голям калибър, платени от западни дарители.

Новото чешко правителство, оглавено от популиста Андрей Бабиш, се съгласи да продължи инициативата, но заяви, че няма да предоставя национално финансиране за подпомагане на Украйна.

Чешката армия разполага с 24 самолета L-159 в едно- и двуместна конфигурация, използвани за обучение и подкрепа на сухопътните сили, посочва Ройтерс. Основните ѝ изтребители са 14 шведски Saab JAS-39 Gripen, но е поръчала 24 американски изтребителя Ф-35, които ще бъдат доставени след 2030 г.

Предишното чешко правителство предостави на Украйна тежко оборудване, включително танкове и хеликоптери от армейските си запаси, и получи компенсация от съюзниците си от НАТО, тъй като се превъоръжава със западно оръжие.


Украйна
  • 1 България ще даде пък

    7 1 Отговор
    чисто нови Изтребители Ф-16, ама не фърчат много искат разработване.

    23:13 16.01.2026

  • 2 Карго 200

    3 9 Отговор
    Винаги, когато Русия внезапно си спомни, че съществува международно право, това обикновено означава, че губи.

    Коментиран от #7

    23:14 16.01.2026

  • 3 Още един разказвач

    7 0 Отговор
    Кой ще лети с тях, аероклуб Житомир или пенсионерите в Лвов?

    23:15 16.01.2026

  • 4 Червената шапчица

    6 0 Отговор
    пише Институтът за изследване на войната (ISW),

    23:15 16.01.2026

  • 5 Да бе!

    5 0 Отговор
    В ги изпрати я не! Чехия не е президентска република!

    23:15 16.01.2026

  • 6 Българка

    8 0 Отговор
    А на Гренландия ще дадат ли? Че на евроШматките им взимат едно островче без референдум?

    Коментиран от #8

    23:16 16.01.2026

  • 7 Търчилъжи,

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Карго 200":

    Русия никога не е забравяла за международното право и даже референдуми проведе, а зеленото се оправдава, че не може.

    Коментиран от #9

    23:18 16.01.2026

  • 8 Руската пропаганда

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Българка":

    Има за цел винаги глупака.

    23:18 16.01.2026

  • 9 Руската пропаганда опростачва

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Търчилъжи,":

    И винаги има за цел глупака.

    23:19 16.01.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Да ползваш самолети за милиони срещу дронове за центове - стаа! Ако си евро льохман.

    А за Нашите Фки - САЩ са спрели всякакви тренировъчни полети между Ф16 и Ф22 тъй като Ф-16 са се оказали абсолютно ненужни срещу по-новите поколения стелт изтребители. Ползват ги само за авио шоута и ако успеят да пребоядисат и шитнат някой ;)

    23:19 16.01.2026

  • 11 Град Козлодуй

    0 0 Отговор
    Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.

    23:21 16.01.2026

  • 12 Владо

    0 0 Отговор
    На руските сбърканяци им изключиха Ю туб.

    23:21 16.01.2026

