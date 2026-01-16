Президентът Павел: Чехия ще предостави на украинската армия самолети за борба с дронове

Чехия ще предостави на Украйна бойни самолети, които могат да свалят приближаващи се дронове, заяви президентът Петр Павел пред украинския президент Володимир Зеленски в Киев, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той не даде подробности, но преди две години заяви, че чешки дозвукови изтребители L-159 могат да бъдат прехвърлени на Украйна, която се бори с пълномащабна руска инвазия от почти четири години.

"Чехия може в относително кратък срок да предостави няколко бойни самолета, които са много ефективни в борбата с дронове, и вярвам, че ще успеем бързо и успешно да приключим този въпрос", заяви Павел на пресконференция със Зеленски.

Той каза, че Прага може да предостави и системи за ранно предупреждение като пасивни радари.

Павел, бивш генерал от армията и председател на Военния комитет на НАТО, е силен поддръжник на Украйна и на чешката инициатива за доставка на Киев на боеприпаси с голям калибър, платени от западни дарители.

Новото чешко правителство, оглавено от популиста Андрей Бабиш, се съгласи да продължи инициативата, но заяви, че няма да предоставя национално финансиране за подпомагане на Украйна.

Чешката армия разполага с 24 самолета L-159 в едно- и двуместна конфигурация, използвани за обучение и подкрепа на сухопътните сили, посочва Ройтерс. Основните ѝ изтребители са 14 шведски Saab JAS-39 Gripen, но е поръчала 24 американски изтребителя Ф-35, които ще бъдат доставени след 2030 г.

Предишното чешко правителство предостави на Украйна тежко оборудване, включително танкове и хеликоптери от армейските си запаси, и получи компенсация от съюзниците си от НАТО, тъй като се превъоръжава със западно оръжие.