Новини
Свят »
Украйна »
Киев след руския обстрел: живот без ток и парно на -8°C
  Тема: Украйна

Киев след руския обстрел: живот без ток и парно на -8°C

18 Януари, 2026 14:48 954 66

  • русия-
  • украйна-
  • киев-
  • ракети-
  • дронове-
  • виталий кличко-
  • володимир зеленски

Кметът Виталий Кличко съобщи, че ситуацията с осигуряването на електроенергия и отопление в Киев остава сложна - с невиждани досега мащаби за тези четири години война

Киев след руския обстрел: живот без ток и парно на -8°C - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Навън са минусови температури, а отоплението и електроснабдяването са прекъснати заради разрушенията от руските атаки. Как живеят хората в Киев при тези условия?

Зимата в Украйна е в разгара си. Средната дневна температура в Киев е между -8 и -17 градуса. Заради сериозно повредената енергийна инфраструктура след масираните руски атаки в столицата и в предградията ситуацията е тежка: прилага се строг график за спиране на тока, 400 жилищни блока са без отопление, а на места няма и вода.

Правителството приема антикризисни мерки и упреква местните власти

"Имаме графици с три-четири часа с ток и девет-десет часа без ток на левия бряг на Днепър. В други райони не е много по-различно - по пет часа с ток и пет без", каза от трибуната на Върховната рада министър-председателката на Украйна Юлия Свириденко, която трябваше да представи ситуацията. Тя обеща подобрение след няколко дни, но само ако няма повторни обстрели.

От правителството отправят критики към това, че украинската столица не е била добре подготвена за предизвикателствата през отоплителния сезон по време на война. "Харков се бе подготвил, имат мобилни котли, генератори. В Киев подготовката беше много по-слаба, дори мога да кажа, че въобще не е бил подготвен, поради което сега се налага да се предприемат антикризисни мерки. Това е в центъра на вниманието на президента на Украйна и на премиера", посочи новоназначеният за вицепремиер и министър на енергетиката Денис Шмигал.

Кметът призова киевчани да напуснат града, но те остават

След руската атака в нощта срещу девети януари кметът на Киев Виталий Кличко призова жителите на украинската столица по възможност да напуснат града временно заради ситуацията с електро-, топло- и водоснабдяването.

Повечето обаче са останали в града, тъй като в предградията ситуацията е още по-тежка - на места хората са по пет денонощия без ток. "Избрах да остана в града, осъзнавайки всички рискове. Селото далеч не е най-доброто решение за мен", пише във Фейсбук жителката на Киев Юлия Деткова.

"Работя в училище, където има газово отопление и генератор. Децата продължават да идват на занятия и не мога да напусна Киев, макар че имам къща на село. У дома също сме се подготвили - имам мощна зарядна станция, която осветява цялото жилище и можем да си сварим чай или да сготвим. Сега сме много по-добре, отколкото по време на блекаута от 2022 година", споделя пред ДВ учителката Светлана.

Киевчани се топлят с дебели дрехи, грейки и биокамини

В сряда, на 14 януари, кметът Виталий Кличко съобщи, че ситуацията с осигуряването на електроенергия и отопление в Киев остава сложна - с невиждани досега мащаби за тези четири години война. Киевчани обаче стискат зъби и охотно споделят в социалните мрежи своите "рецепти за оцеляване" в студа без светлина и топлина.

"Пети пореден ден температурата в жилището ми е 13-14 градуса. Затова си обличам по няколко ката дрехи - като луковица. А вие как се справяте? Как оцелявате след тези руски атаки?", написа във Фейсбук правозащитничката Тетяна Печончик. И хората не закъсняха да споделят своя опит.

"Вече имаме отопление, но три дни нямахме ток - вече имаме нощем. Лошото е, че не можем да включим бойлера, тъй като е 1,5 киловата и всичко може да рухне. Засега обаче не е толкова страшно", коментира потребителка с името Хана Хриценко.

"Моята рецепта е дебела пижама и пухено одеяло. Следващата седмица ще докарам камината си на биогориво. Тя е малка, но все пак топли", казва потребителката Виктория Бабий.

Известната киевска блогърка Ана Неплях пък изцяло е променила режима си. „В Киев нямам нито отопление, нито светлина. У дома са десет градуса, поради което се старая да запълвам деня си със срещи и да съм извън жилището. Спя облечена, завивам се през глава", пише тя в Инстаграм.

Някои разказват, че опъват палатки насред жилищата си и нощуват в тях, за да се стоплят.

Мобилни пункове на устойчивостта

Държавната служба по извънредните ситуации е инсталирала в града 47 палатки, в които постоянно има ток. Там е топло и се осигурява светлина от генератори, т.е. могат да се заредят мобилните устройства, да се стопли човек с чаша чай, да влезе в интернет заради дистанционно обучение или работа. До момента от тези палатки са се възползвали над 9000 киевчани.

В големите супермаркети в Киев също има пункове, където може безплатно да се зареди телефон и да се хапне, но храната там не е безплатна. На хората, оказали се в особено трудни обстоятелства, се раздава безплатно храна по гарите.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Папата

    39 2 Отговор
    Бялото знаме.

    14:49 18.01.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    42 2 Отговор
    Да видят как живеят нашите пенсионери в Клуба на Богатите.

    Коментиран от #38

    14:50 18.01.2026

  • 3 ФАКТИ

    41 1 Отговор
    ПРЕДАТЕЛСТВОТО ИМА ЦЕНА.

    14:50 18.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    38 2 Отговор
    2 млн българи нямат пари за отопление.

    14:50 18.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    35 1 Отговор
    Жалко за хората! Ама нали било война казват, тежко е! Урсула кво вика? Или пере, и не е видяла статията?

    14:51 18.01.2026

  • 7 Обратен

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Обратен зелен чкен":

    Член

    14:51 18.01.2026

  • 8 Пич

    34 0 Отговор
    Зелю:
    - Верно ли бе ?! Ауу , аз тука в Риц Палас нищо не съм разбрал! Така ми се иска да съм в Украйна, но - работа. Кураж другари бандери , мислите ми са с вас!!!

    14:52 18.01.2026

  • 9 По романтично и еврогейско е

    26 2 Отговор
    на свещи.

    Коментиран от #19, #34

    14:52 18.01.2026

  • 10 Кирил

    4 30 Отговор
    Ние, така бяхме по Тодор Живков време без бомбардировки... плюс бензин с купони и без хляб

    Коментиран от #13, #25, #52, #60

    14:52 18.01.2026

  • 11 Я пък тоя

    30 1 Отговор
    И всичко това заради ината на Зеленски, подтикван от запада

    Коментиран от #50

    14:54 18.01.2026

  • 12 Я ОЧЕНЬ РАД

    13 1 Отговор
    Орбан

    14:54 18.01.2026

  • 13 Я пък тоя

    29 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кирил":

    Явно не си бил по това време, иначе нямаше да пишеш глуписти.

    Коментиран от #44

    14:55 18.01.2026

  • 14 по големи овце

    28 0 Отговор
    от нас излязохте, шайка евреи ви разказаха играта

    14:55 18.01.2026

  • 15 Kaлпазанин

    23 0 Отговор
    А останаха ли им войничета на руснаците ,ракетите не свършиха ли ,Путин и Кадиров скоро няма ли да умират пак ,какво стана с оооогромните загуби на руснаците

    14:56 18.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ивелин Михайлов

    14 5 Отговор
    Що гейче веле не прави репортажи от руските градове, където укрите спряха тока

    14:57 18.01.2026

  • 18 механик

    3 29 Отговор
    Хората в Киев и в цяла Украйна заслужават нобеловата награда за мир . Те оцеляват въпреки всичко и всички . Те намират сили за работа , творчество , деца , семейство и война за съжаление . Няма по-устойчив народ , няма по-позитивни хора . Ако породата питбул е призната за устойчива и лесно приспособяваща се към условия, както и устойчивост към болести и травми , то украинският народ е питбулът сред човешкия род . Слава Украйна !

    14:58 18.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 татунчо 🍌

    23 0 Отговор
    На им сега на урките НАТО ,ЕС и так далее ....И по-зле ще става , щом не се оплакват ...А можеха да си имат ток , да си стоян на светло и топло.....

    Коментиран от #24, #41

    14:59 18.01.2026

  • 21 Симо

    31 0 Отговор
    Разглезиха ги руснаците! Четири години ушким са във война, а в Киев си живееха като на ривиерата. Плажове лятото, нощни заведения, разврат. Даже имаше повече пари от всякога, НО посегнаха на резиденцията на шефа и там прекрачиха прага. Да се учудиш какви ракети успяха да направят руснаците от откраднатите перални преди години. Уникално!

    14:59 18.01.2026

  • 22 Не само че сте досадни

    30 0 Отговор
    а и предизвиквате отвращение към украинците.
    Сутрин обед и вечер зеленски Украйна 80 милиарда долара корупционни скандали златни бидета постоянните заповеди на един наркоман ще трябва да дадем защото иначе сме щели да бъдем убити от Кремъл.
    Невероятно смешна и тъпа мисирска пропаганда и така постепенно настройвате гражданите на Европейския съюз срещу тази пасмина която получава от нашите данъци а нашите болни пенсионерите получават триста евра.
    Господин Тръмп се сети че го правят на смешен и се оттегли а вие като шутове обикаляте около един зелен клоун. Не мога да повярвам че такива управляват Европа.

    15:00 18.01.2026

  • 23 Абе миналата година в

    24 1 Отговор
    Северна България как беше живота без ток и парно на -8°C ? Ами пък и след наводнения тази година как е?

    15:01 18.01.2026

  • 24 ха-ха 😝

    17 0 Отговор

    До коментар #20 от "татунчо 🍌":

    Само Путин ще ги извади от праисторическите времена , в които са затънали урките !

    15:01 18.01.2026

  • 25 да видим

    20 1 Отговор

    До коментар #10 от "Кирил":

    Разбрах, че колкото по-късно си се родил след 1989 год., толкова по-зле си живял при Тодор Живков!

    15:02 18.01.2026

  • 26 град София

    0 24 Отговор
    Поредното доказателство за безсилието на Русия. Колкото и да се стреми да оставя цивилните без ток, на всички вече е ясно, че няма как да изпълни целите си и да постави проруска власт в Украйна. Това и всички в Русия го знаят. Но Путин няма как да спре войната, няма избор, защото последствията за него могат да му костват и живота, а не само свалянето от власт. Затова предпочита да продължи да жертва още милиони руснаци и да се надява САЩ и Европа, да спрат военната помощ за Украйна.

    15:02 18.01.2026

  • 27 Нещо много ви пука за Киев

    24 0 Отговор
    Но за България хич нали? Атлантици малоумни ...

    15:02 18.01.2026

  • 28 ВВП

    11 0 Отговор
    Киев са си добре .По къси гащи ходят да гледат руските т72 ,Уаз и бтр70..Това е измислица на оня клессКличко.

    15:03 18.01.2026

  • 29 Дв и лъжите им

    14 0 Отговор
    Дв пародия на новини

    15:03 18.01.2026

  • 30 Мишел

    1 20 Отговор
    "Русия продължава да крие демографските данни на държавата. Руснаците питат колко руски войници убиват всеки ден в Украйна. Руската федерална служба за държавна статистика (Росстат) премахна частта с демографските данни от сборника "Социално-икономическо положение на Русия". Росстат също така е спрял да публикува статистика за миграцията и общото население, както и статистика за раждаемостта и смъртността по региони."

    Коментиран от #32

    15:04 18.01.2026

  • 31 Не ми пука ама хич даже за

    12 0 Отговор
    това как било в Киев след руския обстрел и живота им без ток и парно на -8°C... Само да спомена впрочем че агрегатите на половината свеят получиха още в началото на войната, първата зима, че едно недоразумение даже от България пари събираше за агрегати нали?

    15:06 18.01.2026

  • 32 ама ти не знаеш ли?!?

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    над 2 милиона руснаци срещу 34 хиляди украинеца! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #56

    15:06 18.01.2026

  • 33 ВВП

    10 0 Отговор
    Да благодарят на Путин и РФ че не ги зачистват с ЯО..От студа ще се скриеш .от ядрото никога .Питай жапанките !Окропитеците са террористи..

    15:06 18.01.2026

  • 34 Лука

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "По романтично и еврогейско е":

    И хитлер е преследвал различните,и вие също .

    15:07 18.01.2026

  • 35 Дърт путин

    1 7 Отговор
    През 1945 г., Раул Валенберг, шведски дипломат, спасил 15 000 евреи във Втората световна война, е отвлечен от съветския НКВД, който го отвежда в Москва и го убива.

    Защото ние сме истинските антифашисти.

    15:07 18.01.2026

  • 36 Антон

    13 0 Отговор
    Понеже скачат на Русия, сега щв стоят на тъмно и студено.
    Да отиват и да реват на урсулите, които вечер пият вино на топло и си почиват.
    Това е цената на приятелството със запада.

    15:07 18.01.2026

  • 37 1020

    12 0 Отговор
    Да бяхте написали такава статия и заГаза. Там е много по-страшно, ама не - евроатлантизма е това - пълно лицемерие, манипулация и безпросветност.

    15:07 18.01.2026

  • 38 Нашите пенсионери

    1 11 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    живеят лошо, благодарение на това, че сме били под съветско робство цели 45г.

    Коментиран от #47, #53

    15:07 18.01.2026

  • 39 ВВП

    6 0 Отговор
    Окропите са террористи както Хамас ..Ще бъдат бити до когато се наложи..до последния клесс.

    15:08 18.01.2026

  • 40 Точен

    8 0 Отговор
    Дойче веле, които не са никаква немска медия, а аватарче на Сорос, имат винаги къса памет. Да припомня думите на експрезидента на украйна Порошенко: "Нашите деца ще са на топло и ще учат в светли класни стаи в училище, а руските в Донбас ще са на студено и ще стоят на тъмно в мазите..." Пророчеството му се сбъдна на 100 процента, но с обратен знак... Русия, за разлика от сороската Ненемска медия, не забравя, а вече почна и да не прощава...

    15:08 18.01.2026

  • 41 варна

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "татунчо 🍌":

    това не е проблем.. по-лошото е че 2 000 000 руски войника можеше да са живи, ако Путин не ги беше изпратил на сигурна смърт в Украйна

    Коментиран от #58

    15:09 18.01.2026

  • 42 Ха ХаХа

    5 1 Отговор
    Когато убивахте с авиация и артилерия цивилните в Донбас 14000 души и 500 деца ви беше топло.
    Когато провехте нацистки нощни паради с факли ви беше топло..
    Когато нарушихте споразумението в Будапеща, където подписахте да бъдете неутрална държава а след нова писменно заявихте
    членство в НАТО ви беше топло.

    15:10 18.01.2026

  • 43 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Факелните шевствия на Украинските нацисти ще стоплят измръзналите но все още живи укри обитаващи 404.
    В Гренландия също са минусови температурите ако това ще ги стопли по някакъв начин.

    15:11 18.01.2026

  • 44 Лука

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Я пък тоя":

    Това е истината,българия беше като дискотека,един квартал има ток друг няма,и накрая България ФАЛИРА 1989г

    15:12 18.01.2026

  • 45 Сандо

    3 1 Отговор
    За укрите с пълна сила се отнася поговорката "На каквото си постелеш - на такова ще легнеш".Дано другите си вземат поука,макар че е малка вероятността.

    15:13 18.01.2026

  • 46 УКРАЙНА ЕДИН ДЕН

    3 3 Отговор
    ЩЕ СЕ ОПРАВИ. ДА МУ МИСЛЯТ РУСНАЦИТЕ. ПАК ЩЕ СИ ЖИВУРКАТ В ДИКТАТУРАТА.

    Коментиран от #51

    15:13 18.01.2026

  • 47 За нашите пенсионери а?

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Нашите пенсионери":

    Младите, моля прочетете го ! .....
    Това за лошият социализъм дето ви говорят разни недоразумения ! ....36 години Атлантически Погром .. това е ... и се замислете какво направиха атлантиците след 1999 г. .. настоящи и бъдещи пенсионери ! ...Закон за пенсиите (1957-1999)... !!!!
    а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
    б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
    в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци?

    Коментиран от #64

    15:14 18.01.2026

  • 48 ВВП

    1 1 Отговор
    Трябва да бъдат загрети яко в Киев .Они си живеят като във филм..Демонстрират добър стандарт ..Да бягат ,Киев ще бъде заравнен..Зелю и режима си заслужават Лобута ..

    15:14 18.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Я пък тоя":

    Агресора русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава ! Не спори а чети !

    15:15 18.01.2026

  • 51 На руснаците

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "УКРАЙНА ЕДИН ДЕН":

    диктатурата не им пречи. Свикнали са от столетия.
    По-кофти е при липса на водка.

    15:15 18.01.2026

  • 52 иван

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кирил":

    Евтин дебил!

    15:15 18.01.2026

  • 53 Олеееее.... зетърче миличко

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Нашите пенсионери":

    Жертвичко на атлантическата пропаганда..... Ама нищо не ти е ясно ! Чисто 2 ....

    15:16 18.01.2026

  • 54 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Ленинград е издържал при минусови температури блокадата през втората световна,а Укрите не могат да издаянат няколко дена без парно.Гейски мурафети.

    15:16 18.01.2026

  • 55 В Камчатка

    0 0 Отговор
    скачат от 6 етаж в снега!Входовете са затрупани !

    15:17 18.01.2026

  • 56 Е, не е чак такова

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "ама ти не знаеш ли?!?":

    съотношението. При всяка война умират хора, но наистина руските загуби в Украйна, са брутални 5- 6 пъти повече от украинските. Определено прави впечатление, че за Русия живота на нейните войници не струва и 5 копейки. През ВСВ, пак е било същото - руските загуби 6 пъти повече от тези на противника. Жалко за младите руски поколения, че ще живеят в такова сбъркано подобие на държава.

    15:17 18.01.2026

  • 57 Ами в Гренландия да ходят

    0 0 Отговор
    Там е топличко

    15:18 18.01.2026

  • 58 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "варна":

    А поименно можеш ли да изброиш "двата милиона" руски жертви бе, селски!?
    Щото при размяната на убити: над 12000:малко над 200, познай в чия полза!
    Не клюки от женския пазар, а реални данни от размяна!

    15:18 18.01.2026

  • 59 Смешник

    1 0 Отговор
    Сами са си виновни като търпят още тоя дрогиран клоун на власт

    15:18 18.01.2026

  • 60 Абе,

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кирил":

    Кирчо , деменцията те е хванала вече ! При тато не можеше да пипнеш чугуненият радиатор от горещо ! Нямаше врътки като сега ,да е на 1 или 2 ,за икономии , щото ток, вода и парно бяха стотинки на месец !

    15:18 18.01.2026

  • 61 000

    2 0 Отговор
    Нали искате мир чрез сила! Нато приключи.

    15:19 18.01.2026

  • 62 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    ЦЕ ЕВРОПА! 😂

    Е, нали за това се бият?

    15:20 18.01.2026

  • 63 Сега в Украйна скоро и в Европа

    1 0 Отговор
    Без руските енергоизточници скоро и в Европа ще видят къде зимуват раците! Санкциите работят чудесно срещу ес и еврото!

    15:21 18.01.2026

  • 64 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "За нашите пенсионери а?":

    При всичките привилегии на военни и милиция бяха раздавани пари като сложиш и сериозни икономически грешки България ФАЛИРА !!!

    15:21 18.01.2026

  • 65 БАРС

    1 0 Отговор
    ТАКА ЩЕ Е ДО КАТО НА РАЗВЕЯТ БЯЛОТО ЗНАМЕ.ЗЕЛЕНЧУКА МУ Е ВСЕ ТАЯ НАЛИ НЕ ЖИВЕЕ В УКРАИНА .ВИНАГИ СИ ИЗМИСЛЯ ДАЖЕ И ДА СЕ НРАПВА НА НЯКОИ СРЕШИ В ЗАПЪДНИТЕ СТРАНИ .ДАДЕ И СЛЕД СРЕЩИТЕ СЕ ВРЪЩА В ЛОНДОН МОЖЕ БИ ДЕТО МУЕ ПАТРИОТИЧНО ТО СЕМЕЙСТВО МОЖЕ БИ И В ИЗРАЕЛ ТА И САЩ КЪДЕТО ИМА ВИЛИ И АПАРТАМЕНТИ .ИМА ВИДИО ДЕТО УКРО ДЕПОТАТ КОЙТО Е ЗА МИРР С РОСИЯ КАЗВА ,ЧЕ ПРЕЗ 2020 ЗЕЛЮ СА ГО ПРИВИКАЛИ С ЕРМАК В МИ-6 .ПРИЕЗИДЕНТ КОЙТО УВАЖАВА И МИСЛИ ЗА СТРАНАТА СИ НИКОГА НЕ ЗОДИ ДА СЕ СРЕЩА С ЧУЖДО РАЗУЗНАВАНЕ ТА ТОЙ Е БИЛ ПРЕДУПРЕДЕН С ЕРМАК ЗА НЯКЪДЕ 140ИЛИ 180 МИЛ.ОТ ПРИВАТ БАНК ИЗНЕСЕНИ ОТ ТИЯ ДВАМАТА ПО ТАЕН ПЪТ В ОФШОРКИ .ЗАЩОТО ИСТОРИЯТА ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ А Е ДЪЛГА А БАНКАТА БЕШЕ НА ПРИЯТЕЛЯТ НА ЗЕ ИГОР КОЛУМОЙСКИ .ТА ВМЕСТО ДА ТРЬГНЕ ДА ИСПЪЛНЯВА ТОВА КОЕТО ОБЕЩА НА УКРАИНЦИТЕ ДА ПАДНЕ НА КОЛЕНЕ И ДА ПРЕКРАТИ КОНФЛИКТА ТОЙ РЕШИ ЗАДА НЕ ГО РАЗУПЛИЧАТ С ЕРМАК И ЛА ИМ ПРЕБЕРАТ ПАРИТЕ ТОЙ РЕШИ ДА ИЗПЪЛНЕ ЖЕЛАНИЕ О НА АНГЛСАКСОНЦИТЕ ВОЙНА С РОСИЯ.ЗНАЧИ ПАРИТЕ МУ СА ПО ВАЖНИ.А ТИЯ МАШИНАЦИИ ЕСТЕСТВЕННО СА ГИ ЗНАЛИ И САЩ.

    15:21 18.01.2026

  • 66 И как е не разбрах

    0 0 Отговор
    живот без ток и парно на -8°C в Киев?

    15:21 18.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания