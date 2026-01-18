Киев след руския обстрел: живот без ток и парно на -8°C

Навън са минусови температури, а отоплението и електроснабдяването са прекъснати заради разрушенията от руските атаки. Как живеят хората в Киев при тези условия?
Зимата в Украйна е в разгара си. Средната дневна температура в Киев е между -8 и -17 градуса. Заради сериозно повредената енергийна инфраструктура след масираните руски атаки в столицата и в предградията ситуацията е тежка: прилага се строг график за спиране на тока, 400 жилищни блока са без отопление, а на места няма и вода.
Правителството приема антикризисни мерки и упреква местните власти
"Имаме графици с три-четири часа с ток и девет-десет часа без ток на левия бряг на Днепър. В други райони не е много по-различно - по пет часа с ток и пет без", каза от трибуната на Върховната рада министър-председателката на Украйна Юлия Свириденко, която трябваше да представи ситуацията. Тя обеща подобрение след няколко дни, но само ако няма повторни обстрели.
От правителството отправят критики към това, че украинската столица не е била добре подготвена за предизвикателствата през отоплителния сезон по време на война. "Харков се бе подготвил, имат мобилни котли, генератори. В Киев подготовката беше много по-слаба, дори мога да кажа, че въобще не е бил подготвен, поради което сега се налага да се предприемат антикризисни мерки. Това е в центъра на вниманието на президента на Украйна и на премиера", посочи новоназначеният за вицепремиер и министър на енергетиката Денис Шмигал.
Кметът призова киевчани да напуснат града, но те остават
След руската атака в нощта срещу девети януари кметът на Киев Виталий Кличко призова жителите на украинската столица по възможност да напуснат града временно заради ситуацията с електро-, топло- и водоснабдяването.
Повечето обаче са останали в града, тъй като в предградията ситуацията е още по-тежка - на места хората са по пет денонощия без ток. "Избрах да остана в града, осъзнавайки всички рискове. Селото далеч не е най-доброто решение за мен", пише във Фейсбук жителката на Киев Юлия Деткова.
"Работя в училище, където има газово отопление и генератор. Децата продължават да идват на занятия и не мога да напусна Киев, макар че имам къща на село. У дома също сме се подготвили - имам мощна зарядна станция, която осветява цялото жилище и можем да си сварим чай или да сготвим. Сега сме много по-добре, отколкото по време на блекаута от 2022 година", споделя пред ДВ учителката Светлана.
Киевчани се топлят с дебели дрехи, грейки и биокамини
В сряда, на 14 януари, кметът Виталий Кличко съобщи, че ситуацията с осигуряването на електроенергия и отопление в Киев остава сложна - с невиждани досега мащаби за тези четири години война. Киевчани обаче стискат зъби и охотно споделят в социалните мрежи своите "рецепти за оцеляване" в студа без светлина и топлина.
"Пети пореден ден температурата в жилището ми е 13-14 градуса. Затова си обличам по няколко ката дрехи - като луковица. А вие как се справяте? Как оцелявате след тези руски атаки?", написа във Фейсбук правозащитничката Тетяна Печончик. И хората не закъсняха да споделят своя опит.
"Вече имаме отопление, но три дни нямахме ток - вече имаме нощем. Лошото е, че не можем да включим бойлера, тъй като е 1,5 киловата и всичко може да рухне. Засега обаче не е толкова страшно", коментира потребителка с името Хана Хриценко.
"Моята рецепта е дебела пижама и пухено одеяло. Следващата седмица ще докарам камината си на биогориво. Тя е малка, но все пак топли", казва потребителката Виктория Бабий.
Известната киевска блогърка Ана Неплях пък изцяло е променила режима си. „В Киев нямам нито отопление, нито светлина. У дома са десет градуса, поради което се старая да запълвам деня си със срещи и да съм извън жилището. Спя облечена, завивам се през глава", пише тя в Инстаграм.
Някои разказват, че опъват палатки насред жилищата си и нощуват в тях, за да се стоплят.
Мобилни пункове на устойчивостта
Държавната служба по извънредните ситуации е инсталирала в града 47 палатки, в които постоянно има ток. Там е топло и се осигурява светлина от генератори, т.е. могат да се заредят мобилните устройства, да се стопли човек с чаша чай, да влезе в интернет заради дистанционно обучение или работа. До момента от тези палатки са се възползвали над 9000 киевчани.
В големите супермаркети в Киев също има пункове, където може безплатно да се зареди телефон и да се хапне, но храната там не е безплатна. На хората, оказали се в особено трудни обстоятелства, се раздава безплатно храна по гарите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Папата
14:49 18.01.2026
2 Делю Хайдутин
Коментиран от #38
14:50 18.01.2026
3 ФАКТИ
14:50 18.01.2026
4 Последния Софиянец
14:50 18.01.2026
6 Гост
14:51 18.01.2026
7 Обратен
До коментар #5 от "Обратен зелен чкен":Член
14:51 18.01.2026
8 Пич
- Верно ли бе ?! Ауу , аз тука в Риц Палас нищо не съм разбрал! Така ми се иска да съм в Украйна, но - работа. Кураж другари бандери , мислите ми са с вас!!!
14:52 18.01.2026
9 По романтично и еврогейско е
Коментиран от #19, #34
14:52 18.01.2026
10 Кирил
Коментиран от #13, #25, #52, #60
14:52 18.01.2026
11 Я пък тоя
Коментиран от #50
14:54 18.01.2026
12 Я ОЧЕНЬ РАД
14:54 18.01.2026
13 Я пък тоя
До коментар #10 от "Кирил":Явно не си бил по това време, иначе нямаше да пишеш глуписти.
Коментиран от #44
14:55 18.01.2026
14 по големи овце
14:55 18.01.2026
15 Kaлпазанин
14:56 18.01.2026
17 Ивелин Михайлов
14:57 18.01.2026
18 механик
14:58 18.01.2026
20 татунчо 🍌
Коментиран от #24, #41
14:59 18.01.2026
21 Симо
14:59 18.01.2026
22 Не само че сте досадни
Сутрин обед и вечер зеленски Украйна 80 милиарда долара корупционни скандали златни бидета постоянните заповеди на един наркоман ще трябва да дадем защото иначе сме щели да бъдем убити от Кремъл.
Невероятно смешна и тъпа мисирска пропаганда и така постепенно настройвате гражданите на Европейския съюз срещу тази пасмина която получава от нашите данъци а нашите болни пенсионерите получават триста евра.
Господин Тръмп се сети че го правят на смешен и се оттегли а вие като шутове обикаляте около един зелен клоун. Не мога да повярвам че такива управляват Европа.
15:00 18.01.2026
23 Абе миналата година в
15:01 18.01.2026
24 ха-ха 😝
До коментар #20 от "татунчо 🍌":Само Путин ще ги извади от праисторическите времена , в които са затънали урките !
15:01 18.01.2026
25 да видим
До коментар #10 от "Кирил":Разбрах, че колкото по-късно си се родил след 1989 год., толкова по-зле си живял при Тодор Живков!
15:02 18.01.2026
26 град София
15:02 18.01.2026
27 Нещо много ви пука за Киев
15:02 18.01.2026
28 ВВП
15:03 18.01.2026
29 Дв и лъжите им
15:03 18.01.2026
30 Мишел
Коментиран от #32
15:04 18.01.2026
31 Не ми пука ама хич даже за
15:06 18.01.2026
32 ама ти не знаеш ли?!?
До коментар #30 от "Мишел":над 2 милиона руснаци срещу 34 хиляди украинеца! 🤣🤣🤣
Коментиран от #56
15:06 18.01.2026
33 ВВП
15:06 18.01.2026
34 Лука
До коментар #9 от "По романтично и еврогейско е":И хитлер е преследвал различните,и вие също .
15:07 18.01.2026
35 Дърт путин
Защото ние сме истинските антифашисти.
15:07 18.01.2026
36 Антон
Да отиват и да реват на урсулите, които вечер пият вино на топло и си почиват.
Това е цената на приятелството със запада.
15:07 18.01.2026
37 1020
15:07 18.01.2026
38 Нашите пенсионери
До коментар #2 от "Делю Хайдутин":живеят лошо, благодарение на това, че сме били под съветско робство цели 45г.
Коментиран от #47, #53
15:07 18.01.2026
39 ВВП
15:08 18.01.2026
40 Точен
15:08 18.01.2026
41 варна
До коментар #20 от "татунчо 🍌":това не е проблем.. по-лошото е че 2 000 000 руски войника можеше да са живи, ако Путин не ги беше изпратил на сигурна смърт в Украйна
Коментиран от #58
15:09 18.01.2026
42 Ха ХаХа
Когато провехте нацистки нощни паради с факли ви беше топло..
Когато нарушихте споразумението в Будапеща, където подписахте да бъдете неутрална държава а след нова писменно заявихте
членство в НАТО ви беше топло.
15:10 18.01.2026
43 Сатана Z
В Гренландия също са минусови температурите ако това ще ги стопли по някакъв начин.
15:11 18.01.2026
44 Лука
До коментар #13 от "Я пък тоя":Това е истината,българия беше като дискотека,един квартал има ток друг няма,и накрая България ФАЛИРА 1989г
15:12 18.01.2026
45 Сандо
15:13 18.01.2026
46 УКРАЙНА ЕДИН ДЕН
Коментиран от #51
15:13 18.01.2026
47 За нашите пенсионери а?
До коментар #38 от "Нашите пенсионери":Младите, моля прочетете го ! .....
Това за лошият социализъм дето ви говорят разни недоразумения ! ....36 години Атлантически Погром .. това е ... и се замислете какво направиха атлантиците след 1999 г. .. настоящи и бъдещи пенсионери ! ...Закон за пенсиите (1957-1999)... !!!!
а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци?
Коментиран от #64
15:14 18.01.2026
48 ВВП
15:14 18.01.2026
50 Лука
До коментар #11 от "Я пък тоя":Агресора русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава ! Не спори а чети !
15:15 18.01.2026
51 На руснаците
До коментар #46 от "УКРАЙНА ЕДИН ДЕН":диктатурата не им пречи. Свикнали са от столетия.
По-кофти е при липса на водка.
15:15 18.01.2026
52 иван
До коментар #10 от "Кирил":Евтин дебил!
15:15 18.01.2026
53 Олеееее.... зетърче миличко
До коментар #38 от "Нашите пенсионери":Жертвичко на атлантическата пропаганда..... Ама нищо не ти е ясно ! Чисто 2 ....
15:16 18.01.2026
54 Сатана Z
15:16 18.01.2026
55 В Камчатка
15:17 18.01.2026
56 Е, не е чак такова
До коментар #32 от "ама ти не знаеш ли?!?":съотношението. При всяка война умират хора, но наистина руските загуби в Украйна, са брутални 5- 6 пъти повече от украинските. Определено прави впечатление, че за Русия живота на нейните войници не струва и 5 копейки. През ВСВ, пак е било същото - руските загуби 6 пъти повече от тези на противника. Жалко за младите руски поколения, че ще живеят в такова сбъркано подобие на държава.
15:17 18.01.2026
57 Ами в Гренландия да ходят
15:18 18.01.2026
58 Гост
До коментар #41 от "варна":А поименно можеш ли да изброиш "двата милиона" руски жертви бе, селски!?
Щото при размяната на убити: над 12000:малко над 200, познай в чия полза!
Не клюки от женския пазар, а реални данни от размяна!
15:18 18.01.2026
59 Смешник
15:18 18.01.2026
60 Абе,
До коментар #10 от "Кирил":Кирчо , деменцията те е хванала вече ! При тато не можеше да пипнеш чугуненият радиатор от горещо ! Нямаше врътки като сега ,да е на 1 или 2 ,за икономии , щото ток, вода и парно бяха стотинки на месец !
15:18 18.01.2026
61 000
15:19 18.01.2026
62 az СВО Победа 80
Е, нали за това се бият?
15:20 18.01.2026
63 Сега в Украйна скоро и в Европа
15:21 18.01.2026
64 Лука
До коментар #47 от "За нашите пенсионери а?":При всичките привилегии на военни и милиция бяха раздавани пари като сложиш и сериозни икономически грешки България ФАЛИРА !!!
15:21 18.01.2026
65 БАРС
15:21 18.01.2026
66 И как е не разбрах
15:21 18.01.2026