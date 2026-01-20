Новини
Свят »
Украйна »
Украинският министър на отбраната: Светът не беше подготвен за този тип война! Но ние сме принудени да реагираме бързо
  Тема: Украйна

Украинският министър на отбраната: Светът не беше подготвен за този тип война! Но ние сме принудени да реагираме бързо

20 Януари, 2026 10:51 1 212 44

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • михайло федоров-
  • пво-
  • ракети-
  • дронове

Михайло Федоров отбеляза, че никоя държава в света няма толкова опит в противодействието на въздушни атаки, колкото Украйна

Украинският министър на отбраната: Светът не беше подготвен за този тип война! Но ние сме принудени да реагираме бързо - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров обяви създаването на украински купол против дронове. Той обяви това в своя Telegram канал, цитиран от УНИАН.

"Нашата цел е да изградим купол против дронове над Украйна. Система, която не реагира постфактум, а унищожава заплахата, когато тя се приближи", написа министърът на отбраната.

Федоров отбеляза, че никоя държава в света няма толкова опит в противодействието на въздушни атаки, колкото Украйна. Той припомни, че стотици вражески дронове атакуват страната ни всеки ден и всяка нощ.

"Светът не беше подготвен за този тип война. Но ние сме принудени да реагираме - бързо, систематично и технологично. Ето защо, по указание на президента, променяме подхода си към защитата на небето. Трансформацията на такава система не се случва за няколко дни, но трябва да започнем още днес, за да решим най-накрая този проблем", подчерта Фьодоров.

Министърът на отбраната обяви също, че е подписал заповед за назначаване на Павел "Лазар" Елизаров за заместник-командир на украинските военновъздушни сили. Той уточни, че Елизаров ще отговаря за разработването на малки системи за противовъздушна отбрана и прихващането на дронове.

"Под негово ръководство, подразделението на Групата на Лазар се превърна в едно от най-ефективните в отбранителните сили. Този екип е унищожил вражеска техника на стойност над 13 милиарда долара", отбеляза Федоров.

Според министъра на отбраната, основната задача сега е да се разшири мащабът на този опит. Той заяви, че е необходимо да се изгради система, която да действа не само на локална основа, но и в национален мащаб.

"Трудно е да се трансформира армия, когато врагът нанася удари всеки ден. Но нямаме избор. Трябва да променим подходите, структурите и оперативната си логика, така че технологиите реално да работят на бойното поле, а не да остават в презентации. Резултатите няма да са налични утре, но ние изграждаме системата днес", сподели Фьодоров.

Министърът на отбраната сподели, че през 2025 г. Русия е изстреляла до 100 000 безпилотни летателни апарати "Шахед" и други видове срещу Украйна. Вражеските атаки са повредили десетки обекти на критична инфраструктура, засегнали са стотици жилищни сгради и са причинили жертви.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фродо fpv

    4 29 Отговор
    МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    Коментиран от #28

    10:56 20.01.2026

  • 2 ру БЛАТА

    5 30 Отговор
    Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните

    10:56 20.01.2026

  • 3 Безаналогово

    5 24 Отговор
    Добре че спецназ на рАзия пазеше.Мадуро... инак някой можеше да нахлуе и да го отвлече ;)

    10:56 20.01.2026

  • 4 Ха ха ха ха

    21 5 Отговор
    Тоя запъртък кой ли го слуша?

    10:58 20.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сесесере2🤢🤮

    6 20 Отговор
    За к00пейките новата година не започна добре.. натресоха им лошото евро още един мъдурко на путлр си отиде а има нещо гнило в Иран

    10:59 20.01.2026

  • 7 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    6 18 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    Коментиран от #35

    10:59 20.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Честито ЕВРО

    3 22 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    11:00 20.01.2026

  • 10 Който не може

    13 2 Отговор
    да целува ръка, после целува дyпe.

    Коментиран от #26

    11:01 20.01.2026

  • 11 Kaлпазанин

    15 2 Отговор
    Вие скоро ще висите по уличните в Киев ,ама споко няма ток ,да не вие страх че ще ви тресне тока

    11:02 20.01.2026

  • 12 дядо поп

    17 1 Отговор
    Докато изграждате системата , днес , до утре съвсем ще ви разградят.

    11:02 20.01.2026

  • 13 Шопо

    6 9 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    11:04 20.01.2026

  • 14 Kaлпазанин

    10 2 Отговор
    Аааа не вярвам ,оня ден една мисирка тука писа че ракети и дронове са изчерпани

    11:04 20.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И кой

    9 1 Отговор
    го интересува всичко това...

    11:06 20.01.2026

  • 17 дядо поп

    14 1 Отговор
    Министър на отбраната на Украйна. Прилича ми на оня виц , където радио Ереван питало Унгария защо имат министерство на корабоплаването , а те отговорили също с въпрос: – "Ами вие защо имате министерство на културата?"

    11:06 20.01.2026

  • 18 Мишето

    10 1 Отговор
    Младежът вчера стана министър и днес вече дълбокомислено обяснява. Воюват от глупост и алчност, но и това е до време.

    11:07 20.01.2026

  • 19 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    5 9 Отговор
    И дронове бихме посрещнали на Дунава... каквото и да е ..само да дойде нещо с петолъчки...че МУХЛЯСАХА за пореден път погачите:(

    11:08 20.01.2026

  • 20 Тоя бушон

    7 1 Отговор
    Не е ли на работа от 1 седмица?? Мн му знае нацистката тиква

    11:09 20.01.2026

  • 21 Чиба Рашка

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Алфа":

    Надявам се не живееш лошия евро съюз а в бившия съюz

    11:10 20.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Вопъл

    7 1 Отговор
    Призовавам демократичните ейчари за по сериозен подбор на кадрите. До сега едно пиленце не се е излюпило умничко, все нещастници и даже да поспориш кръчмарски, не стават!

    11:12 20.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Възpожденец 🇧🇬

    4 13 Отговор
    Руснаците на Путин успяха да превърнат мирните украинци в хладнокръвни yбийци.
    Тази война няма да свърши докато и последния руски бokлyk, който мята бомби по деца и жени не бъде намерен и неутрализиран. Няма място на света, където да се скриете. Рано или късно при вас ще дойде украинска бригада бояджии, която ще нарисува стените ви в червено.
    Последното нещо, което ще чуете русначета преди да поемете към Ада ще бъде: Доброго вечора, ми з України!.

    Коментиран от #33

    11:14 20.01.2026

  • 26 404

    5 8 Отговор

    До коментар #10 от "Който не може":

    Не винаги. Путин целуваше ръка на Ким Чен, целуваше корана на Аятолаха и какво стана, Русия пак отиде в девета глуха. Така че "целуването на ръка" не винаги помага.

    Коментиран от #30, #41, #44

    11:14 20.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Като

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Фродо fpv":

    в приказките ли. Филмите за Рамбо

    11:15 20.01.2026

  • 29 Факти

    3 10 Отговор
    Украйна направи Русия за смях. 4 години и Киев е само мираж.

    Коментиран от #31, #40

    11:17 20.01.2026

  • 30 Путлеристан 🤮🤮

    3 6 Отговор

    До коментар #26 от "404":

    То не че и целуването на детски коремчета е ок ама ей на, прави го 🤮🤮🤮

    11:18 20.01.2026

  • 31 Орк на тротинетка 🧌🛴

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "Факти":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    11:22 20.01.2026

  • 32 Димяща ушанка

    3 2 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    11:23 20.01.2026

  • 33 Тор браузър

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Превърнаха ги в яко умрели крепостни селяни. В бивша Украйна още не могат да разберат на кой свят се намират. Май и ти не си наясно. НАТО и ЕС не разбраха, че някои номера в бивша Югославия могат и да минават, но на други места - не.

    11:28 20.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Сабах

    2 0 Отговор
    олсун ид..иотч....ета, пак ли лаете на аба.......

    11:33 20.01.2026

  • 37 Мишел

    3 1 Отговор
    Последните 2 дни ВСУ загубиха 2 батареи Хаймарс в Донецка област и дивизион и батарея Пейтриът в Запорожка и Харковска области. Ракетите Искандер МС1 се оказаха неуловими за украинската ПРО

    11:34 20.01.2026

  • 38 Невероятно, но факт !

    1 1 Отговор
    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция".

    11:37 20.01.2026

  • 39 Рублевка

    2 0 Отговор
    Каменна ера или бял байрак. Това е въпросът.

    11:39 20.01.2026

  • 40 факти 2..

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Факти":

    Джудакь си бил и джуджакь ще си остане6,тва дека е отбито като манечко,никогаш не моо да порасне по голем от тревата

    11:45 20.01.2026

  • 41 Град Козлодуй

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "404":

    Така е приятел. Защото от руснак войник не става, там е проблема.

    11:50 20.01.2026

  • 42 Хмм

    4 0 Отговор
    Светът изобщо не иска войни, искат само тези, които никога няма да отидат на фронта да воюват, нито ще изпратят децата си, дори осребряват войната в своя полза

    11:50 20.01.2026

  • 43 Рублевка

    2 0 Отговор
    Бандеровци, вижте в Гугъл снимки на какво е заприличал Берлин след упоритата но безполезна съпротива на хитлеристите. Бял байрак или каменна ера. Това е въпроса!

    11:55 20.01.2026

  • 44 Не схващаш

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "404":

    посоката на целуването, но иначе ще получиш магнитчета за хладилник с образа на Урсула за опита на амбразурата.
    Ползвай си главата и за друго освен за поставка на шапката.

    11:55 20.01.2026

