Украинският министър на отбраната: Светът не беше подготвен за този тип война! Но ние сме принудени да реагираме бързо

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров обяви създаването на украински купол против дронове. Той обяви това в своя Telegram канал, цитиран от УНИАН.
"Нашата цел е да изградим купол против дронове над Украйна. Система, която не реагира постфактум, а унищожава заплахата, когато тя се приближи", написа министърът на отбраната.
Федоров отбеляза, че никоя държава в света няма толкова опит в противодействието на въздушни атаки, колкото Украйна. Той припомни, че стотици вражески дронове атакуват страната ни всеки ден и всяка нощ.
"Светът не беше подготвен за този тип война. Но ние сме принудени да реагираме - бързо, систематично и технологично. Ето защо, по указание на президента, променяме подхода си към защитата на небето. Трансформацията на такава система не се случва за няколко дни, но трябва да започнем още днес, за да решим най-накрая този проблем", подчерта Фьодоров.
Министърът на отбраната обяви също, че е подписал заповед за назначаване на Павел "Лазар" Елизаров за заместник-командир на украинските военновъздушни сили. Той уточни, че Елизаров ще отговаря за разработването на малки системи за противовъздушна отбрана и прихващането на дронове.
"Под негово ръководство, подразделението на Групата на Лазар се превърна в едно от най-ефективните в отбранителните сили. Този екип е унищожил вражеска техника на стойност над 13 милиарда долара", отбеляза Федоров.
Според министъра на отбраната, основната задача сега е да се разшири мащабът на този опит. Той заяви, че е необходимо да се изгради система, която да действа не само на локална основа, но и в национален мащаб.
"Трудно е да се трансформира армия, когато врагът нанася удари всеки ден. Но нямаме избор. Трябва да променим подходите, структурите и оперативната си логика, така че технологиите реално да работят на бойното поле, а не да остават в презентации. Резултатите няма да са налични утре, но ние изграждаме системата днес", сподели Фьодоров.
Министърът на отбраната сподели, че през 2025 г. Русия е изстреляла до 100 000 безпилотни летателни апарати "Шахед" и други видове срещу Украйна. Вражеските атаки са повредили десетки обекти на критична инфраструктура, засегнали са стотици жилищни сгради и са причинили жертви.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фродо fpv
Коментиран от #28
10:56 20.01.2026
2 ру БЛАТА
10:56 20.01.2026
3 Безаналогово
10:56 20.01.2026
4 Ха ха ха ха
10:58 20.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сесесере2🤢🤮
10:59 20.01.2026
7 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
Коментиран от #35
10:59 20.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Честито ЕВРО
11:00 20.01.2026
10 Който не може
Коментиран от #26
11:01 20.01.2026
11 Kaлпазанин
11:02 20.01.2026
12 дядо поп
11:02 20.01.2026
13 Шопо
11:04 20.01.2026
14 Kaлпазанин
11:04 20.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 И кой
11:06 20.01.2026
17 дядо поп
11:06 20.01.2026
18 Мишето
11:07 20.01.2026
19 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
11:08 20.01.2026
20 Тоя бушон
11:09 20.01.2026
21 Чиба Рашка
До коментар #15 от "Алфа":Надявам се не живееш лошия евро съюз а в бившия съюz
11:10 20.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Вопъл
11:12 20.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Възpожденец 🇧🇬
Тази война няма да свърши докато и последния руски бokлyk, който мята бомби по деца и жени не бъде намерен и неутрализиран. Няма място на света, където да се скриете. Рано или късно при вас ще дойде украинска бригада бояджии, която ще нарисува стените ви в червено.
Последното нещо, което ще чуете русначета преди да поемете към Ада ще бъде: Доброго вечора, ми з України!.
Коментиран от #33
11:14 20.01.2026
26 404
До коментар #10 от "Който не може":Не винаги. Путин целуваше ръка на Ким Чен, целуваше корана на Аятолаха и какво стана, Русия пак отиде в девета глуха. Така че "целуването на ръка" не винаги помага.
Коментиран от #30, #41, #44
11:14 20.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Като
До коментар #1 от "Фродо fpv":в приказките ли. Филмите за Рамбо
11:15 20.01.2026
29 Факти
Коментиран от #31, #40
11:17 20.01.2026
30 Путлеристан 🤮🤮
До коментар #26 от "404":То не че и целуването на детски коремчета е ок ама ей на, прави го 🤮🤮🤮
11:18 20.01.2026
31 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #29 от "Факти":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
11:22 20.01.2026
32 Димяща ушанка
11:23 20.01.2026
33 Тор браузър
До коментар #25 от "Възpожденец 🇧🇬":Превърнаха ги в яко умрели крепостни селяни. В бивша Украйна още не могат да разберат на кой свят се намират. Май и ти не си наясно. НАТО и ЕС не разбраха, че някои номера в бивша Югославия могат и да минават, но на други места - не.
11:28 20.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Сабах
11:33 20.01.2026
37 Мишел
11:34 20.01.2026
38 Невероятно, но факт !
11:37 20.01.2026
39 Рублевка
11:39 20.01.2026
40 факти 2..
До коментар #29 от "Факти":Джудакь си бил и джуджакь ще си остане6,тва дека е отбито като манечко,никогаш не моо да порасне по голем от тревата
11:45 20.01.2026
41 Град Козлодуй
До коментар #26 от "404":Така е приятел. Защото от руснак войник не става, там е проблема.
11:50 20.01.2026
42 Хмм
11:50 20.01.2026
43 Рублевка
11:55 20.01.2026
44 Не схващаш
До коментар #26 от "404":посоката на целуването, но иначе ще получиш магнитчета за хладилник с образа на Урсула за опита на амбразурата.
Ползвай си главата и за друго освен за поставка на шапката.
11:55 20.01.2026