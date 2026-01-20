Украинският министър на отбраната: Светът не беше подготвен за този тип война! Но ние сме принудени да реагираме бързо

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров обяви създаването на украински купол против дронове. Той обяви това в своя Telegram канал, цитиран от УНИАН.

"Нашата цел е да изградим купол против дронове над Украйна. Система, която не реагира постфактум, а унищожава заплахата, когато тя се приближи", написа министърът на отбраната.

Федоров отбеляза, че никоя държава в света няма толкова опит в противодействието на въздушни атаки, колкото Украйна. Той припомни, че стотици вражески дронове атакуват страната ни всеки ден и всяка нощ.

"Светът не беше подготвен за този тип война. Но ние сме принудени да реагираме - бързо, систематично и технологично. Ето защо, по указание на президента, променяме подхода си към защитата на небето. Трансформацията на такава система не се случва за няколко дни, но трябва да започнем още днес, за да решим най-накрая този проблем", подчерта Фьодоров.

Министърът на отбраната обяви също, че е подписал заповед за назначаване на Павел "Лазар" Елизаров за заместник-командир на украинските военновъздушни сили. Той уточни, че Елизаров ще отговаря за разработването на малки системи за противовъздушна отбрана и прихващането на дронове.

"Под негово ръководство, подразделението на Групата на Лазар се превърна в едно от най-ефективните в отбранителните сили. Този екип е унищожил вражеска техника на стойност над 13 милиарда долара", отбеляза Федоров.

Според министъра на отбраната, основната задача сега е да се разшири мащабът на този опит. Той заяви, че е необходимо да се изгради система, която да действа не само на локална основа, но и в национален мащаб.

"Трудно е да се трансформира армия, когато врагът нанася удари всеки ден. Но нямаме избор. Трябва да променим подходите, структурите и оперативната си логика, така че технологиите реално да работят на бойното поле, а не да остават в презентации. Резултатите няма да са налични утре, но ние изграждаме системата днес", сподели Фьодоров.

Министърът на отбраната сподели, че през 2025 г. Русия е изстреляла до 100 000 безпилотни летателни апарати "Шахед" и други видове срещу Украйна. Вражеските атаки са повредили десетки обекти на критична инфраструктура, засегнали са стотици жилищни сгради и са причинили жертви.