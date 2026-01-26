Въздушни удари по руска територия! Украинската бойна авиация бомбардира с френски и американски интелигентни снаряди

Полският президент: Руският империализъм не е аномалия или просто путинизъм! Нищо няма да приключи с Путин

Президентът Карол Навроцки заяви, че Полша трябва да оглави коалиция от страни от Европейския съюз, които се стремят към фундаментална реформа на О ...