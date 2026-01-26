Украинските въоръжени сили използват френски и американски управляеми бомби за нанасяне на удари по руска територия. Това заяви военният експерт и капитан първи ранг в оставка Василий Дандикин, цитиран от Газета, пише Фокус.
Дандикин нарече оръжието "хибрид между бомба и крилата ракета, способно да коригира полета си след изстрелване".
"Украинските въоръжени сили отдавна използват както френски, така и американски "интелигентни" управляеми бомби. Когато бъдат пуснати от самолет, те могат да летят по-далеч и да бъдат насочвани с помощта на специални крила. Нашите военни сваляха такива бомби всяка седмица“, обясни той.
Той подчерта, че бомбите обикновено се хвърлят от американски изтребители F-16, както и от съветски самолети. Дандикин каза, че Русия също притежава подобни оръжия, които използва "доста често".
Въздушни удари по руска територия! Украинската бойна авиация бомбардира с френски и американски интелигентни снаряди
26 Януари, 2026 21:48 1 188 47
Василий Дандикин нарече оръжието хибрид между бомба и крилата ракета, способно да коригира полета си след изстрелване
Украинските въоръжени сили използват френски и американски управляеми бомби за нанасяне на удари по руска територия. Това заяви военният експерт и капитан първи ранг в оставка Василий Дандикин, цитиран от Газета, пише Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Карго 200
Коментиран от #7, #25
21:51 26.01.2026
2 някой
Още много места ще стоят дълго време на студено и тъмно. Заслужено, де.
21:51 26.01.2026
3 Удри , Володимире
21:52 26.01.2026
4 татунчо 🍌
Коментиран от #13
21:52 26.01.2026
5 Швейк
Коментиран от #35
21:52 26.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Оцет Паниций
До коментар #1 от "Карго 200":Амин , чадо .
21:53 26.01.2026
8 си дзън
21:53 26.01.2026
9 Гледайте Евронюз
Коментиран от #11, #18, #37
21:53 26.01.2026
10 Чичи
21:53 26.01.2026
11 Някой
До коментар #9 от "Гледайте Евронюз":Евронюз е за дрофгираните жълтопаветници. Това е средство за дезинформация, а не за информация.
21:55 26.01.2026
12 Селинджър
21:55 26.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ицо
Коментиран от #22, #41
21:56 26.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Сатана Z
21:56 26.01.2026
17 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
До коментар #6 от "Ицо":ИМА АМА СА ЗАЕТИ
ДА ПЛЕТАТ ЗЕЛЕНИ ЧОРАПИ....
АРМАГАН ЗА МОИСЕЙ ОТ С.СЛАВЯНОВО
Коментиран от #24
21:56 26.01.2026
18 си дзън
До коментар #9 от "Гледайте Евронюз":След дискомбобулатора руснаците ще се избиват едни други.
21:57 26.01.2026
19 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?
21:57 26.01.2026
20 Владимир Путин, президент
21:57 26.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Чукча
За 5478-ми път тоя месец.
Като пуснат и тока - и ги почваме.
По-важното е че направихме десант с гумената лодка в Крим и превзехме 2 кв.метра от незаконно завладяната от руснаците територия,преди да се удавим до брега...
И по 68 пъти на ден пробивахме блокадата по целия фронт,при поредния контранастЪп, при който настъпахме мотиката.....
Коментиран от #40
21:59 26.01.2026
24 Украинка от Банско
До коментар #17 от "МИМОЗА ГРАФИНЯТА":Зелени чорапи за Зеления труп в Киев
21:59 26.01.2026
25 Соваж бейби
До коментар #1 от "Карго 200":Де го това видео бе,да не ИИ ?Живея в Франция и задължително гледам новини всеки ден cnews и BFM ако не гледам филм или предаване нещо ама не чух такива новини ?Или е поредната лъжа от Украйна диктувана от Зеленото ?
Коментиран от #44
22:00 26.01.2026
26 Жълтопаветен фен на ФК Анадола
Коментиран от #42
22:00 26.01.2026
27 Кличко
22:02 26.01.2026
28 Абе зако още има
22:02 26.01.2026
29 Да бе
22:03 26.01.2026
30 Чичи
Или в Черниговска област с това ли се топлят?
С измислени новини.
22:04 26.01.2026
31 руската мечка
22:04 26.01.2026
32 Пуснаха ли парното в Киев
22:04 26.01.2026
33 Ицо
22:04 26.01.2026
34 Утрепахте ни на думи
22:04 26.01.2026
35 Град Козлодуй
До коментар #5 от "Швейк":Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
22:05 26.01.2026
36 стоян георгиев
22:06 26.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 лошо лошо
22:07 26.01.2026
39 Смешник
Коментиран от #45
22:07 26.01.2026
40 Абе
До коментар #23 от "Чукча":с тридневная никой не може да се мери.
22:08 26.01.2026
41 Град Козлодуй
До коментар #14 от "Ицо":Как пък нито една копейка не замина да работи в Русия.
22:08 26.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 нннн
22:09 26.01.2026
44 Евгений Онанегин
До коментар #25 от "Соваж бейби":Ела живей в русията, ква е тая Франция!?
22:10 26.01.2026
45 хаха🤣
До коментар #39 от "Смешник":Мек е разбира се, човекът е на 80 г какъв искаш да е, не може сам да върви в права линия 🤣🤣🤣
22:12 26.01.2026
46 Абе
До коментар #37 от "Чичи":ти и за други работи така говореше, птката е на друго мнение.
22:13 26.01.2026
47 Рашата
22:13 26.01.2026