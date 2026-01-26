Новини
Въздушни удари по руска територия! Украинската бойна авиация бомбардира с френски и американски интелигентни снаряди
  Тема: Украйна

Въздушни удари по руска територия! Украинската бойна авиация бомбардира с френски и американски интелигентни снаряди

26 Януари, 2026 21:48 1 188 47

Василий Дандикин нарече оръжието хибрид между бомба и крилата ракета, способно да коригира полета си след изстрелване

Въздушни удари по руска територия! Украинската бойна авиация бомбардира с френски и американски интелигентни снаряди - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Украинските въоръжени сили използват френски и американски управляеми бомби за нанасяне на удари по руска територия. Това заяви военният експерт и капитан първи ранг в оставка Василий Дандикин, цитиран от Газета, пише Фокус.

Дандикин нарече оръжието "хибрид между бомба и крилата ракета, способно да коригира полета си след изстрелване".

"Украинските въоръжени сили отдавна използват както френски, така и американски "интелигентни" управляеми бомби. Когато бъдат пуснати от самолет, те могат да летят по-далеч и да бъдат насочвани с помощта на специални крила. Нашите военни сваляха такива бомби всяка седмица“, обясни той.

Той подчерта, че бомбите обикновено се хвърлят от американски изтребители F-16, както и от съветски самолети. Дандикин каза, че Русия също притежава подобни оръжия, които използва "доста често".


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Карго 200

    11 8 Отговор
    Видеото е зашеметяващо.

    Коментиран от #7, #25

    21:51 26.01.2026

  • 2 някой

    23 11 Отговор
    Да, да. Вярваме. Само не се напъвайте много, че да няма кафяво.
    Още много места ще стоят дълго време на студено и тъмно. Заслужено, де.

    21:51 26.01.2026

  • 3 Удри , Володимире

    15 19 Отговор
    Удри тия Освободители ...

    21:52 26.01.2026

  • 4 татунчо 🍌

    25 10 Отговор
    На урките даже и оръжията са им ,,интелигентни ,, ....Ха-ха ! Затова пък зеленият не е като оръжията и загуби не малка част от държавицата и солдатите си .

    Коментиран от #13

    21:52 26.01.2026

  • 5 Швейк

    12 17 Отговор
    Украинците бомбардират с интелигентни снаряди нискоинтелигентен противник.

    Коментиран от #35

    21:52 26.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Оцет Паниций

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Карго 200":

    Амин , чадо .

    21:53 26.01.2026

  • 8 си дзън

    7 11 Отговор
    Това е само началото на новите разработки.

    21:53 26.01.2026

  • 9 Гледайте Евронюз

    10 17 Отговор
    Зловещи бомбардировки и огнени килими! Живи раши горят и пият!

    Коментиран от #11, #18, #37

    21:53 26.01.2026

  • 10 Чичи

    17 8 Отговор
    Зеления като се нашмърка и започва да бомбардира наред. Привиждат му се и самолети ,а сам той лети с делтапланер и снабдява Киев с ток от въздуха. 😄

    21:53 26.01.2026

  • 11 Някой

    15 5 Отговор

    До коментар #9 от "Гледайте Евронюз":

    Евронюз е за дрофгираните жълтопаветници. Това е средство за дезинформация, а не за информация.

    21:55 26.01.2026

  • 12 Селинджър

    14 3 Отговор
    "Украинската бойна авиация бомбардира с френски и американски интелигентни снаряди" - И интелигенцията вече не е това, което беше.

    21:55 26.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ицо

    5 11 Отговор
    Има ли копейки тук?

    Коментиран от #22, #41

    21:56 26.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сатана Z

    12 4 Отговор
    Нищо подобно.Украинските терористи използват РСЗО Град и Химарс .Вчера са убили 7 деца на път з училище в Белгород.

    21:56 26.01.2026

  • 17 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ицо":

    ИМА АМА СА ЗАЕТИ
    ДА ПЛЕТАТ ЗЕЛЕНИ ЧОРАПИ....
    АРМАГАН ЗА МОИСЕЙ ОТ С.СЛАВЯНОВО

    Коментиран от #24

    21:56 26.01.2026

  • 18 си дзън

    5 9 Отговор

    До коментар #9 от "Гледайте Евронюз":

    След дискомбобулатора руснаците ще се избиват едни други.

    21:57 26.01.2026

  • 19 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?

    4 1 Отговор
    💥🤣🤣💥💥

    21:57 26.01.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    6 10 Отговор
    Цялата територия на Русия е един голям полигон, където Запада тества новите си оръжия !!! Cпаcибо 😁

    21:57 26.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Чукча

    9 3 Отговор
    Укрия пак победи!
    За 5478-ми път тоя месец.
    Като пуснат и тока - и ги почваме.

    По-важното е че направихме десант с гумената лодка в Крим и превзехме 2 кв.метра от незаконно завладяната от руснаците територия,преди да се удавим до брега...
    И по 68 пъти на ден пробивахме блокадата по целия фронт,при поредния контранастЪп, при който настъпахме мотиката.....

    Коментиран от #40

    21:59 26.01.2026

  • 24 Украинка от Банско

    10 2 Отговор

    До коментар #17 от "МИМОЗА ГРАФИНЯТА":

    Зелени чорапи за Зеления труп в Киев

    21:59 26.01.2026

  • 25 Соваж бейби

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Карго 200":

    Де го това видео бе,да не ИИ ?Живея в Франция и задължително гледам новини всеки ден cnews и BFM ако не гледам филм или предаване нещо ама не чух такива новини ?Или е поредната лъжа от Украйна диктувана от Зеленото ?

    Коментиран от #44

    22:00 26.01.2026

  • 26 Жълтопаветен фен на ФК Анадола

    1 9 Отговор
    Къде са копейките?

    Коментиран от #42

    22:00 26.01.2026

  • 27 Кличко

    3 2 Отговор
    Мечтите са безплатни.

    22:02 26.01.2026

  • 28 Абе зако още има

    7 3 Отговор
    Куиев? Махнете го и край на войната. Защо търпите западналите пирати с помоща на психясали бандери да ви обстрелват? За кво са ви дългите огромни ракети??? Лупните 3 и от този цирей нищо да не остане. Там вече няма НЕ разбрали, че е война. И който още е там, вече знае, че всеки момент може да стане пътник. Еми кво ги чакате още??.

    22:02 26.01.2026

  • 29 Да бе

    7 2 Отговор
    Нещо не се връзва, само пропаганда. Фалшиви новини или фейк нюз?

    22:03 26.01.2026

  • 30 Чичи

    6 2 Отговор
    В Киев вярват ли на тия смешки ?
    Или в Черниговска област с това ли се топлят?
    С измислени новини.

    22:04 26.01.2026

  • 31 руската мечка

    2 5 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    22:04 26.01.2026

  • 32 Пуснаха ли парното в Киев

    4 0 Отговор
    Има ли копейки тук?

    22:04 26.01.2026

  • 33 Ицо

    1 3 Отговор
    Има ли копейки тук?

    22:04 26.01.2026

  • 34 Утрепахте ни на думи

    2 0 Отговор
    а нас ни е страх и бягаме на запад. И вие смело настъпвате на запад и те така до полската граница.

    22:04 26.01.2026

  • 35 Град Козлодуй

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Швейк":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    22:05 26.01.2026

  • 36 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Ех тези укро дивотии, до кога ли ше ни забавлявате с тях 😂😂😂

    22:06 26.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 лошо лошо

    3 1 Отговор
    хварчат във въздуха изгорели ушанки, дано кончетата да са оцелели

    22:07 26.01.2026

  • 39 Смешник

    1 1 Отговор
    След това да не се оплакват че Путин бил лош и ги е оставил зимата на тъмно и студено Струва ми се даже че е твърде мек

    Коментиран от #45

    22:07 26.01.2026

  • 40 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Чукча":

    с тридневная никой не може да се мери.

    22:08 26.01.2026

  • 41 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ицо":

    Как пък нито една копейка не замина да работи в Русия.

    22:08 26.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 нннн

    1 0 Отговор
    Франция и САЩ нямат нищо общо с войната...

    22:09 26.01.2026

  • 44 Евгений Онанегин

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Соваж бейби":

    Ела живей в русията, ква е тая Франция!?

    22:10 26.01.2026

  • 45 хаха🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Смешник":

    Мек е разбира се, човекът е на 80 г какъв искаш да е, не може сам да върви в права линия 🤣🤣🤣

    22:12 26.01.2026

  • 46 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Чичи":

    ти и за други работи така говореше, птката е на друго мнение.

    22:13 26.01.2026

  • 47 Рашата

    0 0 Отговор
    ще я превърнат в ТЕСТОВА ПЛОЩАДКА за американски и британски експериментални оръжия.

    22:13 26.01.2026

