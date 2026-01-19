Съветът за мир за ивицата Газа на Доналд Тръмп

Белият дом започна формирането на т. нар. Съвет за мир в Газа, като през последните няколко дни бяха оповестени имената на ръководителите на органа и също така бяха отправени покани до редица държави да се присъединят към новата организация, пише БТА.

Белият дом обяви в петък, че българският дипломат Николай Младенов ще изпълнява функциите на върховен представител за Газа. Членове на борда са държавният секретар на САЩ Марко Рубио, зетят на Тръмп - Джаред Къшнър, президентът на Световната банка Аджай Банга и др.

През ноември миналата година Съветът за сигурност на ООН прие резолюция, с която одобри плана на Тръмп за прекратяване на войната между Израел и "Хамас" в ивицата Газа и приветства създаването на съвета като преходна администрация, която ще определи рамката и ще координира финансирането за възстановяването на палестинската територия, припомня в. "Ню Йорк таймс". Ивицата Газа беше опустошена в хода продължилата две години война. Според данни на ООН около 80% от сградите там са повредени или разрушени. Голяма част от около двумилионното население все още живее в палатки сред милиони тонове отломки, посочва американското издание.

Тръмп, който ще председателства борда, миналата седмица заяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че това ще бъде "най-великият и най-престижен борд, събран някога, някъде", въпреки че много неща около организацията остават неясни, коментира "Ню Йорк таймс". Съветът бе определен като световна организация за изграждане на мир, като постоянното членство ще струва на всяка държава 1 млрд. долара, пише в. "Вашингтон пост".

Официален представител на САЩ потвърди тази сума, но отбеляза, че няма "задължително изискване" да се заплащат средства присъединяване към съвета. Въпреки това срокът на членство държавите, които не плащат таксата от 1 млрд. долара, ще бъде три години. Информацията за таксата за първи път бе публикувана от агенция "Блумбърг", припомня "Вашингтон пост".

Официалният представител на САЩ потвърди и информацията, че Съветът за мир има проект за устав, който обаче Белият дом все още не е направил публично достояние. В. "Таймс ъв Израел" вчера публикува копие от документа, отбеляза "Вашингтон пост".

"Белият дом в петък обяви с големи фанфари създаването на съвета, който е част от плана на Тръмп да упражнява надзор върху възстановяването на опустошената ивицата Газа, но в разпространявания проект за устав този регион не се споменава директно. Това породи спекулации, че Тръмп се стреми да изгради оглавявана от САЩ алтернатива на ООН", пише още "Вашингтон пост". Уставът е съпроводен от покани до световни лидери, включително държави като на Аржентина, Канада, Египет, Франция, Унгария, Индия, Италия и Турция.

Публикуваното от в. "Таймс ъв Израел" копие на документа предлага съветът да има много по-широк мандат от първоначалното описание, което Тръмп даде през октомври, коментира "Вашингтон пост". Проектът за устав гласи, че мисията на съвета е "да насърчава стабилността, да възстанови едно надеждно и законно управление и да осигури траен мир в районите, засегнати или застрашени от конфликти". В устава също така се посочва "нуждата от по-гъвкав и ефективен международен орган за изграждане на мир", както и от "коалиция от държави, готови да се ангажират с практическо сътрудничество и ефективни действия".

Европейски лидери водят консултации относно експанзивните амбиции, които Тръмп има по отношение на съвета и е малко вероятно да го приемат в настоящия му вид, заяви за американския в. "Вашингтон пост" официален представител на Брюксел. Но същите тези лидери не искат да разпалват още един конфликт с Тръмп в момент, в който се конфронтират с американския лидер по въпроса за Гренландия и се нуждаят от неговата подкрепа за Украйна. По думите на европейския представител няма и голямо желание да се изплащат големи суми пари за нова организация, която ще бъде доминирана от визията на Тръмп за нов световен ред, въпреки че европейците остават ангажирани с финансирането на възстановяването на Газа.

Аарън Дейвид Милър – бивш дипломат от Държавния департамент, който е бил съветник по въпросните на Близкия изток, както на правителства на републиканците, така и на демократите, изрази скептицизъм към възможностите на съвета да действа на международната сцена. "Нуждаем се от дипломация на терен, а не от перформативното създаване на комисии и привличането на голям брой държави и лица в процес, в който по-голямата част от тях няма да имат никаква роля", каза Милър.

"Съветът за мир е концепция, свързана с далечна галактика, а не с реалността тук, на планетата Земя", продължи той. "Съветът за мир няма да може да разреши конфликта в Судан. Той няма да успее да направи това, което американските и европейските посредници не успяха да направят по отношение на спирането на огъня в Украйна", добави Милър.

Крайнодесните членове на управляващата коалиция в Израел вчера отхвърлиха в подкрепяния от САЩ план за следвоенно управление в Газа и разкритикуваха премиера Бенямин Нетаняху, че не е успял да анексира палестинската територия и да създаде нови израелски селища на нейна територия, пише в. "Гардиън".

След като бе обявен изборът на Белия дом на световни лидери, които ще се присъединят към Съвета за мир в Газа, включително представители на Турция и Катар – държави, критикуващи войната на Израел в палестинската територия, израелският крайнодесен министър на финансите Бецалел Смотрич определи "нежеланието на Нетаняху да поеме отговорност за Газа" като "първородния грях", посочва британският вестник.

Смотрич, който е заселник на окупирания от Израел Западен бряг, смята че Нетаняху трябва "да насърчи имиграцията и заселването (в Газа) и по този начин да гарантира сигурността на Израел за много години напред", пише още "Гардиън".

Смотрич написа в "Екс": "Не може страните, които вдъхновиха "Хамас" да бъдат тези, които да го заменят". Вероятно министърът визира Турция и Катар, коментира "Гардиън". "Премиерът трябва да бъде твърд по този въпрос, дори ако това изисква да се справя с конфликт с нашия велик приятел и с пратениците на президента Тръмп", добави Смотрич в публикацията си.

Нетаняху свика среща с коалиционните си партньори в неделя, като това явно бе опит да успокои напрежението и да прецени следващия си ход, посочва "Гардиън".

Основното предизвикателство пред Нетаняху е да удържи своите крайнодесни съюзници, чието участие в правителството е ключово за политическото му оцеляване, коментира британският вестник.

Самият Нетаняху в събота се противопостави на плана на Беля дом, като посочи, че някои от назначенията "не са съгласувани с Израел и са в противоречие с неговата политика". Израелският лидер не назова конкретни имена, но нареди на външния си министър Гидеон Саар да се свърже с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, пише още британското издание.

Израел вече категорично възрази да се предоставя на Турция каквато и да е роля в следвоенна Газа. Отношенията между двете рязко се влошиха още в началото на войната през октомври 2023 г., припомня "Гардиън".

В. "Уолстрийт джърнъл" се фокусира въпроса за разоръжаването на "Хамас" - процес, който се очаква Съветът за мир да надзирава. "Планът на Тръмп не съдържа ясно изложение как точно ще изглежда това", коментира американският вестник. Изданието припомня, че палестинската групировка се съгласи да предаде тежките си оръжия, като ракетния си арсенал и противотанковите ракети, но продължава да отхвърля искането на Израел да се откаже и от леките си оръжия. Нетаняху заяви, че "Хамас" разполага с около 60 000 автоматични оръжия.

Включването на катарски и турски представители в изпълнителния съвет показва на Газа, че САЩ и Израел не са постигнали пълно съгласие за плана за бъдещето на палестинската територия, коментира "Уолстрийт джърнъл". Според анализатори решението да се включат Катар и Турция ще доведе до борба за влияние върху Тръмп и неговия мирен план, пише още американският вестник.