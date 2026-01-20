Новини
Свят »
Русия »
Москва: Европа ще реагира с възмущение на поканата към Путин за Газа

Москва: Европа ще реагира с възмущение на поканата към Путин за Газа

20 Януари, 2026 07:16 456 5

  • газа-
  • русия-
  • владимир путин-
  • израел-
  • доналд тръмп

Владимир Путин получи покана да се присъедини към "Съвета за мир" в Газа и тази възможност се проучва, съобщи по-рано прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков

Москва: Европа ще реагира с възмущение на поканата към Путин за Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Европа ще реагира на поканата на руския президент Владимир Путин за Съвет за мир в Газа със "смесица от възмущение и безсилие".

Това заяви Алексей Пушков, ръководител на Комитета по информационна политика на Съвета на федерацията, цитиран от ТАСС.

Путин получи покана да се присъедини към "Съвета за мир" в Газа и тази възможност се проучва, съобщи по-рано прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков. Администрацията на Тръмп предлага страните да платят поне 1 милиард долара за постоянно място в съвета.

"Тръмп за пореден път доказва, че играе само своята игра - а не на някой друг, и с малко уважение към съюзниците си. Човек може да си представи реакцията на поканата на Путин в Европа: смесица от възмущение и безсилие", написа Пушков в своя Telegram канал.

Той отбеляза също, че Тръмп, като бизнесмен, се опитва да "монетизира" външната политика на САЩ. Той си осигури сделка за природни ресурси от Украйна, иска контрол над петрола на Венецуела и очаква Мирния съвет да попълни американската хазна, смята сенаторът.

"Трудно е да си представим, че искането за 1 милиард долара би се отнасяло до лидерите на водещи държави, като например Египет. Тръмп също покани неговия президент в Съвета. В случая с египетския президент, без когото Съветът за Газа би изглеждал доста странно, все още е въпрос кой на кого трябва да плати за участието му", написа още ръководителят на комисията на Съвета на федерацията.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 1 Отговор
    Гаранция може да дава този който има пари власт и ядрени оръжия Европа няма нищо Какви гаранции ще дава

    07:19 20.01.2026

  • 2 Гориил

    0 1 Отговор
    Русия е дом на втората по големина еврейска диаспора в света. Съединените щати и Израел смятат за правилно да канят руснаци.

    Коментиран от #4

    07:19 20.01.2026

  • 3 И да ли

    0 0 Отговор
    Има още кой да ги пита !?.

    07:23 20.01.2026

  • 4 Колективен руски крепостен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    07:24 20.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания