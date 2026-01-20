Москва: Европа ще реагира с възмущение на поканата към Путин за Газа

Европа ще реагира на поканата на руския президент Владимир Путин за Съвет за мир в Газа със "смесица от възмущение и безсилие".

Това заяви Алексей Пушков, ръководител на Комитета по информационна политика на Съвета на федерацията, цитиран от ТАСС.

Путин получи покана да се присъедини към "Съвета за мир" в Газа и тази възможност се проучва, съобщи по-рано прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков. Администрацията на Тръмп предлага страните да платят поне 1 милиард долара за постоянно място в съвета.

"Тръмп за пореден път доказва, че играе само своята игра - а не на някой друг, и с малко уважение към съюзниците си. Човек може да си представи реакцията на поканата на Путин в Европа: смесица от възмущение и безсилие", написа Пушков в своя Telegram канал.

Той отбеляза също, че Тръмп, като бизнесмен, се опитва да "монетизира" външната политика на САЩ. Той си осигури сделка за природни ресурси от Украйна, иска контрол над петрола на Венецуела и очаква Мирния съвет да попълни американската хазна, смята сенаторът.

"Трудно е да си представим, че искането за 1 милиард долара би се отнасяло до лидерите на водещи държави, като например Египет. Тръмп също покани неговия президент в Съвета. В случая с египетския президент, без когото Съветът за Газа би изглеждал доста странно, все още е въпрос кой на кого трябва да плати за участието му", написа още ръководителят на комисията на Съвета на федерацията.