The Telegraph: Допълнителните мита на Тръмп могат да предизвикат рецесия на Острова

20 Януари, 2026 05:08, обновена 20 Януари, 2026 05:14 582 5

  • великобритания-
  • мита-
  • сащ-
  • тръмп-
  • рецесия-
  • икономика

Щетите за икономиката на страната могат да достигнат 21,6 милиарда паунда, предава изданието

The Telegraph: Допълнителните мита на Тръмп могат да предизвикат рецесия на Острова - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ако допълнителните мита, обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Обединеното кралство, влязат в сила, икономиката на страната може да се изправи пред рецесия, смята анализаторската компания Capital Economics, съобщава The Telegraph.

10% тарифа вече е в сила за британски стоки, внасяни в САЩ. Тръмп обяви, че мярката ще бъде въведена на 1 февруари, като ще се увеличи до 25% на 1 юни.

Според анализатори, ако допълнителната тарифа бъде наложена, БВП на Обединеното кралство ще се свие с 0,3% до 0,75%. Щетите за икономиката на страната могат да достигнат 21,6 милиарда паунда, съобщава The Telegraph, позовавайки се на оценка на Световната банка за икономическия растеж на Обединеното кралство.

„Като се има предвид, че икономиката на Обединеното кралство в момента расте с 0,2-0,3% на тримесечие, ако това се случи внезапно, може да предизвика рецесия“, каза Пол Дейлс, главен икономист в Capital Economics.

The Telegraph отбелязва, че Службата за бюджетна отговорност (OBR) изчислява, че настоящите американски тарифи ще намалят БВП на Обединеното кралство с 1%, намалявайки фискалните буфери на страната с почти 10 милиарда паунда.

Тръмп реши да наложи допълнителни тарифи на няколко държави, които са изпратили войски в Гренландия на фона на плановете на САЩ да завземат острова. Освен Великобритания, решението ще засегне Франция, Германия, Нидерландия, Дания, Норвегия, Швеция и Финландия.

ЕС обмисля ответни мерки срещу новите американски тарифи. „Политико“ изброи ответни тарифи върху американски стоки на стойност 93 милиарда евро като възможен вариант, отбелязвайки, че това би довело до търговска война между ЕС и САЩ.

Британският премиер Киър Стармър нарече решението на Тръмп да наложи тарифи на съюзниците от НАТО „погрешно“. „Гардиън“ съобщи, че британското правителство се надява, че продуктивните отношения на Стармър с Тръмп, които вече помогнаха за избягването на някои американски тарифи, биха могли да доведат до по-нататъшни отстъпки от Белия дом.

Лондон в момента се въздържа от ответни мерки. Според The Telegraph, британското Министерство на финансите е подготвило анализ, показващ, че търговска война между САЩ и ЕС би нанесла сериозен удар на Великобритания, дори и тя да не е замесена. „Увеличаването на тарифите по целия свят очевидно би било лошо за нашите икономики“, каза високопоставен правителствен източник пред вестника.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гренландия американска

    2 1 Отговор
    Украйна руска а Газа чия е........

    05:21 20.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Перник

    1 1 Отговор
    Тоя Плешо румен радев е У...р...у...н...г...е...л с главна буква.

    05:22 20.01.2026

  • 4 Бе кво да ме

    2 0 Отговор
    Интересуват некви си, вече НЕевропейски острови? От европейски те отдавна се превърнаха в халифат!
    Па и вимето на САЩ им каза, че "намали демокра", за това сащ ще ги мачка и ще им вземе Гренландия! То на тях тя така и така не им трябва. Кво да правят с нея? Не разбират предимствата й и не са в състояние даже да я защитят, та камо ли да вадят ресурсите или построят огромна армия там... А сащ може, за това я искат. Острова и Европа си отидоха... И ние, заедно с тях.

    05:22 20.01.2026

  • 5 Перник

    0 0 Отговор
    Ние ултра набожните и ортодоксални евангелисти от евангелска петдесятна църква у Перник с пастор Сашо той ми е адаш ЧЕкаме второто пришествие на нашио господ исус христос.

    05:23 20.01.2026

Новини по държави:
