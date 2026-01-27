Новини
„Пишем история": ЕС и Индия сключиха търговско споразумение

„Пишем история“: ЕС и Индия сключиха търговско споразумение

27 Януари, 2026 09:31

Споразумението беше финализирано след почти две десетилетия преговори

Европейският съюз и Индия постигнаха търговско споразумение, заявиха днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и индийският премиер Нарендра Моди, цитирани от световните агенции, предаде БТА.

„Европа и Индия днес пишат история. Сключихме най-голямата от всички сделки. Създадохме зона за свободна търговия с два милиарда души, като и двете страни ще извлекат ползи“, написа Фон дер Лайен в "Екс".

Нарендра Моди също обяви, че страната е постигнала споразумение за свободна търговия с ЕС. Той каза, че Индия и Европейският съюз са стигнали до споразумение за свободна търговия с цел задълбочаване на икономическите и стратегическите си връзки.

Индия и ЕС постигнаха споразумение за свободна търговия. Премиерът Нарендра Моди заяви във вторник, че Индия и Европейският съюз са постигнали споразумение за свободна търговия, за да задълбочат икономическите и стратегическите си отношения.

Споразумението беше финализирано след почти две десетилетия преговори.

„Това споразумение ще донесе големи възможности за хората в Индия и Европа. То представлява 25% от световния брутен вътрешен продукт и една трета от световната търговия“, каза Моди.

Сделката е сключена в момент, когато Вашингтон налага високи мита както на Индия, така и на ЕС, като с това нарушава установените търговски потоци и подтиква големите икономики да търсят алтернативни партньорства, отбеляза АП.

Индия увеличи усилията да диверсифицира пазарите за износа си като част от по-широка стратегия за компенсиране на въздействието от по-високите американски мита. Митата включват допълнителна такса от 25% върху индийските стоки заради продължаващите покупки на намален по цена руски петрол, с което общите мита, наложени от Съединените щати върху техния съюзник, достигат 50%.

Сделката дава на ЕС разширен достъп до една от най-бързо растящите големи икономики в света, като помага на европейските износители и инвеститори да намалят зависимостта си от по-нестабилни пазари.

За периода 2024-2025 г. двустранната търговия между Индия и ЕС възлиза на 136,5 милиарда долара. Двете страни се надяват да увеличат сумата до около 200 милиарда долара до 2030 г., заявиха представители на индийското Министерство на търговията.


Индия
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Истината:

    22 7 Отговор
    Урсулите не само не могат да приемат реалността.
    Те са слепи за реалността и още по-слепи за идващото бъдеще.
    Не могат да схванат как така Русия вместо да умре, расте.
    Как вместо да я задушат, тя не само успява да обърне хватката, но и да лидира останалия свят.
    Не могат да разберат защо става така и единственият рефлекс, който имат,
    е да настояват на своето си и все така така тъпо се забиват в една и съща стена и не могат да я заобиколят.

    Коментиран от #11, #14, #15, #19

    09:33 27.01.2026

  • 3 тая дъртаурва

    14 4 Отговор
    разглоби геюропата

    09:33 27.01.2026

  • 4 разбира се

    8 4 Отговор
    Германия като трета най голяма икономика в света трябва да осигури още по големи пазари

    Коментиран от #22

    09:36 27.01.2026

  • 5 хехе

    17 3 Отговор
    урсула на крака при циганите.

    Коментиран от #16

    09:36 27.01.2026

  • 6 Пич

    18 4 Отговор
    Сделката ще бъде изгодна основно за Индия , защото те произвеждат евтинджоси, които европейците ще купуват! Това че някой индийски паралия ще си купи Мерцедес, няма да изправи икономиката на ЕС!

    09:36 27.01.2026

  • 7 защо

    16 2 Отговор
    Преди месец им наложихте санкции. Какво стана с тях?

    09:36 27.01.2026

  • 8 пешо

    24 3 Отговор
    европа ще внася от индия петрол и суровини тоест руски но няма да са от русия

    Коментиран от #53

    09:36 27.01.2026

  • 9 Въпроса е

    14 1 Отговор
    Ще може ли бедният индиез да си купи скъпа европейска стока, или Европа ще се напълни с цигански боклуци. С една дума: в каква посока ще е потокът на парите?

    09:37 27.01.2026

  • 10 бай Ставри

    10 2 Отговор
    Удавник за сламка се хваща. Българска народна поговорка.

    09:37 27.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ПО ТОЧНО

    9 2 Отговор
    НА СТАРИ ГОДИНИ ДрЪТАТА ЩЕ СВИКВА С КАМА СУТРА

    09:37 27.01.2026

  • 13 лобистите

    8 3 Отговор
    както винаги ЕС е в услуга на лобистите на германската автомобилна и химическа индустрия.

    09:37 27.01.2026

  • 14 Коуега

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Истината:":

    Я се успокой, стига сънува!Събуди се, пий едно кафе, че те чакат на работа. Има много палети за стречване

    Коментиран от #47

    09:39 27.01.2026

  • 15 Е де...

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Истината:":

    Е де....... Ти направо се унесе, и говориш на Урсулианците като на разумни същества, които биха те разбрали?! С тях се говори само като овчар - Рррръъъ, и , Тпруууу......
    Тръмп така ги пасе......

    Коментиран от #20

    09:41 27.01.2026

  • 16 хахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    И това го казва пратил Циганин в парламента като патриот 😂😆😁

    09:44 27.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор
    ЕсеС ще Ни го на-бу-та исторически❗
    Сега ПЛАШАМЕ за всяка PVC oпаковка на всяка стока която копуваме- планират да ПЛАЩАМЕ още веднъж, ако не я върнем‼️

    Коментиран от #24, #26, #28

    09:44 27.01.2026

  • 19 Саша Грей

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Истината:":

    Това, че си написал откровени глупости е едно на ръка. Но кажи как точно на тебе ще се отрази възхода на Русия и упадъка на ЕС, част от който сме и ние? Предполагам си руснак или?

    Коментиран от #25

    09:45 27.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мбуа ха ха ха

    4 8 Отговор
    БРИКС МРИКС... ТРА ЛА ЛА...
    Индия предпочита ЕС пред ка Путин.

    Коментиран от #54

    09:46 27.01.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "разбира се":

    НЕ си РАЗБРАЛ,
    БЕШЕ ‼️

    Коментиран от #36

    09:47 27.01.2026

  • 23 Що е русофил?

    3 7 Отговор
    Беден,самотен,гладен,живеещ в миzeрия.Тежък комплексар.Кланящ се на разни бивши и отиващи си диктаторчета като Кастро, Милошевич, Кадафи, Асад,Саддам, Мадуро,Путин....
    Жалка картина.

    Коментиран от #32, #35

    09:48 27.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Не е руснак

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Саша Грей":

    А неумно момиче в мъжко тяло което обича нолката, особено, ако му я причинява руснак

    09:48 27.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Край с българското селско стопанство.

    09:52 27.01.2026

  • 28 Оди у Русиа

    1 7 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Там безплатно ще ти връчат пушката и черният чувал.

    Коментиран от #40

    09:53 27.01.2026

  • 29 Анонимен

    6 0 Отговор
    Вече ще получаваме руски петрол без мита

    09:53 27.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Индийците няма да купуват скъпите европейски стоки но нашата икономика ще се наводни с евтини индийски стоки

    Коментиран от #50

    09:54 27.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Копейка

    2 7 Отговор
    Изгубихме и левъ.Последната битка за България!
    Шъ се беся!

    Коментиран от #44

    09:59 27.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Това са безспорни

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Що е русофил?":

    Факти.

    09:59 27.01.2026

  • 36 гост

    1 6 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Свали си конче капаците, пречат ти да видиш реалността.. В Германия съм от десетилетия и знам какво е . Локомотивът на икономиката в Европа работи на пълни обороти

    Коментиран от #41, #45

    10:00 27.01.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "еми селчо":

    Ех БЕЗникОВЦА , че и БЕЗмозАк ❗
    Когато ние ходехме на пазар с торбички и си връщахме амбалажа-
    ЗАПАДНалИЯТ свят ни се смееше и ни се ФалешИ с найлонките си и бутилки за еднократна употреба, които просто изхвърляш❗
    Сега, когато ни набутаха найлонките си,
    ни обясняват колко ЕКО е да ходим с торбички и да връщаме амбалаж❗
    И понеже си ГРАЖДАНИтъп, ще те светна-
    ОШЕ ПРЕДИ ГОДИНИ ЕДИН ВАРНЕНЕЦ ЗАПИЧНА ДА ПРИЕМА ИЗПОЛЗВАНИ ТОРБИЧКИ ОТ НЕГОВАТА ВЕРИГА И НАПРАВО ДА ДАВА НОВИ СРЕЩУ СТАРИТЕ❗А защо ЗАПАДНалИЯТ ти КУмиР изкупи веригата му и СПРЯ тази практика няма как ГРАЖДАНСКИЯТнеумник да го разбере❗

    Коментиран от #42

    10:01 27.01.2026

  • 38 само питам

    4 0 Отговор
    ас не разбрах ще подкрепяме ли финансово платформата Brics Pay

    10:01 27.01.2026

  • 39 ахааа

    4 0 Отговор
    пишете история - ха ха ха историята е една и съща, и всичко се повтаря през 80-100 г. - който разбрал, разбрал

    10:01 27.01.2026

  • 40 хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Оди у Русиа":

    Нали в украинците избиват руснаците на фронта, но бягат на Запад, защо като верен нацист не се изстреляш към укрия, където ще ти дадат пушка да убиваш руснаци, че ще ти и плащат и ще забогатееш.

    10:02 27.01.2026

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "гост":

    Локомотивът работи, ама колелата му БУКСУВАТ❗
    А нещо май и машинистите се разбягват❗
    Дори най-големите фирми от автомобилната и химическата промишленост СЕ ИЗНАСЯТ‼️

    10:03 27.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 оня с коня

    3 0 Отговор
    кривокраките вещици като МЪРCУЛА трябва да се горят накладата без право на помилване

    10:05 27.01.2026

  • 44 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Копейка":

    ПП и ДБ искат федерализация на ЕС и обща армия.Това означава край на Българската държава.

    10:05 27.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Европа и Б-Я мрази Путин и Тръмп

    0 4 Отговор
    Три варианта за новия световен ред.
    Първия на Путин-танковете и ракетите, избори под дулата на автомати, 10 години в затвора, ако изразиш свободно мисълта си, внос на пирони, коли, перални.
    Втория на Тръмп-Огради, концлагер, гестапо по улиците, налагане и заплахи 100 % мита, използване армията за щантаж, насилие.
    Трети -Фон Лаен-
    Ей затова, военнопрестъпници, тръмписти, педофили, мразят ЕС и Урсула.

    Коментиран от #49

    10:07 27.01.2026

  • 47 Сск

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Коуега":

    Той баровец, цъка тука коментарчета за някое кокалче.

    Коментиран от #48

    10:09 27.01.2026

  • 48 кво нещо е глада

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Сск":

    глада е по-силен от тока ще цъка ако трябва и кога пикае пак ще цъка

    10:11 27.01.2026

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Европа и Б-Я мрази Путин и Тръмп":

    🤔🤔🤔
    Ей първо КОМУНИСТИТЕ се отрекоха от комунизма...
    и станаха ЕВРОАТЛАНТИЦИ,
    а сега ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ се отричате от САШтко...
    и сами не знаете какви сте❗
    😀😀😀

    10:13 27.01.2026

  • 50 Град Козлодуй

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Последния Софиянец":

    В Индия само милионерските домакинства са над 800 000 ( осем стотин хиляди).... защо си мислиш, че българина е нещо повече от индийците. Хората с висока покупателна способност в Индия са над 100 милиона,ти изчисли колко Българии са. Затова че , когато европейците са отишли на този пазар са си направили сметките отдавна,а ти си гледай стотинките,капацитета ти е до събиране на стотинки за wc

    10:16 27.01.2026

  • 51 Факти

    1 0 Отговор
    Урсула с пореден шамар за Тръмп. Индия е държавата с най-голямото население в света - 1,5 милиарда и продължава да расте. Тя вече задмина Япония и е четвърта икономика в света. Скоро ще задмине и Германия и ще се настани трайно зад големите три - САЩ, Китай и ЕС. Аз приветствам всички сделки с мирни държави. Да не забравяме, че Индия е демокрация. С индекс за демокрация от 7,29 тя заема 41-во място в света - много по-напред от България, която с индекс от 6,34 е чак на 61-во място. Ние сме по-близо до хибридните режими, отколкото до Индия.

    10:21 27.01.2026

  • 52 Ще приемаме

    1 0 Отговор
    Индийци и пакистанци на килограм

    10:24 27.01.2026

  • 53 Ще внася

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "пешо":

    Основно индийци

    10:25 27.01.2026

  • 54 Индия е в БРИКС

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мбуа ха ха ха":

    Прочети анализа на ,, Голдман Сакс” за прогнозата за развитието на Индия от 2005 г.

    10:27 27.01.2026

  • 55 ЕвроАтлантичвски гьон

    1 0 Отговор
    Докато Европа замръзва без руски газ, а индустрията й бяга в САЩ, Урсула фон дер Лайен е намерила гениално решение в Индия. Иска някак си да излезе от кризата, да покаже, че ЕС все още има приятели освен задграничния си чичо. А Индия се нуждае от милиони свои граждани да учат и работят в ЕС. Защото изхранването им в домашни условия е почти непосилна задача. Това е целият "стратегически партньор": Европа купува евтина работна ръка и илюзията за геополитическа тежест, а Индия продава своя демографски излишък и също така получава инвестиции.

    10:29 27.01.2026

