„Пишем история“: ЕС и Индия сключиха търговско споразумение

Европейският съюз и Индия постигнаха търговско споразумение, заявиха днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и индийският премиер Нарендра Моди, цитирани от световните агенции, предаде БТА.
„Европа и Индия днес пишат история. Сключихме най-голямата от всички сделки. Създадохме зона за свободна търговия с два милиарда души, като и двете страни ще извлекат ползи“, написа Фон дер Лайен в "Екс".
Нарендра Моди също обяви, че страната е постигнала споразумение за свободна търговия с ЕС. Той каза, че Индия и Европейският съюз са стигнали до споразумение за свободна търговия с цел задълбочаване на икономическите и стратегическите си връзки.
Индия и ЕС постигнаха споразумение за свободна търговия. Премиерът Нарендра Моди заяви във вторник, че Индия и Европейският съюз са постигнали споразумение за свободна търговия, за да задълбочат икономическите и стратегическите си отношения.
Споразумението беше финализирано след почти две десетилетия преговори.
„Това споразумение ще донесе големи възможности за хората в Индия и Европа. То представлява 25% от световния брутен вътрешен продукт и една трета от световната търговия“, каза Моди.
Сделката е сключена в момент, когато Вашингтон налага високи мита както на Индия, така и на ЕС, като с това нарушава установените търговски потоци и подтиква големите икономики да търсят алтернативни партньорства, отбеляза АП.
Индия увеличи усилията да диверсифицира пазарите за износа си като част от по-широка стратегия за компенсиране на въздействието от по-високите американски мита. Митата включват допълнителна такса от 25% върху индийските стоки заради продължаващите покупки на намален по цена руски петрол, с което общите мита, наложени от Съединените щати върху техния съюзник, достигат 50%.
Сделката дава на ЕС разширен достъп до една от най-бързо растящите големи икономики в света, като помага на европейските износители и инвеститори да намалят зависимостта си от по-нестабилни пазари.
За периода 2024-2025 г. двустранната търговия между Индия и ЕС възлиза на 136,5 милиарда долара. Двете страни се надяват да увеличат сумата до около 200 милиарда долара до 2030 г., заявиха представители на индийското Министерство на търговията.
2 Истината:
Те са слепи за реалността и още по-слепи за идващото бъдеще.
Не могат да схванат как така Русия вместо да умре, расте.
Как вместо да я задушат, тя не само успява да обърне хватката, но и да лидира останалия свят.
Не могат да разберат защо става така и единственият рефлекс, който имат,
е да настояват на своето си и все така така тъпо се забиват в една и съща стена и не могат да я заобиколят.
До коментар #2 от "Истината:":Я се успокой, стига сънува!Събуди се, пий едно кафе, че те чакат на работа. Има много палети за стречване
До коментар #2 от "Истината:":Е де....... Ти направо се унесе, и говориш на Урсулианците като на разумни същества, които биха те разбрали?! С тях се говори само като овчар - Рррръъъ, и , Тпруууу......
Тръмп така ги пасе......
До коментар #5 от "хехе":И това го казва пратил Циганин в парламента като патриот 😂😆😁
Сега ПЛАШАМЕ за всяка PVC oпаковка на всяка стока която копуваме- планират да ПЛАЩАМЕ още веднъж, ако не я върнем‼️
До коментар #2 от "Истината:":Това, че си написал откровени глупости е едно на ръка. Но кажи как точно на тебе ще се отрази възхода на Русия и упадъка на ЕС, част от който сме и ние? Предполагам си руснак или?
Индия предпочита ЕС пред ка Путин.
До коментар #4 от "разбира се":НЕ си РАЗБРАЛ,
БЕШЕ ‼️
Жалка картина.
25 Не е руснак
До коментар #19 от "Саша Грей":А неумно момиче в мъжко тяло което обича нолката, особено, ако му я причинява руснак
09:48 27.01.2026
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Там безплатно ще ти връчат пушката и черният чувал.
Шъ се беся!
До коментар #23 от "Що е русофил?":Факти.
До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Свали си конче капаците, пречат ти да видиш реалността.. В Германия съм от десетилетия и знам какво е . Локомотивът на икономиката в Европа работи на пълни обороти
До коментар #24 от "еми селчо":Ех БЕЗникОВЦА , че и БЕЗмозАк ❗
Когато ние ходехме на пазар с торбички и си връщахме амбалажа-
ЗАПАДНалИЯТ свят ни се смееше и ни се ФалешИ с найлонките си и бутилки за еднократна употреба, които просто изхвърляш❗
Сега, когато ни набутаха найлонките си,
ни обясняват колко ЕКО е да ходим с торбички и да връщаме амбалаж❗
И понеже си ГРАЖДАНИтъп, ще те светна-
ОШЕ ПРЕДИ ГОДИНИ ЕДИН ВАРНЕНЕЦ ЗАПИЧНА ДА ПРИЕМА ИЗПОЛЗВАНИ ТОРБИЧКИ ОТ НЕГОВАТА ВЕРИГА И НАПРАВО ДА ДАВА НОВИ СРЕЩУ СТАРИТЕ❗А защо ЗАПАДНалИЯТ ти КУмиР изкупи веригата му и СПРЯ тази практика няма как ГРАЖДАНСКИЯТнеумник да го разбере❗
До коментар #28 от "Оди у Русиа":Нали в украинците избиват руснаците на фронта, но бягат на Запад, защо като верен нацист не се изстреляш към укрия, където ще ти дадат пушка да убиваш руснаци, че ще ти и плащат и ще забогатееш.
До коментар #36 от "гост":Локомотивът работи, ама колелата му БУКСУВАТ❗
А нещо май и машинистите се разбягват❗
Дори най-големите фирми от автомобилната и химическата промишленост СЕ ИЗНАСЯТ‼️
До коментар #33 от "Копейка":ПП и ДБ искат федерализация на ЕС и обща армия.Това означава край на Българската държава.
Първия на Путин-танковете и ракетите, избори под дулата на автомати, 10 години в затвора, ако изразиш свободно мисълта си, внос на пирони, коли, перални.
Втория на Тръмп-Огради, концлагер, гестапо по улиците, налагане и заплахи 100 % мита, използване армията за щантаж, насилие.
Трети -Фон Лаен-
Ей затова, военнопрестъпници, тръмписти, педофили, мразят ЕС и Урсула.
До коментар #14 от "Коуега":Той баровец, цъка тука коментарчета за някое кокалче.
До коментар #47 от "Сск":глада е по-силен от тока ще цъка ако трябва и кога пикае пак ще цъка
До коментар #46 от "Европа и Б-Я мрази Путин и Тръмп":🤔🤔🤔
Ей първо КОМУНИСТИТЕ се отрекоха от комунизма...
и станаха ЕВРОАТЛАНТИЦИ,
а сега ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ се отричате от САШтко...
и сами не знаете какви сте❗
😀😀😀
До коментар #31 от "Последния Софиянец":В Индия само милионерските домакинства са над 800 000 ( осем стотин хиляди).... защо си мислиш, че българина е нещо повече от индийците. Хората с висока покупателна способност в Индия са над 100 милиона,ти изчисли колко Българии са. Затова че , когато европейците са отишли на този пазар са си направили сметките отдавна,а ти си гледай стотинките,капацитета ти е до събиране на стотинки за wc
До коментар #8 от "пешо":Основно индийци
До коментар #21 от "Мбуа ха ха ха":Прочети анализа на ,, Голдман Сакс” за прогнозата за развитието на Индия от 2005 г.
