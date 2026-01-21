Износът на Германия към САЩ намалява силно

Износът на Германия за Съединените щати е намалял с 9,4 на сто през първите единадесет месеца на 2025 г. на годишна база, докато вносът от САЩ е нараснал с 2,2 на сто, съобщи Федералната статистическа служба на Германия „Дестатис“ (Destatis), цитирана от ДПА, предаде БТА.
От януари до ноември 2025 г. германски компании са изнесли за САЩ стоки на стойност около 135,8 млрд. евро, което е с почти една десета по-малко спрямо същия период на 2024 г. Вносът от САЩ за Германия за същия период е достигнал 86,9 млрд. евро.
В резултат на спада в износа и увеличението на вноса търговският излишък на Германия в търговията със САЩ се е свил до 48,9 млрд. евро през първите единадесет месеца на 2025 г. По данни на статистическата служба това е най-ниската стойност за този период от 2021 г. насам.
През същия период на предходната година излишъкът е достигнал рекордните 64,8 млрд. евро. Въпреки понижението САЩ остават страната, с която Германия отчита най-голям търговски излишък в глобален мащаб.
Най-силно засегнат от спада в търговията е автомобилният сектор. Износът на автомобили и автомобилни части за САЩ е намалял с 17,5 на сто до 26,9 млрд. евро за периода януари–ноември 2025 г. Износът на машини е спаднал с 9 на сто до малко над 24 млрд. евро.
За сметка на това износът на фармацевтични продукти за САЩ е отбелязал лек ръст от 0,7 на сто до 26,2 млрд. евро.
Според статистическите данни САЩ продължават да бъдат най-важната експортна дестинация за Германия. Въпреки това спадът в търговията със САЩ е допринесъл за свиването на общия германски износ през 2025 г. за трета поредна година.
Периодът беше белязан от търговската политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, който наложи допълнителни мита върху стоки от Европейския съюз. В края на миналата седмица Тръмп обяви, че от февруари САЩ ще въведат нови мита в размер на 10 на сто върху вноса от Германия и още седем европейски държави, които от 1 юни ще се увеличат до 25 на сто, ако не бъде постигнато споразумение по въпроса за Гренландия.
На този фон нарастват опасенията от ескалация на търговския спор между Европейския съюз и САЩ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Истината
А Мерцедес отива при Орбан.
09:35 21.01.2026
2 Последния Софиянец
09:39 21.01.2026
3 Простият
09:39 21.01.2026
4 Доналд Тръмп, Президентът
Германия с бързи крачки настига Русия, току-виж я изпревари.
09:41 21.01.2026
5 Хеми значи бензин
Като смени износа на коли за Сащ с този за Меркосур ли Сащ за Боливия.Средна месецна заплата в Бразилия 560 юс долара в Сащ близо 6000 юс доларес.
09:44 21.01.2026
6 За 2025 година
09:45 21.01.2026
7 Не е ли по важно
Коментиран от #9
09:46 21.01.2026
8 Долу ЕС
09:50 21.01.2026
9 Милен
До коментар #7 от "Не е ли по важно":Ние сме в клуба на богатите, така че какво са за нас едни 10 млрд. евро външнотърговски дефицит.
09:52 21.01.2026
10 Гост
09:53 21.01.2026
11 О.Р.
09:55 21.01.2026
12 Според последния план
Вашингтон изглежда е притеснен. Министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи заяви, че Канада ще „съжалява“, че е допуснала китайски електромобили на пазара. Но ако разгледаме настоящите тенденции в глобалното развитие на електромобилите, е много по-вероятно американците да са тези, които съжаляват
09:56 21.01.2026
13 Данните са студени и ясни.
09:58 21.01.2026
14 Пръц Пръдъртфорд
09:58 21.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Боко
10:02 21.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 От какво се оплакват?
Коментиран от #21
10:04 21.01.2026
20 Очевидно
10:06 21.01.2026
21 Ти знаеш ли за държава
До коментар #19 от "От какво се оплакват?":Която търговски излишък в търговията си със САЩ да няма? Има ли такава? САЩ изнасят основно пари ...
10:09 21.01.2026
22 Изправена пред
10:10 21.01.2026