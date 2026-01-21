Новини
Износът на Германия към САЩ намалява силно
  Тема: Войната на митата

Износът на Германия към САЩ намалява силно

21 Януари, 2026 09:31 1 031 22

На този фон нарастват опасенията от ескалация на търговския спор между Европейския съюз и САЩ

Износът на Германия към САЩ намалява силно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Износът на Германия за Съединените щати е намалял с 9,4 на сто през първите единадесет месеца на 2025 г. на годишна база, докато вносът от САЩ е нараснал с 2,2 на сто, съобщи Федералната статистическа служба на Германия „Дестатис“ (Destatis), цитирана от ДПА, предаде БТА.

От януари до ноември 2025 г. германски компании са изнесли за САЩ стоки на стойност около 135,8 млрд. евро, което е с почти една десета по-малко спрямо същия период на 2024 г. Вносът от САЩ за Германия за същия период е достигнал 86,9 млрд. евро.

В резултат на спада в износа и увеличението на вноса търговският излишък на Германия в търговията със САЩ се е свил до 48,9 млрд. евро през първите единадесет месеца на 2025 г. По данни на статистическата служба това е най-ниската стойност за този период от 2021 г. насам.

През същия период на предходната година излишъкът е достигнал рекордните 64,8 млрд. евро. Въпреки понижението САЩ остават страната, с която Германия отчита най-голям търговски излишък в глобален мащаб.

Най-силно засегнат от спада в търговията е автомобилният сектор. Износът на автомобили и автомобилни части за САЩ е намалял с 17,5 на сто до 26,9 млрд. евро за периода януари–ноември 2025 г. Износът на машини е спаднал с 9 на сто до малко над 24 млрд. евро.

За сметка на това износът на фармацевтични продукти за САЩ е отбелязал лек ръст от 0,7 на сто до 26,2 млрд. евро.

Според статистическите данни САЩ продължават да бъдат най-важната експортна дестинация за Германия. Въпреки това спадът в търговията със САЩ е допринесъл за свиването на общия германски износ през 2025 г. за трета поредна година.

Периодът беше белязан от търговската политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, който наложи допълнителни мита върху стоки от Европейския съюз. В края на миналата седмица Тръмп обяви, че от февруари САЩ ще въведат нови мита в размер на 10 на сто върху вноса от Германия и още седем европейски държави, които от 1 юни ще се увеличат до 25 на сто, ако не бъде постигнато споразумение по въпроса за Гренландия.

На този фон нарастват опасенията от ескалация на търговския спор между Европейския съюз и САЩ.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Истината

    16 1 Отговор
    ЕС потопява Германия.
    А Мерцедес отива при Орбан.

    09:35 21.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Икономиката на България потъва заедно с Четвъртият Райх.

    09:39 21.01.2026

  • 3 Простият

    14 0 Отговор
    Да не би Германия да е наложила санкции на САЩ, а европейските демократични медии да не съобщават за това?

    09:39 21.01.2026

  • 4 Доналд Тръмп, Президентът

    8 0 Отговор
    "....Износът на Германия за С.А.Щ. намаля силно..."

    Германия с бързи крачки настига Русия, току-виж я изпревари.

    09:41 21.01.2026

  • 5 Хеми значи бензин

    6 0 Отговор
    Гейрмания как ще компенсира.
    Като смени износа на коли за Сащ с този за Меркосур ли Сащ за Боливия.Средна месецна заплата в Бразилия 560 юс долара в Сащ близо 6000 юс доларес.

    09:44 21.01.2026

  • 6 За 2025 година

    11 0 Отговор
    Износът на Германия е спаднал с 26,3% според доклад на ЕЦБ. Още януари Мерц ще лети до Китай ако го приемат обаче

    09:45 21.01.2026

  • 7 Не е ли по важно

    12 0 Отговор
    Колко е отрицателното търговско салдо на България обаче

    Коментиран от #9

    09:46 21.01.2026

  • 8 Долу ЕС

    2 0 Отговор
    само гледайте как германия първа ще излезе от ЕС или ще спазва регламентите по усмотрение!

    09:50 21.01.2026

  • 9 Милен

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Не е ли по важно":

    Ние сме в клуба на богатите, така че какво са за нас едни 10 млрд. евро външнотърговски дефицит.

    09:52 21.01.2026

  • 10 Гост

    6 1 Отговор
    Търговска война на тромпета с Китай сега с Европа .. Да им светне на европейците да се обърнат към Азия .. и да им теглят една на сащ да ги видим после

    09:53 21.01.2026

  • 11 О.Р.

    0 0 Отговор
    Все още износа им надвишава вноса.

    09:55 21.01.2026

  • 12 Според последния план

    1 0 Отговор
    за корекции, публикуван от Министерството на търговията на Китай в петък, Канада ще предоставя квота от 49 000 бройки за китайски електромобили годишно. В рамките на тази квота превозните средства ще се ползват с тарифна ставка за най-облагодетелствана нация (MFN) от 6,1 процента. Това означава, че вратата към северноамериканския пазар може би тихо се отваря за китайските електромобили.
    Вашингтон изглежда е притеснен. Министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи заяви, че Канада ще „съжалява“, че е допуснала китайски електромобили на пазара. Но ако разгледаме настоящите тенденции в глобалното развитие на електромобилите, е много по-вероятно американците да са тези, които съжаляват

    09:56 21.01.2026

  • 13 Данните са студени и ясни.

    5 0 Отговор
    Според Associated Press, през 2025 г. BYD е продал 2,26 милиона електрически превозни средства в сравнение с 1,64 милиона на Tesla. Продажбите на електрически автомобили в Китай са нараснали със 17%, в Европа с 33%, позовавайки се на данни на Benchmark Mineral Intelligence, а в САЩ са нараснали само с 1%. Китайските електрически превозни средства могат да се продават за едва 10 000 до 20 000 долара, докато средната цена на нов автомобил в САЩ се приближава до 50 000 долара, а електрическите превозни средства - дори повече. Мнозина виждат само ценовото предимство - но по-важното е, че то отразява напредъка в технологиите и ефективността, както и промените в потребителските нагласи.

    09:58 21.01.2026

  • 14 Пръц Пръдъртфорд

    1 0 Отговор
    Да си карат грозните американски таратайки, като не щат Мерцедеси.

    09:58 21.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Боко

    0 0 Отговор
    123456789…пакет санкции и 👌

    10:02 21.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 От какво се оплакват?

    0 0 Отговор
    Германия има все още търговски излишък в търговията със САЩ, което Тръмп се опитва да регулира с търговската си политика. И да отиде в Китай, Мерц няма кой знае какво да предложи. Немските стоки са скъпи, китайците се научиха да правят почти всичко. Качеството не е същото, но цената е много по-ниска.

    Коментиран от #21

    10:04 21.01.2026

  • 20 Очевидно

    0 0 Отговор
    статистическата служба на Германия е фалшива като нашата. Спада е в пъти по голям от обявеното. Цифрите в доклада на ЕЦБ са много по различни

    10:06 21.01.2026

  • 21 Ти знаеш ли за държава

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "От какво се оплакват?":

    Която търговски излишък в търговията си със САЩ да няма? Има ли такава? САЩ изнасят основно пари ...

    10:09 21.01.2026

  • 22 Изправена пред

    0 0 Отговор
    хегемонистко изнудване в ледените ветрове на Гренландия и самоналожени ограничения в конферентните зали на Брюксел, Европа наистина трябва да се събуди: продължаването на това да бъде затънала в блатото на двойните стандарти само ще изчерпи собствената ѝ жизненост; само като се върне към рационалността и прагматизма, тя може наистина да вземе съдбата си в свои ръце.

    10:10 21.01.2026

