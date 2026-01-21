Износът на Германия към САЩ намалява силно

Износът на Германия за Съединените щати е намалял с 9,4 на сто през първите единадесет месеца на 2025 г. на годишна база, докато вносът от САЩ е нараснал с 2,2 на сто, съобщи Федералната статистическа служба на Германия „Дестатис“ (Destatis), цитирана от ДПА, предаде БТА.

От януари до ноември 2025 г. германски компании са изнесли за САЩ стоки на стойност около 135,8 млрд. евро, което е с почти една десета по-малко спрямо същия период на 2024 г. Вносът от САЩ за Германия за същия период е достигнал 86,9 млрд. евро.

В резултат на спада в износа и увеличението на вноса търговският излишък на Германия в търговията със САЩ се е свил до 48,9 млрд. евро през първите единадесет месеца на 2025 г. По данни на статистическата служба това е най-ниската стойност за този период от 2021 г. насам.

През същия период на предходната година излишъкът е достигнал рекордните 64,8 млрд. евро. Въпреки понижението САЩ остават страната, с която Германия отчита най-голям търговски излишък в глобален мащаб.

Най-силно засегнат от спада в търговията е автомобилният сектор. Износът на автомобили и автомобилни части за САЩ е намалял с 17,5 на сто до 26,9 млрд. евро за периода януари–ноември 2025 г. Износът на машини е спаднал с 9 на сто до малко над 24 млрд. евро.

За сметка на това износът на фармацевтични продукти за САЩ е отбелязал лек ръст от 0,7 на сто до 26,2 млрд. евро.

Според статистическите данни САЩ продължават да бъдат най-важната експортна дестинация за Германия. Въпреки това спадът в търговията със САЩ е допринесъл за свиването на общия германски износ през 2025 г. за трета поредна година.

Периодът беше белязан от търговската политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, който наложи допълнителни мита върху стоки от Европейския съюз. В края на миналата седмица Тръмп обяви, че от февруари САЩ ще въведат нови мита в размер на 10 на сто върху вноса от Германия и още седем европейски държави, които от 1 юни ще се увеличат до 25 на сто, ако не бъде постигнато споразумение по въпроса за Гренландия.

На този фон нарастват опасенията от ескалация на търговския спор между Европейския съюз и САЩ.