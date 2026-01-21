Новини
За Путин Гренландия предлага идеално решение на проблема с Украйна
За Путин Гренландия предлага идеално решение на проблема с Украйна

21 Януари, 2026

Напрежението между Европа и САЩ може да се превърне в трамплин към разпадане на НАТО, смятат в Русия

За Путин Гренландия предлага идеално решение на проблема с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Западните издания коментират тази сутрин изказванията на американския президент Доналд Тръмп и напрежението между Европа и САЩ, предаде БТА.

"Ако заплахите на Тръмп доказват нещо, то е, че мантрата за "споделени ценности" с неговата администрация е напълно безполезна. Държавите по целия свят трескаво се опитват да се приспособят. Ако Великобритания иска да избегне да опасността, на практика има само една алтернатива: най-сетне да махне спирачките пред възстановяването на общото си бъдеще с Европа", пише британският вестник "Гардиън".

Още новини от Украйна

Според изданието най-голямата грешка на прогресивните сили би била да смятат, че натискът върху Европа идва единствено от Тръмп.

"Още през 2011 г., разочарован от неспособността на Европа да поддържа военните действия в Либия, тогавашният министър на отбраната на САЩ Робърт Гейтс предупреди, че американците ще загубят търпение, ако европейците не започнат да харчат повече за отбрана", добавя "Гардиън". Всъщност, числеността и структурата на китайската армия и перспективата за война в Азия, а не Русия и защитата на Европа, определят стратегическото мислене във Вашингтон, както сред демократите, така и сред републиканците. Дори бъдещата администрация да е по-малко хаотична или по-колегиална, тази фундаментална ориентация няма да се промени", добавя британският вестник.

Друг британски вестник – "Телеграф", коментира, че след няколко месеца крал Чарлз Трети и кралицата по план трябва да отпътуват за САЩ, за да се включат в честванията по случай 250-ата годишнина от независимостта на страната.

"Събитието е замислено като зрелище: бляскав бал в Белия дом, крал, кралица, президент и първа дама на дансинга, както и неизбежни шеги за Войната за независимост и крал Джордж Трети", пише вестникът.

Според изданието обаче в този случай въпросът за Гренландия почти не се нуждае от обяснение.

"Гренландия е територия на Дания и има свой крал. Датското кралско семейство е стар приятел на британското, а Чарлз Трети е напълно наясно с последиците от това да бъде възприет като човек, който пренебрегва заплахата за датския суверенитет", обяснява "Телеграф".

Източници от двореца изразиха съжаление пред изданието за "слабото разбиране" на начина, по който функционират държавните визити, сред онези, които призовават краля да откаже пътуването. Монархът приема или осъществява държавни посещения по съвет на правителството, казват те; личните му възгледи нямат значение.

Идеята кралят да използва дипломатическото си влияние спрямо Доналд Тръмп по въпроса за Гренландия – с цел да промени позицията му – "категорично не" се обсъжда, заяви друг източник пред вестника.

Вестник "Файненшъл таймс" публикува на уебсайта си текст със заглавие "Може ли ЕС да издържи на Доналд Тръмп в търговска война?".

"Ако Тръмп трябва да стигне до мита от 1000 процента, няма дори да му мигне окото", казва пред изданието Агат Демаре, политолог в Европейския съвет за външна политика. "ЕС е в съвсем различна категория – прагматичен, бюрократичен и хладнокръвен. Така че ако Тръмп иска да ескалира, той винаги ще има надмощие."

Поддръжниците на по-твърд подход спрямо Тръмп обаче твърдят, че Европа не е чак толкова беззащитна. Георг Рикелес от Европейския политически център заявява, че макар САЩ да разполагат със значителни лостове за натиск върху ЕС, обратното също е вярно.

"Всяка от страните има начини да оказва натиск върху другата, но това не е същинският въпрос", каза той. "Доминирането чрез ескалация зависи от единството и решимостта. А тъй като европейците имат най-много какво да загубят, те имат и най-силния стимул и средствата да спечелят."

Американският вестник "Уолстрийт джърнъл" пише, че в продължение на месеци европейските лидери са отговаряли на желанието на президента Доналд Тръмп да придобие Гренландия по един и същи начин: територията не се продава. Сега обаче същите тези лидери бързат да организират срещи с Тръмп за бъдещето на Гренландия, след като американският президент заплаши да удари икономиката на Европа с високи мита, добавя изданието.

"Тази промяна е резултат от добре познатия подход на Тръмп: да отправя дръзки искания, да заплашва с икономически или военни последици, ако те не бъдат изпълнени, и след това да изчаква опонентите му да отстъпят", коментира "Уолстрийт джърнъл".

Друг американски вестник – "Ню Йорк таймс", обръща внимание на канадския премиер Марк Карни, който не спомена поименно Съединените щати или президента Тръмп в речта си на Световния икономически форум, но е било ясно кого обвинява за "разрива" в световния ред.

Според вестника враждебното отношение на Тръмп към европейските съюзници заради Гренландия е накарало много канадци да се опасяват, че той може да предприеме действия за реализиране на надеждата си Канада да бъде анексирана като 51-вия щат на САЩ.

В речта си Карни заяви, че ангажиментът на Канада към член 5 от договора на НАТО не подлежи на колебание. Този член обаче не е бил формулиран с идеята, че една страна от алианса може да нападне друга. Също така не е ясно дали всички членки на НАТО биха отговорили с военна сила при подобен сценарий, коментира "Ню Йорк таймс".

От друга страна, европейската версия на сп. "Политико" пише в заглавие, че за Русия Гренландия предлага "идеално решение" на проблема с Украйна. Това противоречие сочи към целенасочена стратегия: използване на кризата за отслабване на западното единство, докато вниманието на Тръмп е насочено другаде, коментира изданието.

Заглавието е препратка към публикацията в "Телеграм" на руския политически анализатор Сергей Марков, който написа, че "Гренландия е идеалното решение". Напрежението между Европа и САЩ може да се превърне в трамплин към разпадане на НАТО. Тогава ЕС ще бъде принуден да спре войната си срещу Русия, добави той.

"Политико" изтъква също, че все по-острият апетит на Доналд Тръмп към Гренландия вдъхва нов живот на идеята Европа да създаде еквивалент на Съвета за сигурност на ООН – форум, в който водещи лидери да могат да действат бързо в условия на криза.

Сергей Лагодински, германски евродепутат и заместник-председател на групата на "Зелените" в ЕП, предлага създаването на съвет, включващ лидерите на "голямата шестица" в Европа — Германия, Франция, Италия, Испания, Полша и Великобритания, както и два ротационни поста за по-малки държави и председателя на Европейския парламент.

Според предложението съветът трябва да бъде създаден чрез нов междуправителствен договор. Това би го направило съвместим със законодателството на ЕС, но би заобиколило изискването решенията в областта на отбраната да се вземат с единодушие, както и би позволило участие на страни извън ЕС, като Великобритания, коментира "Политико".


  • 1 хехе

    41 3 Отговор
    кой каквото прави на урсулите и подопечните им ми си рки все Путин им е виновен

    Коментиран от #38

    10:31 21.01.2026

  • 2 Сатана Z

    39 0 Отговор
    Заглавието е подвеждащо ,а в статията става въпрос за съвсем друго .Както винаги.

    Коментиран от #4

    10:33 21.01.2026

  • 3 Няма споделени ценности

    12 10 Отговор
    освен ако те не са да гепиш нещо което не е твое, те това им е споделеното.
    И Тръмп се сети, че може да гепи и без тях.

    Коментиран от #6

    10:33 21.01.2026

  • 4 Щото Мара е на нивото

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    на tроолетариата тук.
    Толкова си може.

    10:34 21.01.2026

  • 5 Хмм

    17 1 Отговор
    Окупаторът Дания говори за независимост и помага на украйна, как пък не показаха един гренландец, само датчани се обясняват, премиерът и правителството им датско, дори Англия е използвала в колониите местна администрация

    10:34 21.01.2026

  • 6 Тръмп:

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Няма споделени ценности":

    "Защо трябва да защитаваме Европа в Украйна, когато ни блокират в Арктика?"

    10:34 21.01.2026

  • 7 Дзак😂

    8 1 Отговор
    Как сте , а? 😂😂😂
    Хубава снимка!

    10:35 21.01.2026

  • 8 кои е властелина на света?

    18 3 Отговор
    разбира се че това е императора ПУТИН

    Коментиран от #17

    10:35 21.01.2026

  • 9 Фон дер Базукен

    17 1 Отговор
    В момента, от гледна точка на САЩ, НАТО и конфликта в Украйна са в тежест, а придобиването на Гренландия и ползването на залежите на Мадуро на концесия, са златна възможност.

    10:36 21.01.2026

  • 10 Заливат

    12 0 Отговор
    Ни яко с буламач, само и само да не вземем сами нещо да помислим

    10:46 21.01.2026

  • 11 вен серемос

    11 3 Отговор
    Тромпета,е неграмотен! Без образовние! Иска невъзможни неща-прилапване на Гренлани, наказние ха,ха,ха ,на Путин и Русия/не мога да повярвам как ще заплашваш,ядрена държава, с 4-та икономика в света, без дългове и най-паче СОЩ/съединени овчарски щати,ползват редкоземни метали от РУСИЯ/!!! Та Тромпета и Чиф-.;утл-.;андия ги грози ТАНАТОС !!! А,а,а, и връщане на Аляска-тя е Руска земя!!! Колкото до Крим :ТОЙ е РУСКИ от ВРЕМЕТО на ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКА с Указ от 1783 г. за ВЕЧНИ ВРЕМЕНА!!!Ха,ха,ха ,Нещастници!!!

    Коментиран от #13, #14

    10:47 21.01.2026

  • 12 ТИР

    8 0 Отговор
    Дори не прочетох тълкуванията защото решението ще е на бойното поле ,а сега колективните ще им се наложи или да вземат пари или да ядът шамарите на за Сащ за Гренландия ,,,

    10:48 21.01.2026

  • 13 Оръжие на Тръмп

    0 11 Отговор

    До коментар #11 от "вен серемос":

    Избива руснаци....по големо наказание за Путин от това, здраве му кажи.

    10:50 21.01.2026

  • 14 Виц на деня

    1 11 Отговор

    До коментар #11 от "вен серемос":

    Русия...четвърта икономика в СВЕТА......

    10:51 21.01.2026

  • 15 Хмм

    6 0 Отговор
    Дания да поиска помощ от Украйна, те поне имат армия, Дания да праща бусчета за мобилизация да защитават датското кралско достойнство от "лошите" американци

    10:52 21.01.2026

  • 16 Христо

    8 0 Отговор
    Нямах търпение да прочета целия пасквил, но по поведението на мисирките и глупостите, които публикуват разбирам, че Зеленото много го е закъсал - и в Украйна и извън нея..

    10:53 21.01.2026

  • 17 КГБ шофьорчето

    1 8 Отговор

    До коментар #8 от "кои е властелина на света?":

    Путин избива нон стоп руснаци в украйна...гинат като мухи под ударите на оръжия на...Тръмп.

    10:54 21.01.2026

  • 18 Дедо

    7 2 Отговор
    Прави впечатление ,че ако САЩ анексират Гленландия , то заобграждат от три страни Канада. От юг , от Запад с Аляска и сега от Изток с Гренландия. Остава само севера , но там е полярния кръг и северния ледовид океан. Релано Канада ще бъде блокирана от САЩ , което ще я принуди да капитулира и да се прусуеди към САЩ.

    10:54 21.01.2026

  • 19 Виц на деня

    0 6 Отговор
    Русия...четвърта икономика...голем смех

    10:56 21.01.2026

  • 20 100 процента

    3 6 Отговор
    САЩ отдавна са подчинили целият свят. Китай и Русия загубиха. Няма и няма да има двуполюсен свят. САЩ са хищник, и мисли и действа така, а другите мислят - че ще се договорят. Колкото индианците се договориха. Русия ще се срине, и Китай, но когато се свие максимум - ще се мобилизира и иска не иска ще направи безкласово общество. После безкласово общество в цял свят. Но българите трябва да презрат държавата и бизнесът, и да направят безкласово общество с обединение на всички с комуни и християнски живот. Кризата е промяна. Свободата от САЩ е блудница за всички народи.

    Коментиран от #23, #24

    10:57 21.01.2026

  • 21 604

    3 0 Отговор
    Романи от пасквили....

    10:59 21.01.2026

  • 22 И дай ся...!

    4 1 Отговор
    Да коментираме какво били писали вестниците...?!
    А какво ще стане...зависи само от един човек-Тръмп...!

    11:04 21.01.2026

  • 23 Що бе?!

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "100 процента":

    Двуполюсният свят е ясен-
    На единият полюс-САЩ.
    На другият Китай и Русия.
    А Европа е аут-извън класацията...

    Коментиран от #29

    11:07 21.01.2026

  • 24 Все едно слушам...Маркс?!

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "100 процента":

    Кво е туй...,,безкласово общество",ве пъдпъдък такъв...?!

    Коментиран от #25, #33

    11:09 21.01.2026

  • 25 100 процента

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Все едно слушам...Маркс?!":

    Като евреите преди да си изберат цар както другите народи. Господ е против такова дясно общество и държава.

    11:20 21.01.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор
    Идеалното решение за Путин и Русия е още Четири Года война и още 500 000 узкоглази жертви 👍

    Коментиран от #30

    11:22 21.01.2026

  • 27 100 процента

    1 2 Отговор
    Урсула СЕ ОПЪЛЧИЛА НА ТРЪМП, ТЯ е като Костадинов, фалшива опозиция за опиум на народът, докато се въведе еврото окончателно... САЩ-МОСАД ще наредят резултатите, така, ПП-ДБ 22% Радевата партия 18%, ГЕРБ 18%, Величие 12%, Възраждане 8%, Делян 7%, АПС 5%. Радев, ПП-ДБ и Величие ще имат сглобка. С Радевата партия ще обяснят и края на БСП, и края на преходът. Радев е неолиберал, като 100% от партиите. Костадинов е Сидеров-две, Ивелин е Бареков-две, Радев е Слави-две, Росен Миленов е Н. Марков-две, Витко е Емил Русанов-две. ........... Какво ще направи Радев, ще опандизи Делян и Бойко, и ще потече мед и масло от чешмите? БКП-МАФИЯТА - КАПИТАЛСТИЧЕСКА-ВЪРХУШКА - БУРЖОАЗНА-ДИКТАТУРА, СЛУ ГИНЯ НА САЩ, ПАК ВИ ... С 200! А се избавим от корупцията - което е невъзможно при рейгъномика-неолиберализма - Рейгън прави 7% дефицит в бюджетът всяка година и вдига дългът два пъти. Но ако все пак подобрим този капитализъм и угаждаме предимно на бизнесът, както искат всички десни и Величие, Възраждане и ДБ-ПП, внос на работници и никаква роля на държавата, тогава ще станем като Гърция за 30 години минимум, и като Германия за 60 години минимум. Ако Гърците и Германия имат по-малък растеж или гоним сегашният им стандарт, и ще сме по-малко население.. Това е световната власт и тя нарежда всичко. Тръмп и Сорос, и другите милиардери са ЦРУ агенти, а ЦРУ е фирма на МОССАД. Бойко им се моли и предлага подаръци. Но го отписаха както друг свой ку чи син Маркос от Филипините. КЮ ТЕК ОТ

    Коментиран от #31

    11:23 21.01.2026

  • 28 100 процента

    1 4 Отговор
    Това е световната власт и тя нарежда всичко. Тръмп и Сорос, и другите милиардери са ЦРУ агенти, а ЦРУ е фирма на МОССАД. Бойко им се моли и предлага подаръци. Но го отписаха както друг свой ку чи син Маркос от Филипините. КЮ ТЕК ОТ ТРЪМП! Тръмп нареди фермерите във Франция да натиснат правителството, но фермерите не знаят.
    .. Само, че, Путин, Бойко, този на Азербайджан, са безопасни игли държащи мафията - статуквото, и без тях ще настане хаос - гладна мафия и медии, и ще се разпадне окончателно държавата. Е, Турция ще възстанови държавата ни и тази на азерите, като станем турска провинция. Републиканците съсипват Ирак и правят ИДИЛ. Иран ще изчезне. Нямаме американски посланик, защото Тръмп наказва Бойко за зулумите срещу волята на САЩ - Кирчо и Кокорчо да имат цялата власт. Предполагам, че се готвеше общ патриотичен фронт на Величие и хора на Каракачанов и СКАТ. А Пело Кръстев е връзката. Величие се колебали, и е наредено на Пело да атакува Величие. Но сглобката стана, натискът успя, и ще има патриотичен фронт. Може Радев да го оглави.

    11:24 21.01.2026

  • 29 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Що бе?!":

    Затова ли оръжие на ЕС избива руснаци като за последно

    11:27 21.01.2026

  • 30 Прав си

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":

    Бая руснаци ша затрие Путин в Украйна, вервай ми.

    11:28 21.01.2026

  • 31 Владимир Путин, президент

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "100 процента":

    "..Какво ще направи Радев ?.."

    Какво да направи Радев....
    Излизане на България от ЕС и еврозоната, въвеждане на Руплата, връщане на МОЧА в тройно по-бoльшой размер, задължителен руски в училищата, руска РТ1 в ефира и всички на фронта таварищи ......😁😁😁

    11:32 21.01.2026

  • 32 Григор

    3 1 Отговор
    Глупости! Едното няма връзка с другото! На някой пак му се привиждат конспирации. Много години преди изобщо да се заговори за Гренландия, Русия каза какви претенции има към Украйна и защо. Там дипломатическите усилия в продължение на осем години не дадоха никакъв резултат. Украйна отхвърли споразуменията от Минск по съвет на Запада и се стигна до война, която никой не желаеше и която струва скъпо и на двете страни.

    Коментиран от #36, #39

    11:36 21.01.2026

  • 33 гладните

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Все едно слушам...Маркс?!":

    След война и бедствие няма капитал и настава безкласово общество. Безкласово общество означава общество без социални класи и без разделение на хората по богатство, власт или произход. Исус Христос говори много за бедните – Той ги поставя в центъра на своето учение, казва, че Бог е близо до тях и че отношението към бедните е отношение към самия Него. В притчата за Страшния съд Исус казва:

    „Гладен бях и Ми дадохте да ям…“
    „Докле сте сторили това на един от тия най-малки Мои братя, на Мене сте го сторили.“
    (Матей 25:35–40) Това означава, че всяка милост към бедните е милост към самия Христос.
    Исус осъжда безразличието към бедните
    Религиозните водачи по Неговото време пренебрегвали бедните, а Исус остро критикува това отношение.

    Коментиран от #35

    11:37 21.01.2026

  • 34 Жоравлев

    1 1 Отговор
    Сбъркахме с това русофилство. Пак заложихме на губещата карта. Руснаците отвсякъде ги гонят и бият. Китайците им се подиграват. Индийците им купуват петрола, но само за рупии, а с рупиите могат само да си купуват стоки от Индия.

    11:56 21.01.2026

  • 35 Самбокан

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "гладните":

    Пълни глупости. След война - военните са натрупали плячка и пари и стават новия елит, дали стават боляри и помешчици или буржоазия е без значение. Войните са възникнали единствено заради стремежа на малка група да контролира голяма група и да се обогатява за сметка на всички.

    11:58 21.01.2026

  • 36 Проверил

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Григор":

    Защо лъжеш като циганка? Да не си такава? Минските споразумения ги наруши Путин.

    11:59 21.01.2026

  • 37 Рублата

    0 0 Отговор
    Много българи си купиха жилища в София и коли с рубли. Рублата специално не се търгува в Европа, защото е много изгодна валута. Ха ха И хи хи за рублата е глупаво, защото само рублата има изгодни лихви по депозитите в Европа, за разлика от еврото.

    12:01 21.01.2026

  • 38 Бууухахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Путин прави това от 4 години и все нищо!

    12:01 21.01.2026

  • 39 Руската пропаганда

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Григор":

    Има за цел глупака.

    12:02 21.01.2026