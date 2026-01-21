За Путин Гренландия предлага идеално решение на проблема с Украйна

Западните издания коментират тази сутрин изказванията на американския президент Доналд Тръмп и напрежението между Европа и САЩ, предаде БТА.
"Ако заплахите на Тръмп доказват нещо, то е, че мантрата за "споделени ценности" с неговата администрация е напълно безполезна. Държавите по целия свят трескаво се опитват да се приспособят. Ако Великобритания иска да избегне да опасността, на практика има само една алтернатива: най-сетне да махне спирачките пред възстановяването на общото си бъдеще с Европа", пише британският вестник "Гардиън".
Според изданието най-голямата грешка на прогресивните сили би била да смятат, че натискът върху Европа идва единствено от Тръмп.
"Още през 2011 г., разочарован от неспособността на Европа да поддържа военните действия в Либия, тогавашният министър на отбраната на САЩ Робърт Гейтс предупреди, че американците ще загубят търпение, ако европейците не започнат да харчат повече за отбрана", добавя "Гардиън". Всъщност, числеността и структурата на китайската армия и перспективата за война в Азия, а не Русия и защитата на Европа, определят стратегическото мислене във Вашингтон, както сред демократите, така и сред републиканците. Дори бъдещата администрация да е по-малко хаотична или по-колегиална, тази фундаментална ориентация няма да се промени", добавя британският вестник.
Друг британски вестник – "Телеграф", коментира, че след няколко месеца крал Чарлз Трети и кралицата по план трябва да отпътуват за САЩ, за да се включат в честванията по случай 250-ата годишнина от независимостта на страната.
"Събитието е замислено като зрелище: бляскав бал в Белия дом, крал, кралица, президент и първа дама на дансинга, както и неизбежни шеги за Войната за независимост и крал Джордж Трети", пише вестникът.
Според изданието обаче в този случай въпросът за Гренландия почти не се нуждае от обяснение.
"Гренландия е територия на Дания и има свой крал. Датското кралско семейство е стар приятел на британското, а Чарлз Трети е напълно наясно с последиците от това да бъде възприет като човек, който пренебрегва заплахата за датския суверенитет", обяснява "Телеграф".
Източници от двореца изразиха съжаление пред изданието за "слабото разбиране" на начина, по който функционират държавните визити, сред онези, които призовават краля да откаже пътуването. Монархът приема или осъществява държавни посещения по съвет на правителството, казват те; личните му възгледи нямат значение.
Идеята кралят да използва дипломатическото си влияние спрямо Доналд Тръмп по въпроса за Гренландия – с цел да промени позицията му – "категорично не" се обсъжда, заяви друг източник пред вестника.
Вестник "Файненшъл таймс" публикува на уебсайта си текст със заглавие "Може ли ЕС да издържи на Доналд Тръмп в търговска война?".
"Ако Тръмп трябва да стигне до мита от 1000 процента, няма дори да му мигне окото", казва пред изданието Агат Демаре, политолог в Европейския съвет за външна политика. "ЕС е в съвсем различна категория – прагматичен, бюрократичен и хладнокръвен. Така че ако Тръмп иска да ескалира, той винаги ще има надмощие."
Поддръжниците на по-твърд подход спрямо Тръмп обаче твърдят, че Европа не е чак толкова беззащитна. Георг Рикелес от Европейския политически център заявява, че макар САЩ да разполагат със значителни лостове за натиск върху ЕС, обратното също е вярно.
"Всяка от страните има начини да оказва натиск върху другата, но това не е същинският въпрос", каза той. "Доминирането чрез ескалация зависи от единството и решимостта. А тъй като европейците имат най-много какво да загубят, те имат и най-силния стимул и средствата да спечелят."
Американският вестник "Уолстрийт джърнъл" пише, че в продължение на месеци европейските лидери са отговаряли на желанието на президента Доналд Тръмп да придобие Гренландия по един и същи начин: територията не се продава. Сега обаче същите тези лидери бързат да организират срещи с Тръмп за бъдещето на Гренландия, след като американският президент заплаши да удари икономиката на Европа с високи мита, добавя изданието.
"Тази промяна е резултат от добре познатия подход на Тръмп: да отправя дръзки искания, да заплашва с икономически или военни последици, ако те не бъдат изпълнени, и след това да изчаква опонентите му да отстъпят", коментира "Уолстрийт джърнъл".
Друг американски вестник – "Ню Йорк таймс", обръща внимание на канадския премиер Марк Карни, който не спомена поименно Съединените щати или президента Тръмп в речта си на Световния икономически форум, но е било ясно кого обвинява за "разрива" в световния ред.
Според вестника враждебното отношение на Тръмп към европейските съюзници заради Гренландия е накарало много канадци да се опасяват, че той може да предприеме действия за реализиране на надеждата си Канада да бъде анексирана като 51-вия щат на САЩ.
В речта си Карни заяви, че ангажиментът на Канада към член 5 от договора на НАТО не подлежи на колебание. Този член обаче не е бил формулиран с идеята, че една страна от алианса може да нападне друга. Също така не е ясно дали всички членки на НАТО биха отговорили с военна сила при подобен сценарий, коментира "Ню Йорк таймс".
От друга страна, европейската версия на сп. "Политико" пише в заглавие, че за Русия Гренландия предлага "идеално решение" на проблема с Украйна. Това противоречие сочи към целенасочена стратегия: използване на кризата за отслабване на западното единство, докато вниманието на Тръмп е насочено другаде, коментира изданието.
Заглавието е препратка към публикацията в "Телеграм" на руския политически анализатор Сергей Марков, който написа, че "Гренландия е идеалното решение". Напрежението между Европа и САЩ може да се превърне в трамплин към разпадане на НАТО. Тогава ЕС ще бъде принуден да спре войната си срещу Русия, добави той.
"Политико" изтъква също, че все по-острият апетит на Доналд Тръмп към Гренландия вдъхва нов живот на идеята Европа да създаде еквивалент на Съвета за сигурност на ООН – форум, в който водещи лидери да могат да действат бързо в условия на криза.
Сергей Лагодински, германски евродепутат и заместник-председател на групата на "Зелените" в ЕП, предлага създаването на съвет, включващ лидерите на "голямата шестица" в Европа — Германия, Франция, Италия, Испания, Полша и Великобритания, както и два ротационни поста за по-малки държави и председателя на Европейския парламент.
Според предложението съветът трябва да бъде създаден чрез нов междуправителствен договор. Това би го направило съвместим със законодателството на ЕС, но би заобиколило изискването решенията в областта на отбраната да се вземат с единодушие, както и би позволило участие на страни извън ЕС, като Великобритания, коментира "Политико".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #38
10:31 21.01.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #4
10:33 21.01.2026
3 Няма споделени ценности
И Тръмп се сети, че може да гепи и без тях.
Коментиран от #6
10:33 21.01.2026
4 Щото Мара е на нивото
До коментар #2 от "Сатана Z":на tроолетариата тук.
Толкова си може.
10:34 21.01.2026
5 Хмм
10:34 21.01.2026
6 Тръмп:
До коментар #3 от "Няма споделени ценности":"Защо трябва да защитаваме Европа в Украйна, когато ни блокират в Арктика?"
10:34 21.01.2026
7 Дзак😂
Хубава снимка!
10:35 21.01.2026
8 кои е властелина на света?
Коментиран от #17
10:35 21.01.2026
9 Фон дер Базукен
10:36 21.01.2026
10 Заливат
10:46 21.01.2026
11 вен серемос
Коментиран от #13, #14
10:47 21.01.2026
12 ТИР
10:48 21.01.2026
13 Оръжие на Тръмп
До коментар #11 от "вен серемос":Избива руснаци....по големо наказание за Путин от това, здраве му кажи.
10:50 21.01.2026
14 Виц на деня
До коментар #11 от "вен серемос":Русия...четвърта икономика в СВЕТА......
10:51 21.01.2026
15 Хмм
10:52 21.01.2026
16 Христо
10:53 21.01.2026
17 КГБ шофьорчето
До коментар #8 от "кои е властелина на света?":Путин избива нон стоп руснаци в украйна...гинат като мухи под ударите на оръжия на...Тръмп.
10:54 21.01.2026
18 Дедо
10:54 21.01.2026
19 Виц на деня
10:56 21.01.2026
20 100 процента
Коментиран от #23, #24
10:57 21.01.2026
21 604
10:59 21.01.2026
22 И дай ся...!
А какво ще стане...зависи само от един човек-Тръмп...!
11:04 21.01.2026
23 Що бе?!
До коментар #20 от "100 процента":Двуполюсният свят е ясен-
На единият полюс-САЩ.
На другият Китай и Русия.
А Европа е аут-извън класацията...
Коментиран от #29
11:07 21.01.2026
24 Все едно слушам...Маркс?!
До коментар #20 от "100 процента":Кво е туй...,,безкласово общество",ве пъдпъдък такъв...?!
Коментиран от #25, #33
11:09 21.01.2026
25 100 процента
До коментар #24 от "Все едно слушам...Маркс?!":Като евреите преди да си изберат цар както другите народи. Господ е против такова дясно общество и държава.
11:20 21.01.2026
26 Владимир Путин, президент
Коментиран от #30
11:22 21.01.2026
27 100 процента
Коментиран от #31
11:23 21.01.2026
28 100 процента
.. Само, че, Путин, Бойко, този на Азербайджан, са безопасни игли държащи мафията - статуквото, и без тях ще настане хаос - гладна мафия и медии, и ще се разпадне окончателно държавата. Е, Турция ще възстанови държавата ни и тази на азерите, като станем турска провинция. Републиканците съсипват Ирак и правят ИДИЛ. Иран ще изчезне. Нямаме американски посланик, защото Тръмп наказва Бойко за зулумите срещу волята на САЩ - Кирчо и Кокорчо да имат цялата власт. Предполагам, че се готвеше общ патриотичен фронт на Величие и хора на Каракачанов и СКАТ. А Пело Кръстев е връзката. Величие се колебали, и е наредено на Пело да атакува Величие. Но сглобката стана, натискът успя, и ще има патриотичен фронт. Може Радев да го оглави.
11:24 21.01.2026
29 Я пъ тоа
До коментар #23 от "Що бе?!":Затова ли оръжие на ЕС избива руснаци като за последно
11:27 21.01.2026
30 Прав си
До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":Бая руснаци ша затрие Путин в Украйна, вервай ми.
11:28 21.01.2026
31 Владимир Путин, президент
До коментар #27 от "100 процента":"..Какво ще направи Радев ?.."
Какво да направи Радев....
Излизане на България от ЕС и еврозоната, въвеждане на Руплата, връщане на МОЧА в тройно по-бoльшой размер, задължителен руски в училищата, руска РТ1 в ефира и всички на фронта таварищи ......😁😁😁
11:32 21.01.2026
32 Григор
Коментиран от #36, #39
11:36 21.01.2026
33 гладните
До коментар #24 от "Все едно слушам...Маркс?!":След война и бедствие няма капитал и настава безкласово общество. Безкласово общество означава общество без социални класи и без разделение на хората по богатство, власт или произход. Исус Христос говори много за бедните – Той ги поставя в центъра на своето учение, казва, че Бог е близо до тях и че отношението към бедните е отношение към самия Него. В притчата за Страшния съд Исус казва:
„Гладен бях и Ми дадохте да ям…“
„Докле сте сторили това на един от тия най-малки Мои братя, на Мене сте го сторили.“
(Матей 25:35–40) Това означава, че всяка милост към бедните е милост към самия Христос.
Исус осъжда безразличието към бедните
Религиозните водачи по Неговото време пренебрегвали бедните, а Исус остро критикува това отношение.
Коментиран от #35
11:37 21.01.2026
34 Жоравлев
11:56 21.01.2026
35 Самбокан
До коментар #33 от "гладните":Пълни глупости. След война - военните са натрупали плячка и пари и стават новия елит, дали стават боляри и помешчици или буржоазия е без значение. Войните са възникнали единствено заради стремежа на малка група да контролира голяма група и да се обогатява за сметка на всички.
11:58 21.01.2026
36 Проверил
До коментар #32 от "Григор":Защо лъжеш като циганка? Да не си такава? Минските споразумения ги наруши Путин.
11:59 21.01.2026
37 Рублата
12:01 21.01.2026
38 Бууухахахаха
До коментар #1 от "хехе":Путин прави това от 4 години и все нищо!
12:01 21.01.2026
39 Руската пропаганда
До коментар #32 от "Григор":Има за цел глупака.
12:02 21.01.2026