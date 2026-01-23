Европейският парламент може да възобнови работата си по търговското споразумение със САЩ

Дискусиите в Европейския парламент относно одобряването на търговското споразумение между Съединените щати и Европейския съюз може да бъдат възобновени, след като напрежението около Гренландия е отслабна, заяви председателката на Европейския парламент Роберта Мецола, цитирана от белгийската новинарска агенция Белга, предаде БТА.

Преди два дни комисията на Европейския парламент по търговските въпроси реши да преустанови работата по търговското споразумение между ЕС и САЩ в отговор на многократните заплахи на американския президент Доналд Тръмп относно Гренландия.

След като заплахите за нови американски мита върху страни ЕС бяха оттеглени и Тръмп изключи възможността за превземане на Гренландия с военна сила, парламентът може да продължи напред, заяви Мецола.

Лидерите на политическите групи в търговската комисия ще се срещнат в понеделник, 26 януари, за да обсъдят следващите стъпки.

Мецола подчерта, че е доволна, че "хладнокръвието е надделяло". "Не сме направили никакви отстъпки по отношение на суверенитета и териториалната цялост на Гренландия и Дания. Ясно заявихме, че те не са за продажба", каза тя.

Лидерите на ЕС имаха снощи извънредна среща на върха в отговор на последните изявления на президента на САЩ относно Гренландия. Основни теми на срещата бяха отношенията между ЕС и САЩ и това как съюзът ще се адаптира към следващите три години от управлението на Тръмп.