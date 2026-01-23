Новини
Европейският парламент може да възобнови работата си по търговското споразумение със САЩ
  Тема: Войната на митата

23 Януари, 2026 12:51 593 12

23 Януари, 2026 12:51 593 12



Европейският парламент може да възобнови работата си по търговското споразумение със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дискусиите в Европейския парламент относно одобряването на търговското споразумение между Съединените щати и Европейския съюз може да бъдат възобновени, след като напрежението около Гренландия е отслабна, заяви председателката на Европейския парламент Роберта Мецола, цитирана от белгийската новинарска агенция Белга, предаде БТА.

Преди два дни комисията на Европейския парламент по търговските въпроси реши да преустанови работата по търговското споразумение между ЕС и САЩ в отговор на многократните заплахи на американския президент Доналд Тръмп относно Гренландия.

След като заплахите за нови американски мита върху страни ЕС бяха оттеглени и Тръмп изключи възможността за превземане на Гренландия с военна сила, парламентът може да продължи напред, заяви Мецола.

Лидерите на политическите групи в търговската комисия ще се срещнат в понеделник, 26 януари, за да обсъдят следващите стъпки.

Мецола подчерта, че е доволна, че "хладнокръвието е надделяло". "Не сме направили никакви отстъпки по отношение на суверенитета и териториалната цялост на Гренландия и Дания. Ясно заявихме, че те не са за продажба", каза тя.

Лидерите на ЕС имаха снощи извънредна среща на върха в отговор на последните изявления на президента на САЩ относно Гренландия. Основни теми на срещата бяха отношенията между ЕС и САЩ и това как съюзът ще се адаптира към следващите три години от управлението на Тръмп.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Райха е свършен.

    12:53 23.01.2026

  • 2 Лудия козел

    7 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:53 23.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лудия козел

    7 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #5

    12:53 23.01.2026

  • 5 Лудата козаМараааа

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лудия козел":

    пак застъпи на смяна. Сега пак ще побеждаваме Русия:))

    12:59 23.01.2026

  • 6 хехе

    3 0 Отговор
    мечката играе според тоягата същото важи и за урсулите.

    13:00 23.01.2026

  • 7 Обективен

    6 0 Отговор
    Вие разбрахте как баткото бие , а зеленски НЕ разбра ,и за това затри толкова граждани.

    13:02 23.01.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Европа се води от 3 много кухи лелички (ПОНЕ две от които и много престъпни) и това ще свърши много ама много зле!

    13:03 23.01.2026

  • 9 Имаше един български филм

    1 0 Отговор
    на режисьора Въло Радев ,, Адаптация”….

    13:06 23.01.2026

  • 10 Тая пa чa

    3 0 Отговор
    Мецола е умна колкото Кая Калас и Аналена Бербок накуп, но същевременно е не по-малко вредна от Урсула фон дер Миндер.

    13:27 23.01.2026

  • 11 Овчици мили

    2 0 Отговор
    Тези кухи свати и за мотика не стават, ще си ударят копитцата.

    13:34 23.01.2026

  • 12 Хмм

    1 0 Отговор
    ЕС - женско царство, Лайен, Калас, сега Мецола

    13:56 23.01.2026

