Политиката на Тръмп е нож с две остриета за Русия, мрежата от международни съюзи на Москва бързо се руши

21 Януари, 2026 12:00

Ако Вашингтон придобие контрол над Гренландия, това може да постави под въпрос руската доминация в тази част на света

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши многократно, че ще придобие Гренландия, ако трябва и със сила. Територията е част от натовския съюзник Дания, а мотивът на Белия дом е да изтръгне острова от потенциалния контрол на Китай, отбелязва Франс прес, пише БТА.

Според анализатори, цитирани от АФП, Пекин не е значим играч в арктическите дела, а американският лидер преувеличава заплахата.

КАКВИ СА ИНТЕРЕСИТЕ И АКТИВНОСТТА НА КИТАЙ В РЕГИОНА ДО МОМЕНТА

Въпреки твърденията на Тръмп, че ако САЩ не се намесят, „около Гренландия скоро ще гъмжи от китайски ескадрени миноносци и подводници“, военното присъствие на Поднебесната империя в района на Северния полюс е минимално.

„Край Гренландия не гъмжи от руски и китайски кораби. Това са безсмислици“, каза Пол Сигурд Хилде от норвежкия Институт за отбранителни изследвания.

Китай действително има военно присъствие в други части на Арктика, но то е скромно и се дължи главно на по-засиленото взаимодействие с Русия след инвазията на Москва в Украйна през февруари 2022 г.

ПЪТЯТ НА КИТАЙ КЪМ АРКТИКА МИНАВА ПРЕЗ РУСИЯ

„Единственият път на Китай към придобиване на значимо влияние в Арктика минава през Русия“, посочи Хилде.

Двете страни засилиха съвместните си операции в Арктика и в областта на бреговата охрана, включително извършвайки съвместна патрулна мисия (прелитане) на бомбардировачи край Аляска.

Китай притежава и няколко ледоразбивача, снабдени с малки подводници (батискафи), които могат да картографират морското дъно – което потенциално би било от полза при разполагане на военни сили – и космически спътници за наблюдение на Арктика.

Пекин твърди, че тази техника е изключително за научни цели.

ПОЛЯРНА ВЕЛИКА СИЛА

Тези дейности „са потенциален повод за безпокойство за сигурността, ако Китай установи някакво трайно присъствие на армията или на свои военни активи в региона“, каза Хелена Легарда от берлинския Институт за изследване на Китай „Меркатор“. „Китай има нескрити амбиции да разшири влиянието си в този регион, който той разглежда като нововъзникваща арена на геополитическа надпревара.“

През 2018 г. Китай даде началото на инициативата „Полярен път на коприната“ – полярното направление на транснационалната инициатива „Един пояс, един път“, известна още като Нов път на коприната. Пекин също така си поставя за цел до 2030 г. да стане „полярна велика сила“.

Азиатският гигант създаде свои научноизследователски станции в Исландия и Норвегия, а китайски компании инвестират в проекти като руски втечнен газ и шведско железопътно трасе.

Съревнованието с Китай за ресурси и достъп до търговските пътища в Арктика може да застраши европейските интереси, каза Легарда.

Но напоследък амбициите на Пекин в региона срещат отпор. Офертите на Китай да закупи изоставена военноморска станция в Гренландия и летище във Финландия удариха на камък.

САЩ упражниха натиск върху тези страни да откажат предложенията, отбелязва АФП. През 2019 г. Гренландия отказа да възложи на китайската компания „Хуавей“ изграждането на телекомуникационни мрежи от пето поколение (5G).

Русия остава изключение. Пекин влага значителни средства в ресурси и пристанища по северните ѝ брегове.

КАКЪВ Е ИНТЕРЕСЪТ НА КИТАЙ В ГРЕНЛАНДИЯ

По данни на Института по геология на САЩ Гренландия е на осмо място в света по запаси на редки метали. Става дума за химични елементи от жизненоважно значение за технологични производства във всякакви сфери, от електромобили до военна техника.

Макар и Китай да е световен номер едно в добива на тези метали, опитите да получи достъп до ресурсите на Гренландия не се увенчават с особен успех, отбелязва АФП.

От съображения за защита на околната среда, през 2021 г. гренландските власти спряха свързан с Китай проект за разработване на голямото находище на критични природни богатства в Кванефелд, а през 2024 г. друго находище в Южна Гренландия бе продадено на нюйоркска компания след американско лобиране.

„Преди десетилетия в Дания и САЩ възникнаха опасения, че подобни инвестиции в рудодобив, неколкократно надхвърлящи брутния вътрешен продукт на Гренландия, могат да доведат до нарастване на китайското влияние, но тези вложения така и не станаха факт“, каза Йеспер Вилаинг Цойтен от Олборгския университет. „Напоследък Китай намали активността си по това (ресурсно) направление, тъй като прецени, че дипломатическата цена е твърде висока.“

Друг интерес за Китай представляват арктическите морски коридори, тъй като топенето на ледниците поради затоплянето в Арктика прави възможно отварянето на нова транспортна връзка между Китай и Европа.

През октомври Китай и Русия се споразумяха да разработят Северния морски път покрай северните руски граници.

Миналата година китайски кораб достигна Великобритания за 20 дни през Арктика, което скъсява наполовина времето в сравнение с класическия маршрут през Суецкия канал.

Фактически този път може да преобрази международното корабоплаване и да намали зависимостта на Китай от Малакския проток за търговията му, отбелязва АФП.

Но за да плават по тези ширини, корабите трябва да бъдат модифицирани така, че да могат да преодоляват екстремните условия на Северния полюс, където има постоянен лед и мъгла, затрудняващи мореплаването. Китайски кораби са извършили само 14 плавания за миналата година по този маршрут, основно превозвайки руски газ.

Алтернативата на този маршрут е покрай канадските острови – така нареченият Северозападен път – което намалява риска за Запада от възникването на руско-китайска хегемония в тази част на света, отбелязва АФП.

ГРЕНЛАНДСКАТА ПОЛИТИКА НА ТРЪМП Е ЗАПЛАХА ЗА РУСИЯ

Засега руските реакции на действията на президента на САЩ около Гренландия са по-скоро сдържани, като някои близки до Кремъл журналисти и анализатори дори приеха с нескрита радост назряващия раздор в редиците на НАТО, отбелязва Си Ен Ен.

Но работата е там, че ако Вашингтон придобие контрол над Гренландия, това може да постави под въпрос руската доминация в тази част на света. За Кремъл вероятно още по-тревожен е фактът, че непредсказуемата администрация на Тръмп започва да упражнява необуздана военно-икономическа власт по цялото земно кълбо, коментира американската телевизия.

„Едностранните и опасни действия често пъти заменят дипломацията и усилията за намиране на компромис или решения, които биха били от полза за всички“, недоволстваше наскоро в първата си реч за новата година руският президент Владимир Путин.

Същевременно мрежата от международни съюзи на Москва бързо се руши. Миналата година падна сирийският диктатор Башар Асад, през юни режимът в Техеран бе разклатен от болезнени американско-израелски въздушни удари, а сега се тресе от протестна вълна, заплашваща съществуването му, коментира Си Ен Ен.

По-рано този месец САЩ заловиха при специална операция в Каракас един от фаворитите на Москва Николас Мадуро и мнозина смятат, че следващият на мушката на администрацията на Тръмп ще бъде дългогодишният клиентелистки режим на Русия в Куба.

Затова за Кремъл все по-непредвидимият Тръмп може да се окаже доста по-неприятен партньор в международните отношения в сравнение с по-стабилна и предсказуема администрация във Вашингтон. Симптоматичен израз на това бе може би скорошен коментар на руското многотиражно издание „Московский комсомолец“, което оприличи света на лудница, а Тръмп на нейния главен лекар и отбеляза с безпокойство, че „оставаме с усещането, че вече и главният лекар е полудял и че всичко се разпада на парчета“.


    Копета (мило обръщение към копейките)
    Да ви питам нещо
    Ще има ли фойерверки в Иран до края на месеца?
    Нали статията е за съюзи на златната орда
    Готова ли е хрусчовката на Аятоласчето

    Коментиран от #21

    12:03 21.01.2026

  • 5 честен ционист

    12 0 Отговор
    Бай Дончо крепи дружбата.

    Коментиран от #20

    12:03 21.01.2026

  • 6 Баце ЕООД

    38 6 Отговор
    Какви са тези съчинения дето започват с "АКО" и завършват с "загубят контрола в региона"?! Та нали Русия има легално най-големия достъп до северния полюс уе.. Елементарни знания да нямат тукашните писачи, леле..

    Коментиран от #43

    12:04 21.01.2026

  • 7 От Донбас

    9 33 Отговор
    В освободените части на Донбас хората умират от студ и глад. Вода няма, отопление няма, електричеството е дискотека.

    Коментиран от #30, #34, #77

    12:04 21.01.2026

  • 8 Лудия козел

    20 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #35, #39

    12:04 21.01.2026

  • 9 Лудия козел

    15 7 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #16, #22, #52

    12:05 21.01.2026

  • 10 Лудия козел

    15 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #24

    12:05 21.01.2026

  • 11 Викаш

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Най-прайдската армия, а.. Сигурен съм, че това искаш, да

    12:05 21.01.2026

  • 12 Българин

    19 6 Отговор
    На Русия не и трябват никакви съюзи! Чрез красния ще унищожат САЩ и краварите ще затънат в многогодишна гражданска война. А Русия и Китай ще си поделят света на две зони на подчинение, в която всеки ще си управлява, съобразявайки се само със своите интереси!

    12:05 21.01.2026

  • 13 Ха ха ха ха

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Малко за успехите на Путин":

    Браво! Тия изказвания могат лесно да се проверят от всеки!

    12:05 21.01.2026

  • 14 си дзън

    14 2 Отговор
    Тръмп играе 100% по свирката на Путин.

    12:06 21.01.2026

  • 15 Цомчо Плюнката

    7 21 Отговор
    Руснаците са неможачи. Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.

    Коментиран от #25

    12:06 21.01.2026

  • 16 Ха ха ха ха

    4 21 Отговор

    До коментар #9 от "Лудия козел":

    Путин избива рускоезичното население на Украйна, защото е евреин, а майчиният му е Иврит.-

    12:07 21.01.2026

  • 17 ЗА ТАКИВА КАТО ТЕБ

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Малко за успехите на Путин":

    ИМА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КЛИНИКИ КЪДЕТО ДРЕСКОДА Е СПЕЦИАЛНА РИЗА АНТИБУЙСТВО.

    12:07 21.01.2026

  • 18 Краят на ерата на Путин

    7 16 Отговор
    "Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    12:08 21.01.2026

  • 19 Затова

    2 16 Отговор
    САЩ си вземат Гренландия. Така ще отслабят руснаците.

    Коментиран от #28

    12:08 21.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Зайцев

    11 3 Отговор

    До коментар #4 от "Бийк":

    Спокойно, още празнуваме с фойерверки в Украйна.

    12:08 21.01.2026

  • 22 Ха-ха

    3 9 Отговор

    До коментар #9 от "Лудия козел":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    12:09 21.01.2026

  • 23 Путин е най големият градител на

    7 11 Отговор
    Демокрацията и НАТО
    Той разруши комунизма и разшири нато до невиждани размери

    12:09 21.01.2026

  • 24 Информация

    3 13 Отговор

    До коментар #10 от "Лудия козел":

    Демилитаризирани путински урки според

    1. Михаил Калашников, блогър и приятел на Стрелков - 900 000 убити и ранени руски урки
    2. Михайло Подоляка, прокремълски блогър, любимец на русофилите - 415 000 убити руски урки

    12:10 21.01.2026

  • 25 Град Козлодуй

    4 14 Отговор

    До коментар #15 от "Цомчо Плюнката":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    12:11 21.01.2026

  • 26 седесарко

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    България вече никога, ама никога няма да има по-силна армия от тази по времето на Джуров - Живков, проста няма да и позлолвят...

    Коментиран от #29, #31, #51

    12:11 21.01.2026

  • 27 Теория на конспирацията

    12 3 Отговор
    Не ви ли стана ясно, че Путин е разрешил действията на Тръмп спрямо Гренландия. САЩ ги е страх за директна конфронтация с Русия или Китай за техните стратегически цели/територии.

    Коментиран от #32

    12:12 21.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ха ха

    2 9 Отговор

    До коментар #26 от "седесарко":

    Е колко силна е била тая армия, която никога не е воювала?

    Коментиран от #41, #48

    12:13 21.01.2026

  • 30 От Киев

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "От Донбас":

    Как така,като Киев евакуира всички от там бе?

    Коментиран от #33

    12:15 21.01.2026

  • 31 Българин

    4 10 Отговор

    До коментар #26 от "седесарко":

    Ама и ние си мислехме, че СССР има най-силната армия, но козарите в Афганистан ги огънаха и набузиха и изшутиха, след което СССР изчезна от картата.

    Та щом едни козари биха СССР, какво щеше да стане с Джуровата армия? Макетата щяха да ни превземат дори.

    12:15 21.01.2026

  • 32 Путин никой не го

    3 10 Отговор

    До коментар #27 от "Теория на конспирацията":

    пита, той е подчинен и на САЩ и на Китай. Най-много се страхуава от САЩ и е разбираемо, защото те са най-могъщата световна суперсила и освен да им се подчини, няма друг избор.

    Коментиран от #53

    12:16 21.01.2026

  • 33 Ами

    3 6 Отговор

    До коментар #30 от "От Киев":

    Донецк, Луганск?

    Коментиран от #47

    12:17 21.01.2026

  • 34 "Путин: Как може в Африка да има вода

    6 12 Отговор

    До коментар #7 от "От Донбас":

    а ДНР да няма. Това, което може да се направи, е да се забави максимално настъпването на пълна катастрофа. Такова заключение излезе след среща на руския диктатор Владимир Путин, премиера на Донецка народна република (ДНР) Денис Пушилин. Вода в Донецк се доставя най-много веднъж на три дни. По-рано Путин нареди доставката на над 80 цистерни от Москва за ДНР, а още 60 да дойдат от "регионите". Пушилин предложи и включване на доброволци в доставката на вода, за да могат те да помагат в носенето на контейнери на жени и възрастни хора."

    Коментиран от #44

    12:17 21.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Таня

    2 8 Отговор
    Русия е разпродала 3/4 от златния си резерв .Основен купувач е Китай .

    Коментиран от #40

    12:18 21.01.2026

  • 37 Постигнатите цели на СВО

    6 9 Отговор
    Цeлите на СВО на Пyтин в Укрaйнa:

    Милитариза ция
    Дe кoмуниза ция
    Де русифика ция
    Де cъвeтиза ция
    Де путиниза ция

    Коментиран от #46

    12:18 21.01.2026

  • 38 луд гидия

    7 2 Отговор
    Този се опитва да плаши света повече от Путин и се надява всички да примират от страх, а реално не са малко онези които примират от смях. Както се е случвало от незапомнени времена имериите се саморазрушават отвътре, Путин съсипа Русия, а Тръмп подготвя същата съдба на САЩ по подобен начин. Сам срещу всички. Опитва се да използва момента докато Путин воюва в Украйна, надявайки се на по слаба самозащита от останалия свят заради ангажименти оказваната помощ на Украйна. Някои се опитват даго окуражават, че Европа не може да се защитава сама. Колкото и да се чувства стабилно дали би справила лесно САЩ срещу обединение като Германия, Франция, Италия, Канада, Щвеция, Норвегия, Финландия, Дания, Нидерландия, вероятно и Турция, но да спрем само дотук?

    12:19 21.01.2026

  • 39 По кротко

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Лудия козел":

    Много са ти мижави рогата

    12:19 21.01.2026

  • 40 Потерии России на СВО

    3 7 Отговор

    До коментар #36 от "Таня":

    Дървеният материал от Тайгата го прибират китайците. Вижте сателитите -

    12:19 21.01.2026

  • 41 Нещо нИ тЪ разбрах?

    11 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ха ха":

    Като изключим Русия и Украйна, коя друга армия е воювала за последните 80 години?...само не ми казвай САЩ във Виетнам, или на друго място, където само обстрелват.

    Коментиран от #49

    12:20 21.01.2026

  • 42 За Путин-ясно!

    10 4 Отговор
    А нещо да кажете за рушящите се съюзи-ЕС и НАТО...?!

    Коментиран от #61

    12:20 21.01.2026

  • 43 Ха ха ха ха

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Баце ЕООД":

    И какво от това?

    12:20 21.01.2026

  • 44 Семикондуктор

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от ""Путин: Как може в Африка да има вода":

    Това веднъж на три дни беше преди зимата. Сега вода я има я нема, и по-скоро нема... топят сняг, ако има с какво. С електричеството нещата са... незавидни.
    А щом вода няма и парно няма.

    12:21 21.01.2026

  • 45 Да би мирно стояло

    2 11 Отговор
    Заради болните си амбиции да подчини Украйна Путин направи НАТО по-силен като присъедини Швеция и Финландия към него и ускори създаването на Европейска армия.

    Коментиран от #60

    12:22 21.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ЯСНО!

    8 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ха ха":

    Не си бил никога в БГ казарма по Бай-Тошово време...!

    Коментиран от #50, #55, #59

    12:23 21.01.2026

  • 49 Войник

    7 4 Отговор

    До коментар #41 от "Нещо нИ тЪ разбрах?":

    Много армии са воювали, баце! Требе освен телевизия, да се и чете. И сърбите воюваха и турците воюваха и евреите воюваха и арабите воюваха, китайците воюваха, корейците воюваха, виетнамците воюваха... войни колко щеш.

    Най-голямото постижение на БНА беше окупацията на Чехословакия на гърба на СССР.

    Коментиран от #57

    12:23 21.01.2026

  • 50 Ха ха

    5 6 Отговор

    До коментар #48 от "ЯСНО!":

    И какво беше в казармата по Бай Тошово време, бе? Войниците строяха вили на офицерите, събираха реколтата от полето.

    Коментиран от #72

    12:25 21.01.2026

  • 51 Танковете допотопни да додат

    5 4 Отговор

    До коментар #26 от "седесарко":

    Хубавото беше че момчетата бачкаха за без пари и пазеха комунизма от народа.

    Коментиран от #67

    12:26 21.01.2026

  • 52 Пръдльо

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "Лудия козел":

    Кога ще престанеш с тези глупости?При съвременните средства за информация тези измишльотини не вървят.Направени са от рашките за вътрешна употреба.Не ни ги натрисай тука,няма да ти свършат работа!

    12:26 21.01.2026

  • 53 Теория на конспирацията

    7 5 Отговор

    До коментар #32 от "Путин никой не го":

    За това,всички му се молят и ги е страх да го нападнат.Русия има контрол над половината свят..Спирай холивудските филми и се моли, да не дойде някой след Путин, който да е като Медведев или от генералите, че тогава ще има доста стъкло.

    Коментиран от #64, #66

    12:26 21.01.2026

  • 54 Aлфа Bълкът

    4 4 Отговор
    Нали ви казах, че Дони ще мине Камилата без да се изпоти на изборите и след това ще подхване руската Баба Меца 🦅 🍆🐻. 🥵

    Коментиран от #76

    12:27 21.01.2026

  • 55 я пак!

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "ЯСНО!":

    Ти с кого воюва по Бай-Тошово време, че и след това?

    12:29 21.01.2026

  • 56 Дедо ви...

    5 2 Отговор
    Маро що, що рече....?!?!?! Да де ама нещата са точно обратното. Съединените щати започват систематично намаляване на присъствието си в управленските и експертни институции на Северноатлантическия алианс, което отбелязва началото на нова фаза на дистанциране на Вашингтон от европейските отбранителни дела. Според Министерството на отбраната на САЩ е решило да изтегли своите специалисти от приблизително 30 така наречени „центрове за върхови постижения“ на НАТО, разположени в Европа. Това включва изтеглянето на приблизително 200 висококвалифицирани офицери и експерти, които са служили като интелектуално ядро ​​на алианса в продължение на десетилетия, обучавайки съюзници в стратегическо разузнаване, специални операции, морски операции и енергийна сигурност.

    12:31 21.01.2026

  • 57 Нещо нИ тЪ разбрах?

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "Войник":

    Къде имаше директна война за територия за последните 80 години те попитах? Сърбите за Косово? Турците,Гърците за Кипър? Иран-Ирак? Кувейт? Индия-Пакистан? Кои са или само обстрел,а?

    12:31 21.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Така ли бе

    1 5 Отговор

    До коментар #48 от "ЯСНО!":

    Ти като си бил какво? Не виждаш ли какви успехи има руската армия в Украйна?Тя досущ е от бай тошовото време.4 години бие само по цивилни.цели при неописуеми жертви и загуби!

    12:32 21.01.2026

  • 60 Да,да,прав си, така, е да, прав си

    6 2 Отговор

    До коментар #45 от "Да би мирно стояло":

    Виждаме ги НАТО що за балон са, а ако САЩ напуснат, някоя частна армия на някой картел ще е по-добре подготвена.

    12:34 21.01.2026

  • 61 Ха ха ха ха

    5 2 Отговор

    До коментар #42 от "За Путин-ясно!":

    Тези съюзи вие ги рушите от 2022 година и все не успявате.Лежите си в ЕС,а НАТО ви пази задниците

    12:36 21.01.2026

  • 62 Мишел

    7 3 Отговор
    Съюзът на трите ядрени сили Русия, Китай и Северна Корея лишава САЩ от възможността да палят големи и малки войни по света. САЩ оправяха икономическите си проблеми с войни.

    Коментиран от #82

    12:36 21.01.2026

  • 63 Реалист

    5 3 Отговор
    Тази Мария Атанасова , считай НПОтата , защото сайта няма такава списвачка , е много активна в статиите с антируска насоченост . Недейте бра дерт за руските международни връзки . Гледайте , че Урсулска Европа е станала за посмешище . И ние пак сме заложили на куция кон .

    Коментиран от #69

    12:39 21.01.2026

  • 64 Пръдлячко

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Теория на конспирацията":

    Интересно, ти къде ще се скриеш от стъклото?Иди на село да потренираш плашенето с гаргите!Слаб си!!

    12:39 21.01.2026

  • 65 Критик

    6 2 Отговор
    Ясно е само ,че в кратуната на Дончо има много бръмбари и мания за величие.
    Иска на почти всяка цена да остане в историята на САЩ като велик 😁 президент .
    До момента обаче изобщо не му се получава .

    Коментиран от #79

    12:40 21.01.2026

  • 66 Aлфа Bълкът

    4 3 Отговор

    До коментар #53 от "Теория на конспирацията":

    Мане, мане, Медведев "страшилището"... 🤡

    Коментиран от #73

    12:49 21.01.2026

  • 67 Ха ХаХа

    0 2 Отговор

    До коментар #51 от "Танковете допотопни да додат":

    Тъпак 119%

    Коментиран от #71

    12:53 21.01.2026

  • 68 Тов. Членин

    5 1 Отговор
    Таваришчи , потърпете още малко .. Скоро Ще честваме 4 години от Тридневная !

    12:54 21.01.2026

  • 69 Сульо красний

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "Реалист":

    Защо да не е активна в антируската насоченост?Русия ни обяви за враг и ни спря газа посред зима!Ами ти какво търсиш в ЕС?Изнасяй се,на никого няма да липсваш.

    12:56 21.01.2026

  • 70 САЩ заповядай този дар

    1 3 Отговор
    Гренландия върви с Брюксел.

    Коментиран от #74

    12:58 21.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Граничаря

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Ха ха":

    Не бъркай войник с трудовак ...

    12:59 21.01.2026

  • 73 Ехеее😂

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Aлфа Bълкът":

    Медвеката май е изпил 1 литър руски одеколон, носят го😂

    13:01 21.01.2026

  • 74 Пръдлячко

    4 1 Отговор

    До коментар #70 от "САЩ заповядай този дар":

    Ще има да чакаш.Тръмп вече дава назад за Гренландия.Направи номера със самолета за да не дава обяснения в Давос САЩ не е Русия!!

    13:02 21.01.2026

  • 75 в русия сичКО СЕ РУШИ ,

    2 0 Отговор
    А ПУТИН Е В КОМА , ПЪК КАБАЕВА Е В МАНАСТИР ! ЛЪЖЦИ ДОЛНИ !

    13:04 21.01.2026

  • 76 руската мечка

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Aлфа Bълкът":

    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    13:04 21.01.2026

  • 77 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "От Донбас":

    най-потърпевши от тази война са рускоезичното население на Източна Украйна. По ирония на съдбата, уж Путин щеше да освобождава, а те пострадаха най-много.

    13:06 21.01.2026

  • 78 Гиго

    0 2 Отговор
    Гренландия е САЩ - набийте си го в тъпите джендърско-сороскиКратуни!

    Коментиран от #80

    13:12 21.01.2026

  • 79 Цацо

    1 2 Отговор

    До коментар #65 от "Критик":

    Чичо Соросе ти ли си?

    13:14 21.01.2026

  • 80 Розовото пони Путин🌈

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Гиго":

    И аз съм джендър от Руския прайд, но даже ме избраха за президент 🌈😅🌈🥳

    13:15 21.01.2026

  • 81 Въпрос

    0 0 Отговор
    Отбелязва Франс прес, пише БТА.
    Няма ли някога факти да напишат свой коментар ,а да не преписват западноевропейските сатанински медии?

    13:45 21.01.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.