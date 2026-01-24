Новини
Тръмп може да наложи 100 процента мито върху всички канадски продукти, влизащи в САЩ
  Тема: Войната на митата

24 Януари, 2026 19:21 1 138 23

Американският президент изрази опасения, че Пекин може да използва Канада като транзитна зона за заобикаляне на американските мита

Тръмп може да наложи 100 процента мито върху всички канадски продукти, влизащи в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота, че ще наложи мита в размер на 100 процента върху канадски стоки, ако Канада сключи търговско споразумение с Китай, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В публикация в социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social) Тръмп предупреди канадския министър-председател Марк Карни, че подобна сделка би представлявала сериозен риск за страната му. „Китай ще погълне Канада и ще я унищожи напълно — включително нейния бизнес, социална структура и начин на живот“, написа американският президент.

Тръмп добави, че ако Канада подпише търговско споразумение с Китай, „незабавно ще бъде наложено 100 процента мито върху всички канадски стоки и продукти, влизащи в САЩ“.

По време на скорошно посещение в Китай Карни определи азиатската държава като „надежден и предсказуем партньор“, а в рамките на Световния икономически форум в Давос призова европейските лидери да търсят инвестиции от втората по големина икономика в света.

Американският президент изрази опасения, че Пекин може да използва Канада като транзитна зона за заобикаляне на американските мита. „Ако губернаторът Карни смята, че ще превърне Канада в „пристанище“ за Китай, откъдето да се изнасят стоки към САЩ, той греши“, написа Тръмп.

Напрежението между САЩ и Канада се засили през последните дни. В четвъртък Тръмп оттегли поканата към Канада да се присъедини към инициативата „Съвет за мир“, към която се присъедини България обаче, насочена към разрешаване на глобални конфликти. Ходът последва изказване на Карни в Давос, в което той критикува големите държави, използващи икономическата интеграция и митата като инструмент за политически натиск.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Помак

    21 3 Отговор
    Да налага ,накрая землята ште го погълне тос клоун

    19:22 24.01.2026

  • 2 долу сащ

    24 3 Отговор
    Президентката на Венецуела Делси Родригес: Тръмп заплаши да ме убие, ако откажа да сътруднича. ето им ценностите, а Русия била лоша

    19:25 24.01.2026

  • 3 Канада

    10 1 Отговор
    е номер едно на стикове и топки за голф!

    19:26 24.01.2026

  • 4 Иван 1

    19 5 Отговор
    Много слаб президент може би най слабия.

    19:28 24.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Истината

    21 2 Отговор
    Колко боклук има в щатите щом този им е президент?

    19:30 24.01.2026

  • 7 Пешко

    18 2 Отговор
    Какъв позор! Всеки ден нови мита според настроението! Щетите ще са огромни!

    19:31 24.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Не,че нещо,ама...

    13 1 Отговор
    Тръмп полудя от изявлението на министър председателят на Канада Марк Карни, но пък за сметка на това, финансовият министър на САЩ, тръгна да го успокоява,като предложи референдум за присъединяване на канадската провинция Албърта към САЩ.

    19:35 24.01.2026

  • 10 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    12 0 Отговор
    Нещо много се ослушват в последно време. 🤔🤣

    19:36 24.01.2026

  • 11 Kaлпазанин

    12 1 Отговор
    Да наложи и хиляда ако иска ,аз пък искам канадците да влязат в Брикс

    19:37 24.01.2026

  • 12 Георги

    14 1 Отговор
    само като си помисля, че тоя изглеждаше по-надежден на изборите преди 1 година... явно не само тук нещата отиват от зле на по-зле.

    19:38 24.01.2026

  • 13 Ами

    6 1 Отговор
    Идеята на Тръмп не е лоша, но цената на
    хокеистите и "труженичките" ще скочи двойно :)

    19:40 24.01.2026

  • 14 Майна

    7 7 Отговор
    Тръмп ще счупи колониалната сила на Британската корона
    Мордор е ..
    Давай, Тръмп!

    Коментиран от #19

    19:40 24.01.2026

  • 15 Гедер

    5 6 Отговор
    Ако тоя Тръмп анексира Гренландия, то САЩ ще обградят Канада от три страни ,което ще фшдоведе до нейният колапс.

    19:50 24.01.2026

  • 16 Даааааа

    10 0 Отговор
    Това вече не са международни отношения, а чисто изнасилване. Няма вид на такъв, но кой знае?!

    19:55 24.01.2026

  • 17 Ха ха

    13 0 Отговор
    Тоя няма ли някой да го озапти да не твори глупост след глупост. Единствено, което постига е сриване авторитета на САЩ.

    19:59 24.01.2026

  • 18 Верно

    11 0 Отговор
    И ония като му заявят реципрочни мита и Перчема кляка ...знаем ги неговите глупости.

    19:59 24.01.2026

  • 19 Смях

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Майна":

    Е голяма глупост си написал. Е влез малко в час. По-рано пишеше давай вовя.

    20:01 24.01.2026

  • 20 Българин

    2 6 Отговор
    Съвсем скоро, бившата канада ще е най-заспалият американски щат. И виновен за това няма да е Тръмп, а продажното правителство в отава, което провали държавата си!

    20:11 24.01.2026

  • 21 Ама то и Канада

    4 2 Отговор
    Вече е негова. Тези не могат да решават сами, с сои страни да търгуват. Рижия вече определя всичко!

    20:13 24.01.2026

  • 22 Значи ако канада сключи там някакъв

    7 0 Отговор
    Договор със китай то американците ще плащат двойно за да консумират канадски стоки🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    20:21 24.01.2026

  • 23 Факти

    1 0 Отговор
    На този вече никой не му обръща внимание...

    20:30 24.01.2026