Bloomberg: Тръмп може да остане начело на Съвета за мир в Газа, дори след края на президентския му мандат

Американският лидер Доналд Тръмп може да запази поста си на председател на Съвета за мир в Газа, след като президентският му мандат изтече през 2029 г., съобщи Bloomberg, позовавайки се на свой източник.

Отбелязва се, че Тръмп може да продължи да председателства Съвета за мир, след като напусне Белия дом, стига да не подаде оставка от този пост. Докато американската администрация се опитва да изясни кой ще бъде член на Съвета за мир, кой ще го управлява и как ще функционира, възможността Тръмп да стане негов пожизнен председател се превърна в поредна пречка за създаването на тази организация, пише Bloomberg.

Преди това лидерите на няколко държави получиха предложения от Съединените щати да се присъединят към „Съвета за мир“. Очаква се работата на органа да започне във втората фаза на мирния план, договорен през октомври 2025 г. от Израел и радикалното палестинско движение Хамас, с посредничеството на Египет, Катар, Съединените щати и Турция.

Руският президент Владимир Путин е получил покана да се присъедини към „Съвета за мир“ за Газа, а Кремъл обсъжда тази възможност.