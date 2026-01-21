Новини
Загиналите при челния сблъсък на влакове в Испания вече са 43

21 Януари, 2026 06:29, обновена 22 Януари, 2026 04:35 1 333 5

Сред останките на ударената композиция беше открито още едно тяло

Загиналите при челния сблъсък на влакове в Испания вече са 43 - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Броят на загиналите при влаковата катастрофа в испанската провинция Кордоба в неделя нарасна до 43 души. Сред останките на ударената композиция беше открито още едно тяло.

Властите смятат, че това няма да е последната жертва на инцидента, тъй като има 45 съобщения за изчезнали лица, въпреки че все още не е известно дали всички те са на различни лица.

Десетки професионалисти продължават да работят по високоскоростните железопътни линии, за да локализират изчезналите, както и да отстранят повредените вагони, за да се пристъпи към ремонт на линията.

Едновременно с това продължава разследването за изясняване на случилото се. Специалистите изследват релсите и колелата на влака, опитвайки се да открият всякакви признаци или аномалии, които биха могли да помогнат да се обясни защо влакът на "Iryo" е дерайлирал, причинявайки трагедията. Водещата хипотеза е, че това може да е вследствие от предишно скъсване на релсата или повреда на заварката.

Министърът на транспорта Оскар Пуенте посочи, че са открити "следи" по талигите на първите пет вагона на влака "Iryo". Въпреки това, според него би било много рисковано да се твърди, че тези следи автоматично предполагат дефект в инфраструктурата.

На този фон, след смъртта на двама машинисти при катастрофите в Андалусия и Каталуния, синдикатът в сектора обяви стачка на 9, 10 и 11 февруари.


  • 1 Юроекспрес

    2 1 Отговор
    В БДЖ няма такива инциденти, защото скоростта е десет пъти по-ниска.

    07:29 21.01.2026

  • 2 От вчера

    0 0 Отговор
    Днес са повече. Има нова катастрофа с влак, срещнал подпорна стена. Не била некадърно построена, ама дъжд бил валял?!

    08:07 21.01.2026

  • 3 Тепърва започват

    3 0 Отговор
    тия неща след като подкрепиха Палестина

    08:34 21.01.2026

  • 4 Бе нали само в

    2 0 Отговор
    Соца бяхме "мързеливи и некадърни"? А тия сега сами се изтрепаха и без войни? А уж са в демоНокрация?

    09:15 21.01.2026

  • 5 Някой

    1 0 Отговор
    Ако го сравним със Сърбия, не би ли следвало студентите да излязат да искат оставката на корумпираната мафия?

    11:38 21.01.2026

