Германският външен министър Йохан Вадефул започна визита в Източна Африка

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул започна днес двудневното си посещение в Източна Африка, като първата му спирка е Кения, а след това ще посети Етиопия, предава ДПА, цитирана от БТА.

В Найроби Вадефул ще се срещне с президента Уилям Руто и с премиера и външен министър Мусалия Мудавади. Говорител на германското външно министерство уточни, че разговорите ще се фокусират върху двустранните отношения, както и върху регионални и международни въпроси, свързани със сигурността.

Посещението ще включва и дискусии по темата за запазването на международния ред, основан на правила, в контекста на противоречивото искане на американския президент Доналд Тръмп за контрол над Гренландия.

„В бързо променящия се свят е по-важно от всякога да укрепваме отношенията си с ключови глобални партньори“, подчерта Вадефул преди заминаването си.

Министърът ще бъде придружаван от делегация икономисти и се очаква да посети учебно заведение, управлявано от германска компания, както и международен център за обучение по инициативи за мир в Кения.

Визитата ще продължи утре с политически разговори в Адис Абеба и с посещение на централата на Африканския съюз.