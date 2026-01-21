Новини
Германският външен министър Йохан Вадефул започна визита в Източна Африка

21 Януари, 2026 11:42, обновена 21 Януари, 2026 11:41 338 9

Посещението в Кения и Етиопия ще засегне двустранни отношения и международната сигурност

Германският външен министър Йохан Вадефул започна визита в Източна Африка - 1
Снимка: БГНЕС
Германският министър на външните работи Йохан Вадефул започна днес двудневното си посещение в Източна Африка, като първата му спирка е Кения, а след това ще посети Етиопия, предава ДПА, цитирана от БТА.

В Найроби Вадефул ще се срещне с президента Уилям Руто и с премиера и външен министър Мусалия Мудавади. Говорител на германското външно министерство уточни, че разговорите ще се фокусират върху двустранните отношения, както и върху регионални и международни въпроси, свързани със сигурността.

Посещението ще включва и дискусии по темата за запазването на международния ред, основан на правила, в контекста на противоречивото искане на американския президент Доналд Тръмп за контрол над Гренландия.

„В бързо променящия се свят е по-важно от всякога да укрепваме отношенията си с ключови глобални партньори“, подчерта Вадефул преди заминаването си.

Министърът ще бъде придружаван от делегация икономисти и се очаква да посети учебно заведение, управлявано от германска компания, както и международен център за обучение по инициативи за мир в Кения.

Визитата ще продължи утре с политически разговори в Адис Абеба и с посещение на централата на Африканския съюз.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 6 гласа.
