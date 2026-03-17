В Германия започна дело срещу трима украинци, обвинени в планиране на атаки с бомби

Днес в германски съд започна процесът срещу трима украински граждани, обвинени в планиране на атаки с бомби, изпратени в пакети, от името на Руското военно разузнаване - ГРУ, предаде ДПА, съобщи БТА.

Тримата мъже на възраст 22, 25 и 30 години бяха арестувани през май на различни места в Германия и Швейцария. Те са обвинени, че са изпратили пратки с автомобилни части и джипиес устройства за проследяване от Кьолн до Украйна, за да тестват възможни маршрути за превоз на товари преди планираните атентати.

Федералните прокурори казаха, че планът е бил да се изпратят по пощата пакети, съдържащи взривни устройства, които „да се възпламенят в Германия или другаде по пътя им към части от Украйна, които не са окупирани от Русия“, за да се причини „възможно най-голяма щета, с цел да се подкопае чувството за сигурност на населението“.

Властите смятат, че заповедта за тестване на потенциални маршрути за атака е дошла от Руското военно разузнаване чрез посредници в окупирания украински град Мариупол, според обвиненията, повдигнати в съда в Щутгарт.

Двама от мъжете бяха арестувани в Германия, а третият беше арестуван в Швейцария и екстрадиран в Германия през декември, където и тримата са задържани.

Тримата обвиняеми запазиха мълчание в началото на процеса, но защитникът на 25-годишния мъж, за когото се смята, че е изпратил пратките от Кьолн, заяви, че няма доказателства, че клиентът му е бил наясно с каквито и да било планове за саботаж. Адвокатите на другите двама обвиняеми не коментираха обвиненията в първия ден на процеса.

Съдът е насрочил над 30 съдебни заседания по делото до края на септември. Процесът протича при засилени мерки за сигурност.