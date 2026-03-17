В Германия започна дело срещу трима украинци, обвинени в планиране на атаки с бомби

Днес в германски съд започна процесът срещу трима украински граждани, обвинени в планиране на атаки с бомби, изпратени в пакети, от името на Руското военно разузнаване - ГРУ, предаде ДПА, съобщи БТА.
Тримата мъже на възраст 22, 25 и 30 години бяха арестувани през май на различни места в Германия и Швейцария. Те са обвинени, че са изпратили пратки с автомобилни части и джипиес устройства за проследяване от Кьолн до Украйна, за да тестват възможни маршрути за превоз на товари преди планираните атентати.
Федералните прокурори казаха, че планът е бил да се изпратят по пощата пакети, съдържащи взривни устройства, които „да се възпламенят в Германия или другаде по пътя им към части от Украйна, които не са окупирани от Русия“, за да се причини „възможно най-голяма щета, с цел да се подкопае чувството за сигурност на населението“.
Властите смятат, че заповедта за тестване на потенциални маршрути за атака е дошла от Руското военно разузнаване чрез посредници в окупирания украински град Мариупол, според обвиненията, повдигнати в съда в Щутгарт.
Двама от мъжете бяха арестувани в Германия, а третият беше арестуван в Швейцария и екстрадиран в Германия през декември, където и тримата са задържани.
Тримата обвиняеми запазиха мълчание в началото на процеса, но защитникът на 25-годишния мъж, за когото се смята, че е изпратил пратките от Кьолн, заяви, че няма доказателства, че клиентът му е бил наясно с каквито и да било планове за саботаж. Адвокатите на другите двама обвиняеми не коментираха обвиненията в първия ден на процеса.
Съдът е насрочил над 30 съдебни заседания по делото до края на септември. Процесът протича при засилени мерки за сигурност.
15:23 17.03.2026
15:24 17.03.2026
До коментар #2 от "Хохо Бохо":През последните години в България има няколко шумни случая на осъдени украински граждани за различни престъпления. Ето по-значимите от тях:
Криминални престъпления и насилие
Сексуално насилие във Варна (септември 2025 г.): 39-годишен украински гражданин със статут на временна закрила бе признат за виновен за брутално изнасилване на млада жена. Присъдата е постановена след доказателства за тежка физическа агресия по време на деянието.
Отвличане за откуп (юни 2025 г.): Група украинци бяха задържани и подведени под отговорност за отвличането на 17-годишен техен сънародник в София с цел получаване на откуп.
Измами и финансови злоупотреби
Схема с такси за бежанци (юни 2022 г.): Украинска гражданка и български туроператор бяха осъдени условно за това, че са събирали неправомерно по 150 евро от украински бежанци за настаняване в хотели в Приморско, което по програмата е било безплатно. Случаят се разплита след колективна жалба от потърпевшите.
15:27 17.03.2026
9 АгентСтойчев държавна агенция технически
Агент Стойчев дато
Коментиран от #12, #17
15:31 17.03.2026
11 Тъпото руско говедо
Катастрофите на България винаги са били след като русофили са били на власт... няма изключение и този път няма да има, дано хората да осъзнаят че Румен Радев ще падението на България, както са американците с Тръмп.
Коментиран от #18, #21
15:35 17.03.2026
12 Срам и позор е кметчето
До коментар #9 от "АгентСтойчев държавна агенция технически":Че то над софийската община до скоро се вееше украински парцал (ако не е и още там).
Коментиран от #13
15:36 17.03.2026
13 Агент Стойчев дато
До коментар #12 от "Срам и позор е кметчето":Да , но мисълта ли беше отцепване на територия.
15:37 17.03.2026
15 2020
До коментар #1 от "Хунко":В България си имаме поговорка - "Храни куче да те лае!!!"
Какво може да очакваш от хора, създали една от най-добре действащите в Еуропа маффии. Пуснаха ги без визи, свободно да се развяват из континеннта.
15:44 17.03.2026
17 Спас
До коментар #9 от "АгентСтойчев държавна агенция технически":Първо руските отрепки ще си направят обищина и без това са стотици хиляди и с фирми перални. България си остава пералня на ирански и други капитали
15:50 17.03.2026
19 Тези са се
Германистан е най-простата държава в света.
15:51 17.03.2026
21 някой си
До коментар #11 от "Тъпото руско говедо":ей кух русофоб,трай да не те намерят случайно в някоя шахта!!!
15:54 17.03.2026
