В Германия започна дело срещу трима украинци, обвинени в планиране на атаки с бомби

17 Март, 2026 15:22 1 003 22

Федералните прокурори казаха, че планът е бил да се изпратят по пощата пакети, съдържащи взривни устройства

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес в германски съд започна процесът срещу трима украински граждани, обвинени в планиране на атаки с бомби, изпратени в пакети, от името на Руското военно разузнаване - ГРУ, предаде ДПА, съобщи БТА.

Тримата мъже на възраст 22, 25 и 30 години бяха арестувани през май на различни места в Германия и Швейцария. Те са обвинени, че са изпратили пратки с автомобилни части и джипиес устройства за проследяване от Кьолн до Украйна, за да тестват възможни маршрути за превоз на товари преди планираните атентати.

Федералните прокурори казаха, че планът е бил да се изпратят по пощата пакети, съдържащи взривни устройства, които „да се възпламенят в Германия или другаде по пътя им към части от Украйна, които не са окупирани от Русия“, за да се причини „възможно най-голяма щета, с цел да се подкопае чувството за сигурност на населението“.

Властите смятат, че заповедта за тестване на потенциални маршрути за атака е дошла от Руското военно разузнаване чрез посредници в окупирания украински град Мариупол, според обвиненията, повдигнати в съда в Щутгарт.

Двама от мъжете бяха арестувани в Германия, а третият беше арестуван в Швейцария и екстрадиран в Германия през декември, където и тримата са задържани.

Тримата обвиняеми запазиха мълчание в началото на процеса, но защитникът на 25-годишния мъж, за когото се смята, че е изпратил пратките от Кьолн, заяви, че няма доказателства, че клиентът му е бил наясно с каквито и да било планове за саботаж. Адвокатите на другите двама обвиняеми не коментираха обвиненията в първия ден на процеса.

Съдът е насрочил над 30 съдебни заседания по делото до края на септември. Процесът протича при засилени мерки за сигурност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хунко

    30 3 Отговор
    Отгледахте си терористи.

    Коментиран от #15

    15:23 17.03.2026

  • 2 Хохо Бохо

    22 3 Отговор
    Те първа ще имате проблеми с хоглонацистките терористи дето си ги отгледахте

    Коментиран от #5

    15:24 17.03.2026

  • 3 Чочо

    4 5 Отговор
    Едно е да "смяташ", друго е да докажеш. Доста "плитко".!

    15:25 17.03.2026

  • 4 Онзи

    14 1 Отговор
    Украйна сега учи НАТО, Украйна сега заплаши и Иран, абе света е Украйна 😂

    15:26 17.03.2026

  • 5 Юююю

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хохо Бохо":

    През последните години в България има няколко шумни случая на осъдени украински граждани за различни престъпления. Ето по-значимите от тях:
    Криминални престъпления и насилие
    Сексуално насилие във Варна (септември 2025 г.): 39-годишен украински гражданин със статут на временна закрила бе признат за виновен за брутално изнасилване на млада жена. Присъдата е постановена след доказателства за тежка физическа агресия по време на деянието.
    Отвличане за откуп (юни 2025 г.): Група украинци бяха задържани и подведени под отговорност за отвличането на 17-годишен техен сънародник в София с цел получаване на откуп. 
    Измами и финансови злоупотреби
    Схема с такси за бежанци (юни 2022 г.): Украинска гражданка и български туроператор бяха осъдени условно за това, че са събирали неправомерно по 150 евро от украински бежанци за настаняване в хотели в Приморско, което по програмата е било безплатно. Случаят се разплита след колективна жалба от потърпевшите. 

    15:27 17.03.2026

  • 6 Сатана Z

    7 7 Отговор
    Глупава дезинформация.Давайте следващата смешка.

    15:27 17.03.2026

  • 7 Потрес

    5 0 Отговор
    Предателите ги съдят,да!

    15:28 17.03.2026

  • 8 ролята на

    6 1 Отговор
    Мулетата никога не биват запознавани за същността на операцията.

    15:30 17.03.2026

  • 9 АгентСтойчев държавна агенция технически

    6 1 Отговор
    Ако украинците в България се размножат още някак друга година може и да направят референдум- и да развеят знамето си над някоя община в България .

    Агент Стойчев дато

    Коментиран от #12, #17

    15:31 17.03.2026

  • 10 Инспектор Дюдю

    2 5 Отговор
    Това разследване все едно Грозев го е правил..

    15:34 17.03.2026

  • 11 Тъпото руско говедо

    3 11 Отговор
    В затвора моля и ако може ги изпратете в Украйна, та украинците да им се порадват... Предателите са под път и над път, такива, като нашия Румен Радев са много... така, че мислете преди да гласувате, това което ви лъжат русофилите никога не е вярно, това обикновено се разбира много късно и тогава отново си казваме комунисти и русофили никога повече и така до следващият път, когато спомена ни избледнее и на хоризонта е някой зелен чорап, който прави коремно... и отново жените са в захлас, готови да зачеват от поредния месия русофилски.
    Катастрофите на България винаги са били след като русофили са били на власт... няма изключение и този път няма да има, дано хората да осъзнаят че Румен Радев ще падението на България, както са американците с Тръмп.

    Коментиран от #18, #21

    15:35 17.03.2026

  • 12 Срам и позор е кметчето

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "АгентСтойчев държавна агенция технически":

    Че то над софийската община до скоро се вееше украински парцал (ако не е и още там).

    Коментиран от #13

    15:36 17.03.2026

  • 13 Агент Стойчев дато

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Срам и позор е кметчето":

    Да , но мисълта ли беше отцепване на територия.

    15:37 17.03.2026

  • 14 да да

    2 1 Отговор
    Дългата ръка на Москва..айде вече става скучно..Да се изместят темите..укройна на никой не му дреме..сега иран..утре турция ще бъде под прицел..Всичко върви по план..

    15:40 17.03.2026

  • 15 2020

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хунко":

    В България си имаме поговорка - "Храни куче да те лае!!!"
    Какво може да очакваш от хора, създали една от най-добре действащите в Еуропа маффии. Пуснаха ги без визи, свободно да се развяват из континеннта.

    15:44 17.03.2026

  • 16 Пълно е с руски шпиони

    1 3 Отговор
    с украински паспорти!

    15:46 17.03.2026

  • 17 Спас

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "АгентСтойчев държавна агенция технически":

    Първо руските отрепки ще си направят обищина и без това са стотици хиляди и с фирми перални. България си остава пералня на ирански и други капитали

    15:50 17.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тези са се

    3 1 Отговор
    Ядосали, че се бавят парите им и решили да атакуват директно касата на ЕС.
    Германистан е най-простата държава в света.

    15:51 17.03.2026

  • 20 Един

    0 2 Отговор
    Да не се окажат украинци - Кагебейци.

    15:52 17.03.2026

  • 21 някой си

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Тъпото руско говедо":

    ей кух русофоб,трай да не те намерят случайно в някоя шахта!!!

    15:54 17.03.2026

  • 22 Перо

    3 0 Отговор
    Провокирането на Запада към анти-руска дейност, отдавна е цел на ционисткия режим в Киев. Залагат на куц кон!

    16:01 17.03.2026

