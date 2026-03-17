Германия старее, населението намалява по-бързо от очакваното

1,35 - това е числото, което трябва да тревожи политиците във Федералната република. Статистиката сочи, че всяка жена в Германия ражда по 1,35 деца. Това е далеч от статистическите 2,1, които са необходими, за да се поддържа числеността на германското население. Това сочат актуалните изчисления на Федералната статистическа служба.

През 2025 година в страната са родени около 650 000 деца. За сравнение: през 2024 са родени 677 000. И през двете години са починали по около един милион души. Към 31 декември 2025 населението на Германия е било около 83,5 милиона души, а това е с около 100 000 по-малко от предходната 2024 година.

Защо в Германия се раждат по-малко деца?

Семейството все още е важно за хората в Германия, казва директорката на Федералния институт за демографски изследвания Катарина Шпис. "Хората все още искат да имат деца и въпросът е защо всъщност не могат да ги имат", посочва тя при представянето на актуалните демографски данни.

Ако се съди по желанието за деца, изразено от анкетираните на възраст между 19 и 29 години, то раждаемостта в Германия би трябвало да се равнява на 2,4 деца на жена, казва Шпис. "Сигурността играе много важна роля при реализирането на желанието за деца. Множеството кризи обаче са довели до това, че хората всъщност не реализират своите желания."

Повишават ли децата риска от бедност?

Към общата несигурност, предизвикана от променената ситуация в света, се прибавят и конкретни проблеми: недостиг на жилища, растящи наеми, липса на достатъчно места в детските градини или ненадеждни грижи за децата. Страхът от влошаване на финансовата ситуация нараства, защото родителите обикновено трябва да редуцират работното си време. Все по-често се чува, че хората вече просто не могат да си позволят да имат деца в Германия.

Федералната статистическа служба изчислява на редовни интервали как ще се развива населението през следващите десетилетия. Политиката и икономиката се нуждаят от тази информация, защото данните за населението и неговата възраст са изключително важни за бъдещето на страната. Най-новата прогноза обхваща периода до 2070 година и според нея до тогава населението може да намалее до около 74 милиона, т.е. около десет процента, като имиграцията няма да може да компенсира този спад. Според прогнозите, направени през 2021/2022, се предвиждаше населението да остане стабилно на ниво 83-84 милиона - най-вече на фона на засилената имиграция.

"Бейби бумърите" излизат в пенсия

По-малко жители на страната? Самò по себе си това не би било непременно проблем. Но Германия застарява. Докато броят на децата и младежите намалява, този на възрастните хора ще нарасне значително, изчислява Карстен Лумер, ръководител на отдела "Население" във Федералната статистическа служба. При поколението на така наречените "бейби бумъри" (родените през 1960-те години) годишно се раждаха по над 1 милион деца. След тях обаче раждаемостта спадна. А сега "бейби бумърите" са в преход от активен трудов живот към пенсиониране.

"Вече на 100 души в трудоспособна възраст се падат 33 души в пенсионна възраст", казва Лумер. През 2035 година около един на всеки четирима души в Германия ще е надхвърлил традиционната пенсионна възраст от 67 години. До 2050 година броят на хората над 80 години ще се увеличи от настоящите шест милиона на около девет милиона.

Социалната система достига своите граници

Това са цифри, които тревожат преди всичко икономистите и социолозите. "Засиленият спад и застаряването на населението трябва да бъдат взети под внимание още днес - при политическите решения с дългосрочно въздействие, например в областта на здравеопазването и грижите за болни и възрастни хора", изисква икономистът Йоахим Рагниц от Института ifo в Дрезден. Пенсионната система също е подложена на силен натиск. Особено като се има предвид, че тенденцията води до недостиг на работна ръка.

Карстен Лумер от Федералната статистическа служба го формулира още по-ясно: "Налице е ниска раждаемост, но същевременно и социална система, която все още се държи така, сякаш раждаемостта е висока". По думите му въпросът как трябва да изглежда социалната система в бъдеще е трябвало да бъде решен отдавна. "Но ние пропуснахме да го направим", допълва той.

В момента около 40 процента от хората над 80-годишна възраст се нуждаят от някакъв вид грижи. С нарастващия брой на възрастните хора се увеличава и нуждата от работна ръка в този сектор. В момента в амбулаторните грижи за възрастни хора работят около 280 000 души. Според Лумер обаче до 2049 нуждите ще нараснат до 690 000 души.

Имиграция на пазара на труда

През последните години ниските равнища на раждаемост и емиграцията от Германия бяха компенсирани от имиграцията. От 1990 насам Германия отбелязва постоянен ръст: общо 11 милиона имигранти са пристигнали в Германия. През 2015/2016 и след 2022 техният брой е бил над средния поради войните в Сирия и Украйна. Но малко от тези хора бързо стъпват на пазара на труда.

Мартин Вердинг, който е един от т.нар. икономически мъдреци, които съветват федералното правителство, вижда в това пропуск на политиката. "Германският подход е силно ориентиран към изучаването на езика, към образованието, а често и прекалено дълго се проверяват придобитите квалификации, вместо просто да бъдат признати", казва професорът по икономика.

Десет години след миграционната вълна от 2015/2016 две трети от бежанците вече работят, показва проучване на Института за изследване на пазара на труда и професиите. При бежанците от Украйна, които са предимно жени, този процент е едва около 31.

Много украинци искат да останат

Днес в Германия живеят над един милион украинци. След турците те са втората по големина чуждестранна група. "Те допринесоха много за промяната на структурата на германското население и сега обществото трябва да се запита дали може да разчита на тях и дали те искат да останат", посочва експертката по демография Катарина Шпис.

Два пъти годишно Федералният институт за демографски изследвания провежда анкети. Новите данни показват, че броят на украинците, които искат да останат в Германия, е нараснал значително – 42 процента от тях вече са с такива нагласи. Но и несигурността сред хората от тази група се увеличава. "Днес повече хора казват, че не знаят. Много от децата и младежите казват, че не могат да си представят да останат тук завинаги", казва Шпис.

Ще расте или ще намалява имиграцията?

Федералната статистическа служба няма как да предскаже точно бъдещето. Тя обаче изчислява различни прогнози въз основа на три демографски компонента: раждаемост, продължителност на живота и миграционен баланс.

В едно отношение всички сценарии са еднакви: имиграцията може само да смекчи проблемите на Германия, но не и да ги реши. Реалистично погледнато, миграцията не може да осигури необходимата работна ръка и съответните осигурителни вноски в здравните и пенсионните фондове.

Автор: Сабине Кинкарц