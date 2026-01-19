Новини
19 Януари, 2026 22:28 1 768 43

  • румен радев-
  • българия-
  • президент-
  • герб-
  • оставка

Оставката на Радев идва, докато страната се бори да преодолее продължителната политическа криза, посочва Асошиейтед прес

DPA: Българският политически пейзаж значително се промени - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският президент Румен Радев обяви, че ще подаде оставка преди произвеждането на предсрочни парламентарни избори през пролетта, в нов обрат в политическата криза, която дестабилизира страната от пет години, съобщава Франс прес, предаде БТА.

След като част от българското население се надигна срещу корупцията, балканската страна – член на НАТО и от 1 януари на еврозоната - бе потънала в политическа нестабилност.

В средата на декември 2025 г. коалиционното правителство, водено от консервативната партия ГЕРБ, подаде оставка след антикорупционни протести в столицата София и други градове, подкрепени от Румен Радев, отбелязва АФП.

В телевизионно обръщение тази вечер президентът обвини „порочния модел на управление“, който „ има външните признаци на демокрацията, но всъщност функционира по механизмите на олигархията“, посочва още Франс прес.

Оставката на Радев подхрани спекулациите, че той ще сформира своя собствена политическа партия, която ще участва на предстоящите парламентарни избори, съобщава Ройтерс.

Президентът, който изрази скептицизъм относно неотдавнашната стъпка на България по присъединяване към еврозоната и заема позиции, благоприятни за Кремъл по отношение на войната в Украйна, бе избран за президент през 2016 г. и преизбран през 2021 г. Но политическите му амбиции се разшириха и той отдавна обсъжда възможността за сформиране на своя собствена партия, която да донесе стабилност и да се бори срещу статуквото в една от най-бедните и най-корумпирани държави в ЕС, отбелязва Ройтерс.

Оставката на Радев – първата на държавен глава в посткомунистическата история на България – идва, докато страната се бори да преодолее продължителната политическа криза, посочва Асошиейтед прес.

Президентът – чийто втори мандат изтича в края на 2026 г. – многократно сигнализира, че може да участва в нови избори. 62-годишният бивш генерал от Военновъздушните сили, беше гласовит опонент на лидера на партия ГЕРБ Бойко Борисов и на политика и олигарх Делян Пеевски, санкциониран от САЩ и Великобритания, чиято партия ДПС-Ново начало многократно подкрепяше коалицията, водена от ГЕРБ.

Руската агенция ТАСС съобщава накратко за оставката на българския президент и посочва намерението му да вземе участие в предсрочните парламентарни избори, които станаха неизбежни след отказа на партиите в парламента да предприемат действия по сформирането на ново правителство.

Според политическите анализатори, нова политическа сила, оглавена от Радев, вероятно значително ще промени българския политически пейзаж, отбелязва DPA. Влизането ѝ в парламента се смята за сигурно, което означава, че по-малките партии няма да преминат 4-процентната бариера.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    10 6 Отговор
    Франс прес? Не, мерси.

    Коментиран от #23

    22:31 19.01.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    4 14 Отговор
    Руската карта в България още не е потеряна 😆

    Коментиран от #24

    22:31 19.01.2026

  • 3 Пич

    25 6 Отговор
    Всичко се промени , алоуу..... спрелите !!! Умира ЛГБТ хеитащината и правата на негрите!!! И промяната идва не от Русия ( О , ужас паветен ) , а от господаря ви , на които се кланяте , безгръбначни !!!

    22:32 19.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Спецназ

    32 5 Отговор
    Румен сам да се яви на избори ще ги спечели!

    То за друг нЕма смисъл да се гласува, Баце,

    ако не е м.нгалския смисъл за 50 евро,
    дето ще ти ги вземат на другия ден за вересията в селския пробит магазин!

    22:34 19.01.2026

  • 8 Обичам DPA

    6 6 Отговор
    Те са Д Ъ р т и пи да ли АТ Ла н ти ц и

    22:34 19.01.2026

  • 9 ООрана държава

    26 5 Отговор
    Пейзажа ще е слънчев над България, бойко се пенсионира а шиши отива в затвора. Ще има много промени и в институции и по министрства

    22:35 19.01.2026

  • 10 Чува се силно квичене откъм свинарника

    21 7 Отговор
    Шиши пометна в Дубай, Боката скъса менискус в зайчарника, Асен си съдра пеньоара... а Косю копанара фърли боба!

    Коментиран от #19

    22:36 19.01.2026

  • 11 Мнение

    14 24 Отговор
    А какъв е пейзажът?!
    Радев спусна кирчо и кокорчо, които управляваха от скута на шиши и променяха конструкцията, народът ги разбра вече тия от ппдб, и сега господарите им като шорош искат Радев да поеме властта, щото всички останали проекти вече си показаха същността!!!

    Радев е фалшив герой!
    Имаше шанс навреме да пусне референдум за запазване на лева, но той предпочете в последния възможен момент да го направи като ПР!

    Питаха го Радев, за или против лева е, НО той не отговори,а започна да маже!

    Радев е абсолютно фалшив герой, поредния активиран слуга на шорош и компания, каквито бяха Стефан Янев и ппдб!!!

    Коментиран от #36

    22:37 19.01.2026

  • 12 Стенли

    16 6 Отговор
    Само дано Радев не се окаже поредния Симеон Сакскобургготски или Борисов защото помним как дойдоха и Симеон Сакскобургготски и Борисов с голяма вълна и какво направиха Симеон Сакскобургготски щеше да ни оправи (каквото и да значи това) и си прибра имоти и гори и Борисов и той като него с тази разлика че той ни "оправя" повече години така че и за Радев съм силно скептичен

    22:39 19.01.2026

  • 13 Сатана Z

    14 3 Отговор
    Някой го наричат оставка ,а други Видов ден.
    Предстои да видим.

    22:41 19.01.2026

  • 14 Напред

    8 16 Отговор
    Путин и още 10 партии като на Радев да направи, руските подлоги у нас ще си останат същия брой.

    22:42 19.01.2026

  • 15 Помнещ

    18 10 Отговор
    Някой помни ли друг политик или държавник да е искал прошка от народа си за неща, които не е успял да направи или е сбъркал? Аз не мога да си спомня, поне не в България. Спомням си колко нагло всички твърдяха, че са прави и се поздравяваха за добре свършената работа.

    Коментиран от #21, #28, #35

    22:42 19.01.2026

  • 16 Хипотетично

    5 5 Отговор
    Нов Бардак със стари дами (май 2021г-дек.2022г. вътрешен министър Бойко Рашков в две яневи служебни президентски правителства и едно редовно на ПП) и познати лица, не е решение на политическия проблем с политизираната професионална прослойка в обществото.

    22:42 19.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Партии бол

    8 2 Отговор
    А ако направи обединение, на което да стане председател, а? Всичките комсомолски плямпалници ще зяпнат с изтървала хидравлика.

    22:44 19.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дика

    15 10 Отговор
    .................

    22:46 19.01.2026

  • 21 Шоо

    11 11 Отговор

    До коментар #15 от "Помнещ":

    Всеки ден 500000 евро за Турция и Боташ и прошка?! Прошка след излежана присъда зад решетките.

    22:49 19.01.2026

  • 22 Стенли

    9 5 Отговор
    И друго да кажа Радев може и да е читав може и да ъ но и да внимава с какви хора с от заобикаля защото този министър който сключи договор с боташ беше назначен от избран от него министър председател

    22:49 19.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бай Пешо

    6 11 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Ама е. Защото Радев бързо ще слезе от сцената, ако се качи въобще и завие къде Москва. Та, разчитайте добре световната и европейска обстановка. Колкото и да изглежда променена и нестабилна, мястото на малка и велика България е в Европейския съюз. А мръдна къде Русия с политически пристрастия, там ще си остане с консервите.

    22:54 19.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мхм

    5 4 Отговор
    Гербавите тролове лялят - боташ и пр. А за баце и голямото Д? Нито дума. Лелей...

    22:58 19.01.2026

  • 27 Точен

    7 7 Отговор
    Радев е по-добрият избор от корупционната сглобка на ГЕРБ, ПП/ДБ и Новия бардак, но най-добрият избор е ВЪЗРАЖДАНЕ. Те са единствените, които останаха последователни, а Радев лавира невинаги в интерес на българския народ.

    22:59 19.01.2026

  • 28 Мнение

    7 5 Отговор

    До коментар #15 от "Помнещ":

    Това са абсолютно евтини номерца за замазване очите на добитъка!
    В тази връзка помните ли, че Боко правеше некви полит срещи по храмовете?!

    Не гледайте какви мили приказки ви говорят, а гледайте какво вършат!

    Радев докара кирчо и кокорчо във властта, а след това ги нарече шарлатани?!
    Сериозно ли?! Когато кандидатствате за най-обикновена работа, колко време ви проучват и препитват по интервюта???
    А Радев как тъй ги пусна кики и коко със затворени очи?!
    Какво говори това за него?!
    Слуга е на външни интереси, които му спускаха съответните марионетки!
    Сега въпросните марионетки се доказаха като антибългари и народът ги видя, та господарите им решиха да активират Радев!

    Питаха ли го президента публично в прав текст:
    За лева ли е или за еврото???
    Какво отговори той???
    Трябвало да бил решавал народа?!
    А защо тогава Радев не пусна референдум по темата доста по-рано???
    Щото в последния момент му се получи като ПР, понеже знаеше, че вече е късно!!!

    РАДЕВ Е ФАЛШИВ ГЕРОЙ!!!

    Коментиран от #38

    23:01 19.01.2026

  • 29 Делта Форс супер сила

    5 2 Отговор
    Радев се оттеги, преди Делта Форс да го оттегли като Мъдуро.

    23:05 19.01.2026

  • 30 Анджо

    5 2 Отговор
    Само какви глупости наговори и вие се кефите.

    Коментиран от #34

    23:06 19.01.2026

  • 31 Човекът

    4 1 Отговор
    Душа - море

    Глава - шамандура

    23:06 19.01.2026

  • 32 Един

    6 3 Отговор
    Гумен Гадев е въздух под налягане.

    23:08 19.01.2026

  • 33 Боко и той е генерал

    5 3 Отговор
    Ха ха ха ха

    Боко ви оправи! Помня, как гласувахте като овце за него!

    Сега друг генерал ще ви дооправи!

    23:08 19.01.2026

  • 34 Руската пропаганда

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Анджо":

    се цели в тъпака.

    23:10 19.01.2026

  • 35 Като

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Помнещ":

    слушах Радев, все едно бях на опело . Никак не му се искаше да слезне, но другарите масони от Слънце и руския консул от Пловдив, както и Митрофанова му издадоха заповед. Ще се провали с гръм и трясък!

    23:11 19.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    Уникални сме.
    Нямаме бюджет.
    Нямаме парламент.
    Нямаме правителство.
    Нямаме президент.
    Имаме си само мутри и мафия....

    23:14 19.01.2026

  • 38 Хихихи

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "Мнение":

    Айде лягай си ...и утре е ден.
    Каун!🫠

    Коментиран от #40

    23:16 19.01.2026

  • 39 БезДуми

    0 0 Отговор
    Цецо меферейски физкултурник, вземи обясни как се опита да отстраниш част от герпавите критици през февруари 2013, Цецо републиканецо селски?!?! Сигурно има и тролове от твоята фаши наши апаши тука

    23:27 19.01.2026

  • 40 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Хихихи":

    Що?
    Преча на субсидиите ти ли?!

    Споко, грантовете вече няма да ги получавате толкова лесно!
    Ще трябва да се потрудите повечко!

    23:31 19.01.2026

  • 41 Този пейзаж

    0 0 Отговор
    е изцапан в кафяво от ♊

    23:32 19.01.2026

  • 42 Божеее

    2 0 Отговор
    9 години какво направи за България, че да ти гласувам доверие за следващите 9 години....комунист до комунист майно леее

    23:36 19.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.