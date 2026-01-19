DPA: Българският политически пейзаж значително се промени

Българският президент Румен Радев обяви, че ще подаде оставка преди произвеждането на предсрочни парламентарни избори през пролетта, в нов обрат в политическата криза, която дестабилизира страната от пет години, съобщава Франс прес, предаде БТА.
След като част от българското население се надигна срещу корупцията, балканската страна – член на НАТО и от 1 януари на еврозоната - бе потънала в политическа нестабилност.
В средата на декември 2025 г. коалиционното правителство, водено от консервативната партия ГЕРБ, подаде оставка след антикорупционни протести в столицата София и други градове, подкрепени от Румен Радев, отбелязва АФП.
В телевизионно обръщение тази вечер президентът обвини „порочния модел на управление“, който „ има външните признаци на демокрацията, но всъщност функционира по механизмите на олигархията“, посочва още Франс прес.
Оставката на Радев подхрани спекулациите, че той ще сформира своя собствена политическа партия, която ще участва на предстоящите парламентарни избори, съобщава Ройтерс.
Президентът, който изрази скептицизъм относно неотдавнашната стъпка на България по присъединяване към еврозоната и заема позиции, благоприятни за Кремъл по отношение на войната в Украйна, бе избран за президент през 2016 г. и преизбран през 2021 г. Но политическите му амбиции се разшириха и той отдавна обсъжда възможността за сформиране на своя собствена партия, която да донесе стабилност и да се бори срещу статуквото в една от най-бедните и най-корумпирани държави в ЕС, отбелязва Ройтерс.
Оставката на Радев – първата на държавен глава в посткомунистическата история на България – идва, докато страната се бори да преодолее продължителната политическа криза, посочва Асошиейтед прес.
Президентът – чийто втори мандат изтича в края на 2026 г. – многократно сигнализира, че може да участва в нови избори. 62-годишният бивш генерал от Военновъздушните сили, беше гласовит опонент на лидера на партия ГЕРБ Бойко Борисов и на политика и олигарх Делян Пеевски, санкциониран от САЩ и Великобритания, чиято партия ДПС-Ново начало многократно подкрепяше коалицията, водена от ГЕРБ.
Руската агенция ТАСС съобщава накратко за оставката на българския президент и посочва намерението му да вземе участие в предсрочните парламентарни избори, които станаха неизбежни след отказа на партиите в парламента да предприемат действия по сформирането на ново правителство.
Според политическите анализатори, нова политическа сила, оглавена от Радев, вероятно значително ще промени българския политически пейзаж, отбелязва DPA. Влизането ѝ в парламента се смята за сигурно, което означава, че по-малките партии няма да преминат 4-процентната бариера.
1 Мда
Коментиран от #23
22:31 19.01.2026
2 Владимир Путин, президент
Коментиран от #24
22:31 19.01.2026
3 Пич
22:32 19.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Спецназ
То за друг нЕма смисъл да се гласува, Баце,
ако не е м.нгалския смисъл за 50 евро,
дето ще ти ги вземат на другия ден за вересията в селския пробит магазин!
22:34 19.01.2026
8 Обичам DPA
22:34 19.01.2026
9 ООрана държава
22:35 19.01.2026
10 Чува се силно квичене откъм свинарника
Коментиран от #19
22:36 19.01.2026
11 Мнение
Радев спусна кирчо и кокорчо, които управляваха от скута на шиши и променяха конструкцията, народът ги разбра вече тия от ппдб, и сега господарите им като шорош искат Радев да поеме властта, щото всички останали проекти вече си показаха същността!!!
Радев е фалшив герой!
Имаше шанс навреме да пусне референдум за запазване на лева, но той предпочете в последния възможен момент да го направи като ПР!
Питаха го Радев, за или против лева е, НО той не отговори,а започна да маже!
Радев е абсолютно фалшив герой, поредния активиран слуга на шорош и компания, каквито бяха Стефан Янев и ппдб!!!
Коментиран от #36
22:37 19.01.2026
12 Стенли
22:39 19.01.2026
13 Сатана Z
Предстои да видим.
22:41 19.01.2026
14 Напред
22:42 19.01.2026
15 Помнещ
Коментиран от #21, #28, #35
22:42 19.01.2026
16 Хипотетично
22:42 19.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Партии бол
22:44 19.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дика
22:46 19.01.2026
21 Шоо
До коментар #15 от "Помнещ":Всеки ден 500000 евро за Турция и Боташ и прошка?! Прошка след излежана присъда зад решетките.
22:49 19.01.2026
22 Стенли
22:49 19.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Бай Пешо
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Ама е. Защото Радев бързо ще слезе от сцената, ако се качи въобще и завие къде Москва. Та, разчитайте добре световната и европейска обстановка. Колкото и да изглежда променена и нестабилна, мястото на малка и велика България е в Европейския съюз. А мръдна къде Русия с политически пристрастия, там ще си остане с консервите.
22:54 19.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мхм
22:58 19.01.2026
27 Точен
22:59 19.01.2026
28 Мнение
До коментар #15 от "Помнещ":Това са абсолютно евтини номерца за замазване очите на добитъка!
В тази връзка помните ли, че Боко правеше некви полит срещи по храмовете?!
Не гледайте какви мили приказки ви говорят, а гледайте какво вършат!
Радев докара кирчо и кокорчо във властта, а след това ги нарече шарлатани?!
Сериозно ли?! Когато кандидатствате за най-обикновена работа, колко време ви проучват и препитват по интервюта???
А Радев как тъй ги пусна кики и коко със затворени очи?!
Какво говори това за него?!
Слуга е на външни интереси, които му спускаха съответните марионетки!
Сега въпросните марионетки се доказаха като антибългари и народът ги видя, та господарите им решиха да активират Радев!
Питаха ли го президента публично в прав текст:
За лева ли е или за еврото???
Какво отговори той???
Трябвало да бил решавал народа?!
А защо тогава Радев не пусна референдум по темата доста по-рано???
Щото в последния момент му се получи като ПР, понеже знаеше, че вече е късно!!!
РАДЕВ Е ФАЛШИВ ГЕРОЙ!!!
Коментиран от #38
23:01 19.01.2026
29 Делта Форс супер сила
23:05 19.01.2026
30 Анджо
Коментиран от #34
23:06 19.01.2026
31 Човекът
Глава - шамандура
23:06 19.01.2026
32 Един
23:08 19.01.2026
33 Боко и той е генерал
Боко ви оправи! Помня, как гласувахте като овце за него!
Сега друг генерал ще ви дооправи!
23:08 19.01.2026
34 Руската пропаганда
До коментар #30 от "Анджо":се цели в тъпака.
23:10 19.01.2026
35 Като
До коментар #15 от "Помнещ":слушах Радев, все едно бях на опело . Никак не му се искаше да слезне, но другарите масони от Слънце и руския консул от Пловдив, както и Митрофанова му издадоха заповед. Ще се провали с гръм и трясък!
23:11 19.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хохо Бохо
Нямаме бюджет.
Нямаме парламент.
Нямаме правителство.
Нямаме президент.
Имаме си само мутри и мафия....
23:14 19.01.2026
38 Хихихи
До коментар #28 от "Мнение":Айде лягай си ...и утре е ден.
Каун!🫠
Коментиран от #40
23:16 19.01.2026
39 БезДуми
23:27 19.01.2026
40 Мнение
До коментар #38 от "Хихихи":Що?
Преча на субсидиите ти ли?!
Споко, грантовете вече няма да ги получавате толкова лесно!
Ще трябва да се потрудите повечко!
23:31 19.01.2026
41 Този пейзаж
23:32 19.01.2026
42 Божеее
23:36 19.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.