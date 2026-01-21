Новини
Чужди медии за Радев: "Новата му цел е премиерският пост"

21 Януари, 2026 14:32 1 211 65

  • румен радев-
  • радев-
  • фац

Изданието отбелязва, че от доста време Радев е най-популярният политик в България, което обаче не е необичайно, ако заемаш президентския пост

Чужди медии за Радев: "Новата му цел е премиерският пост" - 1
Колаж: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Ако след оставката, която подаде, Румен Радев създаде своя партия или застане начело на някое вече съществуващо движение, според проучванията има добри шансове да бъде най-голямата сила в следващия парламент, пише Михаел Мартенс във "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ).

Изданието отбелязва, че от доста време Радев е най-популярният политик в България, което обаче не е необичайно, ако заемаш президентския пост. Не е ясно обаче как влизането на Радев в законодателната и изпълнителната власт може да повлияе на политическия пейзаж в България и на геополитическата ѝ ориентация, отбелязва авторът.

Мартенс припомня, че през последните години Радев неколкократно е привличал вниманието с изказвания, които пораждат съмнения дали подкрепя европейската подкрепа за Украйна срещу руската агресия, както и че в "историческия спор" със Северна Македония застъпва националистическия курс, който поставя под въпрос идентичността на македонците.

ФАЦ припомня също как Радев зае скептична позиция към въвеждането на еврото в България.

Речта на Радев - точен анализ, нелишен от популизъм

Михаел Мартенс определя прощалната реч на Радев на "Дондуков" 2 като доста точен анализ на обстоятелствата в България, нелишен от популизъм. Той зададе няколко реторични въпроса - като например защо българите не вярват на медиите и правосъдието и защо многократно се стигна до големи протести в страната в последните години. Отговорите, които даде, вероятно ще прозвучат частично убедителни дори на онези, които са скептични към генерала, четем още във ФАЦ.

Радев заяви, че макар привидно България да е демокрация, тя функционира "по механизмите на олигархията", а политиката се реализира извън формалните институции. Президентът на България заговори за хора, завладели "партии, банки, компании и медии", за да използват тази власт като оръжие срещу политическите си опоненти. А за повечето граждани на страната е ясно кого визира и без да го назовава по име - Делян Пеевски, пише Михаел Мартенс.

Според Радев окончателният разрив между населението и политическата класа е настъпил заради отказа на парламента да удовлетвори искането му за провеждане на референдум за датата на въвеждане на еврото, отбелязва още ФАЦ.

"Дали приятелят на Кремъл ще основе нова партия?"

"Тагесцайтунг" на свой ред припомня, че за политическите амбиции на Радев се спекулира от месеци. А след речта му веднага бе повдигнат въпросът кои биха били потенциалните му партньори. Изданието цитира Надежда Йорданова от ПП-ДБ с формулираните от нея две условия за възможно сътрудничество с Радев: разграждането на модела "Борисов-Пеевски", както и ясно формулирана проевропейска насоченост.

За оставката на Радев и политическите му амбиции пишат и редица други немскоезични издания като например nTV, които дори поместват заглавието: "Дали приятелят на Кремъл ще основе нова партия?"

Австрийският "Ди Пресе" пише за "Битката за родината" в България и как Радев си е поставил нова цел - премиерския пост.


Германия
  • 1 Приятелят

    14 18 Отговор
    на Кремъл....

    Коментиран от #10, #24, #29

    14:33 21.01.2026

  • 2 А каква ще е целта му,

    11 19 Отговор
    Когато се разбере, че и за премиер не става? Сигурно мястото на главен прокурор. Добре, че има само военно образование.

    14:35 21.01.2026

  • 3 По скоро

    16 1 Отговор
    Е приятел на Новия Световен ред

    Коментиран от #35

    14:35 21.01.2026

  • 4 Мдааа

    13 3 Отговор
    Има и две дебели цели още, дано ги уцели😉

    14:36 21.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Браво на Радев

    13 10 Отговор
    Успех и първи!

    14:38 21.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Всяка държава

    11 5 Отговор
    Която си гледа собствените си интереси по презумпция е приятел на Кремъл за по поскъпването от 2020 с 70% на цените в ЕС са виновни управлението на ЕК купувахме им безмислени и вредни ваксини стояхме в локдаун няма как икономиката да е читава сега повече

    Коментиран от #37

    14:38 21.01.2026

  • 10 Атина Палада

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Приятелят":

    Да бе ,на Кремъл ,ама друг път..

    Коментиран от #30

    14:39 21.01.2026

  • 11 Глюпости ,

    10 9 Отговор
    До сега никога не сме имали толкова "популярен разединител" на нацията ... То па една нация ..

    Коментиран от #65

    14:39 21.01.2026

  • 12 Фе Номена

    4 5 Отговор
    Може, ама цената е висока, копринката пак да види счетоводните книги.

    14:39 21.01.2026

  • 13 Анонимен

    8 5 Отговор
    Радев чакаше да влезем в клуба на богатите и тогава да се метне в парламента

    Коментиран от #38

    14:40 21.01.2026

  • 14 Избирател

    10 10 Отговор
    Радев ще гледа премиерския пост през крив макарон.

    14:40 21.01.2026

  • 15 Ти да видиш

    13 3 Отговор
    Как биха коментирали медиите обстоятелството, че действащ президент иска оставката на правителството и веднага след това се включва в борбата за парламент (вероятно)?

    14:40 21.01.2026

  • 16 Аман от ненаяли се

    9 8 Отговор
    Не стига че гледах 9 години сухарчето Мунчо,ами трябва да го гледам още?Младите джензита дали са доволни или вече не им пука?

    14:40 21.01.2026

  • 17 Айде няма нужда

    13 5 Отговор
    Поредния спасител, който идва да ни оправи.

    14:41 21.01.2026

  • 18 Копринков

    6 3 Отговор
    Аз ще съм финансов министър

    14:41 21.01.2026

  • 19 малко истински факти

    3 1 Отговор
    Вярно бе , ко стана с тая нашта гордост Диана Габровска , гепи ли порно оскара веке .

    14:42 21.01.2026

  • 20 Данко Харсъзина

    7 6 Отговор
    Партия "Боташ" ще танцува колкото партията на Янев.

    14:43 21.01.2026

  • 21 Удри

    7 10 Отговор
    Радев ще събере най-много 11%. Ще дръпне 4-5% от ППДБ и по 1-2% от Меч, Величие и Възраждане. ГЕРБ, ДПС - ново начало, БСП и ИТН имат твърд електорат и от тях няма да вземе нищо.

    14:43 21.01.2026

  • 22 Бабек

    5 6 Отговор
    Руменчо,за колко дни ша мъ опраиш бе?

    14:43 21.01.2026

  • 23 Атина Палада

    6 7 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    Много сте наивни:) не се усещате как ви пързалят с уж проруския Радев,защото знаят,че народа е проруски и да обере вотовете а после....Тоя си е от пепейците,още по лошо и от крадливите Шишковци...Те само ви крадяха а тоя ще ви закопае и в окопите....

    14:43 21.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ивелин Михайлов

    3 6 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна подкрепя Радев!

    14:44 21.01.2026

  • 26 Исторически парк

    5 7 Отговор
    РАДЕВ ПРЕМИЕР!

    14:44 21.01.2026

  • 27 Караджата

    5 7 Отговор
    Поредният ляв популист в родната политика

    14:45 21.01.2026

  • 28 Опа

    6 6 Отговор
    Можеше и да спечели избори ако не беше правил далаверата с Боташ и не ни беше набутал промяната.

    14:46 21.01.2026

  • 29 Зъл пес

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Приятелят":

    Ремаркето му вече е пълно с черепи,копринки,бобоковци и др.,ама няма да ги пиша щото ме трият

    14:46 21.01.2026

  • 30 Така е

    6 7 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Радев е проруски отвсякъде. Той дори и не се срамува да показва. Иска да обере целия русофилски вот.

    14:47 21.01.2026

  • 31 Кирчо шесте процента

    1 4 Отговор
    Сега вече ще правим ала-бала с президента

    14:48 21.01.2026

  • 32 Десислава Радева

    4 3 Отговор
    Аз ще съм министър на туризма.

    14:49 21.01.2026

  • 33 Анонимен

    1 0 Отговор
    ПП яхнаха протеста от 2020,а Радев от 2025.Ще видим кой кога ще падне от коня.

    14:51 21.01.2026

  • 34 татунчо 🍌

    4 1 Отговор
    Свалям му шапка на Радев - за професията му се иска и пипе , и дупе ....Колко от вас , особено ,,центаджиите , ги имате и двете ?!

    14:51 21.01.2026

  • 35 хахахахаа

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "По скоро":

    Не се напиняй, едва ли знаеш по-добре от германеца чий приятел е .

    14:52 21.01.2026

  • 36 Генерал, милиционер, генерал, милиционер

    3 4 Отговор
    И Борисов беше супер популярен, помните ли? Женките гласуваха за мъжкара.

    Сега всички го ругаят. Пожарникар, генерал, с партийна книжка.

    Не му увря главата на народа, все търси Месия, а получава дърво.

    Коментиран от #43, #44

    14:54 21.01.2026

  • 37 Москва

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Всяка държава":

    Сммърдел, в Русия също имаше локдаун.

    14:55 21.01.2026

  • 38 Смехоран

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    Така е,отдавна казвам че е готованко.Сега ще го видим колко струва.Щот е лесно да четеш написаното от друг,а сега ще трябва да казва всичко без подсказки.Ще ми бъде интересно да го чуя как ще срича.

    14:57 21.01.2026

  • 39 Избирател

    4 2 Отговор
    "Дали приятелят на Кремъл ще основе нова партия"

    Хайдее и вкиснатото зеле се включи в оплюването на Радев - даже много се забавиха. Не можаха до сега да измислят опорките ли. Така е всеки който не е наведен на господарите и мисли за интересите на България е "приятел на Кремъл" - редовната опорка. Те на всички наведени Евроатлантици все Кремъл им е виновен. Виж срещу такива наведени "евроатлантици" като Боко и Шиши никой не плюе - те винаги са "демократично избрани" пък за намагнитването даже и не смеят да споменат.

    Ама щом и вкиснатото зеле и нашите козячета плюят по Радев да знаете той ще е човекът. Само той може да измете цялата тази продажна и крадлива сг.ан.

    Коментиран от #55

    14:58 21.01.2026

  • 40 Мдаа

    1 2 Отговор
    Поколението "ЗЕТ" на българските "ДеМамас енд ДеПапас" борили се някога срещу и погребали комунизма, си отживя на свобода , както в "Калифорния Дрийм"през последните 20години откакто БГ е в Ес и разглезено и отегчено от Сводата която има , за развлечение реши да прави протести и в подкрепа на Радев, който за благодарност, щом поеме властта, веднага ще им върне задължителната военна служба и наборната казарма и много други задължения и ограничения на Свободата...

    14:58 21.01.2026

  • 41 Да ама

    1 1 Отговор
    Ние чакаме жена да дойде да ни оправи.

    14:59 21.01.2026

  • 42 Хмм

    2 4 Отговор
    Няма да позволим Радев за пореден път да ни излъже.

    Коментиран от #45

    14:59 21.01.2026

  • 43 Помнещ

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Генерал, милиционер, генерал, милиционер":

    "Сега всички го ругаят. Пожарникар, генерал, с партийна книжка"

    Абе не си спомням от вкиснатото зеле да са казвали нещо против тиквата а по Радев още не е обявил че ще прави партия и почнаха плюенето.

    15:00 21.01.2026

  • 44 Баба Гицка

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "Генерал, милиционер, генерал, милиционер":

    А не,не всички го псуват,не се заблуждавай.Айде тури Мунчо до Боко и виж кой е по-голям пич.И стига сте обиждали на пожарникар.Като ти пламне къщата на кой се обаждаш,м?На летеца,или на пожарникаря?

    Коментиран от #47, #48, #49

    15:01 21.01.2026

  • 45 Зевзек

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Хмм":

    Обаче ще позволите на кирчо и кокорчи пак да ви излъжат и да си направят "сглобка" с тиквата и прасето и то след като хубаво ги изперат.

    15:02 21.01.2026

  • 46 Не бе дойче зеле

    6 0 Отговор
    Премиерския пост е желанието на тиквата !!!!!!!! Сам казва , че е най способния в кражбите , лъжите , измамите ......нали !!!!!! Каза също , че ние сме прости , ама управленците на ес са още по - прости ......е това последното е много верно !!!!!!!!!?

    Коментиран от #51

    15:03 21.01.2026

  • 47 Учуден

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Баба Гицка":

    "Айде тури Мунчо до Боко и виж кой е по-голям пич"

    Ами ако за теб е пич този който краде най много определено тиквата е голям пич.

    Коментиран от #56

    15:03 21.01.2026

  • 48 бабу гицкеей

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Баба Гицка":

    и дума не може да става за сравнение между личностите боко и Радев. гледайте по-реално на нещата.

    15:04 21.01.2026

  • 49 Читател

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Баба Гицка":

    "Като ти пламне къщата на кой се обаждаш,м"

    Гледам тиквата се е обадил на чичко Сорос да активира всички козячета да плюят по Радев - да не говорим за вкиснатото зеле и "независимите" медии с разни анаLлизатори.

    15:06 21.01.2026

  • 50 Радев

    3 4 Отговор
    не се справи с президентския пост, та наивниците си мислят, че ще се справи с премиерския. Нито пък се е справил с военния си пост. Стари самолети, не модернизиране на армията. И още като встъпи в длъжност му показаха, че е корумпиран. Как е назначил приятелката си и сегашна съпруга на синекурна длъжност.

    Коментиран от #54

    15:07 21.01.2026

  • 51 Ами Радев

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Не бе дойче зеле":

    за чий напусна президентския? Просто го натиснаха от Кремъл. Умират си, че България се откъсва от тяхната мракобесна орбита, където хвърлят от прозорците бизнесмените си.

    15:09 21.01.2026

  • 52 1234

    0 3 Отговор
    Радев ще елиминира от парламента русофилските партиийки Възраждане и Величие.

    Коментиран от #57

    15:09 21.01.2026

  • 53 равнис

    3 1 Отговор
    на управлявалите ни в последните 10 години политици по ценностите на президента Радев и ако не Ви харесват
    вън от България мошеници и крадци гербаджии и депесета и мутри бивши ченгета. Който политик мисли за доброто на българския народ да застанат редом с Радев. Стига сте мислили само за себе си и материалното обзпечение на още неродените си правнуци.

    Коментиран от #58

    15:10 21.01.2026

  • 54 Учуден

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "Радев":

    "Нито пък се е справил с военния си пост. Стари самолети, не модернизиране на армията"

    Че от кога модернизирането на армията зависи от генералите в нея а не от военния министър. Ако слушахте Радев сега щяхме за имаме поне 42 нови самолета за тези пари за които платихте на господарите си за нелетящи кошници.

    Въпроса е че ви е страх от Радев че ще измете цялата крадлива върхушка

    Коментиран от #59

    15:12 21.01.2026

  • 55 Той

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Избирател":

    пък е целият в бяло! Хайде стига. Само един Боташ ни стига, за да го отхвърлим от властта

    15:13 21.01.2026

  • 56 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Учуден":

    Аз не харесвам нито Боко ,нито Радев! Обаче ще кажа разликата между двамата каква е ,според мен.
    И така,Боко си краде и лъже :) това е неоспоримо.
    Обаче има по добра душа от Радев!
    Радев също краде ,обаче го прави по интелигентно,както се казва с приомите на т.н."белите якички" и дълбоко в душата си е мръсник..

    Коментиран от #60

    15:15 21.01.2026

  • 57 Запознат

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "1234":

    "русофилските партиийки Възраждане и Величие"

    По важното е че ще елиминира цялата евроатлантическа крадлива "сглобка" - ПП$ДБ в едно с боко и шиши.
    За това е целия рев и плюене от нашите козячета.

    15:15 21.01.2026

  • 58 За собсвеното

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "равнис":

    си благоденствие всеки трябва да мисли сам. И да се учи и труди. Има толкова потенциал за предприемачество. Държава трябва да създава само условия.

    15:16 21.01.2026

  • 59 точно

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Учуден":

    много точен коментар - Радев беше против ефките - той искаше грипени.

    Коментиран от #61

    15:18 21.01.2026

  • 60 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Атина Палада":

    "Обаче има по добра душа от Радев!"

    Значи който краде от тебе има "добра душа" - ами те тогава всичките роми където крадат пенсионерите по селата са все с добри души.

    Пък че Радев крадял нямате нито едно доказателство - но както цялата козяшка пропаганда е с лъжи една повече няма да навреди нали?

    Коментиран от #64

    15:19 21.01.2026

  • 61 дааада

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "точно":

    но никой не го послуша него - какво разбира от самолети той. в БГ е пълно със специалисти по всичко, които са завзвли властта.

    15:20 21.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Учуден":

    Знаеш,че не съм от козяците!
    И се моля относно Радев аз да греша а ти да си прав.

    15:26 21.01.2026

  • 65 Бойко и шиши

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Глюпости ,":

    Ли са нацията

    15:28 21.01.2026

