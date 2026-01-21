Чужди медии за Радев: "Новата му цел е премиерският пост"

Ако след оставката, която подаде, Румен Радев създаде своя партия или застане начело на някое вече съществуващо движение, според проучванията има добри шансове да бъде най-голямата сила в следващия парламент, пише Михаел Мартенс във "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ).

Изданието отбелязва, че от доста време Радев е най-популярният политик в България, което обаче не е необичайно, ако заемаш президентския пост. Не е ясно обаче как влизането на Радев в законодателната и изпълнителната власт може да повлияе на политическия пейзаж в България и на геополитическата ѝ ориентация, отбелязва авторът.

Мартенс припомня, че през последните години Радев неколкократно е привличал вниманието с изказвания, които пораждат съмнения дали подкрепя европейската подкрепа за Украйна срещу руската агресия, както и че в "историческия спор" със Северна Македония застъпва националистическия курс, който поставя под въпрос идентичността на македонците.

ФАЦ припомня също как Радев зае скептична позиция към въвеждането на еврото в България.

Речта на Радев - точен анализ, нелишен от популизъм

Михаел Мартенс определя прощалната реч на Радев на "Дондуков" 2 като доста точен анализ на обстоятелствата в България, нелишен от популизъм. Той зададе няколко реторични въпроса - като например защо българите не вярват на медиите и правосъдието и защо многократно се стигна до големи протести в страната в последните години. Отговорите, които даде, вероятно ще прозвучат частично убедителни дори на онези, които са скептични към генерала, четем още във ФАЦ.

Радев заяви, че макар привидно България да е демокрация, тя функционира "по механизмите на олигархията", а политиката се реализира извън формалните институции. Президентът на България заговори за хора, завладели "партии, банки, компании и медии", за да използват тази власт като оръжие срещу политическите си опоненти. А за повечето граждани на страната е ясно кого визира и без да го назовава по име - Делян Пеевски, пише Михаел Мартенс.

Според Радев окончателният разрив между населението и политическата класа е настъпил заради отказа на парламента да удовлетвори искането му за провеждане на референдум за датата на въвеждане на еврото, отбелязва още ФАЦ.

"Дали приятелят на Кремъл ще основе нова партия?"

"Тагесцайтунг" на свой ред припомня, че за политическите амбиции на Радев се спекулира от месеци. А след речта му веднага бе повдигнат въпросът кои биха били потенциалните му партньори. Изданието цитира Надежда Йорданова от ПП-ДБ с формулираните от нея две условия за възможно сътрудничество с Радев: разграждането на модела "Борисов-Пеевски", както и ясно формулирана проевропейска насоченост.

За оставката на Радев и политическите му амбиции пишат и редица други немскоезични издания като например nTV, които дори поместват заглавието: "Дали приятелят на Кремъл ще основе нова партия?"

Австрийският "Ди Пресе" пише за "Битката за родината" в България и как Радев си е поставил нова цел - премиерския пост.