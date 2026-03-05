Депутатите обсъждат сметките за ток

Заместник-министър на енергетиката и изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Иван Андреев ще бъдат изслушани за ескалиращите разходи за извършване на годишни планови ремонти на 5-ти и 6-ти блок през тази година.

След това, заедно с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски, той ще говори и за повишените сметки за ток и подадените жалби от български граждани.

И двете изслушвания са по искане на депутати от "Възраждане".



Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков няма да участва поради служебен ангажимент в чужбина. Народните представители ще гласуват на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат мултифондовете в допълнителното задължително пенсионно осигуряване.



Миналата седмица гласуването беше отложено заради спор трябва ли да се разреши на частните пенсионни дружества да инвестират в инфраструктурни проекти.



В програмата е включено и обсъждане на първо четене на промени в още три закона - за корпоративното подоходно облагане, за железопътния транспорт и пет проекта за изменения в Наказателния кодекс.

Бюджетната комисия в парламента ще разгледа на първо четене проектозакона за ново удължаване на миналогодишната финансова рамка.

В нея са заложени по-гъвкави възможности за разходи на общините и искане за пари по механизма SAFE.



Известният като "удължителен закон" е валиден до 31 март, а новите текстове ще са в сила до приемането на редовна финансова рамка. 5-процентният ръст на заплатите в публичния сектор се запазва.



Служебният кабинет предлага и увеличаване на лимита на програмата за емитиране на дълг на международните пазар в същия размер, представен от редовния кабинет.



Парламентът да разреши на кабинета да сключи споразумение за отбранителни проекти, финансирани от Европейската комисия, е една от промените в удължителния закон.



"Това са средства, които да влязат в България в размер на над 3 милиарда евро", обясни министър Георги Клисурски на въпрос на БНР и обеща глътка въздух за общините. Те ще могат да разходват не само до нивата от миналата година, а ако имат допълнително събрани местни данъци и такси, да ползват и този ресурс.