Депутатите обсъждат сметките за ток

Заместник-министър на енергетиката и изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Иван Андреев ще бъдат изслушани за ескалиращите разходи за извършване на годишни планови ремонти на 5-ти и 6-ти блок през тази година.
След това, заедно с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски, той ще говори и за повишените сметки за ток и подадените жалби от български граждани.
И двете изслушвания са по искане на депутати от "Възраждане".
Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков няма да участва поради служебен ангажимент в чужбина. Народните представители ще гласуват на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат мултифондовете в допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
Миналата седмица гласуването беше отложено заради спор трябва ли да се разреши на частните пенсионни дружества да инвестират в инфраструктурни проекти.
В програмата е включено и обсъждане на първо четене на промени в още три закона - за корпоративното подоходно облагане, за железопътния транспорт и пет проекта за изменения в Наказателния кодекс.
Бюджетната комисия в парламента ще разгледа на първо четене проектозакона за ново удължаване на миналогодишната финансова рамка.
В нея са заложени по-гъвкави възможности за разходи на общините и искане за пари по механизма SAFE.
Известният като "удължителен закон" е валиден до 31 март, а новите текстове ще са в сила до приемането на редовна финансова рамка. 5-процентният ръст на заплатите в публичния сектор се запазва.
Служебният кабинет предлага и увеличаване на лимита на програмата за емитиране на дълг на международните пазар в същия размер, представен от редовния кабинет.
Парламентът да разреши на кабинета да сключи споразумение за отбранителни проекти, финансирани от Европейската комисия, е една от промените в удължителния закон.
"Това са средства, които да влязат в България в размер на над 3 милиарда евро", обясни министър Георги Клисурски на въпрос на БНР и обеща глътка въздух за общините. Те ще могат да разходват не само до нивата от миналата година, а ако имат допълнително събрани местни данъци и такси, да ползват и този ресурс.
1 Решение
06:10 05.03.2026
2 ЕРП-та прекалиха в надписването
Как при мен детето замина в чужбина за лампа, пералня веднъж седмично, хладилник, комп 2 часа пристига сметка за 900 киловатчаса..
Без печки, сушилни, миялни, климатици, конвертори, бойлери, фурни, котлони имам сметка от 200 лв. до 2 февруари?
Връщайте ОГРАБЕНИТЕ от ЕРП-тата пари, докога ще ви търпим, еничари?
ЕРП-тата да направят на всички електромери в София проверки, пред живущите БЕЗПЛАТНО.
06:11 05.03.2026
3 SDEЧЕВ
06:16 05.03.2026
4 Qфте
06:17 05.03.2026
5 дцокась
06:21 05.03.2026
6 фцикась
До коментар #3 от "SDEЧЕВ":ТАка щеше да е вярно, обаче ако електромера беше такъв че да не може да му се въздейства. Сега с тези могат да минат докато те няма и да надпишат със компютър 100 Кват ч и да натиснат ентер и електромера ще е с променени показания, без ти да си ползвал енергия. Много е вероятно да са надписали на цяла България сметките. Няма как да стане така масово ако не е измама. В цяла България се оплакват масово хората. Явно че са играли на едро и са ударили всички. Кой държи софтуера??? Кой може да надписва??? Това е въпроса. Частно дружество може да пише каквото си иска. Държавата къде е??? Абоната няма никакви права освен да плаща. Това трябва да се разследва и да им се вземе софтуера за да не могат да надписват.
06:28 05.03.2026
7 Два мегаватчаса
2012 доказаха "умните електромери" могат да се манипулират.
Ми една пенсия да отива за ток, вода, парно за по-лесно, каквото покажат.
Ма пускали по-виско напрежение, да си го оправят, откъде накъде ще им плаща 45% от консумиран ток за напрежения, тогава без такси напрежения.
Те срам нямат. Който приватизира енергетиката е за хората на площада.
Постигнаха невъзможното съсипаха Козлодуй , а ТЕЦ-овете с квотите ги доунищожиха. 120 лв. производствена цена ТЕЦ, 220 лв. квоти. Кой ги би през ръцете да подписват пазар квоти. Алчността да заработват от фото и перки. Но тази инфраструктура не може да понесе товара.
06:34 05.03.2026
9 Аз.........
SAP-Стемо България =А1!!!
06:59 05.03.2026