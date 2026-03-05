Новини
България »
Депутатите обсъждат сметките за ток

Депутатите обсъждат сметките за ток

5 Март, 2026 06:04, обновена 5 Март, 2026 06:08 589 9

  • депутати-
  • бюджет-
  • парламент-
  • сметки-
  • ток

Удължаването на държавния бюджет влиза на комисия в НС

Депутатите обсъждат сметките за ток - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Заместник-министър на енергетиката и изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Иван Андреев ще бъдат изслушани за ескалиращите разходи за извършване на годишни планови ремонти на 5-ти и 6-ти блок през тази година.

След това, заедно с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски, той ще говори и за повишените сметки за ток и подадените жалби от български граждани.

И двете изслушвания са по искане на депутати от "Възраждане".

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков няма да участва поради служебен ангажимент в чужбина. Народните представители ще гласуват на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат мултифондовете в допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Миналата седмица гласуването беше отложено заради спор трябва ли да се разреши на частните пенсионни дружества да инвестират в инфраструктурни проекти.

В програмата е включено и обсъждане на първо четене на промени в още три закона - за корпоративното подоходно облагане, за железопътния транспорт и пет проекта за изменения в Наказателния кодекс.

Бюджетната комисия в парламента ще разгледа на първо четене проектозакона за ново удължаване на миналогодишната финансова рамка.

В нея са заложени по-гъвкави възможности за разходи на общините и искане за пари по механизма SAFE.

Известният като "удължителен закон" е валиден до 31 март, а новите текстове ще са в сила до приемането на редовна финансова рамка. 5-процентният ръст на заплатите в публичния сектор се запазва.

Служебният кабинет предлага и увеличаване на лимита на програмата за емитиране на дълг на международните пазар в същия размер, представен от редовния кабинет.

Парламентът да разреши на кабинета да сключи споразумение за отбранителни проекти, финансирани от Европейската комисия, е една от промените в удължителния закон.

"Това са средства, които да влязат в България в размер на над 3 милиарда евро", обясни министър Георги Клисурски на въпрос на БНР и обеща глътка въздух за общините. Те ще могат да разходват не само до нивата от миналата година, а ако имат допълнително събрани местни данъци и такси, да ползват и този ресурс.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Решение

    3 1 Отговор
    Не бойте се от сметките, плащайте ги с левро !

    06:10 05.03.2026

  • 2 ЕРП-та прекалиха в надписването

    4 0 Отговор
    Трайков да каже, как проф. Чалъков хирург не живее на къща в село един месец, има 2 хладилника, които харчат месечно 25 киловатчаса, как за 25 киловатчаса пристига сметка от 300 киловатчаса.
    Как при мен детето замина в чужбина за лампа, пералня веднъж седмично, хладилник, комп 2 часа пристига сметка за 900 киловатчаса..
    Без печки, сушилни, миялни, климатици, конвертори, бойлери, фурни, котлони имам сметка от 200 лв. до 2 февруари?
    Връщайте ОГРАБЕНИТЕ от ЕРП-тата пари, докога ще ви търпим, еничари?
    ЕРП-тата да направят на всички електромери в София проверки, пред живущите БЕЗПЛАТНО.

    06:11 05.03.2026

  • 3 SDEЧЕВ

    0 6 Отговор
    Какво има да се обсъжда. На фактурите пише колко киловата си изразходвал, после умножаваш по , 0,14 евроцента средно дневна нощна и виждаш колко дължиш. Два месеца обсъждат нещо, което е персонално-колкото си изразходвал толкова плащаш.

    Коментиран от #6

    06:16 05.03.2026

  • 4 Qфте

    5 0 Отговор
    В НС, кой плаща сметките за ток и вода?

    06:17 05.03.2026

  • 5 дцокась

    9 0 Отговор
    Кой държи софтуера за дистанционните електромери??? Кой ни надписа на цяла България сметките??? Какво е това безобразие??? Значи Енергото може да мине и да надпише по 10 КВат.ч. на всеки само с натискане на 2 копчета на лаптоп. Кой държи софтуера??? До кога ще ни правите на африканци и ще ни грабите безнаказано??? Слава на Господ Иисус Христос поне се повдига темата. До кога ще ни скубете като патки??? За това ли ви храним в парламента???

    06:21 05.03.2026

  • 6 фцикась

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "SDEЧЕВ":

    ТАка щеше да е вярно, обаче ако електромера беше такъв че да не може да му се въздейства. Сега с тези могат да минат докато те няма и да надпишат със компютър 100 Кват ч и да натиснат ентер и електромера ще е с променени показания, без ти да си ползвал енергия. Много е вероятно да са надписали на цяла България сметките. Няма как да стане така масово ако не е измама. В цяла България се оплакват масово хората. Явно че са играли на едро и са ударили всички. Кой държи софтуера??? Кой може да надписва??? Това е въпроса. Частно дружество може да пише каквото си иска. Държавата къде е??? Абоната няма никакви права освен да плаща. Това трябва да се разследва и да им се вземе софтуера за да не могат да надписват.

    Коментиран от #9

    06:28 05.03.2026

  • 7 Два мегаватчаса

    4 0 Отговор
    да надпишат и да си плащаме? Нищо че не живеем в жилището?
    2012 доказаха "умните електромери" могат да се манипулират.
    Ми една пенсия да отива за ток, вода, парно за по-лесно, каквото покажат.
    Ма пускали по-виско напрежение, да си го оправят, откъде накъде ще им плаща 45% от консумиран ток за напрежения, тогава без такси напрежения.
    Те срам нямат. Който приватизира енергетиката е за хората на площада.
    Постигнаха невъзможното съсипаха Козлодуй , а ТЕЦ-овете с квотите ги доунищожиха. 120 лв. производствена цена ТЕЦ, 220 лв. квоти. Кой ги би през ръцете да подписват пазар квоти. Алчността да заработват от фото и перки. Но тази инфраструктура не може да понесе товара.

    Коментиран от #8

    06:34 05.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Аз.........

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "фцикась":

    "Кой държи софтуера" - правилно!!!
    SAP-Стемо България =А1!!!

    06:59 05.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове