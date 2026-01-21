ЦСКА изпусна лидера в Украйна в контрола

ЦСКА и Черкаси завършиха 0:0 в контролен мач на турска земя. "Червените" изиграха най-силния си двубой от началото на подготовката в Анталия и трябва да съжаляват, че не спечелиха сблъсъка срещу лидера в Украйна.

Българският тим пропусна няколко положения, а през първата част гол на Питас бе отменен поради засада.

В защита играчите на ЦСКА бяха безупречни и допуснаха само едно полуположение дошло през втората част, с което Евтимов се справи.

В тази проверка наставникът на "червените" Христо Янев заложи на класическа схема 4-2-3-1. На върха на атаката стартира Питас, а по фланговете действаха новите попълнения Перейра и Пиедраита.

ЦСКА започна по-насточиво и в 10-ата минута Питас прониза вратата на Черкаси, но попадението бе отменено поради засада. Иначе кипърският национал отбеляза с глава след заучено положение от корнер, останал непокрит на задната греда. Решението на съдията ядоса нападателя, но в крайна сметка реферите не го промениха.

В 15-ата минута Перейра получи пас на границата на наказателното поле и шутира, но не уцели вратат на украинците.

Българският тим организира поредна атака в 28-ата минута, при която останаха съмнения, че Горин спря центриране отдясно с ръка и ЦСКА поиска дузпа, но съдията остана безмълвен.

При 0:0 приключи първата част, в която "червените" се представиха на отлично ниво в отбрана, недопускайки нито една опасна ситуация пред своята врата. За това говори и фактът, че лидерът в Украйна не отправи точен удар.

Четири минути след почивката Перейра отправи мощен шут от 18 метра, а вратарят на съперника изби.

В 57-ата минута ЦСКА можеше да открие резултата. Жордао центрира от фал на близката греда, където Питас засече с глава, но на сантиметри покрай лявата греда.

Девет минути по-късно кипърският нападател отправи нов изстрел в аут.

Резервата Кравчук отправи първия точен удар във вратата на "червените". Това се случи в 68-ата минута, когато цасече отблизо центриране по земя отляво, но Евтимов улови.

Четвърт час преди края на редовното време Перейра бе дръпнат в наказателното поле и падна, но съдията отново замълча.

Влезлият към края на мача Йорданов шутира опасно в 82-ата минута, но диагоналният му изстрел с левия крак не намери целта.

ЦСКА - ЧЕРКАСИ 0:0

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 5. Делова, 14. Иванов, 17. Мартино, 6. Жордао, 10. Ебонг, 38. Перейра, 94. Соле, 77. Пиедраита, 28. Питас (Евтимов, Лапеня, Етоо, Годой Илиев, Панайотов, Турицов, Брахими, Тунчев, Йорданов)

ЧЕРКАСИ: 1. Левдий, 11. Пасич, 25. Горин, 34. Муравский, 17. Кузик, 16. Рябов, 10. Яшари, 6. Танковский, 7. Мукутушун, 27. Бенет, 90. Асинор