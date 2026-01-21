Специализираната антикорупционна прокуратура на Украйна разследва бивш съветник на Зеленски

Специализираната антикорупционна прокуратура на Украйна съобщи днес, че разследва високопоставен служител на президентската канцелария, който е бил и член на управителния съвет на държавната нефтена и газова компания Нафтогаз, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Разследването се води по подозрение за незаконно присвояване на средства, предназначени за проекти в областта на зелената енергия. Според прокуратурата предполагаемите нарушения са свързани с искания за финансиране на съоръжения, намиращи се на територии, окупирани от Русия през 2022 г.

Антикорупционното ведомство уточни в социалните мрежи, че по случая са идентифицирани общо девет заподозрени лица.