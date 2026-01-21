Специализираната антикорупционна прокуратура на Украйна разследва бивш съветник на Зеленски

Специализираната антикорупционна прокуратура на Украйна съобщи днес, че разследва високопоставен служител на президентската канцелария, който е бил и член на управителния съвет на държавната нефтена и газова компания Нафтогаз, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Разследването се води по подозрение за незаконно присвояване на средства, предназначени за проекти в областта на зелената енергия. Според прокуратурата предполагаемите нарушения са свързани с искания за финансиране на съоръжения, намиращи се на територии, окупирани от Русия през 2022 г.
Антикорупционното ведомство уточни в социалните мрежи, че по случая са идентифицирани общо девет заподозрени лица.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А зеленото градинско джуже
Коментиран от #23
14:49 21.01.2026
2 Аха
14:50 21.01.2026
3 Българин
Коментиран от #10
14:50 21.01.2026
4 Лудия козел
Фидел Кастро 1992 г.
14:51 21.01.2026
5 Зеля
14:51 21.01.2026
6 Лудия козел
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #16
14:51 21.01.2026
7 Лудия козел
Коментиран от #11
14:51 21.01.2026
8 да питам
14:51 21.01.2026
9 да питам
Коментиран от #14, #15
14:51 21.01.2026
10 Вмирисан трол
До коментар #3 от "Българин":Тук е пълно с центажии
Коментиран от #21, #22
14:52 21.01.2026
11 ха ха хааа
До коментар #7 от "Лудия козел":Пръчшшшшшш ..🤭
14:53 21.01.2026
12 Сила
Коментиран от #20
14:53 21.01.2026
13 Шалтето
14:54 21.01.2026
14 Втарая в мире
До коментар #9 от "да питам":подпомагана от 3-тата в света се моли на 1-вата в света да спре 22-рата да ги бие като шкембе в дувар.
14:55 21.01.2026
15 Всьо в парядке
До коментар #9 от "да питам":Бензин има, газ има, ток има, яйца има, парното работи…живота си тече. Питай как е в 404?
Коментиран от #24, #25
14:56 21.01.2026
16 Ха-ха
До коментар #6 от "Лудия козел":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
14:59 21.01.2026
17 Механик
Самият Зеленски, също.
14:59 21.01.2026
18 Сила
15:01 21.01.2026
19 Мишел
15:02 21.01.2026
20 Когато воюваш
До коментар #12 от "Сила":за Родината си и получаваш парична и материална помощ от света, то винаги се намират корумпета да крадат. Трагедията на Украйна е, че в нея живеят 8 милиона руснаци които са гръбнака на корупцията и саботажа. Украинците ги наричат "ждуни" т.е. чакащи с радост руската окупация. Прикриват се умело и са в основата на шпионажа и диверсиите в Украйна. Героям слава!
15:04 21.01.2026
21 Хаха
До коментар #10 от "Вмирисан трол":Наистина си вмирисан трол, копейкаджия.
15:06 21.01.2026
22 Ахааа ,
До коментар #10 от "Вмирисан трол":"центажии" а ? 🤭😁
15:06 21.01.2026
23 Руснаците са
До коментар #1 от "А зеленото градинско джуже":робски народ. Те са свикнали Кремъл да ги краде и да ги избива, така е било от сто години до днес. Руснаците са възпитани да се снишават и търпят, затова там няма осъдени управляващи за кражби и геноцид. В Русия се осъждат само руснаци, които протестират срещу Кремъл.
15:07 21.01.2026
24 Руски пенсионер
До коментар #15 от "Всьо в парядке":Гледам през прозореца как вали сняг и веднага го изчистват. Парното работи, варя солянка на газта, всьо в парядке.
Путин се грижи за пенсионерите. Тока, газта, водата, всичко е без пари!
Коментиран от #30
15:08 21.01.2026
25 да питам
До коментар #15 от "Всьо в парядке":А картошки ?! Не смотритсья .. 🤭😁
Коментиран от #26, #27
15:09 21.01.2026
26 И аз питам
До коментар #25 от "да питам":Как е в София с парното? Подскачате ли да се стоплите?
15:11 21.01.2026
27 Руски пенсионер
До коментар #25 от "да питам":В Росии нет картошки, нет бензин, нет вода.
Коментиран от #28
15:13 21.01.2026
28 Рублевка
До коментар #27 от "Руски пенсионер":Има, имаааа! Всичко има в Русия! И социален пакет за пенсионерите има. Ток, вода, газ за домакинството, отопление, всичко е безплатно за пенсионерите.
Коментиран от #29
15:16 21.01.2026
29 Не му обръщай внимание на тоя
До коментар #28 от "Рублевка":сам се пита и сам си отговаря. Шизо е.
Нямал пари за лечение. В последна фаза е.
15:18 21.01.2026
30 Снежен апокалипсис
До коментар #24 от "Руски пенсионер":парализира Камчатка. Властите обявиха бедствено положение. Снегът, който достига на места до 4 метра е невъзможно да бъде почистен. Кадри показват улици с преспи, високи няколко метра, затънали автомобили и хора. Жители на пострадалите градове и села негодуват, че са оставени на произвола и няма никаква реакция и помощ от държавата. Училища, болници, магазини и институции остават затворини, вече четвърти ден.
Коментиран от #31
15:20 21.01.2026
31 Плащат северни добавки
До коментар #30 от "Снежен апокалипсис":Там на север всяка година е така. Но плащат северни добавки. 10 години на север и след това на топло апартамент в Крим. Хахаха🤣😀🤣😀
15:24 21.01.2026